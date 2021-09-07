Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Балаково
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 64
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|eBay Inc 534 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
|Юнистрим - Unistream 167 1
|Телефон.Ру 62 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
|Курова Мария 6 4
|Кореш Виктор 71 3
|Харитонов Николай 4 1
|Иманов Роман 3 1
|Дубинин Александр 16 1
|Ларицкий Владимир 1 1
|Игнатьев Анатолий 4 1
|Смирнов Павел 35 1
|Чернышов Игорь 5 1
|Краев Никита 1 1
|Рылов Дмитрий 45 1
|Приданцев Сергей 82 1
|УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 7
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru