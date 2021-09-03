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Россия
Брянск


03.09.2021 «Мегафон» запустил бесплатный сервис по защите от спам-звонков 1
31.08.2021 Назначен директор филиала МТС в Брянске 2
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 1
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
12.07.2021 «Магнит» приступил к масштабированию видеоаналитики очередей 1
10.06.2021 МТС расширила покрытие 4G и увеличила скорость интернета в Брянске 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1
26.04.2021 Проблемный Merlion в разы увеличивает штат ИТ-разработчиков 1
26.04.2021 Merlion в 2,5 раза увеличит численность ИТ-специалистов и разработчиков 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 2
01.04.2021 МТС ускорила мобильный интернет 4G в семи городах Брянской области 1
01.04.2021 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
01.02.2021 В филиале МТС Брянской области назначен директор 2
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 2
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
02.10.2020 ВТБ расширяет сеть офисов нового формата 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
11.09.2020 НПП «Александр» построило систему управления бизнес-процессами на базе SAP Business One 1
11.08.2020 «Автоматика» поставила «Россетям» сверхточное оборудование для учета электроэнергии на миллиард рублей 1
07.08.2020 В «Почте России» новый ИТ-директор взамен арестованного 1
05.08.2020 ВТБ открывает офисы нового типа, в которых клиентов будут узнавать по смартфонам 1
13.04.2020 Отечественную ОС Astra Linux установили на 24 тысячи медицинских ПК и серверов по всей России 1
26.03.2020 МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО 1
23.12.2019 Подтверждена совместимость системы «Активный гражданин» и «Ред ОС» 1
06.09.2019 Гендиректор «Россети Центр» в интервью CNews: Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях 1
22.07.2019 «Мегафон» разработал экосистему IoT-решений для бизнеса и муниципалитетов 1
30.05.2019 «Дом.ru» в семь раз увеличит объемы строительства сети по технологии GPON 1
22.05.2019 «Росэлектроника» обеспечит цифровизацию энергообъектов в Центральном и Сибирском федеральных округах 1
18.04.2019 «Росэлектроника» представила решения для цифровизации электроэнергетики 1
02.04.2019 «СберМобайл» теперь доступен в 32 регионах России 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 6
20.03.2019 В России начато производство микросхем и транзисторов, аналогов продукции Mitsubishi и Fuji 1
18.03.2019 «Майтэк» внедрила DirectumRX в ГК «Ключевые системы и компоненты» 1

Публикаций - 216, упоминаний - 259

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 8
Merlion - Мерлион 273 6
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Ericsson 846 4
Apple Inc - Эппл Рус 7669 4
Microsoft Corporation 10997 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 4
Samsung Electronics 5627 3
Huawei 2723 2
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 441 2
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Verysell - Верисел 90 2
Yandex - Яндекс 4098 2
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Сбербанк Телеком 18 2
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 2
RetailCRM 21 1
КСК Технологии 27 1
ЭвриТег - EveryTag 17 1
Verysell Проекты - Verysell Project 41 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Merlion System Solutions 3 1
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 44 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 6 1
Actility 5 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Компьюлинк ГК - Compulink 209 1
Акадо Екатеринбург 23 1
Группа Кремний ЭЛ - БЗПП - Болховский завод Полупроводниковых Приборов - Брянский завод полупроводниковых приборов 2 1
Philax - Филакс 7 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 1
Александр НПП 1 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Uber Technologies 258 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Россети ПАО 168 2
Uber Russia 3 2
Uber 257 2
Транснефть-Логистика 1 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 1
Юнистрим - Unistream 166 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
МРСК Центра - Россети Центр 8 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк Среднерусский банк 18 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 8 1
ГАУЗ Брянская городская больница - Брянский перинатальный центр 1 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Русский стандарт Банк 302 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 104 1
Транснефть 159 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Яндекс.Еда 93 1
Яндекс.Такси 271 1
Почта России ПАО 1570 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 1
Правительство РФ 2198 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
МИАЦ ОО - Медицинский информационно-аналитический центр Омской области 2 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 17
3G - Стандарт мобильной связи 3699 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 100 2
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
Умное ЖКХ 12 1
5G NR - 5G New Radio 58 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 241 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 76 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 55 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 117 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 65 1
ЕЦУС - Единый центр управления сетью 6 1
Умный домофон - IP/SIP-домофония 9 1
Google Android 10750 6
Apple iOS 5741 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Apple - App Store 2198 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
WhatsApp Messenger 654 3
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 2
Apple Pay 385 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Linux OS 4236 2
Speedtest by Ookla 32 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
Avaya IP Office Cloud Platform 33 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 336 1
Tele2 TV 13 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 1
Cyberhero 6 1
SAP Business One - SAP B1 57 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 95 1
Ericsson Instant ESS - Instant Ericsson Spectrum Sharing 2 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 3 1
Яндекс Go 50 1
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
Terrasoft Creatio 44 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 40 1
Wink Трансформер 4 1
Linux - Debian GNU 272 1
Heidelberg Instruments MLA - Установка безмаскового совмещения и экспонирования 1 1
МегаФон Цифровая управляющая компания 6 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 39 1
Yota SIM-карты 15 1
ВТБ Онлайн 137 1
ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт 5 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Орловский Виктор 229 6
Мельников Александр 63 3
Виноградов Дмитрий 21 2
Савкин Владимир 38 2
Гурджиян Руслан 17 2
Данцев Олег 1 1
Пестов Алексей 1 1
Лебединский Ярослав 1 1
Бессонов Сергей 17 1
Емельченков Сергей 83 1
Тюрина Мария 39 1
Абрамов Алексей 27 1
Фроловский Денис 1 1
Френкель Лев 46 1
Грицаенко Вячеслав 3 1
Пашнин Роман 10 1
Башмаков Александр 10 1
Карчев Олег 13 1
Рылов Дмитрий 45 1
Мангутов Владислав 11 1
Фирулев Алексей 2 1
Кравцов Алексей 16 1
Рустамов Рустам 169 1
Талдыкина Наталья 24 1
Кабанов Владимир 174 1
Греф Герман 204 1
Петунин Алексей 58 1
Кузяев Андрей 59 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Печатников Анатолий 24 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
Маковский Игорь 6 1
Самойлов Антон 7 1
Макаров Алексей 49 1
Новак Александр 19 1
Мельникова Алиса 29 1
Страшнов Дмитрий 109 1
Белов Виктор 26 1
Мудрецов Александр 8 1
Морозов Алексей 27 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 126
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 101
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 61
Россия - СФО - Новосибирск 1954 37
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 30
Россия - Курская область 338 24
Россия - ПФО - Казань 1507 24
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 20
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 19
Россия - Кемеровская область 461 17
Россия - Курск 231 16
Россия - Иркутская область 536 14
Россия - Ростовская область 859 13
Россия - Кировск - Кировская область 301 13
Россия - Республика Мордовия 386 13
Россия - Волгоградская область 395 13
Россия - Тульская область 752 13
Россия - Республика Адыгея 241 12
Россия - Калининградская область 531 12
Казахстан - Республика 2618 12
Россия - Калужская область 568 10
Россия - Смоленская область 226 10
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 10
Россия - Рязанская область 313 9
Россия - Воронежская область 394 9
Россия - Красноярск 843 9
Россия - Костромская область 228 9
Россия - Приморский край - Приморье 604 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 9
Украина 3344 8
Россия - Липецкая область 291 8
Россия - Белгородская область 363 8
Россия - Челябинск 768 8
Россия - Тамбовская область 321 8
Россия - Калуга 294 7
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 7
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 6
Россия - Тверь 323 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
Частный сектор 7 1
CNews Analytics 1988 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
TelecomDaily ИАА 112 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755301, в очереди разбора - 658991.
Создано именных указателей - 46354.
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