Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Белгород
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 238, упоминаний - 298
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
|Туровский Михаил 19 5
|Путин Владимир 1820 3
|Карачинский Анатолий 74 3
|Мацоцкий Сергей 150 3
|Моносов Александр 8 3
|Нечаев Иван 57 3
|Лагода Георгий 51 2
|Аитов Тимур 47 2
|Баланова Светлана 29 2
|Кунис Григорий 7 2
|Белов Александр 69 2
|Волков Александр 17 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Озерецковская Светлана 5 1
|Акимов Максим 167 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Ускова Ольга 126 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Галактионова Инесса 44 1
|Гонтарев Павел 69 1
|Генс Георгий 62 1
|Потапов Владимир 40 1
|Маковский Игорь 6 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Семенов Алексей 67 1
|Макаров Алексей 49 1
|Федоров Алексей 40 1
|Новак Александр 19 1
|Савицкий Андрей 11 1
|Скатин Алексей 33 1
|Генс Филипп 29 1
|Жерновой Федор 6 1
|Ran Tony - Ран Тони 13 1
|Морозов Сергей 47 1
|Мельников Александр 63 1
|Козырев Алексей 270 1
|Козлов Александр 54 1
|Опенышева Светлана 54 1
|Forbes - Форбс 441 3
|Thomson Reuters - Рейтер 1708 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|IDC - International Data Corporation 2708 3
|CNews Analytics 1988 3
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|Microsoft Research 93 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755286, в очереди разбора - 658976.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755286, в очереди разбора - 658976.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru