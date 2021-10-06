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Россия
Владимир


06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
17.12.2020 Выручка Corpsoft24 выросла на 30% в 2020 году 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
09.11.2020 РЖД взломаны. В интернет утекли данные сотен тысяч пассажиров компании 1
27.07.2020 «Ростелеком» разработал цифровое решение по контролю за вывозом мусора 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
07.05.2020 Оборот сервиса доставки продуктов iGooods за месяц режима самоизоляции достиг 1 млрд рублей 1
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России 1
26.12.2019 Россияне получили от 10 до 13 лет тюрьмы за взлом РЖД и S7 1
20.12.2019 Россияне запустили в облаке самый доступный на рынке анализ генома человека 1
19.11.2019 Инвестиции Tele2 в телеком Владимирской области за 2019 год превысят 400 млн рублей 1
24.10.2019 Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила миллиард рублей 1
04.09.2019 «Мегафон» начал продавать сервисы для бизнеса из облака Mail.ru Group 1
16.07.2019 «АМТ-груп» и «Меридиан» создадут ЦУП по заказу «Космической связи» 1
20.05.2019 «Яндекс» по ошибке удалил виртуальные машины клиентов в своем облаке 1
22.04.2019 Запущен сервис Yandex Vision, который будет конкурировать с Abbyy и распознавать лица 1
01.03.2019 «Яндекс» начал строительство второй очереди дата-центра во Владимире 2
06.02.2019 «Яндекс» потратит 100 миллионов, чтобы заманить клиентов в свои облака 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
06.12.2018 ИТ-сервис Казначейства сэкономит треть расходов на бухгалтерию в госорганах 1
24.05.2018 ABI Product реализует стандарты управления с помощью MAYKOR-GMCS 1
22.03.2018 Tele2 запустила ежегодную программу стажировки для учащихся российских вузов 1
13.03.2018 Сбербанк стал онлайн-провайдером акушерских услуг 1
07.03.2018 «СерчИнформ»: как несут ответственность за торговлю персональными данными 1
15.11.2017 В центре Москвы открылся флагманский Mi Store 1
02.11.2017 Как Xiaomi завоевывает российский рынок 1
31.03.2017 ТТК запустил интерактивное ТВ 1
24.03.2017 «Ростелеком» организует сеть платных парковок в Чебоксарах 1
13.02.2017 «Билайн» запустил 4G в Калуге 1
13.12.2016 «Астерос» построил катастрофоустойчивый контакт-центр для «Цезарь Сателлит» 1
13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России 1
23.09.2016 «Транстелеком» обеспечил интернетом городской Дворец культуры во Владимире 2
08.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли 1
02.09.2016 ВТБ24 запустил прием карт «Мир» в гипермаркетах «Глобус» 1
22.07.2016 «Транстелеком» обеспечил доступ в интернет и создал VPN-сеть для РАНХиГС во Владимире 1
27.04.2016 «МТТ Бизнес» запускает прямые номера в 19 городах России 1
04.02.2016 «ТТК-Нижний Новгород» подключил к сети связи 10 бизнес-центров 1

Публикаций - 159, упоминаний - 189

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 29
Yandex - Яндекс 4101 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 7
М2М телематика 165 6
Microsoft Corporation 11060 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 5
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 5 4
Commvault 148 4
VK - Mail.ru Group 2483 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Синтерра - Synterra 565 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 3
Xiaomi 904 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 2
Apple Inc - Эппл Рус 7692 2
Google LLC 7144 2
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 2
Samsung Electronics 5651 2
electroNeek Robotics 5 1
Ланит ГК 1155 1
Cisco Systems 2038 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
IBM 3537 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Криста НПО 59 1
Columbus - Колумбус 125 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Abbyy 793 1
Facebook 3765 1
Информзащита 423 1
Amazon Inc - Amazon.com 1470 1
Orange France Télécom 98 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 22 1
CompuTel - Компьютел 24 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Системы и Технологии ГК 11 1
Уютерра - ПланетаСтрой 24 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
X5 Group 599 4
X5 Group - Перекресток 203 4
Conde Nast - Конде Наст 17 4
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
Uber Russia 3 2
Uber 257 2
Uber Technologies 258 2
Альфа-Банк 1123 1
Связной ГК 877 1
Adizes Institute - Институт Адизеса 3 1
DST Global 165 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
ВТБ24 583 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Владимирская ритуальная компания 1 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
Guard Capital 2 1
Joom - маркетплейс 13 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
ABI Product - АБИ Продакт 10 1
СберЛогистика 42 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
iGooods 10 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
Яндекс.Такси 271 1
О2О Delivery club 153 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Федеральное казначейство России 766 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 4
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 2
3G - Стандарт мобильной связи 3723 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 391 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 764 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 112 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 1
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 12 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 1
Google Android 10750 7
Apple iOS 5741 5
1С-Битрикс - Битрикс24 211 4
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 4
Merlion MerliOnCloud 29 4
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Google Data Studio 6 3
Microsoft Power BI 113 3
Apple - App Store 2198 2
Linux OS 4253 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Apple Pay 385 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
SQL - Язык программирования 432 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Uber Eats - UberEATs 28 1
Tele2 TV 13 1
Tele2 Praktik 6 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 79 1
Apple iPhone 6 547 1
CorpSoft24 REWTAS - Remote Employee Working Time Accounting System 5 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Microsoft SQL Server 793 1
Федеральное казначейство России ЦОД 1 1
Quora - сайт вопросов и ответов 10 1
Wink Трансформер 4 1
РЖД Бонус 2 1
ВТБ Мультикарта 147 1
Xiaomi MiPad - планшет 8 1
VK - Mail.ru Календарь 6 1
Avaya Elite Multichannel 3 1
Adizes Executive Dashboard (AED) 2 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 6 1
Пучков Антон 32 6
Xiang Wang - Сян Ван 9 1
Еремеев Владимир 10 1
Сумбаев Ярослав 1 1
Шишкина Евгения 1 1
Юдовский Сергей 4 1
Мусиенко Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Облетников Борис 2 1
Кислицын Денис 1 1
Головин Леонид 25 1
Курцер Марк 3 1
Сипягин Владимир 2 1
Шибаев Александр 17 1
Герасимов Александр 40 1
Лантух Владислав 18 1
Дегтерева Мария 25 1
Брагин Павел 22 1
Межов Игорь 15 1
Дудин Александр 5 1
Кореш Виктор 71 1
Иванова Елена 69 1
Парфентьев Алексей 33 1
Оганесян Ашот 58 1
Хасис Лев 96 1
Эмдин Сергей 67 1
Усманов Алишер 241 1
Малышев Сергей 46 1
Албычев Александр 74 1
Петрухин Дмитрий 17 1
Кунис Григорий 7 1
Рензяев Константин 26 1
Лисов Станислав 4 1
Кузнецов Иван 11 1
Балабанов Александр 7 1
Жданов Андрей 4 1
Перфильев Андрей 3 1
Матюшев Максим 1 1
Назаров Алексей 69 1
Рейман Леонид 411 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 78
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 64
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 41
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 39
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 34
Россия - СФО - Новосибирск 1965 32
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 28
Россия - ПФО - Самара 1287 25
Россия - ПФО - Казань 1513 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 17
Россия - Курск 231 11
Россия - Рязань 353 9
Россия - Тюмень 496 8
Россия - Воронеж 689 8
Россия - Уфа 640 8
Россия - Челябинск 770 6
Россия - Оренбург 255 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 6
Россия - Барнаул 360 6
Россия - Калуга 295 6
Россия - Красноярск 845 6
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 6
Россия - Владивосток 864 5
Россия - Тверь 324 5
Россия - Омск 627 5
Россия - Волгоград 540 5
Россия - Белгород 240 5
Россия - Махачкала 114 5
Россия - Рязанская область 314 5
Россия - Саратов 402 5
Финляндия - Финляндская Республика 815 5
Россия - Пермь 739 5
Россия - Ярославль 404 5
Россия - Тульская область 752 5
Россия - Липецк 257 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 5
Россия - Ижевск 305 4
Россия - Хабаровск 620 4
Россия - Ульяновск 292 4
Россия - Иркутск 464 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
Болезнь Альцгеймера 26 1
СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 10 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Reddit 198 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
РИА Новости 654 1
CNews Analytics 1988 2
IDC - International Data Corporation 2713 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
Synergy Research Group 13 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 1 1
TAdviser SummIT 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759476, в очереди разбора - 663166.
Создано именных указателей - 46354.
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