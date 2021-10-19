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Россия
Белгород


19.10.2021 В Москве в крупной ИТ-компании идет проверка ФСБ. Работа организации парализована 1
06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
29.06.2021 Путин одобрил создание в России государственного конкурента HeadHunter 1
23.06.2021 «Датапакс» представил решение для борьбы с безбилетниками в регионах России 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
11.05.2021 В России строят государственный аналог HeadHunter ценой в полмиллиарда 1
26.04.2021 Абоненты Tele2 в марте 2021 года скачали на 130% больше трафика, чем на самоизоляции 1
15.04.2021 МТС завершила покупку шести региональных активов фиксированного оператора «Зелёная точка» 1
15.04.2021 «Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
02.04.2021 Новая компания основателя IBS хочет подмять под себя рынок ПО для общения с государством 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
05.03.2021 Акционер «Моего офиса» и сооснователь IBS создали ИТ-компанию для работы на «сложном и конкурентном» рынке 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
22.01.2021 CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах 4
14.01.2021 Программисты на Python в России получают до 400 тыс. руб. Но девушки к ним работать не идут 1
29.12.2020 Оборот igooods в 2020 году вырос до 7,8 млрд рублей 1
25.12.2020 Honor откроет второй монобрендовый магазин в Москве 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
20.11.2020 Бренд Honor запускает сеть монобрендовых магазинов по всей России 2
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 1
11.11.2020 По всей России можно будет ездить с электронными визами 1
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 2
06.10.2020 Аналитика ТТК: бесплатный Wi-Fi на вокзалах стали использовать на 40% чаще 1
02.10.2020 В России запустилось тестирование грузоперевозок с электронными документами 1
01.10.2020 Назван зарплатный потолок для сисадминов Windows в России 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
21.09.2020 Huawei расширяет российскую сеть фирменных магазинов 1
17.09.2020 «Ростелеком» объединит семь региональных аэропортов в единую защищенную сеть 1
02.09.2020 Sciener расскажет о новых возможностях ИТ в управлении ремонтами 1
27.07.2020 «Ростелеком» разработал цифровое решение по контролю за вывозом мусора 1
01.04.2020 «Лента»и iGooods запустили интегрированный сервис заказа продуктов 1
26.03.2020 ЦРПТ: в феврале-марте число участников пилота по маркировке молочной продукции утроилось 1
05.02.2020 МТС приобрела регионального фиксированного оператора «Зеленая точка» 1
21.11.2019 «Яндекс.такси» договорилось с регионами о тестировании электронного путевого листа 1
01.11.2019 Автоматизированное рабочее место чиновника разработают за 170 миллионов 1
24.10.2019 Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила миллиард рублей 1
16.10.2019 МТС предложила скидку 100% на свой самый популярный тариф 1
11.10.2019 ВТБ расширит применение VR-консультанта в инвестициях 1

Публикаций - 238, упоминаний - 298

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 32
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 23
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 13
Microsoft Corporation 10997 11
SAP SE 3207 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 7
Yandex - Яндекс 4098 6
3726 5
IBM 3524 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
Синтерра - Synterra 562 4
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 4
АвтоТрекер 95 3
Ланит ГК 1154 3
Luxoft - Люксофт 233 3
Samsung Electronics 5627 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
Программный продукт ГК 92 3
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 3
Sciener - Сайнер 19 2
АйТи 748 2
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 101 2
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 2
Lenovo Group 1635 2
Freshtel 49 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Консист Бизнес Групп 58 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 2
Акадо Телеком - Комкор 605 2
Ланит Консалтинг 4 2
МегаФон ПетерСтар 144 2
Oracle Corporation 3331 2
Huawei 2723 2
Apple Inc - Эппл Рус 7669 2
Nokia Corporation 2404 2
Facebook 3764 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 7
Газпромбанк - ГПБ 692 6
Аэрофлот 492 5
Альфа-Банк 1122 5
Газпром ПАО 518 4
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 3
Uber Technologies 258 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 3
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 13 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Uber 257 3
Uber Russia 3 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Лента - Сеть розничной торговли 188 2
iGooods 10 2
Юнистрим - Unistream 166 2
Яндекс.Такси 271 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 2
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 7 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Sova Capital 4 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 33 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Joom - маркетплейс 13 1
Р-Фарм 20 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 12 1
Citigroup 114 1
МРСК Центра - Россети Центр 8 1
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 5
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Федеральное казначейство России 766 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
Правительство РФ 2198 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
ПФР Департамент информационных технологий 102 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 2
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 2
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Правительство Орловской области 15 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
ГБУ Малый бизнес Москвы 12 1
Московский Кремль - музейный комплекс 9 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
Правительство Калужской области - Министерство цифрового развития Калужской области 3 1
Администрация Псковской области 22 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 8
3G - Стандарт мобильной связи 3699 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
ТАРМ - Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места 6 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 74 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 1
DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 17 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 76 1
Умное ЖКХ 12 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Google Android 10750 8
Apple iOS 5741 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Linux OS 4236 3
Microsoft Windows 10 6602 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 3
Apple - App Store 2198 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
ДИЦ - Турбо ТОРО 6 2
Apple Pay 385 2
Google Android TV 173 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Huawei Honor Band - Фитнес-трекер 30 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
Java - Язык программирования 1166 2
МТС ТВ 37 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 2
ДИТ Москвы - Помощник Москвы - приложение 7 2
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 19 2
Google YouTube - Видеохостинг 1702 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 430 1
Rakuten Viber 429 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
WhatsApp Messenger 654 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Apple Siri - Голосовой помощник 302 1
ДИЦ - Турбо Бюджетирование 5 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Discord 32 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 445 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 242 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
Туровский Михаил 19 5
Путин Владимир 1820 3
Карачинский Анатолий 74 3
Мацоцкий Сергей 150 3
Моносов Александр 8 3
Нечаев Иван 57 3
Лагода Георгий 51 2
Аитов Тимур 47 2
Баланова Светлана 29 2
Кунис Григорий 7 2
Белов Александр 69 2
Волков Александр 17 2
Рудычева Наталья 81 2
Озерецковская Светлана 5 1
Акимов Максим 167 1
Нуралиев Борис 204 1
Мишустин Михаил 302 1
Никифоров Николай 1126 1
Ускова Ольга 126 1
Песков Дмитрий 65 1
Галактионова Инесса 44 1
Гонтарев Павел 69 1
Генс Георгий 62 1
Потапов Владимир 40 1
Маковский Игорь 6 1
Чукарин Алексей 56 1
Семенов Алексей 67 1
Макаров Алексей 49 1
Федоров Алексей 40 1
Новак Александр 19 1
Савицкий Андрей 11 1
Скатин Алексей 33 1
Генс Филипп 29 1
Жерновой Федор 6 1
Ran Tony - Ран Тони 13 1
Морозов Сергей 47 1
Мельников Александр 63 1
Козырев Алексей 270 1
Козлов Александр 54 1
Опенышева Светлана 54 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 132
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 112
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 84
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 51
Россия - ПФО - Казань 1507 46
Россия - СФО - Новосибирск 1954 38
Россия - Курск 231 24
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 16
Россия - Астрахань 240 12
Украина 3344 12
Россия - Воронеж 684 12
Казахстан - Республика 2618 11
Германия - Федеративная Республика 3606 11
Россия - Калуга 294 10
Россия - Ульяновск 292 10
Россия - Красноярск 843 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 10
Россия - Пенза 251 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 9
Россия - Уфа 640 9
Россия - Волгоград 539 8
Россия - ПФО - Самара 1285 8
Россия - Липецк 256 8
Россия - Пермь 737 8
Россия - Краснодар 1031 8
Россия - Тверь 323 8
Россия - Владивосток 864 8
Россия - Тюмень 492 7
Россия - Челябинск 768 7
Россия - Рязань 352 7
Россия - Оренбург 254 7
Россия - Омск 623 7
Россия - Хабаровск 617 7
Беларусь - Белоруссия 2079 7
Россия - Барнаул 359 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
Информационное общество - Государственная программа 282 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 235 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 2
СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 10 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 1
ЭПЛ - электронный путевой лист 3 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 60 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
Региональное законодательство 45 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Forbes - Форбс 441 3
Thomson Reuters - Рейтер 1708 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
IDC - International Data Corporation 2708 3
CNews Analytics 1988 3
RAEX - Эксперт РА 49 1
Microsoft Research 93 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 6 1
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 3 1
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
Intertraffic - выставка транспортной инфраструктуры 2 1
МТС Телеком Идея 11 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755286, в очереди разбора - 658976.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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