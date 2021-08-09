Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Балашиха
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 68, упоминаний - 83
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
|Якушев Владимир 16 2
|Попов Алексей 317 2
|Ковязин Алексей 1 1
|Парфентьев Алексей 33 1
|Греф Герман 205 1
|Кимак Александр 2 1
|Фишман Антон 3 1
|Тихонова Анастасия 2 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Артамонов Игорь 5 1
|Парфенова Дарья 1 1
|Павкин Кирилл 5 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Кириллов Алексей 1 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Ручьев Александр 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766242, в очереди разбора - 669928.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766242, в очереди разбора - 669928.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru