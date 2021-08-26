Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Архангельск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 201, упоминаний - 231
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Малахов Михаил 10 3
|Тихонов Андрей 33 3
|Елистратов Николай 90 3
|Безруков Андрей 26 3
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Гуцериев Михаил 107 2
|Ремез Алексей 5 2
|Путин Владимир 1820 2
|Макаров Алексей 49 2
|Басов Алексей 79 2
|Гуральников Сергей 161 1
|Матвеев Денис 3 1
|Платонова Оксана 4 1
|Лопатина Есения 1 1
|Ireland Bradley - Айленд Брэдли 3 1
|Ермаков Глеб 7 1
|Ma Ai Lun - Ма Ай Лунь 2 1
|Семенова Олеся 2 1
|Притула Павел 31 1
|Еремеев Владимир 10 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Бетсис Павел 84 1
|Михайлов Алексей 26 1
|Алсуфьев Алексей 1 1
|Несговоров Алексей 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Каем Кирилл 16 1
|Путин Сергей 36 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Беляев Алексей 14 1
|Шаповалов Александр 11 1
|Суханов Дмитрий 12 1
|Холден Дэвид - Holden David 16 1
|Лазаренко Дмитрий 16 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Генс Георгий 62 1
|Макарова Ольга 6 1
|Романив Владимир 8 1
|Левашов Александр 88 1
|Малиновский Алексей 19 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|GizmoChina 77 1
|CNews Analytics 1988 5
|Интерфакс-100 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755280, в очереди разбора - 658970.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755280, в очереди разбора - 658970.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru