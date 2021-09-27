Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Астраханская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 369, упоминаний - 647
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сун-чи-ми Вадим 25 20
|Орловский Виктор 229 15
|Попов Алексей 310 10
|Жилкин Александр 14 7
|Кирюшин Геннадий 33 7
|Маевский Игорь 23 4
|Валяева Елизавета 72 4
|Осеевский Михаил 221 3
|Маевский Леонид 24 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Беляков Денис 5 3
|Овсянников Сергей 6 3
|Евтушенков Владимир 130 3
|Контрабаев Артур 66 2
|Вислый Александр 12 2
|Козловский Станислав 3 2
|Карпинский Алексей 37 2
|Калугин Сергей 162 2
|Гусев Александр 26 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Демидов Михаил 119 2
|Путин Владимир 1820 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Антипов Александр 6 2
|Родионов Андрей 11 2
|Бабушкин Игорь 2 2
|Волин Алексей 113 2
|Шадаев Максут 384 2
|Лысов Денис 26 2
|Иванов Олег 124 2
|Лугов Андрей 32 1
|Акимов Максим 167 1
|Волков Сергей 25 1
|Петров Аркадий 1 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
|Ермаков Валерий 71 1
|Климарев Михаил 46 1
|Кириенко Владимир 38 1
|Скоробогатова Ольга 33 1
|Рымар Максим 36 1
|CNews Analytics 1988 14
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755280, в очереди разбора - 658970.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755280, в очереди разбора - 658970.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru