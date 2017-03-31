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Россия
Волгодонск


31.03.2017 ТТК запустил интерактивное ТВ 1
12.10.2016 Softline проанализировала лицензионное соответствие ПО в «АЭМ-технологиях» 1
31.08.2016 «Мегафон» стал официальным оператором связи Южного федерального университета 1
03.08.2016 4G-интернет Tele2 доступен в 20 регионах России 1
28.06.2016 «Мегафон» улучшил голосовую связь для 100 тыс. сельских жителей Ростовской области 1
18.02.2016 «МегаФон» наращивает 3G-покрытие в Ростовской области 1
26.11.2015 Yota начинает оказывать услуги мобильной связи в Ростовской области 1
09.11.2015 «МегаФон» за 2 года на 100% увеличил число объектов связи в Ростовской области 1
12.08.2015 ТТК запустил услугу видеонаблюдения для корпоративных клиентов в Центральном и Южном федеральных округах 1
25.06.2015 В Ростовской области мобильным интернетом «Мегафона» пользуются уже 100 тыс. абонентов 1
14.04.2015 Ростовская область и ЭОС: от электронного управления бумагой к электронным подлинникам 1
24.03.2015 Данил Першин назначен директором макрорегионального филиала «СПАРК» компании ТТК 1
21.01.2015 ТТК запустил WiMAX в Невинномысске Ставропольского края 1
04.12.2014 ТТК запустил первые сети WiMAX в Сибири 1
20.11.2014 «МегаФон» запустил сети 4G+ еще в восьми городах Ростовской области 1
28.10.2014 ТТК запустил WiMAX в Волгодонске 1
01.10.2014 За полгода количество LTE-абонентов МТС в Ростовской области увеличилось в 8 раз 1
22.09.2014 ТТК запустил WiMax в пяти городах 1
25.08.2014 «МегаФон» строит новые базовые станции в Ростовской области 1
17.06.2014 МТС сообщила о полном покрытии сетью LTE Ростова-на-Дону 2
31.03.2014 МТС расширила сеть LTE в Ростовской области 1
26.12.2013 МТС в Ростовской области увеличила количество базовых станций на 26% 3
18.12.2013 МТС запустила сеть LTE в Ростове-на-Дону, Волгодонске и Сальске 2
04.12.2013 МТС запустила сеть LTE в Ростовской области 1
11.11.2013 Петрозаводскмаш: Немногие поставщики ПО умеют хорошо планировать производство 1
11.09.2013 «Капиталбанк» запустил интернет-банк для частных клиентов на платформе Faktura.ru 1
21.12.2012 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Ростовской области 1
23.04.2012 Банк «Возрождение» развивает эквайринг в Волгодонске 1
05.03.2012 «МегаФон» увеличит скорость 3G-интернета в Ростовской области 1
20.10.2011 «Спарк» запускает новые тарифы в Волгодонске 1
15.09.2011 «1С:ВДГБ» автоматизировал учетную деятельность ломбарда «Горизонт+» 1
27.05.2011 «Спарк» запускает новую линейку тарифов для корпоративных абонентов в Волгодонске 1
16.11.2010 Анатолий Горбунов возглавил Сочинское отделение Кавказского филиала «МегаФона» 1
19.07.2010 «Спарк» увеличивает скорость доступа в интернет на безлимитных тарифах в Рязани и Волгодонске 2
05.07.2010 «Спарк» запускает программу бесплатного тестирования в Рязани и Волгодонске 2
08.06.2009 Консолидированная выручка «Синтерры» в 2008 г. выросла на 17% 1
19.03.2009 Игорь Ковалев назначен генеральным директором «Синтерра-Юг» 1
27.10.2008 «Синтерра» создала операционную структуру «Синтерра-Юг» 1
28.05.2008 Нарушителя авторских прав Мicrosoft и Аdobe посадили на три года 1
23.05.2008 Волгодонск переходит на шестизначную нумерацию 2

Публикаций - 42, упоминаний - 49

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 5
Синтерра - Synterra 570 2
Шахты 38 2
Бизнес ИТ 34 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Samsung Electronics 5730 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Seiko Epson Corporation 333 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 36 1
Yota - Скартел 623 1
Panasonic 1175 1
Canon 590 1
Fujitsu 747 1
ЭОС - Электронные офисные системы 990 1
Softline - Софтлайн 1475 1
Microsoft Corporation 11168 1
Связной ГК 884 1
Евросеть 892 1
Цифроград 57 1
Росатом Атомэнергомаш 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
Правительство РФ 2208 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 316 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 198 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
Apple iOS 5742 2
СПАРК-Интерфакс 104 2
Kaspersky - Антивирус Касперского 127 1
Google Android 10751 1
ЭОС Дело СЭД 625 1
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
Барков Алексей 32 5
Орловский Виктор 229 1
Голубев Василий 32 1
Козлов Андрей 12 1
Лопаткин Герман 102 1
Добрынин Владимир 32 1
Баласанян Владимир 31 1
Орлов Виталий 18 1
Назаров Алексей 69 1
Харин Алексей 2 1
Петренко Александр 3 1
Цимбалист Александр 1 1
Ищенко Александр 2 1
Храмцовская Наталья 38 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 24
Россия - Российская федерация - РФ 57680 12
Россия - Таганрог 112 10
Россия - Ростовская область 864 9
Россия - Азов 31 8
Россия - Батайск 27 7
Россия - Новочеркасск 42 7
ДНР - Донецк 52 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 3
Россия - Рязань 356 3
Россия - Краснодар 1041 3
Россия - Новороссийск 140 2
Россия - Калуга 299 2
Россия - Обнинск 105 2
Россия - Белая Калитва 6 2
Россия - Тульская область 754 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - Невинномысск 21 1
Россия - Саров 92 1
Россия - Улан-Удэ 141 1
Россия - Иваново 194 1
Россия - Брянск 216 1
Россия - Петрозаводск 153 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - Абакан 95 1
Кавказ 57 1
Россия - Чита 201 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - Владимир 160 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - Нерюнгри 37 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 62 1
Россия - Ангарск 51 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - Красноярск 853 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769855, в очереди разбора - 673538.
Создано именных указателей - 46354.
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