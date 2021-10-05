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Россия
Великий Новгород


05.10.2021 Что такое коэффициент интеллекта умного города 1
13.09.2021 Группа «Акрон» оптимизирует расходы с Qlik 1
13.09.2021 «Акрон» за год полностью перешел на закупки ТМЦ для основных производств через электронную торговую площадку 1
03.08.2021 «Акрон» оптимизирует расходы на основе бизнес-аналитики 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
21.05.2021 Tele2 обеспечила петербургских автомобилистов связью и мобильным интернетом 1
16.04.2021 «Макавто» начал показывать клиентам меню и заказы на дисплеях Samsung 1
27.01.2021 ФИОП поддержал подготовку кадров для нанотехнологического направления в радиофотонике 1
29.12.2020 Робот по противодействию COVID-19 начал работу в Новгородской области 1
16.11.2020 Водителям России выдадут гаджеты, которые не дадут им заснуть 1
02.10.2020 В России запустилось тестирование грузоперевозок с электронными документами 1
29.09.2020 Финансирование госпрограмм сокращается 1
09.09.2020 В «Дорогобуже» заработал «Мобильный обходчик» 2
02.09.2020 Tele2 проанализировала транспортные предпочтения россиян по заказу РЖД 1
28.07.2020 Ростех представил правительству Новгородской области комплексные решения для цифровизации региона 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
07.05.2020 Оборот сервиса доставки продуктов iGooods за месяц режима самоизоляции достиг 1 млрд рублей 2
02.04.2020 В «Акроне» заработал «Мобильный обходчик» 2
03.03.2020 Почта России и «Яндекс.Маркет» запустили подключение интернет-магазинов к доставке 1
24.12.2019 Tele2 подвел итоги развития розничной сети в Северо-Западном регионе 2
19.12.2019 Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы 1
09.12.2019 «Акрон» внедряет информационную систему управления складом 1
27.08.2019 Абоненты Skylink скачивают свыше 1 ПБ трафика в месяц 3
07.08.2019 «Юлмарт» предложил малому бизнесу заработать на выдаче заказов 1
27.06.2019 Технология резидента «Сколково» позволит вдвое снизить число ДТП 1
27.06.2019 МТС и «Яндекс» выпустили автомобильный бортовой компьютер 1
20.06.2019 Бортовой компьютер «Яндекс.авто» теперь можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге 1
31.05.2019 Частный детектив осужден за копирование электронной базы МВД на бумажный носитель 1
18.04.2019 «1С» создала компьютерную игру для превращения школьников в ИТ-специалистов 3
18.12.2018 «Акрон» внедрил систему спутникового мониторинга транспорта 1
15.08.2018 «Акрон» объединит все агрегаты аммиака в единую информационную сеть 2
13.07.2018 «Элдис» автоматизирует учет ресурсов в образовательных учреждениях Новгородской области 1
01.06.2018 Власти просят сотовых операторов сообщить, в каких квартирах есть жильцы 1
31.05.2018 Перепись россиян впервые пройдет в интернете. Как это будет 2
22.03.2018 МТС освоила «пятый» диапазон LTE в Петербурге и Ленобласти 1
20.03.2018 «Росэлектроника» завершила модернизацию производства электронно-компонентной базы в Великом Новгороде 1
26.05.2017 Оборот «Техносерва» в 2016 финансовом году увеличился на 1,3% 1
24.04.2017 «Росэлектроника» представит в Москве перспективные образцы компоненты будущей электронной техники 1
26.01.2017 Компания экс-замгубернатора Петербурга выпустила отечественную ОС. Не Linux 1

Публикаций - 165, упоминаний - 212

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 8
Samsung Electronics 5651 5
Yandex - Яндекс 4101 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 5
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 5
МегаФон ПетерСтар 145 4
Синтерра - Synterra 565 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Vocord - Вокорд 99 2
Zebra Technologies 87 2
Рексофт - Reksoft 201 2
Fingers Media 2 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
СКАУТ 63 1
Комстар Регионы 89 1
МТС Северо-Запад 44 1
Технолоджи систем — инновации 5 1
МТС Сибирь 17 1
SkyTrack - Скайтрэк 3 1
М2М телематика 165 1
Tele2 Казахстан 7 1
Элдис 2 1
ФОРС ГК 22 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 1
Huawei 2730 1
Xiaomi 904 1
3733 1
Ланит ГК 1155 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Крок 1219 1
Honeywell 138 1
Парус 202 1
ФОРС - Центр разработки 179 1
Microsoft Corporation 11060 1
Акрон ГК - Akron Holding 19 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 104 2
Телефон.Ру 60 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 2
Skoda - Škoda Auto 24 2
Юнистрим - Unistream 167 2
ВТБ24 583 2
АвтоВАЗ 118 2
Renault - Рено Россия 88 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 2
Nissan - Японский автопроизводитель 137 2
Hyundai Motor 145 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
KIA Motors 72 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 1
Лидер-инновации 27 1
Акрон СЗФК - Северо-Западная фосфорная компания 3 1
Правокард - Современные Юридические Решения 4 1
Дорогобуж 5 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 1
Joom - маркетплейс 13 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
AliExpress 275 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Почта России ПАО 1572 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
iGooods 10 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Правительство Новгородской области 10 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 1
Мосгортранс ГУП 68 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Счётная палата РФ 460 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 2
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика 13 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
3G - Стандарт мобильной связи 3723 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 224 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 112 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 131 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 1
Big Data - Большие данные 1136 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 480 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Яндекс.Авто 33 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Apple iOS 5741 2
Мобильный обходчик 5 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Symbian OS 776 2
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 17 2
Госуслуги Канада 1 1
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 1
Gurtam Wialon - спутниковый мониторинг транспорта 11 1
Ростех Росэлектроника Антисон 8 1
МТС Музыка - МТС Music 6 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 1
ОКАС - OCAS Assistant 1 1
ОКАС - Виртуальный консультант 1 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
SkyTrack STTS - Skytracking Transport Security 1 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
BioLink FingerPass 31 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
МегаФон 3G-сеть 7 1
Парус ПП - программный продукт 14 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Java - Язык программирования 1175 1
Яндекс.Навигатор 108 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Яндекс.Маркет 439 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 1
Google Android 10750 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 1
ЭОС Дело СЭД 621 1
МТС ТВ 37 1
Microsoft Excel 436 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Яндекс.Музыка 131 1
CloudPayments CloudTips 7 1
Валяева Елизавета 72 2
Путин Владимир 1824 2
Векилов Тимур 28 2
Гузанов Денис 6 2
Суринов Александр 4 2
Василевский Андрей 18 2
Никитин Андрей 26 2
Бухар Виктория 7 1
Гоценко Илья 3 1
Бражников Илья 1 1
Платонова Оксана 4 1
Казарин Станислав 100 1
Умряева Татьяна 15 1
Филиппов Вадим 4 1
Заболотский Кирилл 1 1
Мерзляков Антон 3 1
Диденко Дмитрий 5 1
Майоров Андрей 10 1
Рылов Дмитрий 45 1
Гришин Александр 10 1
Стак Александр 4 1
Ракутин Александр 3 1
Умбиталиев Александр 2 1
Кореш Виктор 71 1
Скатин Алексей 33 1
Нуралиев Борис 204 1
Мишустин Михаил 302 1
Эмдин Сергей 67 1
Сахненко Сергей 71 1
Гуцериев Михаил 107 1
Климарев Михаил 46 1
Семенов Алексей 67 1
Кунис Григорий 7 1
Павлов Роман 6 1
Оксер Ольга 2 1
Смирнов Дмитрий 56 1
Варламов Кирилл 33 1
Никулин Игорь 21 1
Матвеев Александр 3 1
Бурин Андрей 12 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 73
Россия - Российская федерация - РФ 57309 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 45
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 26
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 22
Россия - ПФО - Казань 1513 20
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 19
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 18
Россия - ПФО - Самара 1287 18
Россия - СФО - Новосибирск 1965 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 8
Казахстан - Республика 2627 7
Россия - Новгородская область 286 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 6
Россия - Воронеж 689 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 5
Россия - Тюмень 496 4
Россия - Тверь 324 4
Россия - Калуга 295 4
Россия - Вологда 192 4
Россия - Краснодар 1037 4
Россия - Ярославль 404 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 4
Украина 3361 4
Россия - Вологодская область - Череповец 115 4
Россия - Псков 136 4
Россия - Пермь 739 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 3
Россия - Мурманск 257 3
Россия - Челябинск 770 3
Россия - Курск 231 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 3
Россия - Петрозаводск 149 3
Россия - Архангельск 205 3
Россия - Красноярск 845 3
Россия - Ульяновск 292 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 2
Всероссийская перепись населения 31 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Великая Отечественная война 122 1
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 96 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 7 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
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CNews Analytics 1988 2
RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 2 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 6 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 1 1
CNews AWARDS 291 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759420, в очереди разбора - 663110.
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