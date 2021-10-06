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Россия
Вологодская область
Череповец


06.10.2021 «Сферум» запускает бесплатную программу по цифровой трансформации образования 1
24.08.2021 «Тензор» помог автоматизировать работу торговой сети «Макси» 1
24.05.2021 Контакт-центры «Ростелекома» получили сертификат качества международного образца ISO 1
15.03.2021 АО «Апатит» внедрило «СКАУТ-Интерфакс» для автоматизации работы кадровой службы 1
11.12.2020 Райффайзенбанк выяснил, в каких городах клиенты чаще отправляют заявки на ипотеку онлайн 1
18.08.2020 «Билайн» ускорит Домашний интернет по всей России 1
21.04.2020 От ICQ к CRM: как цифровизируется спичечная промышленность 1
13.01.2020 Муниципальные учреждения Вологодской области перешли на централизованный бюджетный учет 1
14.11.2019 Райффайзенбанк запускает дистанционное кредитование малого бизнеса 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
12.04.2019 Сергей Дунаев, Северсталь: CIO – умирающая профессия 1
29.03.2019 В Вологодской области завершена централизация учета в госсекторе 1
23.08.2018 «Крок» модернизировал цифровую коммуникационную платформу «ФосАгро» 1
24.01.2018 R-Style Softlab открыла филиал в Новосибирске 1
13.12.2017 Uniteller интегрировался с «картами школьника» в 12 городах России 1
29.08.2017 Моновендорное решение Schneider Electric использовано при строительстве ЦОДа «ФосАгро» 1
02.08.2017 Капитальный ЦОД за четыре месяца: как это сделали в «ФосАгро» 1
31.05.2017 Tele2 запустил сети LTE в Удмуртской республике и Вологодской области 1
26.05.2017 Оборот «Техносерва» в 2016 финансовом году увеличился на 1,3% 1
12.05.2017 В Вологде прошел Первый Чемпионат 1С:Клубов программистов по Северо-Западному региону 1
06.02.2017 Студенты ВоГУ будут изучать С++ по программе R-Style Softlab 1
26.01.2017 Специалисты ГК InfoWatch обучили сотрудников и преподавателей российских вузов навыкам работы с DLP-системами 1
22.12.2016 Опыт Вологодской области по внедрению АПК будут применять в других регионах 2
28.11.2016 МТС и «Билайн» объединили частоты в Череповце для ускорения мобильного интернета 1
13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России 1
08.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли 1
19.07.2016 «Техносерв» — во главе рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний CNews Analytics 1
08.06.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах СЗФО 1
12.04.2016 Участок сканирования: от одного рабочего места до распределенного ввода документов 1
11.02.2016 «Ростелеком» подписал контракт с Правительством Вологодской области на реализацию АПК «Безопасный город» 2
28.01.2016 Технология LTE-A доступна на 95% базовых станций 4G «МегаФона» в Петербурге 1
23.11.2015 Мобильные компьютеры Zebra Technologies помогли сократить простои оборудования на предприятиях «Северстали» 1
17.11.2015 «Техносерв» и «Элвис-НеоТек» расширили партнёрство в сфере безопасности и интеллектуальных транспортных систем 1
21.10.2015 CIO «Северстали» Юрий Шеховцов: Основной драйвер информатизации металлургии – битва за клиента 1
04.10.2015 «УЭК» создаст в Вологодской области Региональный информационный центр 1
29.09.2015 «ФосАгро» повысила скорость обработки документов с внедрением «ЭЛАР Саперион» 2
18.09.2015 «Ростелеком» заменил последнюю аналоговую телефонную станцию в Череповце 3
22.04.2015 В Череповце запущен 4G-интернет от «Билайн» 3
09.04.2015 «Техносерв» внедрил в аэропорту Череповца систему тепловизионного кругового обзора 3
08.04.2015 SIM-карты Yota теперь можно приобрести в центрах продаж «Ростелекома» 1

Публикаций - 116, упоминаний - 145

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 8
SAP SE 3212 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Синтерра - Synterra 565 4
МегаФон ПетерСтар 145 3
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 3
IBM 3539 3
3738 3
АТОЛ ГК 168 2
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 2
Schneider Electric 408 2
IBS Platformix - ИБС Платформикс 82 2
Элвис-НеоТек 30 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 2
INPAS - ИНПАС 107 2
Oracle Corporation 3344 2
Dell EMC 2400 2
Cisco Systems 2040 2
Криста НПО 59 2
Летограф - Letograf 63 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 309 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
RRC 67 1
Oracle Siebel 130 1
Rus.Support - Рус.Саппорт 2 1
Ростелеком Контакт-центр - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций 21 1
Авантаж 48 1
Белый Ветер Цифровой 114 1
СКАУТ 63 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
Nortel Networks 222 1
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Accenture - Аксенчер 531 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 1
ФосАгро 54 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Северсталь ПАО 204 3
Аэрофлот 493 2
ФосАгро - Апатит 15 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
Springer Nature Limited 4 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Uniteller 51 1
ВТБ24 583 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Газпром нефть 382 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Роснефть НК 367 1
РусГидро ПАО 129 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Visa International 1345 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Газпром ПАО 520 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 4
Президент Российской Федерации 1439 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Правительство РФ 2203 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 44 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Правительство Москвы 653 1
Мосгортранс ГУП 68 1
Правительство Вологодской области 18 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 5
Безопасный город 347 5
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 3
3G - Стандарт мобильной связи 3731 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 372 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 72 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 385 1
Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета - Бухгалтерский и налоговый учет в бюджетных учреждениях 5 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Оцифровка - Digitization 49 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 2
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Летограф Основа 9 1
Cisco CMS - Cisco Meeting Server 5 1
СКБ Контур - Контур.Светофор 42 1
МТС ЦОД 12 1
Комплит ЦОД 2 1
HPE OneView 7 1
Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 31 1
SAP Work Management 8 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
RRC Bento Cloud 7 1
Сisco Meeting Server 1 1
Schneider Electric APC Symmetra PX 10 1
ЭЛАР Саперион 22 1
МегаФон 3G-сеть 7 1
Yota SIM-карты 15 1
Аэрофлот Бонус 21 1
SAP ТМ - SAP Transportation Management 3 1
SAP DocFlow 1 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
Linux OS 4257 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Java - Язык программирования 1176 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
ICQ 496 1
Apache Hadoop 339 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
C++ - Язык программирования 284 1
1С:CRM 32 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
HPE Synergy 21 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
HPE SimpliVity 25 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
Кувшинников Олег 12 5
Орловский Виктор 229 3
Диденко Сергей 8 3
Ракутин Александр 3 2
Корнеев Сергей 75 2
Исаев Андрей 19 1
Мякишева Марина 84 1
Никифоров Михаил 12 1
Гордеев Сергей 4 1
Смирнов Павел 35 1
Пушкин Александр 11 1
Фроловский Денис 1 1
Френкель Лев 46 1
Сулоев Андрей 1 1
Красильников Антон 3 1
Бородянский Борис 22 1
Фирулев Алексей 2 1
Безгодов Алексей 1 1
Чимиричкина Мария 30 1
Дробот Елена 10 1
Шеховцов Юрий 33 1
Волож Аркадий 181 1
Собянин Сергей 211 1
Дунаев Сергей 28 1
Скоков Денис 10 1
Макаров Алексей 49 1
Ермаков Валерий 71 1
Смагаринский Юрий 23 1
Титов Алексей 14 1
Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 16 1
Калугин Сергей 162 1
Ушацкий Андрей 100 1
Богаткин Алексей 30 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Белов Александр 69 1
Попов Алексей 313 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 50
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 35
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 25
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 24
Россия - ПФО - Самара 1288 18
Россия - СФО - Новосибирск 1967 18
Россия - ПФО - Казань 1515 17
Россия - Вологда 192 16
Россия - Вологодская область 316 15
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 14
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 8
Россия - Калининград 664 7
Россия - Пермь 739 6
Россия - Уфа 641 6
Россия - Кировск - Кировская область 304 6
Россия - Саранск 197 5
Россия - Красноярск 845 5
Украина 3365 5
Россия - Тольятти 236 5
Россия - Тульская область 752 5
Россия - Воронеж 690 5
Россия - Саратов 403 4
Россия - Иваново 191 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 4
Россия - Петрозаводск 150 4
Россия - Курск 231 4
Россия - Тверь 325 4
Россия - Брянск 216 4
Россия - Ставрополь 271 4
Россия - Сыктывкар 128 4
Россия - Республика Карелия 298 4
Россия - Балаково 45 4
Россия - Великий Новгород 165 4
Россия - Киров 245 4
Россия - Архангельск 205 4
Россия - Сочи 912 4
Россия - Ульяновск 292 4
Казахстан - Республика 2629 3
Россия - Липецк 257 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
POI - points of interest 60 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1988 2
Juniper Research 278 1
БОУ ВО Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка - Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского 1 1
CNews AWARDS 291 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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