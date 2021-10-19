Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Белгородская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 363, упоминаний - 541
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Туровский Михаил 19 15
|Ускова Ольга 126 12
|Орловский Виктор 229 9
|Шевченко Евгений 55 4
|Белов Александр 69 4
|Зорин Александр 49 4
|Путин Владимир 1820 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Мирошников Евгений 6 3
|Никитченко Анна 6 3
|Гурджиян Руслан 17 3
|Аитов Тимур 47 2
|Гордеев Алексей 10 2
|Линьков Юрий 2 2
|Массух Илья 192 2
|Ганеева Эльза 10 2
|Попов Анатолий 98 2
|Суворов Владимир 17 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Гребенников Сергей 28 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Примаков Евгений 6 2
|Ковнир Евгений 71 2
|Жаров Александр 165 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Голубев Василий 32 2
|Мирошников Борис 29 1
|Хасис Лев 96 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Малофеев Константин 98 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Натрусов Артем 121 1
|Лагода Георгий 51 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Хайруллин Айрат 39 1
|Сергеев Сергей 63 1
|Греф Герман 204 1
|Клепиков Алексей 77 1
|Сахненко Сергей 71 1
|CNews Analytics 1988 7
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|CNews Fast рейтинг 29 1
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
|Сбербанк СберДанные 4 1
|РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755294, в очереди разбора - 658984.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755294, в очереди разбора - 658984.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru