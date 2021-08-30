Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Астрахань
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 240, упоминаний - 324
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|Руссофт - Russoft 250 1
|SoGo - Open Source Groupware 8 1
|Сун-чи-ми Вадим 25 6
|Мельников Александр 63 4
|Брыкин Арсений 37 3
|Попов Алексей 310 2
|Путин Владимир 1820 2
|Овсянников Сергей 6 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Ефимова Ольга 2 1
|Ефимов Альберт 37 1
|Тюрина Мария 39 1
|Рыбникова Елизавета 1 1
|Попова Софья 2 1
|Исмаилов Руслан 6 1
|Амелькин Дмитрий 2 1
|Терехов Сергей 3 1
|Афонин Сергей 4 1
|Сернов Виталий 1 1
|Черских Антонина 1 1
|Думин Антон 7 1
|Добрынин Владимир 32 1
|Минеева Татьяна 3 1
|Жилкин Александр 14 1
|Пальчун Кирилл 47 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Биккулова Гульнара 23 1
|Корняков Арслан 18 1
|Шабалков Сергей 13 1
|Мещеряков Арсений 1 1
|Рощин Алексей 7 1
|Столяров Алексей 1 1
|Рахманов Алексей 4 1
|Бородкин Алексей 3 1
|Туполев Алексей 1 1
|Хохрин Алексей 1 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Кореш Виктор 71 1
|Маркелов Константин 19 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Касперская Наталья 197 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
|IEEE Spectrum 8 1
|Российская газета 91 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755280, в очереди разбора - 658970.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755280, в очереди разбора - 658970.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru