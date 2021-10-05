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Россия
Вологодская область


05.10.2021 «Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО 1
06.08.2021 В Segezha Group введена в промышленную эксплуатацию система контроля за движением древесины 1
15.07.2021 Максим Королев, Segezha Group: Обеспечение ИБ требует постоянного совершенствования процессов и технологий защиты 1
28.06.2021 Tele2 досрочно установила 500 базовых станций на объектах РТРС 1
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews 1
03.06.2021 Правительство Вологодской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 3
01.06.2021 Искусственный интеллект помог ЦРБ Вологодской области найти главврача 6
22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 1
07.04.2021 Система МТС будет мониторить показатели артериального давления пациентов вологодских поликлиник 3
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
03.02.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 г. 1
18.01.2021 Суд восстановил в должности сокращенного топ-менеджера «Техносерва», но он отказался работать в компании 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 1
24.11.2020 ФИОП поддержал подготовку специалистов по синтезу металлических порошков для аддитивных технологий 1
20.11.2020 В России начали дистанционно контролировать охраняемые законом объекты 1
20.11.2020 В России заработала госплатформа контроля охраняемых законом объектов 3
27.10.2020 Российскую скорую помощь переводят на отечественный софт 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
03.09.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2020 г. 1
24.08.2020 Абоненты Tele2 в Санкт-Петербурге стали больше и чаще слушать музыку 1
11.08.2020 WaveAccess завершила разработку сервисов мониторинга для госплатформы сбора данных 1
11.08.2020 Число пользователей приложения «Мой Tele2» на Северо-Западе за год выросло в 1,6 раз 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
25.05.2020 «Система» поможет российским регионам в борьбе с коронавирусом 1
21.05.2020 Единая система бухучета и отчетности в Вологодской области переведена на ОС Astra Linux 8
14.05.2020 «Техносерв консалтинг» и ВТБ реализуют проект по созданию цифровой ипотеки 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 1
21.04.2020 От ICQ к CRM: как цифровизируется спичечная промышленность 1
31.03.2020 ЦИТ Вологодской области модернизировал систему управления сервисами на базе решения Naumen 4
13.01.2020 Муниципальные учреждения Вологодской области перешли на централизованный бюджетный учет 6
12.12.2019 «Ростех» и «Глонасс» оценили эффективность дорожных камер в регионах 2
20.09.2019 Концерн «Автоматика» оснастил экспериментальными компьютерами «Эльбрус» Кванториум в Вологде 1
27.08.2019 ИТ против дальнобойщиков: как повысить безопасность на дорогах 3
11.07.2019 Вице-премьер по ИТ предложил запретить дорожные штрафы со скрытых камер 1
05.06.2019 «Ростелеком» купил создателя «Безопасного города», принадлежавшего «Техносерву» и «Мегафону» 1
27.05.2019 Денис Чамара: Власти Петербурга переходят на рыночную модель цифровизации 1
16.04.2019 Бизнес-аналитика становится вершиной айсберга корпоративного импортозамещения 3
29.03.2019 В Вологодской области завершена централизация учета в госсекторе 7
22.03.2019 НПО «Криста» проводит семинар-совещание по автоматизации бухгалтерского учета 1
12.03.2019 Региональный модуль ГАС «Управление» переведен на российское ПО 5

Публикаций - 314, упоминаний - 497

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 31
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 19
АйТи 748 12
Microsoft Corporation 10997 11
VK - Mail.ru Group 2482 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 7
Samsung Electronics 5627 6
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 5
Криста НПО 59 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
Apple Inc - Эппл Рус 7669 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
Cisco Systems 2035 4
М2М телематика 165 3
Синтерра - Synterra 562 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 251 3
Brocade Communications Systems 141 3
МТС Северо-Запад 44 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 2
АФК Система ПАО 990 2
Инфосистемы Джет 675 2
SAP SE 3207 2
KrIT - КРИТ 11 2
Ростелеком Сибирьтелеком 298 2
Ericsson 846 2
МегаФон ПетерСтар 144 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 1
Техинфоком 3 1
Регион-Курск Информационный Центр ГУП КО 2 1
Nokia Networks 54 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 3
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 2
ВОЭК - Вологдаоблэнерго - Вологодская областная энергетическая компания 4 2
Транснефть 159 2
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Юнистрим - Unistream 166 1
ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания № 2 7 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
FinEx - Финэкс - Международная финансовая группа 4 1
Вологодский поисковый отряд 1 1
РусславБанк - РСБ 147 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 1
Русский стандарт Банк 302 1
Danone - Данон 44 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Роснефть НК 367 1
Северсталь ПАО 204 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
Открытие ФК 538 1
Газпром ПАО 518 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 36
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 12
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 10
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 9
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 7
Росимущество - Управления информационных технологий 11 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 6
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 6
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 5
Правительство РФ 2198 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Президент Российской Федерации 1439 3
ПФР Департамент информационных технологий 102 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 3
БУ ВО ЦИТ - Центр информационных технологий Вологодской области 4 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
Центр бухгалтерского учета - Государственное учреждение Ярославской области 2 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 2
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 2
Правительство Москвы 649 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
Правительство Вологодской области 18 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
Правительство Вологодской области - Департамент финансов Вологодской области 3 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
ТФОМС Республики Адыгея - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Адыгея 1 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Правительство Республики Мордовия - Министерство информатизации и связи Республики Мордовия - Мининформсвязи Республики Мордовия 5 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
РПЦ Вологодская епархия - Кирилло-Белозерский монастырь - Кириллов монастырь 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 30
3G - Стандарт мобильной связи 3699 17
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 7
Безопасный город 347 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 5
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 2
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 2
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 34 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 2
Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета - Бухгалтерский и налоговый учет в бюджетных учреждениях 5 1
LTE Broadcast - eMBMS - Evolved Multimedia Broadcast and Multicast Service - LTE Multicast 8 1
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 19 1
MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 19 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 19 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 381 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 1
Enterprise portal - Корпоративный портал - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 21 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
3D-печать 135 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 18
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 7
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 7
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 7
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 7
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 6
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 6
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 6
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 6
Google Android 10750 4
Apple iOS 5741 4
Microsoft Windows 10 6602 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
ЕГПСД РФ - Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей 4 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 2
Linux OS 4236 2
Microsoft Office 1916 2
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
Java - Язык программирования 1166 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
Apple iPhone 5 710 2
Apple iPad mini 375 2
АПК БГ - Безопасный город 42 2
Криста НПО АС Смета 10 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
VK - Mail.ru IoT Platform 2 2
Yota SIM-карты 15 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
ГИС ТОР КНД - Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности 7 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 430 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Apple - App Store 2198 1
Четвернин Алексей 651 23
Козырев Алексей 270 21
Елистратов Николай 90 16
Клементьев Андрей 18 13
Скляр Алексей 49 11
Прокошев Андрей 30 11
Абызов Михаил 64 11
Нечепоренко Юрий 25 11
Холодняков Юрий 15 11
Херсонцев Алексей 48 7
Кесельбренер Леонид 49 7
Кучин Сергей 22 6
Иванов Александр 71 5
Орловский Виктор 229 5
Шмид Александр 18 4
Контрабаев Артур 66 4
Горбачев Александр 18 4
Козлов Александр 54 3
Левашов Александр 88 3
Кувшинников Олег 12 3
Мельников Руслан 13 3
Щербаков Сергей 14 3
Путин Владимир 1820 2
Чукарин Алексей 56 2
Акимов Максим 167 2
Ушацкий Андрей 100 2
Калугин Сергей 162 2
Балуев Евгений 28 2
Дегтерева Мария 25 2
Рыбчинский Михаил 14 2
Качанов Олег 58 2
Гонтарев Павел 69 2
Подольский Олег 15 1
Назаров Александр 35 1
Черепенников Антон 52 1
Ракова Марина 11 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Кабанов Владимир 174 1
Евтушенков Владимир 130 1
Валяева Елизавета 72 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 181
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 86
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 85
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 43
Россия - Ростовская область 859 41
Россия - Калининградская область 531 31
Россия - Республика Мордовия 386 31
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 25
Россия - Курская область 338 25
Россия - Иркутская область 536 24
Россия - Кемеровская область 461 23
Россия - Волгоградская область 395 22
Россия - Кировск - Кировская область 301 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 18
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 18
Россия - Республика Адыгея 241 16
Россия - Архангельская область 329 15
Россия - Вологодская область - Череповец 113 15
Россия - Новгородская область 281 12
Россия - Псковская область 298 11
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 11
Россия - Республика Алтай 681 11
Россия - Приморский край - Приморье 604 10
Россия - Республика Карелия 296 10
Россия - Костромская область 228 10
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 9
Россия - Краснодарский край 913 8
Россия - Новосибирская область 810 8
Россия - Тульская область 752 8
Россия - Челябинская область 658 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 8
Россия - Астраханская область 369 8
Россия - Калужская область 568 8
Россия - Тамбовская область 321 7
Россия - Омская область 382 7
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 7
Россия - Свердловская область 804 7
Россия - Республика Коми 406 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
Информационное общество - Государственная программа 282 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Региональный электронный бюджет 3 1
Экономический эффект 20 1
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
Цифровое общество Чувашии - Государственная программа Чувашской Республики 2 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 7 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Всероссийская перепись населения 31 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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