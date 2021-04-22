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Россия
Волжский


22.04.2021 МТС полностью обновит сеть в Волгограде и области 1
25.12.2020 Honor откроет второй монобрендовый магазин в Москве 1
20.11.2020 Бренд Honor запускает сеть монобрендовых магазинов по всей России 2
30.10.2020 «Магнит» тестирует технологию против просрочки и списаний 1
06.08.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2019 г. 1
24.05.2018 В России арестован хакер, ежедневно воровавший по полмиллиона 1
18.04.2018 «Росэлектроника» представила новые компоненты на «ЭкспоЭлектронике-2018» 1
19.12.2017 В «Росэлектронике» изготовили интерферометр из российских комплектующих 1
24.04.2017 «Росэлектроника» представит в Москве перспективные образцы компоненты будущей электронной техники 1
03.03.2017 «1С:Первый БИТ» обеспечил «Канал имени Москвы» системой «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» 1
20.01.2017 «Первый БИТ» завершил проект автоматизации Дирекции единого заказчика-застройщика Минздрава РФ 1
17.01.2017 МТС расширила покрытие LTE в самарской глубинке 1
09.12.2016 «Ростелеком» подключил по технологии PON жителей коттеджного поселка «Рабочий» в городе Волжском 1
22.08.2016 «ТТК-Волга» предоставил каналы связи оператору АТК «Реал» 1
22.06.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Нижегородской области 1
21.04.2016 Банк КОР — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
18.02.2016 НЗБанка запустил сервис денежных переводов «Золотая Корона» 1
16.02.2016 Более 40 новостроек в Самаре и Тольятти подключены к оптической сети «Ростелекома» 1
28.08.2015 ТТК обеспечил «Изопан Рус» доступом в интернет 1
17.06.2015 «Ростелеком» с начала года построил более 30 тыс. портов ШПД по технологии ETTH в Волгоградском регионе 1
15.06.2015 «1С» формирует рынок аутсорсинга бухгалтерии. Новые поглощения 1
27.05.2015 «Мегафон» построил единый центр управления сетью за 1 млрд рублей 1
12.12.2014 «Ростелеком» подключил по «оптике» более 40 тыс. домохозяйств в Волгоградской области 1
01.10.2014 «Ростелеком» запустил в пилотном режиме «Систему-112» в Волжском Волгоградской области 3
21.07.2014 «Билайн» запустил сеть 4G в Самарской области 1
07.02.2014 Для выдачи 2,5 млн УЭК к 2015 г. понадобится более 900 млн руб. 1
31.10.2013 «Билайн» расширил покрытие сети в Самарской области 2
02.10.2013 «Билайн» расширил покрытие сети 3G в Саратовской области 1
04.06.2013 «Билайн» запустил услугу «Годовой контракт» для абонентов «Домашнего Интернета» 1
21.05.2013 «Ростелеком» запускает в коммерческую эксплуатацию сеть 3G+ в Волгоградской области 2
05.04.2013 «Билайн» установил 40 дополнительных базовых станций в Самарской области 1
01.04.2013 «Ростелеком-Юг» в 2013 г. откроет 4 новых центра по выдаче кодов активации «Личного кабинета» портала госуслуг 1
19.02.2013 «Ростелеком» подключил по технологии ETTH более 1300 многоквартирных домов Волгоградской области 1
22.01.2013 «Дом.ru» запускает HD-телевидение «Дом.ru TV» в 5 городах 1
16.04.2012 «Номос-Банк» предоставил клиентам возможность управлять кредитами с помощью интернет-банка «Номос-Линк» 1
08.12.2011 «Яндекс.Карты» научились строить маршруты общественным транспортом в новых городах 1
03.06.2011 «Билайн Бизнес» расширяет географию решения «Единая сеть офисных и мобильных» 1
30.03.2011 «Скай Линк» открыл 16 новых офисов продаж в регионах присутствия 2
10.02.2011 «Билайн» выбрал платформу iPasolink корпорации NEC для модернизации мобильной транспортной сети 1
08.02.2011 «Синтерра» организовала VPN-сеть для страховой компании ВСК 1

Публикаций - 58, упоминаний - 64

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
Ростелеком - Волгоградский филиал 19 2
Ростех Росэлектроника завод Метеор 9 2
Золотая Корона 280 2
SAP SE 3216 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 2
IBM 3551 1
Синтерра - Synterra 567 1
Wiseadvice - Вайзэдвайс - Интелис-Автоматизация 10 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
NEC 427 1
ZTE Corporation 550 1
3761 1
HP Inc. 2926 1
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 58 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Марс ФГУП НПО 84 1
Samsung Electronics 5702 1
Lurk - Хакерская группировка 12 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 129 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 33 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация 11 1
Иридиум ТЦ 1 1
Правительство Самарской области 48 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Администрация Красноярского края 25 1
Правительство Воронежской области 12 1
Правительство Саратовской области 17 1
Правительство Ставропольского края 23 1
Администрация Смоленской области 19 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Правительство Москвы 653 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Президент Российской Федерации 1441 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 1
Правительство РФ 2207 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 2
3G - Стандарт мобильной связи 3744 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 1
FMS - Fault Management Systems - Системы управления неисправностями 10 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
ЕЦУС - Единый центр управления сетью 6 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
Huawei Honor Band - Фитнес-трекер 30 2
Google Android 10751 2
Apple Pay 385 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
МТС 3G-сеть 86 1
ЕПБ - Единый проездной билет 3 1
Huawei Honor life 5 1
1С:БухОбслуживание 13 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
Scala - Язык программирования 41 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 1
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 10 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Ran Tony - Ран Тони 13 1
Вахтин Александр 8 1
Нуралиев Борис 205 1
Меламед Александр 39 1
Солодовников Дмитрий 55 1
Полозенко Валентин 13 1
Бобиков Дмитрий 14 1
Преснякова Надежда 1 1
Сморжевский Алексей 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 17
Россия - Российская федерация - РФ 57544 16
Россия - ПФО - Самара 1295 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 8
Россия - Волгоградская область 399 8
Россия - ПФО - Казань 1520 7
Россия - Волгоград 542 7
Россия - СФО - Новосибирск 1975 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Россия - Астрахань 241 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Москва - Котельники 14 2
Россия - Тольятти 238 2
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 2
Россия - Белгород 245 2
Россия - Ярославль 406 2
Россия - Хабаровск 624 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 2
Турция - Турецкая республика 954 2
Россия - Сочи 913 2
Россия - Йошкар-Ола 108 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Россия - Краснодар 1040 2
Россия - Ростовская область 864 2
Россия - Самарская область 564 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Испания - Королевство 1257 1
Кипр - Республика 247 1
Россия - Дзержинск 65 1
Таджикистан - Республика 439 1
Россия - Тверская область 248 1
Болгария - Республика 306 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Грузия 692 1
Узбекистан - Республика 825 1
Россия - Воронеж 693 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
Региональное законодательство 45 1
Федеральное законодательство 254 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Федеральный закон 131-ФЗ - Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 1 1
Образование в России 341 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
Современная школа - Национальный проект 7 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 8 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
Феррит-Домен НИИ 12 1
ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 9 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766242, в очереди разбора - 669928.
Создано именных указателей - 46354.
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