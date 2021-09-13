Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Вологда
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 192, упоминаний - 257
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Леонов Алексей 15 3
|Кабанов Владимир 174 2
|Кувшинников Олег 12 2
|Морозов Василий 6 2
|Фирулев Алексей 2 2
|Пушкин Александр 11 1
|Фроловский Денис 1 1
|Орехов Вячеслав 41 1
|Суворова Тамара 1 1
|Платонова Оксана 4 1
|Голицына Людмила 2 1
|Демина Марина 1 1
|Френкель Лев 46 1
|Бухман Игорь 1 1
|Постолатий Виталий 20 1
|Добронравов Олег 3 1
|Бухман Дмитрий 9 1
|Самирханова Надия 1 1
|Золотов Константин 1 1
|Бастракова Дарья 1 1
|Маликова Юлия 1 1
|Паткин Иван 16 1
|Звонаренко Андрей 1 1
|Зайцев Владимир 37 1
|Рылов Дмитрий 45 1
|Романов Алексей 32 1
|Несговоров Алексей 1 1
|Дудин Александр 5 1
|Стак Александр 4 1
|Мякишева Марина 84 1
|Кореш Виктор 71 1
|Ракова Марина 11 1
|Орловский Виктор 229 1
|Дуров Павел 216 1
|Волож Аркадий 181 1
|Касперский Евгений 218 1
|Иванов Алексей 76 1
|Гонтарев Павел 69 1
|Усманов Алишер 241 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Forbes - Форбс 441 1
|Bloomberg 785 1
|Newzoo - Игровая аналитика 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759476, в очереди разбора - 663166.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759476, в очереди разбора - 663166.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru