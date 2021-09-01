Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Брянская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 86, упоминаний - 150
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
|Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
|Путин Владимир 1826 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Гордеев Алексей 10 2
|Примаков Евгений 6 2
|Массух Илья 192 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Жаров Александр 165 2
|Богомаз Александр 2 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Карнаухов Алексей 1 1
|Цуканов Николай 7 1
|Федотов Валерий 2 1
|Белавенцев Олег 1 1
|Глазьев Юрий 1 1
|Касацкий Андрей 1 1
|Гавренков Сергей 9 1
|Глазьев Сергей 5 1
|Поликанов Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Лаврентьев Иван 3 1
|Касацкий Александр 1 1
|Холманских Игорь 1 1
|Шендрик Анна 1 1
|Поляков Кирилл 5 1
|Рылов Дмитрий 45 1
|Михайлов Алексей 26 1
|Кокорин Алексей 1 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Никитин Игорь 7 1
|Хасис Лев 96 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Кузяев Андрей 59 1
|Титов Борис 27 1
|Маликов Алексей 1 1
|Гришаков Максим 27 1
|Петров Дмитрий 33 1
|Моисеев Алексей 30 1
|Козырев Алексей 270 1
|CNews Analytics 1991 5
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764053, в очереди разбора - 667740.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764053, в очереди разбора - 667740.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru