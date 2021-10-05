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Россия
Архангельская область


05.10.2021 «Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО 1
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
06.08.2021 В Segezha Group введена в промышленную эксплуатацию система контроля за движением древесины 1
03.08.2021 «Нетрика медицина» обеспечила медицинским учреждениям Архангельской области доступ к региональной электронной медицинской карте пациента 8
03.08.2021 Медицинские учреждения Архангельской области получили доступ к региональной электронной медицинской карте пациента 8
19.07.2021 «Ростелеком» заплатил 730 миллионов за оператора с трагической судьбой 4
15.07.2021 В Сколтехе разработан новый метод обучения алгоритмов компьютерного зрения на ограниченных наборах данных 2
03.06.2021 Tele2 инвестирует в инфраструктуру связи Поморья 480 млн рублей 7
21.05.2021 Власти накажут «Почту России» за завышение цен на посылки. Реакция экспертов 1
18.05.2021 «Ростелеком», «Ростех» и «Коркласс» представили решение для «Безопасного города» 1
09.03.2021 Медлаборатории Архангельска обрабатывают 96% заявок на исследования в электронном виде 3
01.03.2021 Исследование: как изменилось использование онлайн инструментов в школьном образовании в 2020-2021 году 1
18.01.2021 Жители Архангельской области могут получать результаты анализов онлайн 8
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 1
13.01.2021 Экс-глава Минкомсвязи оставил кресло управляющего биржей, проработав всего 4 месяца 1
05.11.2020 «Лаборатория Касперского»: доля спам-звонков в 2020 году составила 63% 1
27.10.2020 Российскую скорую помощь переводят на отечественный софт 1
16.10.2020 «Эр-Телеком» и Пушкинский музей Москвы провели виртуальный урок для школьников 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
17.09.2020 Экс-глава Минкомсвязи Константин Носков возглавил биржу для компаний под санкциями 1
07.08.2020 «Нетрика» развивает региональный сегмент ЕГИСЗ Архангельской области на основе MDM-системы «N3.Управление НСИ» 3
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 3
27.07.2020 ИТ-директор Петербурга — в интервью CNews: В перспективе мы хотим создать цифровой двойник города 1
20.07.2020 Сотрудники Альфа-банка продавали персональные данные клиентов. Их гонорар больше штрафа за разглашение банковской тайны 2
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
14.05.2020 «Техносерв консалтинг» и ВТБ реализуют проект по созданию цифровой ипотеки 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 3
10.12.2019 Отечественный Linux «Альт» поставили на 20 тыс. медицинских ПК и серверов по всей России 1
03.12.2019 «ЭР-Телеком» подключил к интернету более 4 400 социально значимых объектов в РФ 1
12.09.2019 Власти не отдали все соцобъекты «Ростелекому» и сэкономили 25 миллиардов 1
27.08.2019 ИТ против дальнобойщиков: как повысить безопасность на дорогах 1
05.06.2019 «Ростелеком» купил создателя «Безопасного города», принадлежавшего «Техносерву» и «Мегафону» 1
27.05.2019 Денис Чамара: Власти Петербурга переходят на рыночную модель цифровизации 2
24.05.2019 Сервер видеоконференций Videomost внедрен в центре реабилитации «Родник» 3
27.02.2019 Бесплатный Wi-Fi до конца года будет доступен на 218 вокзалах РФ 1
14.02.2019 «Эр-телеком холдинг» поможет в создании «умного города» на территории Архангельской области 5
05.12.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2018 г. 2
04.12.2018 Одна из крупнейших теплоэнергетических компаний России переходит на «Галактику EAM» 1
07.11.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2018 г. 3
12.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1

