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Россия
Вологда


13.09.2021 Росатом и Вологда оснастят интеллектом транспортную инфраструктуру города 2
24.08.2021 «Тензор» помог автоматизировать работу торговой сети «Макси» 1
06.08.2021 В Segezha Group введена в промышленную эксплуатацию система контроля за движением древесины 1
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 1
19.05.2021 «Инфосистемы Джет» модернизировала Центр управления сетями Вологодской областной энергетической компании 1
07.04.2021 Система МТС будет мониторить показатели артериального давления пациентов вологодских поликлиник 1
11.03.2021 В Москве пройдут соревнования по робототехнике для школьников 1
24.09.2020 Simetra поставила технологические решения для транспортного макромоделирования компании «ЛабГрад» 1
22.09.2020 «ТрансТелеКом» подключила к интернету отели сети Smart Hotel 1
02.09.2020 Tele2 проанализировала транспортные предпочтения россиян по заказу РЖД 1
24.08.2020 Абоненты Tele2 в Санкт-Петербурге стали больше и чаще слушать музыку 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
02.06.2020 «Манго телеком» подключил новые города 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
17.01.2020 Отечественный Linux «Альт» установили на 12 тыс. ПК в школах и вузах России 1
24.12.2019 Tele2 подвел итоги развития розничной сети в Северо-Западном регионе 1
19.12.2019 В России сгорела секретная криптовалютная ферма, едва не уничтожив десятки автомобилей 3
04.12.2019 «Связной» запустил сервис по ремонту устройств от 30 минут в собственных магазинах 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 2
22.10.2019 Фирма «1С» наградила победителей конкурса лучших пользователей 1С:ИТС 1
20.09.2019 На процессорах «Эльбрус» выпущен дешевый многопользовательский ПК. Цена 2
20.09.2019 Концерн «Автоматика» оснастил экспериментальными компьютерами «Эльбрус» Кванториум в Вологде 3
27.08.2019 ИТ против дальнобойщиков: как повысить безопасность на дорогах 1
17.04.2019 В России появились два новых ИТ-миллиардера 2
29.03.2019 В Вологодской области завершена централизация учета в госсекторе 1
22.03.2019 НПО «Криста» проводит семинар-совещание по автоматизации бухгалтерского учета 2
01.03.2019 «Швабе» займется выпуском оборудования для фитнес-индустрии 1
30.11.2018 «Швабе» выпустил новый пинпад Yarus L7150 1
12.10.2018 «Промсвязьбанк» запускает пилотный сервис регистрации бизнеса и открытия счета онлайн 1
23.05.2018 Председатель ИТ-комитета Вологодской области: почему цифровая экономика начнется с регионов 4
22.02.2018 В российском SAP сменился шестой гендиректор за девять лет 1
24.01.2018 R-Style Softlab открыла филиал в Новосибирске 2
27.12.2017 «Мегафон» установил в 2017 году более 1000 новых базовых станций 1
31.05.2017 Tele2 запустил сети LTE в Удмуртской республике и Вологодской области 1
26.05.2017 Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2017 1
26.05.2017 Оборот «Техносерва» в 2016 финансовом году увеличился на 1,3% 1
12.05.2017 В Вологде прошел Первый Чемпионат 1С:Клубов программистов по Северо-Западному региону 1
24.03.2017 «Ростелеком» организует сеть платных парковок в Чебоксарах 1
06.02.2017 Студенты ВоГУ будут изучать С++ по программе R-Style Softlab 1

Публикаций - 192, упоминаний - 257

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 15
МегаФон ПетерСтар 145 7
Синтерра - Synterra 565 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Microsoft Corporation 11060 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 3
Комстар Регионы 89 3
Apple Inc - Эппл Рус 7692 2
3733 2
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 67 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Криста НПО 59 2
Yandex - Яндекс 4101 2
INPAS - ИНПАС 107 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 2
Playrix Holding 14 1
NetEase 7 1
SAP Markets Europe GmbH 1 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Activision Blizzard 341 1
ALT Linux Team 14 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Nortel Networks 222 1
1С Софтехно 2 1
Русньютек - Rosnewtech 2 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 29 1
Русские программы 2 1
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 36 1
МТС Северо-Запад 44 1
МТС Сибирь 17 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
СофтЭксперт 39 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 9 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
Правокард - Современные Юридические Решения 4 1
Связной сервис 2 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
ВТБ24 583 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Bank of America - Банк Америки 101 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Связной ГК 877 1
Почта Банк 289 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
ВкусВилл 48 1
Яндекс.Еда 93 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Яндекс.Такси 271 1
Visa International 1345 1
AliExpress 275 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
Правительство Вологодской области - Департамент финансов Вологодской области 3 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
Правительство Ярославской области - Департамент финансов Ярославской области 1 1
Центр бухгалтерского учета - Государственное учреждение Ярославской области 2 1
Совет Министров Республики Крым 10 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Правительство РФ 2201 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 6
3G - Стандарт мобильной связи 3723 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета - Бухгалтерский и налоговый учет в бюджетных учреждениях 5 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 131 1
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 19 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 34 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
ППВК - Передвижные пункты весового контроля 1 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 480 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Безопасный город 347 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 40 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Google Android 10750 12
Apple iOS 5741 10
ЭОС Дело СЭД 621 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 3
C++ - Язык программирования 284 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 3
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
R-Style Softlab - RS-Bank 228 2
SAP Центр цифрового лидерства 11 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Gameloft Tetris 12 1
МегаФон Банк 6 1
Автоматика Бином-КА 7 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 1
PTV Visum 20 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 11 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 2 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
Yarus PinPad L - серия пинпадов 2 1
Linux - Debian GNU 272 1
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 2 1
Clash of Clans - Компьютерная игра (стратегия) 8 1
Playrix Gardenscapes - мобильная free-to-play игра 2 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 13 1
ЭОС iEOS 21 1
МегаФон 3G-сеть 7 1
Yota SIM-карты 15 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Apple - App Store 2198 1
Intel Core - Семейство процессоров 863 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Леонов Алексей 15 3
Кабанов Владимир 174 2
Кувшинников Олег 12 2
Морозов Василий 6 2
Фирулев Алексей 2 2
Пушкин Александр 11 1
Фроловский Денис 1 1
Орехов Вячеслав 41 1
Суворова Тамара 1 1
Платонова Оксана 4 1
Голицына Людмила 2 1
Демина Марина 1 1
Френкель Лев 46 1
Бухман Игорь 1 1
Постолатий Виталий 20 1
Добронравов Олег 3 1
Бухман Дмитрий 9 1
Самирханова Надия 1 1
Золотов Константин 1 1
Бастракова Дарья 1 1
Маликова Юлия 1 1
Паткин Иван 16 1
Звонаренко Андрей 1 1
Зайцев Владимир 37 1
Рылов Дмитрий 45 1
Романов Алексей 32 1
Несговоров Алексей 1 1
Дудин Александр 5 1
Стак Александр 4 1
Мякишева Марина 84 1
Кореш Виктор 71 1
Ракова Марина 11 1
Орловский Виктор 229 1
Дуров Павел 216 1
Волож Аркадий 181 1
Касперский Евгений 218 1
Иванов Алексей 76 1
Гонтарев Павел 69 1
Усманов Алишер 241 1
Гуцериев Михаил 107 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 88
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 82
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 59
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 33
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 31
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 28
Россия - ПФО - Казань 1513 28
Россия - ПФО - Самара 1287 23
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 21
Россия - СФО - Новосибирск 1965 21
Россия - Вологодская область - Череповец 115 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 11
Россия - Курск 231 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 8
Казахстан - Республика 2627 7
Россия - Ярославль 404 6
Россия - Вологодская область 316 6
Россия - Калининград 662 5
Россия - Приморский край - Приморье 604 5
Россия - Астрахань 240 5
Украина 3361 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 5
Россия - Челябинск 770 4
Россия - Ульяновск 292 4
Россия - Великий Новгород 165 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 4
Россия - Петрозаводск 149 4
Россия - Краснодар 1037 4
Россия - Воронеж 689 4
Россия - Калининградская область 535 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Россия - Архангельск 205 4
Германия - Федеративная Республика 3624 3
Россия - Липецк 257 3
Россия - Тольятти 235 3
Россия - Республика Мордовия 387 3
Россия - Тюмень 496 3
Беларусь - Белоруссия 2087 3
Россия - Псковская область 301 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 1
POI - points of interest 60 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Forbes - Форбс 441 1
Bloomberg 785 1
Newzoo - Игровая аналитика 14 1
CNews Analytics 1988 1
Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
БОУ ВО Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка - Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского 1 1
CNews AWARDS 291 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Лучший пользователь 1С:ИТС - Всероссийский профессиональный конкурс 1 1
Global Inclusion Awards 1 1
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