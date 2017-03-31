Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Волгодонск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 49
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Связной ГК 884 1
|Евросеть 892 1
|Цифроград 57 1
|Росатом Атомэнергомаш 12 1
|Apple iOS 5742 2
|СПАРК-Интерфакс 104 2
|Kaspersky - Антивирус Касперского 127 1
|Google Android 10751 1
|ЭОС Дело СЭД 625 1
|ЭОС EOS for SharePoint 112 1
|ЭОС АРМ руководителя 53 1
|Барков Алексей 32 5
|Орловский Виктор 229 1
|Голубев Василий 32 1
|Козлов Андрей 12 1
|Лопаткин Герман 102 1
|Добрынин Владимир 32 1
|Баласанян Владимир 31 1
|Орлов Виталий 18 1
|Назаров Алексей 69 1
|Харин Алексей 2 1
|Петренко Александр 3 1
|Цимбалист Александр 1 1
|Ищенко Александр 2 1
|Храмцовская Наталья 38 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769855, в очереди разбора - 673538.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769855, в очереди разбора - 673538.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru