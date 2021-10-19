Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Россия
Владивосток


19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
06.09.2021 В России учатся вживлять в мозг нейрочипы, чтобы бороться с болезнью Альцгеймера 1
26.08.2021 Как помогали клиентам, партнерам, предпринимателям в пандемию: Tele2 выпустила социальный отчет 1
25.08.2021 ГК «Русский холод» внедрила технологию учета оборудования при помощи QR-кодов 1
25.08.2021 Минвостокразвития защищает данные с помощью «КИБ Серчинформ» 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 2
11.08.2021 «Ростелеком» подключил к облачному видеонаблюдению более 300 магазинов сети «Юничел» 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 2
03.08.2021 Николай Ульянов, Россельхозбанк: Новая core-система банка имеет уникальную конфигурацию 1
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1
28.07.2021 «М.видео-Эльдорадо» откроет распределительные центры на Юге, в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке 2
26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 2
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
08.07.2021 «Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в 2021 году 1
05.07.2021 МТС купила дата-центр GreenBushDC в Зеленограде 1
01.07.2021 Облачная платформа NGENIX поддержит масштабный рост «Сбермаркета» 1
01.07.2021 В результате проекта «Первого Бита» автоматизировано 300 рабочих мест в компании «Фреш 25» 2
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 2
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1
15.06.2021 «Корус консалтинг» ускорила открытие новых складов торговой сети «Галамарт» 1
03.06.2021 МТС и «Морсвязьспутник» договорились о сотрудничестве для использования возможностей подводной трансарктической ВОЛС 1
12.05.2021 ВТБ и «Сумитек интернейшнл» запустили оплату заказов с использованием СБП 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 2
28.04.2021 Спутниковые решения РТКОММ совместимы с ВКС Vinteo 1
28.04.2021 Экспертиза: зачем российским компаниям нужны технологии аварийного восстановления 1
20.04.2021 Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России 2
15.04.2021 МТС завершила покупку шести региональных активов фиксированного оператора «Зелёная точка» 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 2
23.03.2021 «Сберлогистика» открыла в столичном регионе новый центр для хранения продуктов 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
22.03.2021 Mail.ru Group открывает молодежи путь в ИТ 1
19.03.2021 Vivo расширяет сеть официальных сервисных центров в России 2
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
12.03.2021 Названы зарплатные максимумы для сисадминов Unix в России 3
11.03.2021 Одни из самых высоких зарплат в России на удаленке у программистов на Java и «1С-Битрикс» 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1

Публикаций - 864, упоминаний - 1138

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 133
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 85
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 57
Microsoft Corporation 10997 31
Samsung Electronics 5627 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 21
SAP SE 3207 18
Yandex - Яндекс 4098 18
Синтерра - Synterra 562 16
3726 12
VK - Mail.ru Group 2482 11
Ростелеком Дальсвязь 203 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
Крок 1219 8
Google LLC 7124 8
VMware 1828 8
Cisco Systems 2035 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Микротест 174 7
Ланит ГК 1154 7
Xiaomi 904 7
Ростелеком Связьинвест 692 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
АйТи 748 6
Docsvision - ДоксВижн 765 6
IBM 3524 6
Abbyy 793 5
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 5
Apple Inc - Эппл Рус 7669 5
Facebook 3764 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
Ericsson 846 4
SAP CIS - САП СНГ 753 4
РТЛабс 145 4
Softline - Софтлайн 1472 4
Huawei 2723 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 4
Telegram Group 702 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
Почта России ПАО 1570 7
HeadHunter Group - HH Group 336 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
СтройТрансНефтеГаз 7 5
СберЛогистика 42 5
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 5
Paulig Group - Паулиг РУС 24 5
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 4
Альфа-Банк 1122 4
Полипластик 11 4
РВК - Российская венчурная компания 476 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 3
S7 Airlines 79 3
ССК - Сибирская Сервисная Компания 12 3
О2О Delivery club 153 3
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 74 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
X5 Group 599 3
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 3
ВТБ24 583 3
Аэрофлот 492 3
Почта Банк 289 3
Hunkemoller - Hunkemöller 3 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 155 2
Россети ПАО 168 2
Uber Technologies 258 2
Восток-Запад - EWS Holding 22 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 2
ПГК - Первая грузовая компания 98 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 2
Pony Express 55 2
Связной ГК 875 2
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 28
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
Президент Российской Федерации 1439 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
Правительство РФ 2198 5
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 4
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 2
ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 2
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 2
Администрация Президента РФ 267 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 2
Счётная палата РФ 459 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
ФГУП УВО Минтранса России - Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ 2 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 8 1
Правительство Ставропольского края - Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 4 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 4 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 3 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 38
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 19
3G - Стандарт мобильной связи 3699 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 14
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 14
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 13
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 10
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 8
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 8
BDaaS - Big-Data-as-a-Service - сервис обработки больших данных в облаке 17 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 6
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 5
Kubernetes 307 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 4
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Google Android 10750 42
Apple iOS 5741 27
Microsoft Windows 10 6602 20
Microsoft Azure 1171 13
МТС Cloud - CloudMTS 125 13
Java - Язык программирования 1166 12
Google Play - Google Store - Android Market 2515 10
ЭОС Дело СЭД 619 10
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 9
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 8
Microsoft Azure Stack 56 8
SQL - Язык программирования 432 7
Linux OS 4236 6
JavaScript - Язык программирования 625 6
Microsoft Windows Phone OS 1472 6
WhatsApp Messenger 654 6
Symbian OS 755 6
Авантаж ЦОД 5 5
CloudМТS 19 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
Apple - App Store 2198 5
МТС ЦОД 12 5
ЭларСкан 48 4
МегаФон 4G+/LTE-сеть 10 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
OpenText Documentum 188 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Docker - Платформа распределённых приложений 146 3
Rakuten Viber 429 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
VK - Mail.ru Одноклассники 848 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Google YouTube - Видеохостинг 1702 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Горшков Павел 6 5
Малышев Сергей 46 5
Мотовилов Олег 58 5
Потемин Павел 7 5
Прозоровский Василий 40 5
Суровцева Евгения 5 5
Земской Николай 14 5
Гафаров Евгений 5 5
Котов Виталий 38 5
Кастильо Игорь 24 5
Ушацкий Андрей 100 4
Дяблов Роман 11 4
Теличева Наталья 125 4
Медведев Дмитрий 1433 3
Чимиричкина Мария 30 3
Рыжкин Денис 3 3
Подгузов Николай 27 3
Щуров Алексей 8 3
Тюрина Мария 39 3
Елистратов Николай 90 3
Путин Владимир 1820 3
Коновалов Роман 20 3
Курьянов Сергей 146 3
Дворкович Аркадий 169 3
Горбунов Денис 14 3
Калугин Сергей 162 2
Логинов Александр 34 2
Мельников Александр 63 2
Иванов Александр 71 2
Комиссаров Дмитрий 157 2
Суслова Марина 7 2
Скрипко Елена 2 2
Карпинский Алексей 37 2
Горьков Сергей 17 2
Дмитриев Алексей 23 2
Xiang Wang - Сян Ван 9 2
Петров Михаил 88 2
Акимов Максим 167 2
Рензяев Константин 26 2
Хренков Владимир 18 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 506
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 370
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 310
Россия - СФО - Новосибирск 1954 228
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 189
Россия - ПФО - Казань 1507 121
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 68
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 59
Россия - Приморский край - Приморье 604 50
Россия - Краснодар 1031 41
Казахстан - Республика 2618 40
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 37
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 37
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 37
Россия - ПФО - Самара 1285 31
Украина 3344 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 30
Беларусь - Белоруссия 2079 28
Россия - Красноярск 843 26
Россия - Калининград 659 23
Россия - Хабаровск 617 22
Россия - Воронеж 684 21
Германия - Федеративная Республика 3606 20
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 20
Япония 2752 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 18
Россия - Уфа 640 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 17
Россия - Находка 79 16
Россия - Омск 623 15
Россия - Челябинск 768 15
Россия - Астрахань 240 14
Россия - Сочи 910 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 13
Россия - Курск 231 13
Россия - Артём 21 12
Россия - Томск 446 12
Россия - Волгоград 539 12
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 3
POI - points of interest 60 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 2
Русский язык 966 2
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 27 2
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 2
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 2 1
Русский мост - Мост на остров Русский 1 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 1
Horizon 2020 - Горизонт 2020 - Научно-исследовательская программа Европейского союза 4 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
Глобальное образование - президентская программа подготовки кадров за границей 4 1
ДЦП - Детские церебральные параличи 6 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 6 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
Bitcoinme.ru 1 1
Bitcoin News 1 1
Фонтанка 13 1
VK - Mail.ru Hi-tech 14 1
IEEE Spectrum 8 1
СТВ - СургутИнформТВ 3 1
Комсомольская Правда - Газета 22 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
РИА Новости 654 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1096 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Forbes - Форбс 441 1
CNews Analytics 1988 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 3
Gartner 2187 2
Research and Markets 17 2
IDC - International Data Corporation 2708 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
Fortune Global 500 160 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 2 1
VDC Research 6 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 2
Яндекс.ШАД - Школа анализа данных 19 2
Микротест УЦ - Учебный центр 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 3 1
ФМБА России ФГУП - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины 1 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
СПХФУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский Государственный химико-фармацевтический университет 2 1
ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 5 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 12 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова 6 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
РАН - Российская академия наук 315 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 20
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 4
CNews AWARDS 291 4
Олимпийские игры - Olympic Games 302 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
Криптонит Startup Challenge 13 1
IT&Security Forum 10 1
Хрустальная пирамида 1 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 11 1
Huawei Honor Cup 11 1
Skolkovo Robotics Forum 7 1
Россия-Африка - саммит 2 1
Moscow Workshops - Международный образовательный проект по программированию 2 1
Global mobileGov Awards 5 1
Worldskills - IT Software Solutions for Business 3 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 9 1
RuCode Festival - Всероссийский онлайн фестиваль по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту 2 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
CNews FORUM Кейсы 44 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755301, в очереди разбора - 658991.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще