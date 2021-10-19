Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Владивосток
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 864, упоминаний - 1138
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Горшков Павел 6 5
|Малышев Сергей 46 5
|Мотовилов Олег 58 5
|Потемин Павел 7 5
|Прозоровский Василий 40 5
|Суровцева Евгения 5 5
|Земской Николай 14 5
|Гафаров Евгений 5 5
|Котов Виталий 38 5
|Кастильо Игорь 24 5
|Ушацкий Андрей 100 4
|Дяблов Роман 11 4
|Теличева Наталья 125 4
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Чимиричкина Мария 30 3
|Рыжкин Денис 3 3
|Подгузов Николай 27 3
|Щуров Алексей 8 3
|Тюрина Мария 39 3
|Елистратов Николай 90 3
|Путин Владимир 1820 3
|Коновалов Роман 20 3
|Курьянов Сергей 146 3
|Дворкович Аркадий 169 3
|Горбунов Денис 14 3
|Калугин Сергей 162 2
|Логинов Александр 34 2
|Мельников Александр 63 2
|Иванов Александр 71 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Суслова Марина 7 2
|Скрипко Елена 2 2
|Карпинский Алексей 37 2
|Горьков Сергей 17 2
|Дмитриев Алексей 23 2
|Xiang Wang - Сян Ван 9 2
|Петров Михаил 88 2
|Акимов Максим 167 2
|Рензяев Константин 26 2
|Хренков Владимир 18 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755301, в очереди разбора - 658991.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755301, в очереди разбора - 658991.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru