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Россия
Ачинск


22.06.2017 ТТК расширяет географию интерактивного ТВ 1
06.04.2017 Tele2 запускает первые сегменты сети 4G в Красноярском крае 1
15.03.2017 Tele2 улучшила мобильный интернет-доступ в более 30 населенных пунктах Красноярского края 1
10.10.2016 «Транстелеком» расширил сотрудничество с сетью магазинов «Командор» в Хакасии 1
23.08.2016 МТС открыла почти 100 новых салонов в Сибири 1
28.04.2016 Tele2 улучшила качество мобильного интернета в 12 городах и районах Красноярского края 1
27.04.2016 Tele2 расширил сеть дистрибуции в Красноярском крае 2
19.02.2016 Tele2 расширила сеть мобильного интернета в Красноярском крае 1
14.12.2015 ТТК предоставил услуги связи Ачинскому НПЗ 1
10.11.2015 МТС модернизировала сеть 3G в Красноярском крае 1
24.09.2015 МТС обеспечила сетью 4G 75% жителей Красноярского края 2
16.07.2015 Мобильный интернет МТС появился в 22 населённых пунктах Красноярского края 1
27.05.2015 ТТК предоставил доступ в интернет Главному бюро медико-социальной экспертизы в Красноярском крае 2
06.04.2015 Более половины населения Красноярского края могут воспользоваться сетью 4G от МТС 1
24.03.2015 МТС обновит сеть 3G в Красноярском крае 2
13.03.2015 Количество пользователей мобильного телевидения МТС в Красноярском крае увеличилось в два раза 1
02.03.2015 «Билайн» запустил 4G в Красноярске и Ачинске 2
04.12.2014 ТТК запустил первые сети WiMAX в Сибири 1
22.09.2014 ТТК запустил WiMax в пяти городах 1
20.08.2014 ТТК и Правительство Красноярского края подписали соглашение о развитии услуг связи на территории региона 2
25.03.2014 «Ростелеком» обеспечит Красноярскую таможню цифровыми каналами связи 1
07.02.2014 Интернет-трафик МТС в Красноярском крае вырос в 2,5 раза 1
14.05.2013 ТТК расширил каналы доступа в интернет в Ачинске и Лесосибирске 2
26.04.2013 «Ростелеком» подключил более 100 тыс. абонентов «Домашнего Интернета» в Красноярском крае и Хакасии 1
17.04.2013 «Ростелеком» ввёл в эксплуатацию фрагмент сети 3G в Красноярске 1
17.12.2012 «Ростелеком» начинает тестирование сети 3G в Красноярске 1
12.11.2012 «Ростелеком» подключил более 90 тыс. абонентов по технологиям GPON и ETTH в Красноярском крае 1
13.01.2012 В Ачинске открылся МФЦ по предоставлению госуслуг 1
20.09.2011 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Ачинске 3
19.09.2011 Количество абонентов ТТК в Красноярском крае и республике Хакасия достигло 30 тыс. 1
30.08.2011 ТТК расширяет присутствие на рынке ШПД в Ачинске 4
28.04.2011 «Билайн» расширил сеть 3G в Красноярском крае 1
20.04.2011 «Билайн» расширил сеть 3G в Красноярском крае 1
12.05.2010 Максим Шарков назначен директором по маркетингу «ВымпелКома» в Сибирском регионе 1
31.03.2008 «Исател» организует спутниковый канал для «СибТрэйда» 1

Публикаций - 35, упоминаний - 47

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
Ростелеком НСС 48 1
The Walt Disney Company 172 1
Быстроденьги МФК 22 1
Администрация Красноярского края 25 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 8
3G - Стандарт мобильной связи 3757 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 593 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 396 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Amedia Premium HD 28 1
Аветисян Армен 41 5
Баженов Михаил 38 1
Россия - Красноярск 855 8
Россия - Красноярский край 671 8
Россия - Красноярский край - Канск 22 8
Россия - Зеленогорск 24 8
Россия - Железногорск 52 6
Россия - Минусинск 26 5
Россия - Российская федерация - РФ 57828 5
Россия - Лесосибирск 28 4
Россия - Дивногорск 15 4
Россия - Бородино 24 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 3
Россия - Томская область - Стрежевой 12 1
Россия - Россошь 34 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Россия - Алтайский край - Бийск 45 1
Россия - Раменское 37 1
Россия - Кемеровская область 474 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
Россия - Сочи 914 1
НТВ - Телекомпания 165 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Россия 24 - телеканал 86 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771457, в очереди разбора - 675139.
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