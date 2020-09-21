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Россия
Владикавказ


21.09.2020 Huawei расширяет российскую сеть фирменных магазинов 1
23.07.2020 ViPNet Coordinator IG и ViPNet Connect — лауреаты национальной премии «Безопасная информационная среда» 2
22.07.2020 Технологии «Ростелекома» в Северной Осетии будут оповещать население о ЧС 1
02.06.2020 «Манго телеком» подключил новые города 1
15.02.2019 «Билайн» и ivi выяснили, какие фильмы и сериалы предпочитают абоненты 1
29.10.2018 Как отвоеванное государство стало вотчиной «Мегафона». Репортаж 2
04.09.2018 Новый учебный год в Сетевой академии Cisco посвящен кибербезопасности 1
19.07.2018 «Мегафон» включил LTE-Advanced на скорости до 300 Мбит/с на Северном Кавказе 2
16.02.2018 «Ростелеком» создаст умный город во Владикавказе 6
14.02.2018 В России будут сбивать дроны, залетевшие не туда 1
27.12.2017 MCN Telecom ввел в эксплуатацию сеть дальней связи в ЮФО 1
22.12.2017 «Ростелеком» приобрел крупнейшего интернет-провайдера Владикавказа 2
05.12.2017 «Росэлектроника» создаст к 2022 году во Владикавказе сервисный центр спецтехники 1
22.08.2017 «Ростелеком» построил оптическую сеть в Ирафском районе Северной Осетии 1
13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России 1
11.10.2016 МТС открыл новые салоны связи во Владикавказе 3
29.09.2016 «Мегафон» развивает ВОЛС в Северной Осетии 1
28.09.2016 «Ростелеком» принял участие в праздновании Дня города Владикавказа 3
13.09.2016 «Мегафон» включил интернет высокогорным таможенным постам Северной Осетии 1
13.09.2016 РТРС построит 210-метровую телебашню во Владикавказе 4
08.09.2016 МТС обеспечил покрытие сетью 4G всей Северной Осетии 2
08.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли 1
07.09.2016 Северная Осетия автоматизирует региональную систему управления закупками на базе АЦК-Госзаказ 1
02.09.2016 Облачные технологии и открытый код спасут медицину развивающихся стран от краха 1
12.08.2016 МТС провела интернет в горы Северной Осетии 1
27.06.2016 Руководители подразделений Администрации Читы получили доступ к СЭД «Дело» 1
01.06.2016 «Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО 1
27.04.2016 Сергей Афонин назначен директором Южного региона «ВымпелКома» 1
07.04.2016 «Вокорд» подвел итоги работы комплексов фото- и видеофиксации «Вокорд-Трафик» в 2015 г. 1
21.03.2016 «Ростелеком» предоставил телеком-услуги новым МФЦ в Северной Осетии 2
26.01.2016 РТРС построит новую 210-метровую радиотелевизионную башню в Северной Осетии 2
01.12.2015 «МегаФон» включил интернет 4G в Северной Осетии 2
26.11.2015 «МегаФон» улучшает клиентский сервис в Северной Осетии 1
06.10.2015 МТС запустила 3G на Кубе 1
21.08.2015 В Северной Осетии обсудили вопросы развития региональной информатизации 2
15.06.2015 Руководство Администрации Рязани работает в СЭД «Дело» через мобильное приложение «АРМ Руководителя» 1
10.04.2015 Аналитики сравнили доходы и автомобили ИТ-чиновников 1
08.04.2015 ОПК завершает поставки во внутренние войска МВД новых командно-штабных машин для организации полевых узлов радиосвязи 1
20.03.2015 Партнером платежной системы «Юнистрим» стал «Темпбанк» 1
09.02.2015 «Ростелеком» подключил первого абонента по технологии Point-to-point во Владикавказе 2

Публикаций - 132, упоминаний - 176

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 28
Синтерра - Synterra 565 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 6
Microsoft Corporation 11060 5
АйТи 751 3
МегаФон Кавказский филиал 192 3
Huawei 2730 2
SAP SE 3211 2
М2М телематика 165 1
СофтЭксперт 39 1
Ooredoo QSC 6 1
Юг-Телеком 2 1
Аквафон 11 1
ИнтерОс - Иртел 5 1
Электросвязь 21 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 179 1
Газпром телеком 6 1
Nokia Siemens 29 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
Vocord - Вокорд 99 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
MagtiCom - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 15 1
Мобител 47 1
Остелеком 18 1
Скай Линк - Skylink 500 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Nokia Corporation 2434 1
Cisco Systems 2038 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 1
Газпром ПАО 520 1
Qiwi 783 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Афимолл ТРЦ 3 1
Лидер-инновации 27 1
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Государственный комитет информации и печати Республики Южная Осетия - Госкомитет Южной Осетии 1 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 9
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 6
3G - Стандарт мобильной связи 3723 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 4
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 1
КШМ - Командно-штабная машина 4 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 112 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 480 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 1
ЭОС Дело СЭД 621 6
Google Android 10750 2
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 21 2
Lenovo Motorola Moto X 36 1
Infotecs - ViPNet Connect 9 1
Infotecs - ViPNet Coordinator IG 6 1
Малышарики - анимационный сериал для детей 2 1
Sony Xperia XZ Premium 7 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 17 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
ЕС ОрВД - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации 3 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 16 1
Lenovo Motorola Moto Z - Motorola Moto Z - серия смартфонов 33 1
ЭОС iEOS 21 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
БФТ АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 24 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Apple iOS 5741 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iPhone 5 710 1
HTC U - серия смартфонов 26 1
Apple iPad mini 375 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ASUS Zenfone - Смартфон 31 1
Speedtest by Ookla 32 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 51 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
Nokia 9 PureView - Смартфон 89 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
Тишков Александр 21 4
Джиоев Мириан 6 1
Демидов Михаил 124 1
Макаров Станислав 111 1
Довгаль Алексей 1 1
Василенков Александр 3 1
Важнов Алексей 7 1
Булаев Алексей 1 1
Кесельбренер Леонид 49 1
Векилов Тимур 28 1
Скоков Сергей 26 1
Прозоров Дмитрий 58 1
Контрабаев Артур 66 1
Могилин Артём 5 1
Шмаков Леонид 1 1
Санакоев Давид 1 1
Гиголаев Хасан 6 1
Кочиев Григорий 2 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Савчук Олег 1 1
Разумовский Дмитрий 70 1
Саакашвили Михаил 12 1
Кондратьев Алексей 2 1
Малахов Андрей 4 1
Томенко Виктор 6 1
Мельников Александр 63 1
Козырев Алексей 270 1
Макаров Алексей 49 1
Анохин Сергей 40 1
Попов Андрей 72 1
Гусев Дмитрий 48 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 31
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 21
Россия - СФО - Новосибирск 1965 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 20
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 18
Россия - ПФО - Самара 1287 14
Россия - ПФО - Казань 1513 11
Россия - Астрахань 240 8
Россия - Махачкала 114 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 6
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 4
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 4
Россия - Курск 231 4
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 4
Казахстан - Республика 2627 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 3
Россия - Забайкальский край 356 2
Россия - Вологодская область - Череповец 115 2
Россия - Республика Ингушетия 188 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 2
Россия - Краснодар 1037 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 2
Россия - Пятигорск 76 2
Россия - Красноярск 845 2
Япония 2778 2
Украина 3361 2
Россия - Грозный 94 2
Восточная Европа 1676 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Грузия 691 1
Европа 3745 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
Грузино-южноосетинский вооруженный конфликт 1 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НТВ - Телекомпания 164 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
CNews Analytics 1988 3
Cisco Сетевая академия - учебный центр 13 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759476, в очереди разбора - 663166.
Создано именных указателей - 46354.
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