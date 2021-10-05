Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Архангельская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 329, упоминаний - 479
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 5
|РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
|SoGo - Open Source Groupware 8 1
|Никифоров Николай 1126 9
|Носков Константин 201 8
|Акимов Максим 167 6
|Палюх Юрий 15 6
|Медведев Дмитрий 1433 6
|Меджитов Тимур 56 5
|Четвернин Алексей 651 5
|Албычев Александр 74 5
|Родичев Николай 5 5
|Наумов Олег 15 5
|Чамара Денис 57 5
|Вольфсон Игорь 12 5
|Шадаев Максут 384 5
|Калина Роман 60 5
|Соколов Алексей 121 5
|Горбатько Александр 90 5
|Орловский Виктор 229 5
|Рудзевич Мария 34 5
|Афанасьева Ольга 7 5
|Чернякова Елена 26 4
|Новиков Павел 67 4
|Евстигнеев Сергей 21 4
|Герасимюк Максим 20 4
|Звягина Наталья 64 4
|Абаев Даурен 12 4
|Бутенко Юрий 64 4
|Салбиев Алан 30 4
|Власов Сергей 76 4
|Стрельцов Андрей 53 4
|Крюков Сергей 26 4
|Песчанских Георгий 37 4
|Иванов Алексей 76 4
|Бойко Елена 151 4
|Цариковский Федор 31 4
|Лопаткин Герман 102 4
|Попов Сергей 72 4
|Матвеева Татьяна 83 4
|Левин Леонид 83 4
|Ляшенко Сергей 29 4
|Ермолаев Артем 340 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755280, в очереди разбора - 658970.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755280, в очереди разбора - 658970.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru