Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Вологодская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 314, упоминаний - 497
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 23
|Козырев Алексей 270 21
|Елистратов Николай 90 16
|Клементьев Андрей 18 13
|Скляр Алексей 49 11
|Прокошев Андрей 30 11
|Абызов Михаил 64 11
|Нечепоренко Юрий 25 11
|Холодняков Юрий 15 11
|Херсонцев Алексей 48 7
|Кесельбренер Леонид 49 7
|Кучин Сергей 22 6
|Иванов Александр 71 5
|Орловский Виктор 229 5
|Шмид Александр 18 4
|Контрабаев Артур 66 4
|Горбачев Александр 18 4
|Козлов Александр 54 3
|Левашов Александр 88 3
|Кувшинников Олег 12 3
|Мельников Руслан 13 3
|Щербаков Сергей 14 3
|Путин Владимир 1820 2
|Чукарин Алексей 56 2
|Акимов Максим 167 2
|Ушацкий Андрей 100 2
|Калугин Сергей 162 2
|Балуев Евгений 28 2
|Дегтерева Мария 25 2
|Рыбчинский Михаил 14 2
|Качанов Олег 58 2
|Гонтарев Павел 69 2
|Подольский Олег 15 1
|Назаров Александр 35 1
|Черепенников Антон 52 1
|Ракова Марина 11 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Евтушенков Владимир 130 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|Говорит Москва - радиостанция 13 1
|All Things Digital 156 1
|CNews Analytics 1988 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
|Juniper Research 278 1
|Gartner 2187 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755324, в очереди разбора - 659014.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755324, в очереди разбора - 659014.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru