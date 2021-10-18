Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Воронеж
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 684, упоминаний - 862
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белов Александр 69 19
|Шевченко Евгений 55 10
|Путин Владимир 1820 6
|Мельников Александр 63 5
|Путин Сергей 36 4
|Кореш Виктор 71 3
|Хасис Лев 96 3
|Прозоровский Василий 40 3
|Иманов Роман 3 3
|Тюрина Мария 39 2
|Круглов Алексей 18 2
|Песков Дмитрий 65 2
|Малышев Сергей 46 2
|Рубин Дмитрий 39 2
|Гуцериев Михаил 107 2
|Сыкулев Андрей 57 2
|Приданцев Сергей 82 2
|Калугин Сергей 162 2
|Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 26 2
|Носков Константин 201 2
|Волож Аркадий 181 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Кичко Дмитрий 18 1
|Макаров Алексей 49 1
|Шадаев Максут 384 1
|Соколов Алексей 121 1
|Коробкина Оксана 18 1
|Маковский Игорь 6 1
|Бокова Людмила 80 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Бойко Елена 151 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Иванов Олег 124 1
|Аитов Тимур 47 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Королюк Алексей 86 1
|Малис Александр 110 1
|Кузяев Андрей 59 1
|Волин Алексей 113 1
|Эмдин Сергей 67 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755324, в очереди разбора - 659014.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755324, в очереди разбора - 659014.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru