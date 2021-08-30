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Россия
Астрахань


30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 1
12.07.2021 «Магнит» приступил к масштабированию видеоаналитики очередей 1
15.04.2021 «Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
24.02.2021 «Билайн» увеличил сеть 4G в 2,5 раза за последние три года 1
17.02.2021 В России катастрофический дефицит ИТ-специалистов. Работодатели «вынуждены платить им больше» 1
14.01.2021 Программисты на Python в России получают до 400 тыс. руб. Но девушки к ним работать не идут 3
25.12.2020 Honor откроет второй монобрендовый магазин в Москве 1
20.11.2020 Бренд Honor запускает сеть монобрендовых магазинов по всей России 2
20.10.2020 Сколько платят программистам C# в России? Назван потолок зарплат 1
06.10.2020 Аналитика ТТК: бесплатный Wi-Fi на вокзалах стали использовать на 40% чаще 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
21.09.2020 Huawei расширяет российскую сеть фирменных магазинов 1
20.08.2020 В Москве строится ИТ-система для жалоб предпринимателей на власти 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
20.04.2020 «Ростелеком» запустил для «Роскосмоса» унифицированную станцию сбора измерений 2
17.01.2020 Отечественный Linux «Альт» установили на 12 тыс. ПК в школах и вузах России 1
16.12.2019 Xiaomi объявила о старте российских продаж смартфонов Mi MIX Alpha и Mi Note 10 1
09.09.2019 Директором по персоналу «ИКС Холдинга» назначен Андрей Захаров 1
14.05.2019 Система фотовидеофиксации «Ростелекома» помогла снизить смертность на дорогах Астрахани 3
29.04.2019 Новый класс проекта «Учимзнаем» при поддержке Samsung открылся в Астрахани 1
16.04.2019 Монобрендовый сервисный центр Samsung открылся в Екатеринбурге 1
26.03.2019 АЛРОСА выбрала пять стартапов для сотрудничества 1
27.12.2018 Компания «АйДи – Технологии управления» активно расширяется и идет в регионы 1
17.12.2018 Школьники предложили лечить опухоли с помощью хирургической станции «Ростеха» 1
15.11.2018 «Тинькофф Банк» открыл виртуальный центр разработки 1
02.10.2018 ФНС тихо запустила огромную проблемную систему — основу «электронного досье» на граждан 1
26.09.2018 «Техносерв» создал корпоративный удостоверяющий центр для ОСК 1
30.05.2018 «Новапорт» повысил качество обслуживания 8 аэропортов с помощью технологий Naumen 1
28.05.2018 Бакка Софт: Я люблю, когда надо в короткий срок решить сложную бизнес-задачу 3
19.04.2018 ТТК выходит на рынок виртуальных АТС 1
20.03.2018 «Ростелеком» запустил в Астраханской области систему комплексной безопасности на дорогах 2
19.01.2018 «Ростелеком» в 2017 году провел оптику для 13 тысяч астраханских семей 2
17.01.2018 MCN Telecom запустил бизнес-телефонию в Кемерове, Красноярске и Ульяновске 1
17.01.2018 MCN Telecom начал предлагать услуги телефонии для бизнеса в Кемерове, Красноярске и Ульяновске 1
27.12.2017 MCN Telecom ввел в эксплуатацию сеть дальней связи в ЮФО 1
31.10.2017 «Рэйдикс» расширяет партнерскую сеть в Татарстане 1
16.08.2017 MCN Telecom запускает услуги телефонии в Волгограде и Астрахани 2
15.08.2017 «Росэлектроника» поставит на Ближний Восток коммерческую партию светофоров 1
13.06.2017 «Росэлектроника» поставила в Иорданию пробную партию светофоров 1

Публикаций - 240, упоминаний - 324

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 9
Синтерра - Synterra 562 8
Microsoft Corporation 10997 8
Комстар Регионы 89 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 5
Ростелеком - Астраханский филиал 20 5
М2М телематика 165 5
Yandex - Яндекс 4098 5
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 4
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 3
Samsung Electronics 5627 3
3726 3
АйТи 748 2
Yota - Скартел 623 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
ЛайфТелеком - Телфин 97 2
АТОЛ ГК 168 2
ICL ГК 69 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
Huawei 2723 2
Базальт СПО 206 2
Ростелеком Юг - макрорегиональный филиал 24 2
АйДи - Технологии управления 41 1
ИБС экспертиза 43 1
Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 15 1
Глобус-телеком 152 1
Элвис-Плюс 69 1
Promobot - Промобот 49 1
Eaton 55 1
Бакка Софт - Bacca 13 1
Qtech - Кьютэк 96 1
Rambler Group - Рамблер ГК 483 1
Navicon - Навикон 197 1
Verysell Проекты - Verysell Project 41 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
Яндекс.Еда 93 3
Единая транспортная карта 12 2
GenerationS - Корпоративный акселератор 13 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
Алроса АК 81 2
Яндекс.Такси 271 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Афимолл ТРЦ 3 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Юнистрим - Unistream 166 1
Татэнерго 19 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 33 1
Уральские авиалинии 16 1
Uber 257 1
DiDi Chuxing 19 1
Amedia TV - Амедиа 29 1
ЭФКО ГК 9 1
Иридиум ТЦ 1 1
Центральная касса 11 1
Uber China 7 1
Мострансавто 59 1
Социальные гарантии 7 1
АПК Астраханский 2 1
АПТ - АстраханьПассажирТранс 1 1
Qiwi 783 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
ВкусВилл 48 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Почта России ПАО 1570 1
Газпром ПАО 518 1
Uber Technologies 258 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Правительство РФ 2198 3
Правительство Республики Коми 19 2
Правительство Саратовской области 17 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Администрация Липецкой области 12 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея 5 1
Министерство здравоохранения Грузии 1 1
ЗАГС РФ Астраханской области 2 1
Администрация Волгоградской области 12 1
Администрация Ленинградской области 13 1
Правительство Астраханской области 7 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Администрация Псковской области 22 1
Администрация города Астрахани 1 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Правительство Омской области - Главное управление информационной политики Омской области 3 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
ЗАГС РФ Курской области 1 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Администрация Смоленской области 19 1
Правительство Московской области 48 1
Правительство Москвы 649 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 6
3G - Стандарт мобильной связи 3699 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 4 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 1
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 29 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 108 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
Родительский контроль 156 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
MADP - Mobile Application Development Platforms - Платформы разработки мобильных приложений 7 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 43 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
Google Android 10750 7
Apple iOS 5741 7
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
Стрелка - Транспортная карта 113 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 3
Microsoft Windows 10 6602 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
C# - C Sharp - Язык программирования 145 3
Яндекс Go 50 2
Superjob 172 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Huawei Honor Band - Фитнес-трекер 30 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 28 1
МТС 3G-сеть 86 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Азбука интернета 21 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
Глобус-телеком СКИТ 40 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 1
Yota SIM-карты 15 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 28 1
МТС Мобильная библиотека 32 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 1
Dr.Web Антивирус 194 1
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Huawei Honor life 5 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 22 1
Microsoft Windows Server 2003 143 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 11 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 43 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров 4 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
ЭОС Дело СЭД 619 1
Linux - Debian GNU 272 1
Samsung Smart Care - программа расширенной гарантии от производителя - Samsung Device Care - Samsung Care+ 10 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 1
Сун-чи-ми Вадим 25 6
Мельников Александр 63 4
Брыкин Арсений 37 3
Попов Алексей 310 2
Путин Владимир 1820 2
Овсянников Сергей 6 2
Рудычева Наталья 81 2
Ефимова Ольга 2 1
Ефимов Альберт 37 1
Тюрина Мария 39 1
Рыбникова Елизавета 1 1
Попова Софья 2 1
Исмаилов Руслан 6 1
Амелькин Дмитрий 2 1
Терехов Сергей 3 1
Афонин Сергей 4 1
Сернов Виталий 1 1
Черских Антонина 1 1
Думин Антон 7 1
Добрынин Владимир 32 1
Минеева Татьяна 3 1
Жилкин Александр 14 1
Пальчун Кирилл 47 1
Контрабаев Артур 66 1
Биккулова Гульнара 23 1
Корняков Арслан 18 1
Шабалков Сергей 13 1
Мещеряков Арсений 1 1
Рощин Алексей 7 1
Столяров Алексей 1 1
Рахманов Алексей 4 1
Бородкин Алексей 3 1
Туполев Алексей 1 1
Хохрин Алексей 1 1
Приданцев Сергей 82 1
Кореш Виктор 71 1
Маркелов Константин 19 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Евтушенко Олег 125 1
Касперская Наталья 197 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 127
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 94
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 60
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 44
Россия - ПФО - Казань 1507 34
Россия - СФО - Новосибирск 1954 32
Россия - Волгоград 539 21
Россия - Астраханская область 369 21
Россия - Краснодар 1031 20
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 16
Россия - Красноярск 843 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 15
Россия - Воронеж 684 15
Россия - Владивосток 864 14
Россия - Ставрополь 269 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 13
Россия - Кемерово 308 13
Россия - ПФО - Самара 1285 12
Россия - Хабаровск 617 12
Россия - Оренбург 254 12
Россия - Белгород 238 12
Россия - Сочи 910 11
Россия - Уфа 640 11
Казахстан - Республика 2618 11
Россия - Рязань 352 10
Россия - Мурманск 254 9
Россия - Калининград 659 9
Россия - Пермь 737 9
Россия - Томск 446 9
Украина 3344 9
Россия - Чебоксары 153 8
Россия - Челябинск 768 8
Россия - Курск 231 8
Россия - Тюмень 492 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 8
Россия - Владикавказ 131 8
Восточная Европа 1667 7
Россия - Пенза 251 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
Транспорт 62 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Бизнес-акселератор 31 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Образование в России 328 1
Федеральное законодательство 254 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
IEEE Spectrum 8 1
Российская газета 91 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 2
СПХФУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский Государственный химико-фармацевтический университет 2 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 1
Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 3 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 3 1
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 5 1
РГУ - Ростовский государственный университет 2 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 7 1
АГУ - Астраханский государственный университет 7 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 12 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
АГУ - Алтайский государственный университет 13 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 15 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 11 1
ПроеКТОриЯ - форум 2 1
МТС Телеком Идея 11 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 11 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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