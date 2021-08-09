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Россия
Балашиха


09.08.2021 «Билайн» и Habidatum рассчитали оптимальные места для заправок электротранспорта в Москве 1
09.08.2021 Искусственный интеллект помог выявить локации для установки электрозаправок в Москве 1
03.08.2021 На сайте Минобороны в открытом доступе лежат паспортные данные россиян 1
15.06.2021 Власти сорвали огромную закупку, запретив Росгвардии размещать документы в «Облако@Mail.ru» 1
13.04.2021 Абоненты «Мегафона» в подмосковном городе установили рекорд потребления 4G-трафика 3
19.11.2020 Технологии «1С» успешно представлены на международном чемпионате BRICS Future Skills Challenge 1
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
04.03.2020 Минстрой России представил первый индекс IQ городов 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
18.06.2019 «Сёрчинформ» прогнозирует рост числа ИБ-инцидентов в российской медицине 1
23.04.2019 «Эр-телеком холдинг» установил 2,5 тысячи камер на социальных объектах в Подмосковье 1
09.04.2019 Украинские хакеры украли базу данных российской скорой помощи и выложили в Сеть 1
18.12.2018 В окружной администрации Балашихи внедрена платформа на базе технологий Cisco 5
27.11.2017 «Акадо Телеком» подключила видеонаблюдение в самых загруженных почтовых отделениях Подмосковья. 1
28.04.2017 «Техносерв» завершает установку видеокамер в подмосковной Балашихе в рамках проекта «Безопасный регион» 3
30.09.2016 МФЦ для бизнеса повысят деловую активность в Подмосковье 1
02.06.2016 «Билайн» подготовил сеть в «Большой Москве» к сезону отпусков 1
28.03.2016 «Ростелеком» победил «Мегафон» в борьбе за доступ к московским новостройкам 1
05.02.2016 Более 160 школ Московской области используют электронные учебники издательства «Просвещение» 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
19.10.2015 Розничная сеть Tele2 готова к запуску в Москве 1
03.09.2015 В системе «Стрелка» работает 100 перевозчиков Подмосковья 1
20.07.2015 МТС расширила и ускорила сети LTE-1800 в московском регионе 1
11.03.2015 Число пользователей транспортной карты «Стрелка» достигло 30 тыс. 1
06.02.2015 За 5 дней жители Подмосковья приобрели более 6000 транспортных карт 1
02.02.2015 «Евросеть» запустила услугу пополнения новой единой транспортной карты Московской области «Стрелка» 1
02.12.2014 В централизованной бухгалтерии по обслуживанию образовательных учреждений Балашихи внедрен «Парус – Бюджет 8» 3
13.11.2014 «Билайн» расширил сеть 4G в Подмосковье 1
23.07.2014 Зарегистрироваться на портале госуслуг можно в МФЦ 1
03.07.2014 Клиенты «Билайн» Подмосковья переходят на 4G 1
01.07.2014 МТС передала МГТС фиксированные сети в Подмосковье 2
22.05.2014 Сеть столичного «МегаФона» увеличилась почти на 200 базовых станций 1
02.10.2013 «1С:Первый БИТ» автоматизировал салон красоты «Совершенство» 1
09.09.2013 Мария Юргелас: Нужны универсальные приложения для УЭК и электронного паспорта 1
19.02.2013 Группа Optima автоматизировала МФЦ города Дмитров 1
09.10.2012 «МегаФон» представил мобильный 4G роутер 1
04.10.2012 «МегаФон» запускает 4G в Московской области 1
05.06.2012 К 2015 г. в Московской области откроется более 70 МФЦ по оказанию госуслуг 1
23.03.2012 «МегаФон» с начала марта запустил более 120 базовых станций в Москве и области 1

Публикаций - 68, упоминаний - 83

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 7
Акадо Телеком - Комкор 609 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
Синтерра - Synterra 567 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Samsung Electronics 5702 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
Yandex - Яндекс 4101 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
3761 1
Navitel - Навител Навигатор 253 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Cisco Systems 2049 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Мострансавто 59 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Связной ГК 883 1
Мортон 16 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 3
3G - Стандарт мобильной связи 3744 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 286 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
BLF - Busy Lamp Field- Функция отслеживания текущего состояния телефонных линий других абонентов в реальном времени 5 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 79 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 386 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
Стрелка - Транспортная карта 113 5
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Cisco Unity Connection - Cisco Unity Express 4 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco BE6000 5 1
Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express 6 1
ЭОС Дело СЭД 622 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Apple iPhone 5 710 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 1
Cisco Jabber - Мессенджер 102 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 61 1
Якушев Владимир 16 2
Попов Алексей 317 2
Ковязин Алексей 1 1
Парфентьев Алексей 33 1
Греф Герман 205 1
Кимак Александр 2 1
Фишман Антон 3 1
Тихонова Анастасия 2 1
Кисляков Евгений 83 1
Артамонов Игорь 5 1
Парфенова Дарья 1 1
Павкин Кирилл 5 1
Рудычева Наталья 81 1
Кириллов Алексей 1 1
Чекмарев Александр 2 1
Ручьев Александр 1 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 32
Россия - Российская федерация - РФ 57544 17
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 10
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 6
Россия - ПФО - Самара 1295 5
Россия - Раменское 37 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Россия - ПФО - Казань 1520 3
Россия - Реутов 43 3
Россия - Химки 88 3
Россия - Серпухов 40 2
Россия - Московская область - Ногинск 21 2
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 34 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 2
Россия - Московская область - Ивантеевка 12 2
Россия - Московская область - Королёв 84 2
Россия - Ростовская область 864 2
Россия - Люберцы 49 2
Россия - Электросталь 35 2
Россия - Наро-Фоминск 6 2
Россия - Дубна 134 2
Россия - Иркутская область 547 2
Россия - Уфа 646 2
Россия - Липецкая область 292 2
Россия - Тюмень 497 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 2
Россия - Нижегородская область 741 2
Европа 3774 1
Россия - Свердловская область 807 1
Москва - Котельники 14 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Москва - Бибирево 11 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - Вологодская область - Череповец 116 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
POI - points of interest 60 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766242, в очереди разбора - 669928.
Создано именных указателей - 46354.
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