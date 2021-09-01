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Россия
Брянская область


01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» 2
01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» 2
31.08.2021 Назначен директор филиала МТС в Брянске 2
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 2
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1
01.04.2021 МТС ускорила мобильный интернет 4G в семи городах Брянской области 2
18.03.2021 Видеоконференция VideoMost внедрена в Управлении ветеринарии Брянской области 3
01.02.2021 В филиале МТС Брянской области назначен директор 3
15.01.2021 Оборот Wildberries в 2020 г. вырос на 96% до 437,2 млрд руб. 1
29.12.2020 Создана образовательная программа для реабилитации пациентов с помощью экзоскелетов 2
10.08.2020 Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день 1
29.07.2020 Результаты группы компаний «Яндекс.Маркета» во II квартале 2020 года 1
29.01.2020 Игорь Никитин, министр ИТ Пермского края в интервью CNews — о проектах, на которые расходуется четвертый по величине региональный ИКТ-бюджет 1
28.11.2019 «Цифровая экономика» в регионах: как госорганы отказываются от бумаги 2
11.09.2019 В Брянске оцифруют ревизские сказки и метрические книги с помощью планетарного сканера ЭЛАР 2
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1
30.11.2018 Семья Глазьева разработала крипторубль на американской платформе. Расследование CNews 2
15.11.2018 «ЭР-телеком» объявил о росте консолидированной выручки на 18% 1
09.10.2018 ИКТ-расходы регионов в 2018 г. вырастут на 9% 1
26.09.2018 Сбербанк объявил о запуске мобильного оператора под новым брендом «СберМобайл» 1
04.07.2018 Экс-министр связи Игорь Щеголев вошел в Совет Безопасности 1
26.06.2018 Экс-министр связи Игорь Щеголев возглавил крупнейший федеральный округ России 1
31.10.2017 «Ждун» довел до уголовного дела 1
30.08.2017 CNews выпустил рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов в 2017 г. 1
29.08.2017 ИКТ-расходы регионов России выросли почти на треть 1
25.08.2017 Сотовая связь в России подорожала из-за будущей отмены роуминга 1
23.06.2017 «Платформа ОФД» представила статистику по расходам россиян в праздники и выходные июня 1
15.06.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2017 г. 7
01.06.2017 Подписано 4 трехсторонних соглашения в рамках реформы УУС и программы устранения цифрового неравенства 2
01.02.2017 Регионы получат на информатизацию меньше денег, чем год назад. Конкурса не будет 1
03.10.2016 МТС представил статистику по M2M SIM-картам среди предприятий ЦФО 1
13.07.2016 Бюджеты субъектов РФ на ИКТ: рейтинг CNews 1
15.06.2016 Минкомсвязи России провело мониторинг продвижения электронных госуслуг в субъектах РФ 1
12.04.2016 Система «Скаут» внедрена в компании «Нефтика» 1
24.03.2016 «Ростелеком» и правительство Брянской области подписали соглашение о сотрудничестве 2
14.01.2016 Сергей Рубцов назначен гендиректором «МТС Туркменистан» 1
30.09.2015 Решения Avaya повысили эффективность российской судебной системы 1
01.06.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за май 2015 г. 4
09.04.2015 IBS разработала решение для повышения эффективности использования ресурсов системы профессионального образования Брянской области 11
03.03.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за февраль 2015 г. 3

Публикаций - 86, упоминаний - 150

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 2
Microsoft Corporation 11110 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Анкор - Ancor - Кадровая компания 22 1
Акадо Екатеринбург 23 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Actility 5 1
Verysell - Верисел 91 1
Agrivita - Экопроект 1 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 1
Регион-Курск Информационный Центр ГУП КО 2 1
Samsung Electronics 5686 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
АйТи 752 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 78 1
GitHub 412 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
SAP SE 3216 1
Twitter 2204 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Facebook 3766 1
LG Electronics 1855 1
IBM 3546 1
РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 13 1
VK - Mail.ru Group 2484 1
ЭОС - Электронные офисные системы 987 1
Philips 724 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
Цифра ГК 116 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Сбербанк Телеком 18 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
Почта России ПАО 1574 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Яндекс.Еда 93 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
Unilever - Юнилевер Русь 55 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Take Wing 1 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 8 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 11
Президент Российской Федерации 1440 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 2
Администрация Президента РФ 268 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
Правительство Астраханской области - Министерство здравоохранения Астраханской области 2 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Правительство Пермского края 15 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
Администрация Псковской области 22 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Правительство Москвы 653 1
Федеральное казначейство России 766 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Правительство РФ 2206 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 312 2
Умный домофон - IP/SIP-домофония 9 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 388 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 56 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
3G - Стандарт мобильной связи 3742 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
Безопасный город 347 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
ЭОС Дело СЭД 622 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 1
JPMorgan Chase - IIN - Interbank Information Network - Межбанковская информационная сеть 1 1
Avaya Aura Communication Manager 29 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 40 1
Цифровой рубль - Крипторубль 12 1
Яндекс.Маркет Аналитика 10 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 16 1
Avaya Aura Session Manager 5 1
Avaya Aura System Manager 2 1
Avaya Aura Application Enablement Services 3 1
ЭларСкан 48 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Speedtest by Ookla 32 1
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 1
WhatsApp Messenger 654 1
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 24 1
Яндекс.Лавка 68 1
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Яндекс.Маркет 439 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
J.P. Morgan Quorum - Блокчейн-платформа Ethereum 26 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Путин Владимир 1826 3
Никифоров Николай 1126 3
Гордеев Алексей 10 2
Примаков Евгений 6 2
Массух Илья 192 2
Духовницкий Олег 91 2
Жаров Александр 165 2
Богомаз Александр 2 2
Щеголев Игорь 676 2
Карнаухов Алексей 1 1
Цуканов Николай 7 1
Федотов Валерий 2 1
Белавенцев Олег 1 1
Глазьев Юрий 1 1
Касацкий Андрей 1 1
Гавренков Сергей 9 1
Глазьев Сергей 5 1
Поликанов Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Лаврентьев Иван 3 1
Касацкий Александр 1 1
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Шендрик Анна 1 1
Поляков Кирилл 5 1
Рылов Дмитрий 45 1
Михайлов Алексей 26 1
Кокорин Алексей 1 1
Сапельников Сергей 100 1
Осеевский Михаил 221 1
Аксаков Анатолий 98 1
Никитин Игорь 7 1
Хасис Лев 96 1
Эмдин Сергей 67 1
Кузяев Андрей 59 1
Титов Борис 27 1
Маликов Алексей 1 1
Гришаков Максим 27 1
Петров Дмитрий 33 1
Моисеев Алексей 30 1
Козырев Алексей 270 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 21
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 11
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 8
Россия - Курская область 339 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 8
Украина 3374 8
Россия - Волгоградская область 399 7
Россия - Липецкая область 292 6
Россия - Рязанская область 314 6
Россия - Калужская область 574 5
Россия - Иркутская область 546 5
Россия - Ростовская область 863 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
Россия - Тамбовская область 322 4
Россия - Воронежская область 397 4
Россия - Орловская область 133 4
Россия - Костромская область 229 4
Казахстан - Республика 2637 4
Беларусь - Белоруссия 2093 4
Россия - Тульская область 752 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 3
Россия - Тверская область 248 3
Россия - Белгородская область 368 3
Россия - Смоленская область 229 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 3
Россия - Забайкальский край 356 3
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 3
Россия - Республика Саха (Якутия) 500 2
Азия - Азиатский регион 1519 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Россия - Нижегородская область 740 2
Россия - Пермь 740 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 675 2
Россия - Ульяновская область 350 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
Информационное общество - Государственная программа 282 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Великая Отечественная война - Блокада Ленинграда 3 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ДЦП - Детские церебральные параличи 6 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
Кибернетика 6 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
CNews Analytics 1991 5
RAEX - Эксперт РА 49 1
TelecomDaily ИАА 112 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
РАН - Российская академия наук 317 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова 6 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
Академгородок Новосибирск 29 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 1 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764053, в очереди разбора - 667740.
Создано именных указателей - 46354.
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