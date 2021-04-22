Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Волжский
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 58, упоминаний - 64
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ran Tony - Ран Тони 13 1
|Вахтин Александр 8 1
|Нуралиев Борис 205 1
|Меламед Александр 39 1
|Солодовников Дмитрий 55 1
|Полозенко Валентин 13 1
|Бобиков Дмитрий 14 1
|Преснякова Надежда 1 1
|Сморжевский Алексей 4 1
|НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 8 1
|Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
|Феррит-Домен НИИ 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766242, в очереди разбора - 669928.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766242, в очереди разбора - 669928.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru