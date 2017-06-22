ТТК расширяет географию интерактивного ТВ 1

Tele2 запускает первые сегменты сети 4G в Красноярском крае 1

МТС открыла почти 100 новых салонов в Сибири 1

Tele2 улучшила качество мобильного интернета в 12 городах и районах Красноярского края 1

Tele2 расширил сеть дистрибуции в Красноярском крае 2

Tele2 расширила сеть мобильного интернета в Красноярском крае 1

ТТК предоставил услуги связи Ачинскому НПЗ 1

МТС модернизировала сеть 3G в Красноярском крае 1

Мобильный интернет МТС появился в 22 населённых пунктах Красноярского края 1

Более половины населения Красноярского края могут воспользоваться сетью 4G от МТС 1

МТС обновит сеть 3G в Красноярском крае 2

Количество пользователей мобильного телевидения МТС в Красноярском крае увеличилось в два раза 1

ТТК запустил первые сети WiMAX в Сибири 1

ТТК запустил WiMax в пяти городах 1

ТТК и Правительство Красноярского края подписали соглашение о развитии услуг связи на территории региона 2

ТТК расширил каналы доступа в интернет в Ачинске и Лесосибирске 2

В Ачинске открылся МФЦ по предоставлению госуслуг 1

ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Ачинске 3