Публикаций - 329, упоминаний - 479

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 40
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 18
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 11
Samsung Electronics 5627 10
Microsoft Corporation 10997 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 7
АйТи 748 5
Технологии Будущего 29 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 3
Крок 1219 3
Акадо Телеком - Комкор 605 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
МТС Северо-Запад 44 3
Apple Inc - Эппл Рус 7669 3
Ростелеком ЦентрТелеком 188 3
SAP SE 3207 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 2
Синтерра - Synterra 562 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Ростелеком Связьинвест 692 2
Yandex - Яндекс 4098 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Ericsson 846 2
3726 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 2
Квант-Телеком 6 1
Миранда-Медиа 20 1
Таттелеком 102 1
Нетология - Netology 30 1
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 1
СМАРТС Пенза-GSM 9 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Альфа-Банк 1122 2
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 1
ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания № 2 7 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Uber 257 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 4 1
Сбербанк Инвестиции 9 1
Родник 45 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
Uber Technologies 258 1
Связной ГК 875 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Транснефть 159 1
Газпром нефть 380 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Роснефть НК 367 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Visa International 1343 1
Газпром ПАО 518 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 11
Правительство РФ 2198 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
Федеральное казначейство России 766 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 6
Президент Российской Федерации 1439 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 6
Правительство Москвы 649 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 5
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 4
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 4
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 4
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 4
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 4
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 4
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 4
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 4
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 4
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 4
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 4
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 4
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 4
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 4
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 5
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 25
3G - Стандарт мобильной связи 3699 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 4
Безопасный город 347 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 2
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 465 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 19 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 34 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 108 1
ППВК - Передвижные пункты весового контроля 1 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 79 1
Enterprise portal - Корпоративный портал - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 21 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 1
LTE Broadcast - eMBMS - Evolved Multimedia Broadcast and Multicast Service - LTE Multicast 8 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Apple iPad mini 375 3
Apple iPhone 5 710 3
ЭОС Дело СЭД 619 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
Microsoft Exchange 677 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Linux - Debian GNU 272 2
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 2
Google Maps - Карты Google 395 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
Scala - Язык программирования 41 1
ЭларСкан 48 1
Redis СУБД 46 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
Галактика ERP 63 1
Kaspersky Who Calls 15 1
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Samsung E - серия телефонов 8 1
МТС Автосекретарь 35 1
ЭЛАР Саперион 22 1
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 2 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Cognitive C-Pilot - Интеллектуальная система автономного вождения 6 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
Никифоров Николай 1126 9
Носков Константин 201 8
Акимов Максим 167 6
Палюх Юрий 15 6
Медведев Дмитрий 1433 6
Меджитов Тимур 56 5
Четвернин Алексей 651 5
Албычев Александр 74 5
Родичев Николай 5 5
Наумов Олег 15 5
Чамара Денис 57 5
Вольфсон Игорь 12 5
Шадаев Максут 384 5
Калина Роман 60 5
Соколов Алексей 121 5
Горбатько Александр 90 5
Орловский Виктор 229 5
Рудзевич Мария 34 5
Афанасьева Ольга 7 5
Чернякова Елена 26 4
Новиков Павел 67 4
Евстигнеев Сергей 21 4
Герасимюк Максим 20 4
Звягина Наталья 64 4
Абаев Даурен 12 4
Бутенко Юрий 64 4
Салбиев Алан 30 4
Власов Сергей 76 4
Стрельцов Андрей 53 4
Крюков Сергей 26 4
Песчанских Георгий 37 4
Иванов Алексей 76 4
Бойко Елена 151 4
Цариковский Федор 31 4
Лопаткин Герман 102 4
Попов Сергей 72 4
Матвеева Татьяна 83 4
Левин Леонид 83 4
Ляшенко Сергей 29 4
Ермолаев Артем 340 4
Россия - Российская федерация - РФ 57124 159
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 87
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 86
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 50
Россия - Калининградская область 531 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 23
Россия - Иркутская область 536 21
Россия - Ростовская область 859 21
Россия - Кировск - Кировская область 301 20
Россия - Курская область 338 20
Россия - Республика Мордовия 386 19
Россия - Кемеровская область 461 18
Россия - Волгоградская область 395 17
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 16
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 16
Россия - Вологодская область 314 15
Россия - Республика Алтай 681 15
Россия - Республика Адыгея 241 14
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 12
Россия - Тульская область 752 12
Россия - Новосибирская область 810 12
Россия - Костромская область 228 11
Россия - Псковская область 298 11
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 10
Россия - Тюменская область 581 10
Россия - СФО - Новосибирск 1954 9
Россия - Республика Карелия 296 9
Россия - Новгородская область 281 9
Россия - Омская область 382 9
Россия - Приморский край - Приморье 604 9
Россия - Амурская область 320 9
Россия - Калужская область 568 9
Россия - Челябинская область 658 9
Россия - Сахалинская область 432 8
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 8
Россия - Краснодарский край 913 8
Россия - Свердловская область 804 8
Россия - Липецкая область 291 8
Россия - Республика Коми 406 8
Россия - Томская область 413 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
Цифровое общество Чувашии - Государственная программа Чувашской Республики 2 1
Коррупция 22 1
Русский язык 966 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Федеральный закон 178-ФЗ - О государственной социальной помощи 1 1
ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 6 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Сборная России по футболу - Общенациональная стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года 6 1
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НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
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ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
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ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
НТВ - Телекомпания 163 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
CNews Analytics 1988 7
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