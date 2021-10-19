Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Волгоград
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 539, упоминаний - 712
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
|Мельников Александр 63 6
|Валяева Елизавета 72 3
|Кореш Виктор 71 2
|Алёшкин Роман 5 2
|Попов Алексей 310 2
|Тюрина Мария 39 2
|Клименко Федор 18 2
|Платонова Оксана 4 2
|Круглов Алексей 18 2
|Солонин Спартак 25 2
|Гуцериев Михаил 107 2
|Малышев Сергей 46 2
|Хасис Лев 96 2
|Сморжевский Алексей 4 2
|Скатин Алексей 33 1
|Петухов Степан 1 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Федоров Антон 8 1
|Южаков Алексей 23 1
|Солонин Сергей 82 1
|Голомолзин Анатолий 52 1
|Калугин Сергей 162 1
|Таврин Иван 83 1
|Рензяев Константин 26 1
|Фаерштейн Андрей 2 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Добродеев Борис 83 1
|Ran Tony - Ран Тони 13 1
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 1
|Ускова Ольга 126 1
|Ганин Егор 50 1
|Стрешинский Иван 33 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Исагулова Элина 28 1
|Лянд Игорь 1 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Черепенников Антон 52 1
|Рубин Дмитрий 39 1
|Ефимов Владимир 32 1
|Кравцов Роман 77 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755309, в очереди разбора - 658999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755309, в очереди разбора - 658999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru