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Россия
Балаково


07.09.2021 «Сбер» объявил о старте строительства крупнейшего в России дата-центра 2
15.03.2021 АО «Апатит» внедрило «СКАУТ-Интерфакс» для автоматизации работы кадровой службы 1
19.02.2021 Сбербанк даст $500 млн на строительство крупнейшего ЦОДа в Европе 1
15.09.2020 «Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием» 1
24.01.2020 Россиянин за год заработал миллионы на краже паролей и избежал тюрьмы 1
03.10.2019 В России пойман охранник вуза, который на рабочем месте воровал данные пользователей 1
31.07.2019 Хакер-рецидивист шифровал базы данных по всей России ради выкупа 2
18.07.2019 Россиянин сел в тюрьму на 4,5 года за 80 взломов интернет-магазинов 1
02.07.2019 Россиянину дали три года тюрьмы за бесплатное ПО для взлома PayPal и eBay 1
20.06.2019 Российский взломщик платежных систем избежал тюрьмы 1
26.04.2019 Пойманный ФСБ хакер из атомграда отправлен на год работать дворником 5
19.04.2018 ТТК выходит на рынок виртуальных АТС 1
02.08.2017 Капитальный ЦОД за четыре месяца: как это сделали в «ФосАгро» 1
06.03.2017 МТС назначила нового директора филиала в Саратовской области 1
09.02.2017 Oracle стала стратегическим партнером «Северстали» 1
23.11.2015 Мобильные компьютеры Zebra Technologies помогли сократить простои оборудования на предприятиях «Северстали» 1
30.09.2015 МТС модернизировала сеть в малых городах Саратовской области 1
29.09.2015 «ФосАгро» повысила скорость обработки документов с внедрением «ЭЛАР Саперион» 1
30.07.2015 МТС провела модернизацию сети в Саратовской области 4
04.06.2015 МТС обновит сеть в Саратовской области 1
18.03.2015 «Юнистрим» расширяет свое присутствие в Саратовской области 1
04.12.2014 ТТК запустил первые сети WiMAX в Сибири 1
22.09.2014 ТТК запустил WiMax в пяти городах 1
27.03.2014 МТС и Управление культуры Ульяновска расширили «мобильную библиотеку» 1
05.12.2013 В Саратовской области выдадут 3000 УЭК 1
04.02.2013 «1С:Первый БИТ» автоматизировал ресторан-бар «Печки Лавочки» в Балаково 2
19.06.2012 В Саратовской области подать заявление на регистрацию брака можно через интернет 1
16.04.2012 17 апреля откроется Международный форум MedSoft-2012 1
10.04.2012 17 апреля откроется Международный форум MedSoft-2012 1
07.03.2012 Сервис «Единая сеть офисных и мобильных» от «Билайн Бизнес» стал доступен в 74 городах России 1
12.09.2011 ТТК выиграл конкурсы Роскомнадзора на радиочастоты в 27 городах России 1
16.06.2011 Группа МТС завершила модернизацию городской сети связи в Балаково 1
06.06.2011 МТС представила «летний» тариф для абонентов проводного интернета 1
01.11.2010 «ВымпелКом» запускает «Билайн ТВ» в Уфе и Саратове 2
28.10.2010 «Комстар» принял решение о присоединении 16 дочерних компаний в рамках реорганизации региональных активов 1
27.01.2010 Число абонентов ШПД «Комстар-Регионы» достигло 400 тыс 1
18.11.2009 Топ-менеджер «ВолгаТелекома» возглавил Приволжский филиал «Комстар-Регионы» 1
09.07.2009 «Стрим-ТВ»: число абонентов кабельного ТВ в Саратовской области превысило 145 тыс. 4
05.06.2009 «Комстар» запустил широкополосный интернет в Балаково 6
01.08.2008 Итоги конкурса ZOOM.CNews: утюг Tefal нашел хозяина 1

Публикаций - 45, упоминаний - 64

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 4
Комстар Регионы 89 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 2
Информ 6 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
SAP SE 3220 1
IBM 3557 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
3779 1
EA - Electronic Arts 916 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
PayPal 442 1
Nvidia Corp 2038 1
Rockstar Games 202 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Telegram Group 702 1
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 38 1
eBay Inc 534 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Телефон.Ру 62 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 2
Центральный районный суд города Челябинска 3 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 1
Октябрьский районный суд города Новосибирска 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
3G - Стандарт мобильной связи 3753 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 548 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
1С:Документооборот 78 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Nvidia GeForce GTX 2081 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Telegram - Мессенджер 80 1
SAP Work Management 8 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 258 1
ЭЛАР Саперион 22 1
HTC Touch Cruise 9 1
Курова Мария 6 4
Кореш Виктор 71 3
Харитонов Николай 4 1
Иманов Роман 3 1
Дубинин Александр 16 1
Ларицкий Владимир 1 1
Игнатьев Анатолий 4 1
Смирнов Павел 35 1
Чернышов Игорь 5 1
Краев Никита 1 1
Рылов Дмитрий 45 1
Приданцев Сергей 82 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 19
Россия - ПФО - Самара 1304 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 7
Россия - Саратовская область 346 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 6
Россия - Омская область 385 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 6
Россия - СФО - Новосибирск 1980 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Россия - Челябинск 777 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 5
Россия - Вологодская область - Череповец 116 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 4
Россия - Кировск - Кировская область 305 3
Россия - ПФО - Казань 1522 3
Россия - Пермь 743 3
Украина 3398 3
Россия - Кемеровская область 470 3
Казахстан - Республика 2650 2
Россия - Омск 632 2
Россия - Кемерово 313 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - Астрахань 242 1
Россия - Пенза 256 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
Россия - Костромская область 230 1
Россия - Улан-Удэ 141 1
Россия - Кострома 139 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - Курган 148 1
Россия - Оренбург 259 1
Россия - Курганская область 261 1
Россия - Ульяновск 298 1
Россия - Ярославская область 333 1
Россия - Томск 452 1
Россия - Хабаровск 624 1
Россия - Калининград 675 1
Россия - Ярославль 407 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 2
Омск-информ РИА 1 1
НГС - Новости Новосибирска 3 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
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