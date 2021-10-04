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Россия
Владимирская область


04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 4
03.09.2021 «Мегафон» запустил бесплатный сервис по защите от спам-звонков 1
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
29.06.2021 Где спасались от жары москвичи и петербуржцы 1
16.06.2021 Власти НАО и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
11.06.2021 Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза» получила премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» 1
13.05.2021 В России заочно арестован сын основателя «Билайна» 1
16.04.2021 Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис» 1
29.03.2021 Власти Югры и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
24.03.2021 «Р7-Офис» поставят в школы Саратовской области 1
15.03.2021 До конца 2021 г. любой россиянин сможет записаться в поликлинику и вызвать врача на дом через смартфон 1
15.03.2021 БФТ завершила проект по развитию МФЦ Владимирской области 1
03.02.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 г. 2
15.01.2021 «НКТ» поставит «Р7-Офис» в образовательные учреждения Владимирской области 2
15.12.2020 Врачи клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» делают телемедицину доступнее для жителей российских регионов 1
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
02.12.2020 Россияне не дали Tele2 построить сотовую вышку: 4G угрожало их жизни и здоровью 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
15.07.2020 БФТ провели централизацию сети МФЦ Владимирской области 2
23.06.2020 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция К 9» 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
23.04.2020 Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в регионах 1
16.04.2020 В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек 1
26.03.2020 МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО 1
19.12.2019 Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы 1
19.11.2019 Инвестиции Tele2 в телеком Владимирской области за 2019 год превысят 400 млн рублей 5
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
01.11.2019 МФЦ Владимирской области внедрил видеоконференции Videomost 2
22.10.2019 Kraftway внедрила СХД на базе ПО RAIDIX в департаменте Владимирской области 3
13.09.2019 «Ростех» получил треть ИТ-компании экс-министра связи Никифорова 1
12.09.2019 Почта России расширила географию сервиса электронных заказных писем 1
09.09.2019 Мегафон и администрация Владимирской области договорились о развитии цифровой экономики 3
15.07.2019 В Москве заработал бесплатный сотовый оператор 1
12.07.2019 Danycom.mobile объявил о запуске мобильной связи в 50 регионах России 1
01.07.2019 Bitfury и «Эттон» создадут на базе блокчейна платформу по управлению отходами 1
01.07.2019 Россиянка подожгла вышку сотовой связи, потому что она излучала 1
20.05.2019 «Яндекс» по ошибке удалил виртуальные машины клиентов в своем облаке 1
14.05.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2019 г. 4
29.04.2019 Российский Wildberries стал самым популярным в мире интернет-магазином одежды 1

Публикаций - 366, упоминаний - 539

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 35
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 23
Microsoft Corporation 10997 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Yandex - Яндекс 4098 3
Ericsson 846 3
АйТи 748 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 3
Синтерра - Synterra 562 3
М2М телематика 165 3
Ростелеком ЦентрТелеком 188 3
Rover Computers 71 3
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 2
РТЛабс 145 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 486 2
Ростелеком Связьинвест 692 2
Google LLC 7124 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Bitfury Group 25 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 1
Amazon Inc - Amazon.com 1467 1
Facebook 3764 1
Commvault 148 1
Intel Corporation 4143 1
Oracle Corporation 3331 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Базальт СПО 206 1
Raidix - Рэйдикс 129 1
ОТР 133 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 1
Cognitive Pilot 35 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 5
Почта России ПАО 1570 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
ВТБ24 583 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Юнистрим - Unistream 166 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Георезонанс 2 1
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Wildberries 128 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Развитие Иннополиса 3 1
Иннополис Архитект 2 1
Trendyol 1 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Планета Здоровья 4 1
ASOS 4 1
Прима НПП - Научно-производственное предприятие 1 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Авто-РТК - РТК-Авто 2 1
Биоамид - Bioamid 1 1
Сплит 6 1
H&M 12 1
Газпром межрегионгаз 30 1
Завод Премиксов №1 1 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Lamoda 83 1
Россети ПАО 168 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Татнефть 112 1
X5 Group 599 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 14
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
Росимущество - Управления информационных технологий 11 9
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 9
Президент Российской Федерации 1439 8
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 6
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 5
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Правительство Москвы 649 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 2
Администрация Смоленской области 19 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
Правительство Ставропольского края 23 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
Администрация Красноярского края 25 2
ПФР Департамент информационных технологий 102 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Правительство РФ 2198 2
Администрация Президента РФ 267 2
Правительство Ивановской области 11 1
МФЦ Мои документы Владимирской области 2 1
Государственный архив Владимирской области 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
УФПС - Управление федеральной почтовой связи Владимирской области 1 1
Правительство Нижегородской области 28 1
Правительство Камчатского края 16 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 1
Правительство Ставропольского края - Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 4 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 20
3G - Стандарт мобильной связи 3699 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 10
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 241 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
5G NR - 5G New Radio 58 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 279 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
САN - Controller Area Network - стандарт промышленной сети 2 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 1
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Google Android 10750 6
Apple iOS 5741 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 6
Linux OS 4236 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
VK - Mail.ru Maps.me 45 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
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ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 2
ЭЛАР ПланСкан 83 2
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Apple - App Store 2198 2
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Ericsson Radio System - ERS 43 1
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Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
РАН - Российская академия наук 315 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 5 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 3 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Up Great - серия технологических конкурсов 8 1
Всероссийский цифровой диктант 8 1
Up Great - Зимний город - конкурс 5 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
Система распределенных ситуационных центров 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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