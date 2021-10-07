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Россия
Воронежская область


07.10.2021 Исследование: каждый восьмой россиянин контролирует сон с помощью гаджетов 1
23.09.2021 Воронежская область получит более 3000 ПК с отечественным ПО в рамках нацпроекта «Образование» 1
06.09.2021 ИТ-компания обманула власти на камерах видеофиксации на 19 миллионов. Директору грозит 10 лет тюрьмы 4
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 4
29.06.2021 МТС на Дону ускорила мобильный интернет вдоль 240 км железной дороги Москва-Адлер 1
22.06.2021 «Мегафон» обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон» 1
04.06.2021 МТС и правительство Воронежской области подписали соглашение о развитии цифровой инфраструктуры региона 10
03.06.2021 Правительство Воронежской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 2
31.05.2021 Отныне в московских МФЦ можно жениться и развестись 1
22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 1
21.04.2021 В России начнется тотальная слежка за уехавшими с места ДТП водителями и за угнанными машинами 1
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
18.02.2021 Бывший топ-менеджер «Ростелекома» арестован за взятки в нацпроекте «Цифровая экономика» 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 3
22.12.2020 Резидент «Сколково» оцифровал более 43 миллионов архивных записей по всей России 1
18.12.2020 Прогноз: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит $1 млрд к концу 2020 1
16.12.2020 «Ростелеком» поддержал программу «Учитель для России» благотворительного фонда «Новый учитель» 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 2
03.12.2020 Проект «Гейминг для всех» поможет людям с инвалидностью играть в видеоигры 1
02.12.2020 ИТ-подрядчик «Байконура» победил конкурента, который тайно повреждал его оптоволокно 2
20.11.2020 Новый контакт-центр ВТБ сможет ежемесячно принимать более миллиона обращений клиентов 3
18.11.2020 Более 100 предприятий разных отраслей установили тепловизоры «Ростелекома» 1
05.11.2020 «1С-ИжТиСи» автоматизировала обновление системы учета одного из крупнейших заводов Воронежской области 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
18.09.2020 VisionLabs и сеть автозаправок Flash запустили бесконтактную систему оплаты по лицу 1
11.09.2020 Автор законов о «суверенном интернете» уволена с поста замглавы Минкомсвязи 1
09.09.2020 «Цифровая экономика» и правительство Северной Осетии - Алании ускорят внедрении цифровых технологий в регионе 1
02.09.2020 ВТБ Лизинг и «Ростелеком» автоматизируют учет электроэнергии для «Россети Центр» в Воронежской области 3
29.07.2020 Результаты группы компаний «Яндекс.Маркета» во II квартале 2020 года 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
18.05.2020 Москвичи разработали ИИ-платформу для точного земледелия 2
29.04.2020 «Яндекс.Маркет» представил результаты работы в первом квартале 2020 года 1
24.04.2020 Решение Ростеха автоматизирует работу оперативных штабов по борьбе с коронавирусом 1
23.04.2020 «Ростелеком» представил систему мониторинга температуры тела с помощью тепловизоров 1
14.04.2020 Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1
13.04.2020 Отечественную ОС Astra Linux установили на 24 тысячи медицинских ПК и серверов по всей России 1
03.04.2020 Учреждения получат более 800 млн рублей на подготовку кадров для цифровой экономики 1

Публикаций - 394, упоминаний - 568

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 41
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 31
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 27
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 16
Samsung Electronics 5627 6
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Nokia Networks 54 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
Ericsson 846 4
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
АйТи 748 4
Ростелеком ЦентрТелеком 188 4
Yandex - Яндекс 4098 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 3
Microsoft Corporation 10997 3
Сбербанк Телеком 18 3
МегаФон Кавказский филиал 192 3
М2М телематика 165 3
InfoWatch - Инфовотч 600 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 2
Huawei 2723 2
Softline - Софтлайн 1472 2
3726 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
VK - Mail.ru Group 2482 2
Базальт СПО 206 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Гэндальф - Gendalf 59 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие - Рязанский Радиозавод - Государственный Рязанский приборный завод 30 2
Google LLC 7124 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 2
ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 10 2
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева 4 2
Совзонд - Sovzond 66 2
Криптонит ГК - Kryptonite 30 1
Cisco Systems 2035 1
Facebook 3764 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 14
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
УЭК - Универсальная электронная карта 512 5
Почта России ПАО 1570 3
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Алроса АК 81 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
DHL Express 82 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Сбербанк Центрально-Черноземный банк 6 2
eBay Inc 526 2
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Агроэко ГК 1 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 13 1
Аргос 2003 2 1
МРСК Центра - Россети Центр 8 1
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 1
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 12 1
Papa John’s - Папа Джонс 5 1
Flowwow 4 1
Лорэнс-стар 2 1
Русский мак 2 1
Авиа-проект 2 1
ВРМ - Вагонреммаш 2 1
Русский деликатес ТПК - Торгово-производственная компания 1 1
Моя доставка 2 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 1
ППК Черноземье - Пригородная пассажирская компания Черноземье 2 1
Сбербанк Юго-Западный банк 1 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Нэклис-Банк 15 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Organat Financial Ltd 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
Президент Российской Федерации 1439 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 6
Правительство РФ 2198 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 4
Правительство Воронежской области 12 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 3
Администрация Смоленской области 19 2
Правительство Саратовской области 17 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 2
Правительство Москвы 649 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 2
Правительство Ставропольского края 23 2
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 2
Администрация Президента РФ 267 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 2
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 153 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
Правительство Нижегородской области 28 1
Администрация Липецкой области 12 1
Правительство и губернатор Челябинской области 2 1
Избирательная комиссия Челябинской области 1 1
Правительство Ивановской области 11 1
Правительство Рязанской области 10 1
Правительство Забайкальского края - Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 1 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
Руссофт - Russoft 250 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Новый учитель - Благотворительный фонд 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 45
3G - Стандарт мобильной связи 3699 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 4
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 445 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
Электроника 63 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 2
5G NR - 5G New Radio 58 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 241 1
Flash 471 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 94 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 108 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
ЭОС Дело СЭД 619 4
Google Android 10750 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Apple - App Store 2198 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 3
Microsoft Windows 849 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 2
Яндекс.Маркет 439 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Microsoft Exchange 677 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Apple iPhone 5 710 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Java - Язык программирования 1166 2
Глобус-телеком СКИТ 40 2
Linux - Debian GNU 272 2
Microsoft Office 1916 1
Google YouTube - Видеохостинг 1702 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 430 1
Intel x86 - Архитектура процессора 990 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
Cognitive Agro Pilot 30 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1160 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 352 1
Белов Александр 69 14
Шевченко Евгений 55 8
Орловский Виктор 229 8
Валяева Елизавета 72 7
Никифоров Николай 1126 4
Гусев Александр 26 4
Гурджиян Руслан 17 3
Путин Владимир 1820 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Жаров Александр 165 3
Гордеев Алексей 10 3
Башмаков Александр 10 2
Массух Илья 192 2
Духовницкий Олег 91 2
Суворов Владимир 17 2
Козырев Алексей 270 2
Гришаков Максим 27 2
Еремеев Владимир 10 2
Кретов Илья 11 2
Балахнин Александр 4 2
Попов Анатолий 98 2
Черноволенко Алексей 2 2
Щеголев Игорь 676 2
Кабанов Владимир 174 2
Контрабаев Артур 66 2
Примаков Евгений 6 2
Попов Алексей 310 2
Лугов Андрей 32 1
Клишас Андрей 44 1
Касперская Наталья 197 1
Евтушенко Олег 125 1
Греф Герман 204 1
Кисляков Евгений 83 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
Печатников Анатолий 24 1
Румянцев Антон 46 1
Дегтев Геннадий 85 1
Смирнов Алексей 142 1
Зорин Александр 49 1
Кузяев Андрей 59 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 204
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 142
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 82
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 60
Россия - Ростовская область 859 50
Россия - Курская область 338 49
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 38
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 38
Россия - Кемеровская область 461 37
Россия - Волгоградская область 395 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 30
Россия - Республика Адыгея 241 27
Россия - Республика Мордовия 386 27
Россия - Иркутская область 536 27
Россия - Калининградская область 531 22
Россия - Тамбовская область 321 21
Россия - Краснодарский край 913 19
Россия - Белгородская область 363 18
Россия - Липецкая область 291 18
Россия - Кировск - Кировская область 301 17
Россия - Новосибирская область 810 17
Россия - Россошь 34 17
Россия - Смоленская область 226 15
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 15
Россия - Калужская область 568 15
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 113 15
Россия - Тульская область 752 15
Россия - Нижегородская область 736 14
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 14
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 14
Россия - Рязанская область 313 14
Россия - Владимирская область 366 13
Россия - Костромская область 228 12
Россия - Ярославская область 329 12
Россия - Саратовская область 340 12
Россия - ПФО - Казань 1507 12
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 11
Россия - Свердловская область 804 11
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 11
Россия - Челябинская область 658 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 6
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
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COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
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М-3 Украина - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Калуга-Брянск-государственная граница с Украиной 3 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
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УК Украины - Уголовный кодекс Украины 17 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
М-4 Дон - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 4 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 32 1
Коррупция 22 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Образование в России 328 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
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CNews Analytics 1988 5
Data Insight - Исследовательское агентство 71 2
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
ТГУ - Томский государственный университет 62 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
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ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
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НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
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