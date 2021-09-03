Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Брянск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 216, упоминаний - 259
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 6
|Мельников Александр 63 3
|Виноградов Дмитрий 21 2
|Савкин Владимир 38 2
|Гурджиян Руслан 17 2
|Данцев Олег 1 1
|Пестов Алексей 1 1
|Лебединский Ярослав 1 1
|Бессонов Сергей 17 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Тюрина Мария 39 1
|Абрамов Алексей 27 1
|Фроловский Денис 1 1
|Френкель Лев 46 1
|Грицаенко Вячеслав 3 1
|Пашнин Роман 10 1
|Башмаков Александр 10 1
|Карчев Олег 13 1
|Рылов Дмитрий 45 1
|Мангутов Владислав 11 1
|Фирулев Алексей 2 1
|Кравцов Алексей 16 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Талдыкина Наталья 24 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Греф Герман 204 1
|Петунин Алексей 58 1
|Кузяев Андрей 59 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Печатников Анатолий 24 1
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
|Маковский Игорь 6 1
|Самойлов Антон 7 1
|Макаров Алексей 49 1
|Новак Александр 19 1
|Мельникова Алиса 29 1
|Страшнов Дмитрий 109 1
|Белов Виктор 26 1
|Мудрецов Александр 8 1
|Морозов Алексей 27 1
|CNews Analytics 1988 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755301, в очереди разбора - 658991.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755301, в очереди разбора - 658991.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru