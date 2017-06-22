Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Ачинск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 47
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 11
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 8
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 4
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
|Ростелеком НСС 48 1
|Аветисян Армен 41 5
|Баженов Михаил 38 1
|НТВ - Телекомпания 165 1
|ТНТ - Телеканал 94 1
|Россия 24 - телеканал 86 1
|КХЛ HD - телеканал 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771457, в очереди разбора - 675139.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771457, в очереди разбора - 675139.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru