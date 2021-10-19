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Россия
Белгородская область


19.10.2021 В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 6
20.09.2021 Борцы за права в интернете наказали ДИТ Москвы 1
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
30.06.2021 Создание 250-миллионной ГИС переклинило из-за неразберихи вокруг «Гостеха» 1
16.06.2021 Власти НАО и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
04.06.2021 Правительство Белгородской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 5
01.06.2021 В «ВТБ Онлайн» появился сервис доставки SIM-карт «ВТБ Мобайл» 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
17.05.2021 «ВТБ мобайл» запустился в Белгороде и Перми 3
14.05.2021 Российская неделя высоких технологий – 2021 1
12.05.2021 «Ростех» и «Ростелеком» нашли партнера для телемедицины 1
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
20.04.2021 Регионы разработали планы популяризации ИТ-специальностей 2
16.04.2021 Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис» 1
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1
01.04.2021 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 2
29.03.2021 Власти Югры и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
24.03.2021 «Р7-Офис» поставят в школы Саратовской области 1
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
15.03.2021 До конца 2021 г. любой россиянин сможет записаться в поликлинику и вызвать врача на дом через смартфон 1
18.02.2021 Бывший топ-менеджер «Ростелекома» арестован за взятки в нацпроекте «Цифровая экономика» 1
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
22.01.2021 CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах 13
15.01.2021 «НКТ» поставит «Р7-Офис» в образовательные учреждения Владимирской области 1
13.01.2021 Более 10 отечественных цифровых решений выбрано для внедрения в отрасль физической культуры и спорта Кузбасса 2
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 5
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
18.12.2020 Белгородская область отказалась от бумажного документоборота 3
15.12.2020 Врачи клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» делают телемедицину доступнее для жителей российских регионов 2
09.12.2020 Типография «Константа» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф» 1
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
18.11.2020 Разработчикам отечественного ПО выдадут до 300 млн рублей 1
18.11.2020 В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу 1
03.11.2020 Комбайны с искусственным интеллектом собрали 720 тыс. тонн урожая 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
28.09.2020 В Ульяновске прошла первая «цифровая прокачка» отрасли физической культуры и спорта 1

Публикаций - 363, упоминаний - 541

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 25
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 15
Microsoft Corporation 10997 8
Ростелеком ЦентрТелеком 188 8
Cognitive Pilot 35 7
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 486 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 4
3726 4
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 4
SAP SE 3207 3
Yandex - Яндекс 4098 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
IBM 3524 3
Ericsson 846 3
Samsung Electronics 5627 3
Ланит ГК 1154 3
Гэндальф - Gendalf 59 3
Nokia Networks 54 3
Сбербанк Телеком 18 3
Google LLC 7124 3
МегаФон Кавказский филиал 192 3
СКБ Контур 416 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Rambler Group - Рамблер ГК 483 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
АйТи 748 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
Мотив - Екатеринбург-2000 105 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 2
InfoWatch - Инфовотч 600 1
SEC Consult Services 929 1
Ростех - Концерн Автоматика 396 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 1
Dr.Web - Доктор Веб 974 1
Accenture - Аксенчер 529 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 20
Русагро Группа Компаний 139 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 4
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
O2 Consulting - O2Consulting 8 3
Юнистрим - Unistream 166 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
Россети ПАО 168 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Сбербанк Центрально-Черноземный банк 6 2
ЭФКО ГК 9 2
Почта России ПАО 1570 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Сбербанк Юго-Западный банк 1 1
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Ригла - аптечная сеть 47 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 1
Уральская сталь АО 4 1
Аргос 2003 2 1
Планета Здоровья 4 1
Металлоинвест ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 3 1
Песчанокопская аграрная группа 2 1
Achemar Holdings 1 1
ЕС-лизинг 13 1
Дворец Белосельских-Белозерских 1 1
ППК Черноземье - Пригородная пассажирская компания Черноземье 2 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
eBay Inc 526 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Альфа-Банк 1122 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Visa International 1343 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 21
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 16
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Президент Российской Федерации 1439 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 4
Правительство РФ 2198 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Правительство Москвы 649 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 2
ПФР Департамент информационных технологий 102 2
Администрация Президента РФ 267 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 2
Правительство и губернатор Белгородской области 2 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 2
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 63 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Правительство Камчатского края 16 1
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Правительство Нижегородской области 28 1
МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 3 1
Правительство Омской области - Главное управление информационной политики Омской области 3 1
Правительство Камчатского края - Агентство по информатизации и связи Камчатского края 4 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
Единая Россия - Политическая партия 171 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 31
3G - Стандарт мобильной связи 3699 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 9
Cognitive Agro Pilot 30 9
Google Android 10750 8
Apple iOS 5741 4
ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт 5 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Apple - App Store 2198 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
Microsoft Lync 272 2
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Cognitive Агродроид C2-A2 - Cognitive2-Agro2 Droid1 3 2
НКТ - Р7-Офис 73 2
ВТБ Онлайн 137 2
Гэндальф - Скан-Архив 36 2
ЭОС Дело СЭД 619 2
МегаФон Единый центр управления сетью 3 2
БФТ АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 24 2
CloudPayments CloudTips 7 1
Ericsson Instant ESS - Instant Ericsson Spectrum Sharing 2 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
InfoWatch Person Monitor - Система мониторинга персонала 7 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Microsoft Dynamics CRM 384 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
Ericsson Radio System - ERS 43 1
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 1
УЗТМ Ростсельмаш АКРОС - ACROS - российский зерноуборочный комбайн 1 1
Brocade ADX 1 1
Archival Disc - оптический носитель Sony Corporation и Panasonic Corporation 6 1
СКАУТ Платформа 14 1
МегаФон Наши люди 18 1
Yota SIM-карты 15 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
Туровский Михаил 19 15
Ускова Ольга 126 12
Орловский Виктор 229 9
Шевченко Евгений 55 4
Белов Александр 69 4
Зорин Александр 49 4
Путин Владимир 1820 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Мирошников Евгений 6 3
Никитченко Анна 6 3
Гурджиян Руслан 17 3
Аитов Тимур 47 2
Гордеев Алексей 10 2
Линьков Юрий 2 2
Массух Илья 192 2
Ганеева Эльза 10 2
Попов Анатолий 98 2
Суворов Владимир 17 2
Духовницкий Олег 91 2
Гребенников Сергей 28 2
Никифоров Николай 1126 2
Примаков Евгений 6 2
Ковнир Евгений 71 2
Жаров Александр 165 2
Щеголев Игорь 676 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Голубев Василий 32 2
Мирошников Борис 29 1
Хасис Лев 96 1
Аксаков Анатолий 98 1
Малофеев Константин 98 1
Осеевский Михаил 221 1
Натрусов Артем 121 1
Лагода Георгий 51 1
Нестеров Алексей 79 1
Хайруллин Айрат 39 1
Сергеев Сергей 63 1
Греф Герман 204 1
Клепиков Алексей 77 1
Сахненко Сергей 71 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 199
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 98
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 59
Россия - Курская область 338 53
Россия - Ростовская область 859 46
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 34
Россия - Кемеровская область 461 30
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 29
Россия - Иркутская область 536 28
Россия - Калининградская область 531 26
Россия - Республика Мордовия 386 23
Россия - Волгоградская область 395 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 22
Россия - Республика Адыгея 241 21
Россия - Тамбовская область 321 19
Россия - Воронежская область 394 18
Россия - Костромская область 228 18
Россия - Калужская область 568 17
Россия - Кировск - Кировская область 301 17
Россия - Тульская область 752 17
Россия - Липецкая область 291 17
Россия - Томская область 413 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 14
Россия - Владимирская область 366 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 13
Россия - Приморский край - Приморье 604 13
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 13
Россия - Свердловская область 804 12
Россия - Краснодарский край 913 12
Россия - Смоленская область 226 11
Россия - Республика Алтай 681 11
Россия - Астраханская область 369 11
Россия - Красноярск 843 11
Россия - Новосибирская область 810 11
Россия - Рязанская область 313 11
Россия - Нижегородская область 736 11
Россия - Ярославская область 329 11
Бразилия - Федеративная Республика 1120 10
Россия - Забайкальский край 356 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 9
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COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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