Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Благовещенск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 88, упоминаний - 103
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
|ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
|Седов Владимир 11 4
|Соловьев Дмитрий 51 4
|Коротин Павел 29 3
|Чимиричкина Мария 30 1
|Слободин Михаил 55 1
|Курдюков Александр 1 1
|Балаценко Алексей 1 1
|Щербаков Сергей 14 1
|Скоков Сергей 26 1
|Капойко Юрий 2 1
|Чернышов Игорь 5 1
|Еременко Руслан 4 1
|Титов Сергей 2 1
|Беляков Алексей 14 1
|Левченко Алексей 8 1
|Казаков Александр 36 1
|Митенков Алексей 16 1
|Нигматуллин Ринат 7 1
|Семенов Александр 69 1
|Мельников Александр 63 1
|Русинова Юлия 21 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764027, в очереди разбора - 667714.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764027, в очереди разбора - 667714.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru