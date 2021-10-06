Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Вологодская область
Череповец
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 116, упоминаний - 145
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кувшинников Олег 12 5
|Орловский Виктор 229 3
|Диденко Сергей 8 3
|Ракутин Александр 3 2
|Корнеев Сергей 75 2
|Исаев Андрей 19 1
|Мякишева Марина 84 1
|Никифоров Михаил 12 1
|Гордеев Сергей 4 1
|Смирнов Павел 35 1
|Пушкин Александр 11 1
|Фроловский Денис 1 1
|Френкель Лев 46 1
|Сулоев Андрей 1 1
|Красильников Антон 3 1
|Бородянский Борис 22 1
|Фирулев Алексей 2 1
|Безгодов Алексей 1 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Дробот Елена 10 1
|Шеховцов Юрий 33 1
|Волож Аркадий 181 1
|Собянин Сергей 211 1
|Дунаев Сергей 28 1
|Скоков Денис 10 1
|Макаров Алексей 49 1
|Ермаков Валерий 71 1
|Смагаринский Юрий 23 1
|Титов Алексей 14 1
|Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 16 1
|Калугин Сергей 162 1
|Ушацкий Андрей 100 1
|Богаткин Алексей 30 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Белов Александр 69 1
|Попов Алексей 313 1
|CNews Analytics 1988 2
|Juniper Research 278 1
|БОУ ВО Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка - Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского 1 1
|CNews AWARDS 291 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761726, в очереди разбора - 665415.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761726, в очереди разбора - 665415.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru