Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Барнаул
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 359, упоминаний - 454
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мельников Александр 63 4
|Путин Сергей 36 3
|Кунис Григорий 7 3
|Ремез Алексей 5 2
|Басов Алексей 79 2
|Томенко Виктор 6 2
|Солонин Спартак 25 2
|Печатников Анатолий 24 2
|Рылов Дмитрий 45 1
|Скиба Дмитрий 1 1
|Игнатьев Анатолий 4 1
|Брызгалов Евгений 1 1
|Кульпин Сергей 6 1
|Кобзев Сергей 2 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Золотов Константин 1 1
|Яловенко Илларион 14 1
|Демина Марина 1 1
|Тарасюк Елена 1 1
|Голицына Людмила 2 1
|Бастракова Дарья 1 1
|Тюрина Мария 39 1
|Горянский Павел 15 1
|Суворова Тамара 1 1
|Готальский Михаил 91 1
|Марчук Вячеслав 1 1
|Калицев Алексей 1 1
|Тихонов Денис 2 1
|Маликова Юлия 1 1
|Самирханова Надия 1 1
|Курцер Марк 3 1
|Шоржин Валерий 32 1
|Путин Владимир 1820 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Хасис Лев 96 1
|Ускова Ольга 126 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Малышев Сергей 46 1
|Ефимов Владимир 32 1
|Рубин Дмитрий 39 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Комсомольская Правда - Газета 22 1
|КХЛ HD - телеканал 22 1
|CNews Analytics 1988 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755286, в очереди разбора - 658976.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755286, в очереди разбора - 658976.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru