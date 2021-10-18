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Россия
Воронеж


18.10.2021 Вузы получили стратегии цифровой трансформации 1
30.09.2021 В России найдены 30 миллионов потенциальных хакеров 1
20.09.2021 Борцы за права в интернете наказали ДИТ Москвы 3
10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете 1
02.09.2021 «Яндекс.маркет» запустил быструю доставку лекарств, отпускаемых без рецепта 1
26.08.2021 Как помогали клиентам, партнерам, предпринимателям в пандемию: Tele2 выпустила социальный отчет 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
20.07.2021 «Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси 1
16.07.2021 Выпущен «единственный в мире» смартфон без цензуры и без слежки за пользователем. Его можно заказать в Россию 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
08.07.2021 «Яндекс.маркет» и «Яндекс.доставка» запустили экспресс-доставку в новых регионах 1
30.06.2021 ВШЭ, МГУ и Политех стали самыми популярными вузами в период поступления 4
29.06.2021 МТС запустила собственный фитнес-маркетплейс 1
28.06.2021 Почти 600 молодых москвичей открыли свое дело благодаря проекту «Бизнес-уик-энд» 1
21.06.2021 Metro появился на AliExpress Россия 1
16.06.2021 Atos предоставила гибкое цифровое рабочее место для холдинга «Ключавто» 1
11.06.2021 «Яндекс.Драйв» соберет парк под ключ для корпоративных клиентов 1
09.06.2021 «Яндекс» запустил безналичную оплату через смартфон курьеров 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
20.05.2021 В Москве ликвидирован мошеннический колл-центр, работавший под вывеской юридической фирмы 1
19.05.2021 Tele2 рассказала, куда ездили абоненты на майские праздники 1
19.05.2021 Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России 1
19.05.2021 X5 Group запустила агрегатор «Около» за пределами Москвы и Московской области 1
11.05.2021 «Неофлекс» представил результаты 2020 года 1
29.04.2021 В ВТБ появятся бесконтактные банкоматы 1
28.04.2021 Atos в России увеличивает инвестиции в фокусные направления 2
26.04.2021 Абоненты Tele2 в марте 2021 года скачали на 130% больше трафика, чем на самоизоляции 1
15.04.2021 «Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
10.03.2021 «Главный связист Путина» уволен из Минцифры через два месяца после назначения 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
28.01.2021 «Пятерочка доставка» привезла более 10,6 тыс. тонн фруктов и овощей в 2020 году 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 2
14.01.2021 Программисты на Python в России получают до 400 тыс. руб. Но девушки к ним работать не идут 1
13.01.2021 В новогодние праздники абоненты Tele2 скачали более 126 ПБ из интернета 1
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
16.12.2020 «2ГИС» запустила бесплатный грузовой навигатор в 99 городах России 1

Публикаций - 684, упоминаний - 862

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 60
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 44
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 40
Yandex - Яндекс 4098 22
Samsung Electronics 5627 19
Microsoft Corporation 10997 17
SAP SE 3207 14
Синтерра - Synterra 562 11
3726 10
VK - Mail.ru Group 2482 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 9
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 9
Apple Inc - Эппл Рус 7669 9
Google LLC 7124 6
Huawei 2723 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
АйТи 748 5
Ланит ГК 1154 5
Акадо Телеком - Комкор 605 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 4
Крок 1219 4
IBM 3524 4
Xiaomi 904 4
Комстар Регионы 89 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
М2М телематика 165 3
Facebook 3764 3
Telegram Group 702 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 3
Cinimex - Синимекс 160 3
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
Sony 2306 3
Intel Corporation 4143 3
РТЛабс 145 3
Twitter 2204 2
Nokia Corporation 2404 2
Softline - Софтлайн 1472 2
LG Electronics 1831 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Альфа-Банк 1122 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
X5 Group 599 5
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Ситимобил - Служба такси 113 4
Uber Technologies 258 4
Uber 257 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 4
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 4
Росводоканал 44 4
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 3
Auchan Holding - Ашан 148 3
СберЛогистика 42 3
О2О Delivery club 153 3
Почта Банк 289 3
Аэрофлот 492 3
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 3
О2О Холдинг 43 2
Лента - Сеть розничной торговли 188 2
Связной ГК 875 2
СберЗдоровье - DocDoc 37 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 2
Телефон.Ру 59 2
X5 Group - Перекресток 203 2
Открытие ФК 538 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 2
Яндекс.Еда 93 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
Hyundai Motor 144 2
Почта России ПАО 1570 2
ЦИАН - CIAN 39 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 6
Президент Российской Федерации 1439 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Правительство РФ 2198 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 2
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
Центральный районный суд города Челябинска 3 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 1
Национальная полиция Украины - Департамент киберполиции 1 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Президент США - The White House - Белый дом - Административно-бюджетное управление Белого дома - Office of Management and Budget (OMB) 8 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 1
Администрация Президента РФ 267 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 27 1
Дари Еду - Благотворительный проект 2 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 7
3G - Стандарт мобильной связи 3699 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 3
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MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
Big Data - Большие данные 1136 2
ARM64 - Архитектура процессора 1017 2
Google Android 10750 29
Apple iOS 5741 19
Google Play - Google Store - Android Market 2515 9
Linux OS 4236 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 7
Microsoft Windows 10 6602 6
Apple - App Store 2198 5
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Java - Язык программирования 1166 4
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SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 3
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Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Google Pay - Google Android Pay 297 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
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Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 3
Яндекс.Маркет 439 2
Google Gmail 599 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 694 2
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Google YouTube - Видеохостинг 1702 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 352 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Apple iPad 3263 2
Microsoft Windows 8 1228 2
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 2
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Huawei P20 - Серия смартфонов 51 2
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