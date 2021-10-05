Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Великий Новгород
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 165, упоминаний - 212
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Валяева Елизавета 72 2
|Путин Владимир 1824 2
|Векилов Тимур 28 2
|Гузанов Денис 6 2
|Суринов Александр 4 2
|Василевский Андрей 18 2
|Никитин Андрей 26 2
|Бухар Виктория 7 1
|Гоценко Илья 3 1
|Бражников Илья 1 1
|Платонова Оксана 4 1
|Казарин Станислав 100 1
|Умряева Татьяна 15 1
|Филиппов Вадим 4 1
|Заболотский Кирилл 1 1
|Мерзляков Антон 3 1
|Диденко Дмитрий 5 1
|Майоров Андрей 10 1
|Рылов Дмитрий 45 1
|Гришин Александр 10 1
|Стак Александр 4 1
|Ракутин Александр 3 1
|Умбиталиев Александр 2 1
|Кореш Виктор 71 1
|Скатин Алексей 33 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Климарев Михаил 46 1
|Семенов Алексей 67 1
|Кунис Григорий 7 1
|Павлов Роман 6 1
|Оксер Ольга 2 1
|Смирнов Дмитрий 56 1
|Варламов Кирилл 33 1
|Никулин Игорь 21 1
|Матвеев Александр 3 1
|Бурин Андрей 12 1
|НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 6 1
|СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759420, в очереди разбора - 663110.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759420, в очереди разбора - 663110.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru