Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Воронежская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 394, упоминаний - 568
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белов Александр 69 14
|Шевченко Евгений 55 8
|Орловский Виктор 229 8
|Валяева Елизавета 72 7
|Никифоров Николай 1126 4
|Гусев Александр 26 4
|Гурджиян Руслан 17 3
|Путин Владимир 1820 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Жаров Александр 165 3
|Гордеев Алексей 10 3
|Башмаков Александр 10 2
|Массух Илья 192 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Суворов Владимир 17 2
|Козырев Алексей 270 2
|Гришаков Максим 27 2
|Еремеев Владимир 10 2
|Кретов Илья 11 2
|Балахнин Александр 4 2
|Попов Анатолий 98 2
|Черноволенко Алексей 2 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Контрабаев Артур 66 2
|Примаков Евгений 6 2
|Попов Алексей 310 2
|Лугов Андрей 32 1
|Клишас Андрей 44 1
|Касперская Наталья 197 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Греф Герман 204 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
|Печатников Анатолий 24 1
|Румянцев Антон 46 1
|Дегтев Геннадий 85 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Зорин Александр 49 1
|Кузяев Андрей 59 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|CNews - ZOOM.CNews 1084 1
|Говорит Москва - радиостанция 13 1
|CNews Analytics 1988 5
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755327, в очереди разбора - 659017.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755327, в очереди разбора - 659017.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru