Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Владимирская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 366, упоминаний - 539
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Клементьев Андрей 18 16
|Козырев Алексей 270 15
|Четвернин Алексей 651 15
|Нечепоренко Юрий 25 13
|Елистратов Николай 90 13
|Прокошев Андрей 30 13
|Холодняков Юрий 15 13
|Абызов Михаил 64 13
|Скляр Алексей 49 11
|Валяева Елизавета 72 7
|Никифоров Николай 1126 6
|Иванов Александр 71 6
|Орловский Виктор 229 6
|Горбачев Александр 18 5
|Путин Владимир 1820 5
|Херсонцев Алексей 48 5
|Пучков Антон 32 4
|Контрабаев Артур 66 4
|Дегтерева Мария 25 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Кесельбренер Леонид 49 3
|Козлов Александр 54 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Калугин Сергей 162 2
|Массух Илья 192 2
|Гордеев Алексей 10 2
|Левашов Александр 88 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Ивакин Роман 49 2
|Терещук Олег 3 2
|Сипягин Владимир 2 2
|Жаров Александр 165 2
|Примаков Евгений 6 2
|Ксенофонтов Игорь 3 2
|Шмид Александр 18 2
|Мельников Руслан 13 2
|Эмдин Сергей 67 2
|Дюбанов Анатолий 86 1
|Володин Вячеслав 62 1
|Петров Аркадий 1 1
|CNews Analytics 1988 7
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755306, в очереди разбора - 658996.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755306, в очереди разбора - 658996.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru