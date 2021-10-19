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Россия
Волгоград


19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 2
05.10.2021 Что такое коэффициент интеллекта умного города 1
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1
22.09.2021 «Билайн» ускорил мобильный интернет для посетителей мемориала на Мамаевом кургане 1
13.09.2021 «Яндекс.Еда» и KFC объявляют о начале сотрудничества 1
10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете 1
07.09.2021 В иркутском онкодиспансере внедрена технология голосового заполнения медицинских документов группы ЦРТ 1
02.09.2021 «Яндекс.маркет» запустил быструю доставку лекарств, отпускаемых без рецепта 1
13.08.2021 ЦРТ представила новый релиз Voice2Med 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
12.07.2021 «Магнит» приступил к масштабированию видеоаналитики очередей 1
08.07.2021 «Яндекс.маркет» и «Яндекс.доставка» запустили экспресс-доставку в новых регионах 1
24.06.2021 Сервис экосистемы VK показал рост в 15 раз 1
21.06.2021 Metro появился на AliExpress Россия 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
26.05.2021 Волгоградские школы перейдут на «Ред ОС» 1
29.04.2021 В ВТБ появятся бесконтактные банкоматы 1
22.04.2021 МТС полностью обновит сеть в Волгограде и области 3
15.04.2021 «Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
05.04.2021 «Delta системы безопасности»: спрос на системы видеонаблюдения вырос в 16 раз 1
15.03.2021 «ВТБ мобайл» появится в девяти новых регионах до конца 2021 года 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 3
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
25.12.2020 Honor откроет второй монобрендовый магазин в Москве 1
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
17.12.2020 Выручка Corpsoft24 выросла на 30% в 2020 году 1
16.12.2020 «2ГИС» запустила бесплатный грузовой навигатор в 99 городах России 1
14.12.2020 Mail.ru Group и «Сбер» организуют бесплатное такси для врачей 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
08.12.2020 Delivery Club запустил доставку продуктов из региональных сетей магазинов 2
26.11.2020 Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга 1
26.11.2020 ТТК подключил бесплатный Wi-Fi в бизнес-залах нового формата на восьми крупнейших вокзалах 1
20.11.2020 Бренд Honor запускает сеть монобрендовых магазинов по всей России 2

Публикаций - 539, упоминаний - 712

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 35
Microsoft Corporation 10997 14
Синтерра - Synterra 562 13
Yandex - Яндекс 4098 10
Samsung Electronics 5627 9
VK - Mail.ru Group 2482 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 7
М2М телематика 165 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
Apple Inc - Эппл Рус 7669 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
SAP SE 3207 5
АйТи 748 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Комстар Регионы 89 4
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 4
Lenovo Group 1635 4
3726 4
IBM 3524 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 3
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 3
Ростелеком - Волгоградский филиал 19 3
LG Electronics 1831 3
Крок 1219 3
WeCharge 3 2
Золотая Корона 280 2
Telegram Group 702 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Акадо Екатеринбург 23 2
Микротест 174 2
NOMO 3 2
Ankerbox 3 2
Docsvision - ДоксВижн 765 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 15
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Ситимобил - Служба такси 113 4
Юнистрим - Unistream 166 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 3
Альфа-Банк 1122 3
О2О Холдинг 43 3
Яндекс.Такси 271 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 2
McDonald’s - Макдоналдс 90 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
АльфаСтрахование СГ 207 2
Бери Заряд! 4 2
Uber 257 2
Uber Russia 3 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
СберЛогистика 42 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 2
О2О Delivery club 153 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Связной ГК 875 2
Uber Technologies 258 2
Мираторг 12 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 33 1
Datum Group - Датум Групп 11 1
НЭК - Национальная экологическая компания - Ярославский завод 2 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 7 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Полиметалл - Polymetal 14 1
Мегаполисресурс ГК 4 1
Астаманьяна - сеть кофеен 3 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 4
Правительство РФ 2198 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Правительство Москвы 649 2
ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 7 1
Правительство Воронежской области 12 1
Правительство Хабаровского края 15 1
Правительство Саратовской области 17 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Фонд Росконгресс 4 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
Правительство Республики Мордовия - Министерство информатизации и связи Республики Мордовия - Мининформсвязи Республики Мордовия 5 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 7 1
Администрация Красноярского края 25 1
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Администрация Волгоградской области 12 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 19
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 8
3G - Стандарт мобильной связи 3699 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 7
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 3
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 370 3
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
МФУ - Многофункциональное устройство 581 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 2
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
Google Android 10750 21
Apple iOS 5741 16
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
WhatsApp Messenger 654 4
Apple Pay 385 4
Apple - App Store 2198 4
VK - Mail.ru Одноклассники 848 3
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 3
Google Pay - Google Android Pay 297 3
Microsoft Skype 1459 3
Rakuten Viber 429 3
Linux OS 4236 3
SQL - Язык программирования 432 3
Huawei Honor Band - Фитнес-трекер 30 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 2
Яндекс.Маркет 439 2
Java - Язык программирования 1166 2
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 694 2
ВТБ Онлайн 137 2
Microsoft Exchange 677 2
Яндекс.Навигатор 108 2
Kaspersky Polys Voting Machine 16 2
GreenMDC МЦОД FixedSizedMDC StandardOutdoor 32 3 2
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 2
Microsoft Windows 10 6602 2
Apple iPad 3263 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 23 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Microsoft SQL Server 789 1
Symbian OS 755 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
Мельников Александр 63 6
Валяева Елизавета 72 3
Кореш Виктор 71 2
Алёшкин Роман 5 2
Попов Алексей 310 2
Тюрина Мария 39 2
Клименко Федор 18 2
Платонова Оксана 4 2
Круглов Алексей 18 2
Солонин Спартак 25 2
Гуцериев Михаил 107 2
Малышев Сергей 46 2
Хасис Лев 96 2
Сморжевский Алексей 4 2
Скатин Алексей 33 1
Петухов Степан 1 1
Мишустин Михаил 302 1
Федоров Антон 8 1
Южаков Алексей 23 1
Солонин Сергей 82 1
Голомолзин Анатолий 52 1
Калугин Сергей 162 1
Таврин Иван 83 1
Рензяев Константин 26 1
Фаерштейн Андрей 2 1
Евтушенко Олег 125 1
Добродеев Борис 83 1
Ran Tony - Ран Тони 13 1
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 1
Ускова Ольга 126 1
Ганин Егор 50 1
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Никифоров Николай 1126 1
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Лянд Игорь 1 1
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Черепенников Антон 52 1
Рубин Дмитрий 39 1
Ефимов Владимир 32 1
Кравцов Роман 77 1
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Россия - ПФО - Казань 1507 155
Россия - СФО - Новосибирск 1954 153
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 83
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 40
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Россия - Волгоградская область 395 21
Россия - Астрахань 240 21
Россия - Калининград 659 20
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 17
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Беларусь - Белоруссия 2079 15
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Россия - Иркутск 461 14
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 14
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Россия - Кемерово 308 13
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
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S&P - Standard and Poor’s 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 3 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 14
Олимпийские игры - Olympic Games 302 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
Global mobileGov Awards 5 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 2 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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