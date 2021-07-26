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Россия
Благовещенск


26.07.2021 Амурский министр цифрового развития умер после драки на турбазе 1
12.05.2021 ВТБ и «Сумитек интернейшнл» запустили оплату заказов с использованием СБП 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
13.05.2020 Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе 1
29.04.2020 Дальний Восток покроют полем цифрового наблюдения за авиатрафиком 1
16.04.2019 Монобрендовый сервисный центр Samsung открылся в Екатеринбурге 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
07.08.2018 ВТБ приступает к выдаче электронных гарантий 2
31.07.2017 ВТБ запускает эквайринг Alipay в России 1
25.05.2017 Мобильные агенты банка «Восточный» распознают паспорта клиентов на телефонах 1
17.02.2017 MCN Telecom запустил дальнюю связь на Дальнем Востоке 1
11.01.2017 В 2017 году качество мобильной связи протестируют в 83 субъектах РФ 1
26.12.2016 Переход на онлайн-кассы больше нельзя откладывать 1
23.09.2016 «Мегафон» запустил сеть LTE-Advanced в Амурской области 2
30.06.2016 «Домашние деньги» расширяют присутствие на Дальнем Востоке 1
17.05.2016 Интернет-трафик в сети «МегаФон» в Приамурье вырос на 1000% за 5 лет 1
02.02.2016 «МегаФон» включил HD Voice на Востоке России 1
29.01.2016 «МегаФон» улучшил качество связи в 12 районах Амурской области в 2015 г. 2
28.01.2016 МТС с начала 2015 г. увеличила количество базовых станций LTE в Башкортостане более чем в 2,5 раза 1
13.01.2016 МТС: Самыми интернет-активными в Благовещенске в новогодние праздники стали студенты и курсанты 2
15.09.2015 «ВымпелКом» совершенствует региональную структуру компании 1
09.09.2015 «Инфосистемы Джет» внедрили процесс управления конфигурациями для «Азиатско-Тихоокеанского Банка» 1
02.09.2015 МТС улучшила качество связи в 135 населенных пунктах Башкирии 1
14.08.2015 «МегаФон» улучшил качество связи в семи районах Амурской области 1
19.06.2015 ТТК обеспечил интернетом Центробанк в Амурской области 2
02.06.2015 ТТК продлил контракт с Центром информационных технологий Амурской области 1
08.04.2015 ОПК завершает поставки во внутренние войска МВД новых командно-штабных машин для организации полевых узлов радиосвязи 1
06.04.2015 МТС запустила сеть 4G в 150 населенных пунктах Башкирии 1
25.03.2015 «Ростелеком» и МТС подключили к «оптике» крайний северо-восточный населенный пункт Приамурья 2
11.03.2015 Выбраны лучшие работы Всероссийского конкурса рисунка «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 1
11.02.2015 ТТК построил более 70 км сетей доступа в 2014 г. в Забайкальском крае и Амурской области 1
21.01.2015 ТТК подключил 70 тыс. абонентов в Забайкальском крае и Амурской области 1
20.01.2015 «Техносерв» провел комплексный аудит ЦОДов «Объединенной металлургической компании» 1
08.12.2014 Как ГИС помогают в борьбе со стихией на Дальнем Востоке 1
01.12.2014 В России снимаются ограничения на использование снимков, полученных с космических аппаратов гражданского назначения 1
24.11.2014 Новый ЦОД «Азиатско-Тихоокеанского банка» оснащен оборудованием Schneider Electric 1
29.10.2014 МТС приобщила якутян к искусству через QR-коды 1
03.10.2014 МТС загрузила виртуальную историю на улицы Благовещенска 2
01.08.2014 «Билайн» сделает мобильный видео-контент более доступным 1

Публикаций - 88, упоминаний - 103

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 19
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 5
Yandex - Яндекс 4101 2
МегаФон Дальневосточный филиал 25 1
Samsung Сервис Плаза 6 1
Совзонд - Sovzond 66 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
Samsung Electronics 5686 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Синтерра - Synterra 565 1
Ростелеком Дальсвязь 207 1
ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 10 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие - Рязанский Радиозавод - Государственный Рязанский приборный завод 30 1
Microsoft Corporation 11110 1
INPAS - ИНПАС 107 1
Redmond - Инновационные решения 49 1
АТОЛ ГК 168 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
Facebook 3766 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Инфосистемы Джет 675 1
Dahua Technology 34 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Uber Technologies 258 2
Яндекс.Такси 271 2
Яндекс.Еда 93 2
Uber 257 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
Uber Russia 3 2
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
ВРМ - Вагонреммаш 2 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 46 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
ВТБ24 583 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 78 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Восточный Банк 108 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
X5 Group 599 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Почта России ПАО 1574 1
ВкусВилл 48 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 5
3G - Стандарт мобильной связи 3742 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 312 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 116 1
КШМ - Командно-штабная машина 4 1
LTE-смартфон 138 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 29 1
АЧТ - «абсолютно черное тело» - калибровочный излучатель 3 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 781 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 40 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
Apple iOS 5742 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 2
Apple Pay 385 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Google Android 10751 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
SAP Crystal Reports 8 1
ВТБ Мультикарта 147 1
МТС 3G-сеть 86 1
Домашние Деньги - Digital Cash 12 1
Dahua Thermal Solution 2 1
ЦРТС Альманах МПСН - многопозиционная система наблюдения за воздушным движением 4 1
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 19 1
Samsung Smart Care - программа расширенной гарантии от производителя - Samsung Device Care - Samsung Care+ 10 1
Samsung Smart Service 4 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 161 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
Седов Владимир 11 4
Соловьев Дмитрий 51 4
Коротин Павел 29 3
Чимиричкина Мария 30 1
Слободин Михаил 55 1
Курдюков Александр 1 1
Балаценко Алексей 1 1
Щербаков Сергей 14 1
Скоков Сергей 26 1
Капойко Юрий 2 1
Чернышов Игорь 5 1
Еременко Руслан 4 1
Титов Сергей 2 1
Беляков Алексей 14 1
Левченко Алексей 8 1
Казаков Александр 36 1
Митенков Алексей 16 1
Нигматуллин Ринат 7 1
Семенов Александр 69 1
Мельников Александр 63 1
Русинова Юлия 21 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 38
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 33
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Россия - Амурская область 320 14
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 13
Россия - СФО - Новосибирск 1971 12
Россия - ПФО - Казань 1519 11
Россия - Владивосток 864 9
Россия - Хабаровск 623 8
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Россия - Уфа 645 7
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Россия - Барнаул 361 4
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Россия - Пенза 254 4
Россия - Свободный 35 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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