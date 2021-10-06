Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Владимир
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 159, упоминаний - 189
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Пучков Антон 32 6
|Xiang Wang - Сян Ван 9 1
|Еремеев Владимир 10 1
|Сумбаев Ярослав 1 1
|Шишкина Евгения 1 1
|Юдовский Сергей 4 1
|Мусиенко Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Облетников Борис 2 1
|Кислицын Денис 1 1
|Головин Леонид 25 1
|Курцер Марк 3 1
|Сипягин Владимир 2 1
|Шибаев Александр 17 1
|Герасимов Александр 40 1
|Лантух Владислав 18 1
|Дегтерева Мария 25 1
|Брагин Павел 22 1
|Межов Игорь 15 1
|Дудин Александр 5 1
|Кореш Виктор 71 1
|Иванова Елена 69 1
|Парфентьев Алексей 33 1
|Оганесян Ашот 58 1
|Хасис Лев 96 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Усманов Алишер 241 1
|Малышев Сергей 46 1
|Албычев Александр 74 1
|Петрухин Дмитрий 17 1
|Кунис Григорий 7 1
|Рензяев Константин 26 1
|Лисов Станислав 4 1
|Кузнецов Иван 11 1
|Балабанов Александр 7 1
|Жданов Андрей 4 1
|Перфильев Андрей 3 1
|Матюшев Максим 1 1
|Назаров Алексей 69 1
|Рейман Леонид 411 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|Reddit 198 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|РИА Новости 654 1
|CNews Analytics 1988 2
|IDC - International Data Corporation 2713 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|Synergy Research Group 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759476, в очереди разбора - 663166.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759476, в очереди разбора - 663166.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru