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Россия
Астраханская область


27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО 1
01.07.2021 РТ МИС запустил сервис «Голосовой помощник 122» в девяти пилотных регионах 1
17.06.2021 Спутниковый интернет Илона Маска самопроизвольно отключается на жаре 1
11.05.2021 Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях 1
04.05.2021 Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G 1
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» 1
26.03.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах 1
18.02.2021 Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G 2
21.01.2021 В Астраханской области вызвать врача помогает голосовой помощник «Ростелекома» 3
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
19.11.2020 «Ростелеком» развернул виртуальный ЦОД для «Россети Юг» 1
17.11.2020 Хрестоматийное качество российских дорог изучит искусственный интеллект 1
27.10.2020 «Ростелеком» на Юге подключил очередные социально значимые объекты 2
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
24.08.2020 «Швабе» и Астраханская область заключили соглашение о сотрудничестве 6
28.07.2020 Вузы Юга России организовали дистанционное обучение с помощью облачной инфраструктуры «Ростелекома» 1
24.07.2020 Выручка крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль выросла на 17% 1
09.07.2020 Поворотные камеры IMOU Ranger 2 помогли в наблюдении за общероссийским голосованием 1
29.04.2020 «Яндекс.Маркет» представил результаты работы в первом квартале 2020 года 1
20.04.2020 «Ростелеком» запустил для «Роскосмоса» унифицированную станцию сбора измерений 2
05.03.2020 Российские сотовые глушилки оказались бессильны против смартфонов Honor 1
21.01.2020 «Мегафон» превратится в интернет-провайдера нового типа 1
09.12.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2019 г. 1
26.11.2019 «Сберсервис» представил проекты решения для оснащения городской инфраструктуры 1
19.11.2019 Ростех и Астраханская область реализуют совместные проекты в сфере «Умного города» 4
26.09.2019 Российская «суверенная википедия» обойдется в 2 миллиарда 1
12.09.2019 Почта России расширила географию сервиса электронных заказных писем 1
06.09.2019 «Автоматика» обеспечит работу 30 цифровых избирательных участков 8 сентября 1
20.08.2019 «Ростелеком» в Астраханской области обеспечит интернетом 262 социальных объекта 2
08.07.2019 России готовят суверенную «Википедию» 2
14.05.2019 Система фотовидеофиксации «Ростелекома» помогла снизить смертность на дорогах Астрахани 5
11.01.2019 «Ростелеком» подключил к интернету 63 лечебных учреждения Астраханской области 3
28.11.2018 «Вокорд» интегрировала VOCORD Traffic и весогабаритный контроль грузовиков 1
09.10.2018 Россиян переведут на электронные паспорта. Как это будет. Опрос 1
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос 1
27.06.2018 В России арестованы хакеры, обокравшие «Юлмарт», «Групон», «Биглион» и PayPal 1
28.05.2018 Бакка Софт: Я люблю, когда надо в короткий срок решить сложную бизнес-задачу 1

Публикаций - 369, упоминаний - 647

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 87
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 30
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 16
Ростелеком - Астраханский филиал 20 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 9
СМАРТС Компания 203 9
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 6
АФК Система ПАО 990 6
АйТи 748 6
Yandex - Яндекс 4098 5
AMD Graphics Product Group - ATI 319 5
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 5
Ростелеком Связьинвест 692 4
Ростелеком Юг - макрорегиональный филиал 24 4
Facebook 3764 3
Крок 1219 3
Yota - Скартел 623 3
Microsoft Corporation 10997 3
ВолгаТелеком 213 3
Twitter 2204 2
Apple Inc - Эппл Рус 7669 2
Telegram Group 702 2
iCore 45 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Барс груп 402 2
ФОРС - Центр разработки 179 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
INPAS - ИНПАС 107 2
Мотив - Екатеринбург-2000 105 2
Сван 20 2
Neuro.net - Нейро 12 2
Peak Systems - Пик Системз 23 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 101 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 24
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 17
Единая транспортная карта 12 4
Мострансавто 59 4
Почта России ПАО 1570 3
МРСК Юга - Россети Юг 22 3
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 3
Евросеть 882 3
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
АПК Астраханский 2 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 2
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
РУСАЛ - Объединённая компания 25 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Юнистрим - Unistream 166 1
Уральские авиалинии 16 1
Спецмаш-диагностика 1 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Социальные гарантии 7 1
Астраханский платежный центр 1 1
МРСК Юга - Россети Юг - Астраханьэнерго 2 1
Строитель Астрахани ПСК 1 1
АПТ - АстраханьПассажирТранс 1 1
Дворец Белосельских-Белозерских 1 1
Сбербанк Поволжский банк 11 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Аэрофлот 492 1
LinkedIn 520 1
Hyundai Motor 144 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Tesla Motors 241 1
Россети ПАО 168 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
Открытие ФК 538 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 14
Правительство РФ 2198 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 10
Президент Российской Федерации 1439 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 6
Арбитражный суд города Москвы 339 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Правительство Московской области 48 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
Правительство Саратовской области 17 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 2
ПФР Департамент информационных технологий 102 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 2
Правительство Москвы 649 2
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 2
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
Союз машиностроителей России 26 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 12
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 8
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 7
3G - Стандарт мобильной связи 3699 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 4
УУС - Универсальные услуги связи 29 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Родительский контроль 156 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 241 2
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
MADP - Mobile Application Development Platforms - Платформы разработки мобильных приложений 7 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 9
Стрелка - Транспортная карта 113 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 7
Apple iOS 5741 6
Google Android 10750 5
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 363 2
Яндекс.Народная карта 28 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
СП.АРМ 18 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 2
Google YouTube - Видеохостинг 1702 2
Apple - App Store 2198 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 2
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
Яндекс.Маркет Аналитика 10 1
Яндекс.Видео 32 1
Летограф Решение для автоматизации документооборота и архива 3 1
Ростелеком Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - Видеосервис обучения и общения российских школьников 18 1
Dahua Technology - IMOU 9 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 17 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
VK Connect 20 1
РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 4 1
Google Blogger - Google BlogSpot 49 1
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи 12 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 1
МТС Автосекретарь 35 1
Спецмаш-диагностика Эскандор - универсальная передвижная лаборатория непрерывной диагностики автодорог 1 1
Сун-чи-ми Вадим 25 20
Орловский Виктор 229 15
Попов Алексей 310 10
Жилкин Александр 14 7
Кирюшин Геннадий 33 7
Маевский Игорь 23 4
Валяева Елизавета 72 4
Осеевский Михаил 221 3
Маевский Леонид 24 3
Никифоров Николай 1126 3
Беляков Денис 5 3
Овсянников Сергей 6 3
Евтушенков Владимир 130 3
Контрабаев Артур 66 2
Вислый Александр 12 2
Козловский Станислав 3 2
Карпинский Алексей 37 2
Калугин Сергей 162 2
Гусев Александр 26 2
Рудычева Наталья 81 2
Демидов Михаил 119 2
Путин Владимир 1820 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Антипов Александр 6 2
Родионов Андрей 11 2
Бабушкин Игорь 2 2
Волин Алексей 113 2
Шадаев Максут 384 2
Лысов Денис 26 2
Иванов Олег 124 2
Лугов Андрей 32 1
Акимов Максим 167 1
Волков Сергей 25 1
Петров Аркадий 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Ермаков Валерий 71 1
Климарев Михаил 46 1
Кириенко Владимир 38 1
Скоробогатова Ольга 33 1
Рымар Максим 36 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 206
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 119
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 61
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 60
Россия - Иркутская область 536 32
Россия - Тульская область 752 32
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 30
Россия - Волгоградская область 395 30
Россия - Краснодарский край 913 27
Россия - Пензенская область 346 27
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 27
Россия - Свердловская область 804 27
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 26
Россия - Калужская область 568 25
Россия - Калининградская область 531 24
Россия - Кемеровская область 461 22
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 22
Россия - Самарская область 557 22
Россия - Ростовская область 859 21
Россия - Тюменская область 581 21
Россия - Республика Коми 406 21
Россия - Астрахань 240 21
Россия - Омская область 382 19
Россия - Республика Калмыкия 179 18
Россия - Ставропольский край 456 18
Россия - Республика Марий Эл 202 16
Россия - Курская область 338 16
Россия - Оренбургская область 292 16
Россия - Ивановская область 261 15
Россия - Республика Дагестан 260 15
Россия - Республика Алтай 681 14
Россия - Хабаровский край 414 14
Россия - Саратовская область 340 14
Россия - Ярославская область 329 14
Россия - Липецкая область 291 13
Россия - Красноярский край 657 13
Россия - Нижегородская область 736 13
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 13
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 13
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
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Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
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