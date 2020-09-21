Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Владикавказ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 132, упоминаний - 176
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
|Тишков Александр 21 4
|Джиоев Мириан 6 1
|Демидов Михаил 124 1
|Макаров Станислав 111 1
|Довгаль Алексей 1 1
|Василенков Александр 3 1
|Важнов Алексей 7 1
|Булаев Алексей 1 1
|Кесельбренер Леонид 49 1
|Векилов Тимур 28 1
|Скоков Сергей 26 1
|Прозоров Дмитрий 58 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Могилин Артём 5 1
|Шмаков Леонид 1 1
|Санакоев Давид 1 1
|Гиголаев Хасан 6 1
|Кочиев Григорий 2 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Савчук Олег 1 1
|Разумовский Дмитрий 70 1
|Саакашвили Михаил 12 1
|Кондратьев Алексей 2 1
|Малахов Андрей 4 1
|Томенко Виктор 6 1
|Мельников Александр 63 1
|Козырев Алексей 270 1
|Макаров Алексей 49 1
|Анохин Сергей 40 1
|Попов Андрей 72 1
|Гусев Дмитрий 48 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|CNews Analytics 1988 3
|Cisco Сетевая академия - учебный центр 13 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759476, в очереди разбора - 663166.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759476, в очереди разбора - 663166.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru