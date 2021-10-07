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Россия
Барнаул


07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 1
25.08.2021 ГК «Русский холод» внедрила технологию учета оборудования при помощи QR-кодов 1
25.08.2021 МТС «ускорила» LTE в Барнауле и пригороде 2
10.08.2021 «Эр-телеком» купил «Авантел» 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
08.07.2021 Россияне стали потреблять почти в 6 раз больше мобильного интернета, чем 5 лет назад 1
25.06.2021 Жителям Индустриального района стал доступен гигабитный интернет МТС 2
24.06.2021 «Билайн» проанализировал отпускную активность россиян: большинство из них никуда не поехали 1
19.05.2021 «Билайн» проанализировал перемещения россиян во время майских праздников 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
27.01.2021 В МТС назначен руководитель филиала в Алтайском крае 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
29.12.2020 Оборот igooods в 2020 году вырос до 7,8 млрд рублей 1
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
03.12.2020 ВТБ: более 1,5 тысячи предпринимателей принимают платежи клиентов без карт и терминалов 1
20.11.2020 Новый контакт-центр ВТБ сможет ежемесячно принимать более миллиона обращений клиентов 1
11.11.2020 «Билайн» внедряет в российских городах сети нового поколения на базе искусственного интеллекта 1
16.10.2020 ВТБ начал принимать электронные документы для открытия счета в рамках выездного сервиса 1
15.10.2020 Hyundai подвела итоги первого года Hyundai Mobility 1
27.08.2020 «Билайн» начал подключать eSIM в 16 новых городах 1
28.05.2020 ИТ-директор «Росводоканала» в интервью CNews – что тормозит цифровизацию ЖКХ? 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России 1
07.04.2020 Чаевые курьеров фудтех-сервисов «Яндекса» удвоились за последние две недели 1
01.04.2020 «Лента»и iGooods запустили интегрированный сервис заказа продуктов 1
30.01.2020 Альфа-банк запустил доставку денег на дом 1
14.01.2020 Годовой оборот iGooods вырос в 2,2 раза до 2,6 млрд рублей 1
10.01.2020 Основатель российской киберполиции против новых ИТ-статей в Уголовном кодексе 1
18.12.2019 Tele2 запустила тариф с безлимитом для планшетов 1
13.12.2019 Российских хакеров посадят в тюрьму на 10 лет за кражу из банкоматов 10 миллионов 2
10.12.2019 Отечественный Linux «Альт» поставили на 20 тыс. медицинских ПК и серверов по всей России 1
21.11.2019 «Диалог ИТ» перевел «Росводоканал» на актуальную редакцию системы «1С:Зарплата и управление персоналом» 1
15.11.2019 Москва поднялась на 10 строчек в глобальном рейтинге инновационных городов 1
22.10.2019 Фирма «1С» наградила победителей конкурса лучших пользователей 1С:ИТС 1
22.10.2019 Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов: «Наш потенциал позволяет решать глобальные задачи» 1

Публикаций - 359, упоминаний - 454

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 35
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 26
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 13
М2М телематика 165 12
Синтерра - Synterra 562 9
Microsoft Corporation 10997 7
Ростелеком Сибирьтелеком 298 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 4
Samsung Electronics 5627 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 3
Yandex - Яндекс 4098 3
3726 2
SAP SE 3207 2
UNIM - United medicine 6 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 556 2
Telegram Group 702 2
Ростелеком Связьинвест 692 2
RetailCRM 21 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 15 1
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 1
Микротест 174 1
Maykor-BTE 16 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 53 1
CompanyMedia 110 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 61 1
Nortel Networks 218 1
Открытые технологии 204 1
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 1
Metacommerce - Метакоммерс - Метахаус 5 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
1С Софтехно 2 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
Питерская группа связистов 113 1
Ortems 11 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Мария Ра - торговая сеть 19 4
Альфа-Банк 1122 3
Росводоканал 44 3
iGooods 10 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 3
Uber 257 2
Uber Russia 3 2
Uber Technologies 258 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
Joom - маркетплейс 13 2
Лента - Сеть розничной торговли 188 2
Procter&Gamble - P&G 93 1
Сибирское Подворье - туристический комплекс 1 1
СберЛогистика 42 1
Алтайкрайэнерго 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Guard Capital 2 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Юнистрим - Unistream 166 1
Hyundai Mobility Lab 2 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Телефон.Ру 59 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Hyundai Motor 144 1
Уралсиб Банк 389 1
CyberPlat - КиберПлат 201 1
Связной ГК 875 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
Яндекс.Такси 271 1
Яндекс.Еда 93 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
МВД РФ Управление К 38 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 15 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 8
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 7
3G - Стандарт мобильной связи 3699 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 2
МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 4 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 2
AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) 7 2
Родительский контроль 156 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 65 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 1
Website - Вебсайт 115 1
Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета - Бухгалтерский и налоговый учет в бюджетных учреждениях 5 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
SON - Self Optimizing Network - Самооптимизирующаяся сеть 2 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 108 1
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 1
ЭОС Дело СЭД 619 30
Google Android 10750 11
Apple iOS 5741 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
Apple - App Store 2198 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 2
Microsoft Excel 435 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Tele2 TV 13 2
Apple Pay 385 2
WhatsApp Messenger 654 2
Amedia Premium HD 28 2
Microsoft Windows 10 6602 2
Shturmann Navigation 44 2
Viasat Premium HD 17 2
Rakuten Viber 429 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
МТТ YouMagic 33 1
Яндекс.Здоровье 16 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 336 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 1
Cyberhero 6 1
Яндекс.Шеф 11 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 1
Яндекс.Лавка 68 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 39 1
Lenovo ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 29 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Tele2 Биржа - Маркет Tele2 15 1
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 13 1
Wink Трансформер 4 1
Hyundai Mobikey 1 1
Яндекс Помощь рядом 10 1
Hyundai Creta - кроссовер 3 1
Мельников Александр 63 4
Путин Сергей 36 3
Кунис Григорий 7 3
Ремез Алексей 5 2
Басов Алексей 79 2
Томенко Виктор 6 2
Солонин Спартак 25 2
Печатников Анатолий 24 2
Рылов Дмитрий 45 1
Скиба Дмитрий 1 1
Игнатьев Анатолий 4 1
Брызгалов Евгений 1 1
Кульпин Сергей 6 1
Кобзев Сергей 2 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Золотов Константин 1 1
Яловенко Илларион 14 1
Демина Марина 1 1
Тарасюк Елена 1 1
Голицына Людмила 2 1
Бастракова Дарья 1 1
Тюрина Мария 39 1
Горянский Павел 15 1
Суворова Тамара 1 1
Готальский Михаил 91 1
Марчук Вячеслав 1 1
Калицев Алексей 1 1
Тихонов Денис 2 1
Маликова Юлия 1 1
Самирханова Надия 1 1
Курцер Марк 3 1
Шоржин Валерий 32 1
Путин Владимир 1820 1
Арлазаров Владимир 118 1
Хасис Лев 96 1
Ускова Ольга 126 1
Смирнов Алексей 142 1
Малышев Сергей 46 1
Ефимов Владимир 32 1
Рубин Дмитрий 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 162
Россия - СФО - Новосибирск 1954 119
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 105
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 95
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 59
Россия - ПФО - Казань 1507 59
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 37
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 36
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 23
Россия - Оренбург 254 18
Россия - Краснодар 1031 17
Россия - Алтайский край - Бийск 43 16
Россия - Омск 623 15
Россия - Красноярск 843 15
Россия - Курск 231 14
Россия - Волгоград 539 14
Россия - Воронеж 684 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 13
Россия - Калининград 659 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 12
Казахстан - Республика 2618 12
Россия - ПФО - Самара 1285 12
Украина 3344 11
Россия - Тюмень 492 11
Россия - Кемерово 308 11
Россия - Пермь 737 11
Россия - Уфа 640 10
Россия - Саратов 398 10
Россия - Иркутск 461 10
Беларусь - Белоруссия 2079 10
Россия - Ижевск 304 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 10
Россия - Челябинск 768 8
Россия - Томск 446 8
Россия - Кемеровская область 461 8
Россия - Республика Алтай 681 7
Германия - Федеративная Республика 3606 7
Россия - Владивосток 864 7
Россия - Ставрополь 269 7
Россия - Ульяновск 292 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
POI - points of interest 60 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 6 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 13 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
Проектный офис 16 1
Конституция Российской Федерации 28 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 11 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Комсомольская Правда - Газета 22 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
CNews Analytics 1988 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 2 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Лучший пользователь 1С:ИТС - Всероссийский профессиональный конкурс 1 1
Global mobileGov Awards 5 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755286, в очереди разбора - 658976.
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