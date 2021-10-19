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Россия
Волгоградская область


19.10.2021 «Эр-телеком» подключил к интернету более 1,5 тыс. социально значимых объектов в Волгоградской области 1
27.09.2021 Ирина Змановская, МФЦ Волгоградской области: Полностью отказаться от личного взаимодействия с гражданами будет очень сложно 5
22.09.2021 «Билайн» ускорил мобильный интернет для посетителей мемориала на Мамаевом кургане 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 5
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 4
28.06.2021 Tele2 досрочно установила 500 базовых станций на объектах РТРС 1
11.06.2021 В российском офисе Microsoft число работников сократилось в разы 1
03.06.2021 «Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Волгоградской области 10
01.06.2021 В «ВТБ Онлайн» появился сервис доставки SIM-карт «ВТБ Мобайл» 1
26.05.2021 Волгоградские школы перейдут на «Ред ОС» 3
17.05.2021 «ВТБ мобайл» запустился в Белгороде и Перми 1
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 9
04.05.2021 Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1
22.04.2021 МТС полностью обновит сеть в Волгограде и области 1
22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 1
16.04.2021 Беспилотный комбайн будет работать на полях Волгоградской области 1
15.04.2021 «ВТБ мобайл» появился в Челябинске и Кемерове 1
12.04.2021 В Реестре отечественного ПО появился 81 продукт «БАРС груп» 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 5
19.03.2021 Российских силовиков оставили без спецсредств по взлому iPhone. Их производитель внес Россию в «черный список» 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
15.03.2021 «ВТБ мобайл» появится в девяти новых регионах до конца 2021 года 1
18.02.2021 Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G 1
10.02.2021 БФТ реализовала проект по миграции на СУБД PostgreSQL в комитете финансов Волгоградской области 5
20.01.2021 «Ростелеком» подключил цифровые сервисы для самого мощного ветропарка России 1
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 1
11.01.2021 «Ростелеком контакт-центр» обработал четверть миллиона заявок на сдачу теста на COVID-19 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 1
21.12.2020 Samsung подвела итоги пяти лет действия программы «Школа утилизации: электроника» 1
18.12.2020 «Эр-Телеком» устроил саратовским школьникам интернет-встречу с Дедом Морозом 1
16.12.2020 Взломан самый защищенный мессенджер в мире. Взломщики будут продавать переписку силовикам 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 1
03.12.2020 «Касперский» создал систему для государственных выборов через интернет 1
03.12.2020 «Лаборатория Касперского» разрабатывает систему дистанционного электронного голосования для государственных выборов 1
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ 1
24.11.2020 «ТЭК-Торг»: с начала 2020 года госзаказчики опубликовали более 1,7 млн закупок на сумму свыше 7,5 трлн рублей 1
19.11.2020 «Ростелеком» развернул виртуальный ЦОД для «Россети Юг» 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 9

Публикаций - 395, упоминаний - 837

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 60
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 29
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 12
Microsoft Corporation 10997 12
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
3726 5
Cellebrite 16 5
Ростелеком - Волгоградский филиал 19 5
ЛАН-проект 8 5
Барс груп 402 4
Google LLC 7124 4
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 4
Nokia Corporation 2404 3
СМАРТС Компания 203 3
Ericsson 846 3
М2М телематика 165 3
АйТи 748 3
Twitter 2204 3
Ростелеком Юг - макрорегиональный филиал 24 3
Netrika - Нетрика 84 3
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 2
Крок 1219 2
Siemens AG - Сименс Россия 639 2
Apple Inc - Эппл Рус 7669 2
Facebook 3764 2
LG Electronics 1831 2
Компьюлинк ГК - Compulink 209 2
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 2
Softline - Софтлайн 1472 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 2
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 25 2
Ростелеком Связьинвест 692 2
Ланит ГК 1154 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 9
Почта России ПАО 1570 6
УЭК - Универсальная электронная карта 512 5
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Visa International 1343 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 3
ЕС-лизинг 13 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
Связной ГК 875 2
МРСК Юга - Россети Юг 22 2
Сбербанк Поволжский банк 11 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 1
Roche Holding - Холдинг Рош 11 1
Экофонд - Фонд рационального природопользования 2 1
FC Barcelona - ФК Барселона - Испанский футбольный клуб 2 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
Газпром комплектация 3 1
Wilo 3 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация 11 1
ЕвроСибЭнерго 10 1
KDL - Клинико-диагностические лаборатории 7 1
ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 1 1
Крайэлектро 1 1
Гринмакс 1 1
Росатом НоваВинд - NovaWind 4 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
ЦСП РБ - Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан 1 1
Себряковцемент - Себряковский цементный завод 1 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 1
eBay Inc 526 1
LinkedIn 520 1
DHL Express 82 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 41
Правительство РФ 2198 38
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 29
Президент Российской Федерации 1439 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 19
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 16
Правительство Москвы 649 15
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 10
Правительство Самарской области 48 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
Правительство Республики Коми 19 8
Администрация Смоленской области 19 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 8
Федеральное казначейство России 766 7
Правительство Саратовской области 17 7
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 7
Администрация Волгоградской области 12 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 6
Правительство Чувашской Республики 15 6
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 6
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 6
Администрация Псковской области 22 6
Правительство Орловской области 15 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
Правительство Рязанской области 10 5
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 5
Правительство Ставропольского края 23 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Руссофт - Russoft 250 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 13 1
ЮРАКС - Южнорегиональная Ассоциация кредитных союзов 1 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 25
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 17
3G - Стандарт мобильной связи 3699 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 11
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 11
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 5
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 3
Web Interface - Веб-интерфейс 177 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
УУС - Универсальные услуги связи 29 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 2
Безопасный город 347 2
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 50 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 2
МЦОД - Мобильные центры обработки данных 33 2
LTE-смартфон 138 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Смартизация 176 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 15
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 10
Apple iOS 5741 9
Google Android 10750 9
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
Kaspersky Polys Voting Machine 16 5
Cellebrite UFED Touch2 Ultimate Ruggedized 10 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
Microsoft Excel 435 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 4
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 4
ВТБ Онлайн 137 4
ВТБ Мультибонус 14 4
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 3
Cellebrite UFED 4PC Ultimate 6 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
ЭОС Дело СЭД 619 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
Оксиджен Софтвер - Мобильный криминалист 5 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Microsoft Windows 10 6602 2
Ред ОС 239 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
WhatsApp Messenger 654 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Cognitive Agro Pilot 30 2
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 2
Rakuten Viber 429 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 2
Орловский Виктор 229 15
Клементьев Андрей 18 4
Четвернин Алексей 651 4
Контрабаев Артур 66 4
Никуличев Андрей 43 4
Дюбанов Анатолий 86 4
Громов Иван 96 4
Казарин Станислав 100 4
Стрельцов Андрей 53 4
Бойко Елена 151 4
Оголь Елена 24 4
Шадаев Максут 384 4
Лысенко Эдуард 209 4
Лопаткин Герман 102 3
Попов Алексей 310 3
Валяева Елизавета 72 3
Соколов Олег 51 3
Осеевский Михаил 221 3
Бородин Андрей 31 3
Евраев Михаил 222 3
Алёшкин Роман 5 3
Князев Александр 12 2
Левашов Александр 88 2
Петрушин Андрей 64 2
Захаров Павел 54 2
Васильев Сергей 29 2
Нестеренко Татьяна 36 2
Афанасьев Александр 20 2
Сурков Владислав 59 2
Албычев Александр 74 2
Зингерман Борис 35 2
Новиков Алексей 39 2
Власов Сергей 76 2
Зорин Александр 49 2
Гайдуков Алексей 24 2
Звягина Наталья 64 2
Матвеева Татьяна 83 2
Попов Анатолий 98 2
Абызов Михаил 64 2
Козырев Алексей 270 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 234
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 123
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 82
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 70
Россия - Краснодарский край 913 44
Россия - Ростовская область 859 41
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 39
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 39
Россия - Новосибирская область 810 36
Россия - Челябинская область 658 35
Россия - Калининградская область 531 33
Россия - Самарская область 557 32
Россия - Тульская область 752 32
Россия - Тюменская область 581 31
Россия - Свердловская область 804 30
Россия - Астраханская область 369 30
Россия - Нижегородская область 736 30
Россия - Воронежская область 394 30
Россия - Калужская область 568 29
Россия - Омская область 382 28
Россия - Саратовская область 340 28
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 28
Россия - Республика Алтай 681 28
Россия - Иркутская область 536 26
Россия - Республика Коми 406 25
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 25
Россия - Пензенская область 346 25
Россия - Тамбовская область 321 24
Россия - Кемеровская область 461 24
Россия - Рязанская область 313 23
Россия - Курская область 338 23
Россия - Липецкая область 291 22
Россия - Республика Мордовия 386 22
Россия - Вологодская область 314 22
Россия - Белгородская область 363 22
Россия - Ставропольский край 456 21
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Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 21
Россия - Оренбургская область 292 21
Россия - Новгородская область 281 21
Региональное законодательство 45 17
Федеральное законодательство 254 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
Информационное общество - Государственная программа 282 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 8
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 5
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 5
НКО - Некоммерческая организация 91 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 4
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Великая Отечественная война 122 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 3
Коррупция 22 3
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 3
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 71 2
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