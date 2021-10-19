Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Волгоградская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 395, упоминаний - 837
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 15
|Клементьев Андрей 18 4
|Четвернин Алексей 651 4
|Контрабаев Артур 66 4
|Никуличев Андрей 43 4
|Дюбанов Анатолий 86 4
|Громов Иван 96 4
|Казарин Станислав 100 4
|Стрельцов Андрей 53 4
|Бойко Елена 151 4
|Оголь Елена 24 4
|Шадаев Максут 384 4
|Лысенко Эдуард 209 4
|Лопаткин Герман 102 3
|Попов Алексей 310 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Соколов Олег 51 3
|Осеевский Михаил 221 3
|Бородин Андрей 31 3
|Евраев Михаил 222 3
|Алёшкин Роман 5 3
|Князев Александр 12 2
|Левашов Александр 88 2
|Петрушин Андрей 64 2
|Захаров Павел 54 2
|Васильев Сергей 29 2
|Нестеренко Татьяна 36 2
|Афанасьев Александр 20 2
|Сурков Владислав 59 2
|Албычев Александр 74 2
|Зингерман Борис 35 2
|Новиков Алексей 39 2
|Власов Сергей 76 2
|Зорин Александр 49 2
|Гайдуков Алексей 24 2
|Звягина Наталья 64 2
|Матвеева Татьяна 83 2
|Попов Анатолий 98 2
|Абызов Михаил 64 2
|Козырев Алексей 270 2
|CNews Analytics 1988 8
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755324, в очереди разбора - 659014.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755324, в очереди разбора - 659014.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru