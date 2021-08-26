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Россия
Архангельск


26.08.2021 Как помогали клиентам, партнерам, предпринимателям в пандемию: Tele2 выпустила социальный отчет 1
24.08.2021 «Тензор» помог автоматизировать работу торговой сети «Макси» 1
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 1
20.07.2021 Market.CNews подготовил обзор ключевых параметров выбора глобального облачного провайдера 1
19.07.2021 «Ростелеком» заплатил 730 миллионов за оператора с трагической судьбой 1
27.05.2021 Syssoft и Cloudflare защитили веб-ресурсы «Циан» 1
31.03.2021 Российские инженеры подарят слепым детям устройства для ориентирования в пространстве 1
09.03.2021 Медлаборатории Архангельска обрабатывают 96% заявок на исследования в электронном виде 1
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году 1
25.01.2021 Легендарный телефон Nokia едва не убил подростка 1
29.12.2020 Создана образовательная программа для реабилитации пациентов с помощью экзоскелетов 1
16.12.2020 iPhone убил россиянку ударом тока 1
02.10.2020 Как выбрать газовый котел для отопления: 5 лучших моделей 1
01.10.2020 Назван зарплатный потолок для сисадминов Windows в России 1
16.09.2020 ВТБ запустил эквайринг для авиакомпании Smartavia 1
20.07.2020 Сотрудники Альфа-банка продавали персональные данные клиентов. Их гонорар больше штрафа за разглашение банковской тайны 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
09.06.2020 Концерн «Автоматика» нарастил производство УЗИ-сканеров в 2020 году 1
28.05.2020 ИТ-директор «Росводоканала» в интервью CNews – что тормозит цифровизацию ЖКХ? 2
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
29.04.2020 «Ростелеком» установил тепловизоры для горнорудной компании «Алроса» 1
24.12.2019 Tele2 подвел итоги развития розничной сети в Северо-Западном регионе 1
04.12.2019 В «Сколково» представили первый российский экзоскелет для детей 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
10.10.2019 «ЭР-телеком холдинг» создаст «умный город» на территории Саратовской области 1
29.04.2019 «Спецтек» масштабировал информационную систему ТОиР в МТФ «Норильского никеля» 1
07.02.2019 ВТБ удвоит ИТ-штат, набрав тысячи новых программистов 1
05.12.2018 Orange Business Services обеспечит суда Арктического морского пароходства безлимитным интернетом на Северном морском пути 1
12.11.2018 Сеть «Эльдорадо» открыла семь магазинов нового формата 1
24.08.2018 «Связной» и «Евросеть» начали обмен старых MacBook на новые. Как это работает 1
15.02.2018 «ТехЛАБ» тестирует российскую систему поддержки принятия врачебных решений Galenos 1
23.01.2018 «Ростелеком» разработал геоинформационную систему Архангельской области 1
06.12.2017 «РТ-Информ» оснастит перинатальные центры в 9 городах России 1
19.06.2017 Tele2 запустила сеть 4G в Архангельской области 1
26.05.2017 Оборот «Техносерва» в 2016 финансовом году увеличился на 1,3% 1
18.05.2017 Intersoft Lab внедрила в «Русском Стандарте» мобильное приложение для удаленного бюджетного контроля 1
17.05.2017 ALP Group защитит от ИТ-инцидентов сеть салонов мужской одежды Henderson 1
10.04.2017 Клиенты «Деловых Линий» теперь могут оплатить услуги банковскими картами 1
14.03.2017 В «Росэлектронике» создали систему мониторинга ледовой обстановки на Северном морском пути 1
16.12.2016 МТС организовала мобильные рабочие места для Псковских бригад скорой помощи 1

Публикаций - 201, упоминаний - 231

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 15
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
Синтерра - Synterra 562 7
Samsung Electronics 5627 7
Астерос - Asteros 531 4
Xiaomi 904 4
IBM 3524 4
М2М телематика 165 3
Yandex - Яндекс 4098 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 3
Microsoft Corporation 10997 3
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 2
SAP SE 3207 2
Прогноз 195 2
UNIM - United medicine 6 2
МегаФон ПетерСтар 144 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 2
Apple Inc - Эппл Рус 7669 2
Huawei 2723 2
Merlion - Мерлион 273 1
OPPO Electronics 222 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 1
Nokia Corporation 2404 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 47 1
Google LLC 7124 1
LG Electronics 1831 1
Ростелеком - Архангельский филиал 3 1
Сканер НПО 3 1
Nortel Networks 218 1
АльянсТелеком 8 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 29 1
Астерос Сервис 9 1
Atrinity - Атринити 21 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 67 1
Ростех - Концерн Автоматика 396 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 3
Связной ГК 875 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
ВТБ24 583 2
Приволжский - Санитарно-курортный комплекс - Федеральное государственное бюджетное учреждение 1 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 25 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 7 1
Норникель - Норильский никель - Мурманский транспортный филиал (МТФ) 1 1
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 9 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
Сбербанк Северо-Западный банк 68 1
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 34 1
ДамПродам - DamProdam 4 1
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания 3 1
Правокард - Современные Юридические Решения 4 1
Сбербанк Инвестиции 9 1
ГАУЗ Брянская городская больница - Брянский перинатальный центр 1 1
Клуб добряков - Благотворительный фонд 1 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Норникель - Норильский никель 177 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
AliExpress 275 1
Альфа-Банк 1122 1
Visa International 1343 1
Лента - Сеть розничной торговли 188 1
Русский стандарт Банк 302 1
Евросеть 882 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Алроса АК 81 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 4
ПФР Департамент информационных технологий 102 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
Правительство Архангельской области 7 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
МВД РФ Управление К 38 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Правительство РФ 2198 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 10
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 4
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 31 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 3
3G - Стандарт мобильной связи 3699 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Kubernetes 307 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 1
Умное ЖКХ 12 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 24 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 108 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 336 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
DevSecOps - Development Security Operations 30 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 1
MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 23 1
DevOps - Development и Operations 296 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 131 1
Apple iOS 5741 9
Google Android 10750 7
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 4
Microsoft Office 365 769 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
Apple iPad 3263 2
Apple iPhone 8 157 2
Microsoft Windows 10 6602 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 430 2
Samsung Galaxy Note 558 2
Ericsson Erlang - язык телефонных коммутаторов 14 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 36 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 1
IBM Watson 105 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Apple macOS 921 1
ЭЛАР ПланСкан 83 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
Google Go - Golang - Язык программирования 20 1
МегаФон Банк 6 1
SAP MM - SAP Materials Management 10 1
КалугаПрибор РуСкан - серия УЗИ-сканеров 5 1
Sony Xperia 113 1
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 27 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Orange Maritime VSAT 1 1
Elixir - Язык программирования 3 1
АТОЛ Frontol 23 1
ExoAtlet Bambini - Детский российский экзоскелет 2 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 16 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 1
Red Hat Ansible 57 1
Малахов Михаил 10 3
Тихонов Андрей 33 3
Елистратов Николай 90 3
Безруков Андрей 26 3
Медведев Дмитрий 1433 2
Гуцериев Михаил 107 2
Ремез Алексей 5 2
Путин Владимир 1820 2
Макаров Алексей 49 2
Басов Алексей 79 2
Гуральников Сергей 161 1
Матвеев Денис 3 1
Платонова Оксана 4 1
Лопатина Есения 1 1
Ireland Bradley - Айленд Брэдли 3 1
Ермаков Глеб 7 1
Ma Ai Lun - Ма Ай Лунь 2 1
Семенова Олеся 2 1
Притула Павел 31 1
Еремеев Владимир 10 1
Гаттаров Руслан 117 1
Бетсис Павел 84 1
Михайлов Алексей 26 1
Алсуфьев Алексей 1 1
Несговоров Алексей 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Каем Кирилл 16 1
Путин Сергей 36 1
Кабанов Владимир 174 1
Беляев Алексей 14 1
Шаповалов Александр 11 1
Суханов Дмитрий 12 1
Холден Дэвид - Holden David 16 1
Лазаренко Дмитрий 16 1
Никифоров Николай 1126 1
Генс Георгий 62 1
Макарова Ольга 6 1
Романив Владимир 8 1
Левашов Александр 88 1
Малиновский Алексей 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 91
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 84
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 78
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 40
Россия - СФО - Новосибирск 1954 34
Россия - ПФО - Казань 1507 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 13
Казахстан - Республика 2618 11
Украина 3344 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 9
Россия - Воронеж 684 6
Россия - Мурманск 254 6
Россия - ПФО - Самара 1285 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 6
Беларусь - Белоруссия 2079 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 5
Россия - Псков 135 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 4
Россия - Вологодская область - Череповец 113 4
Россия - Вологда 191 4
Россия - Краснодар 1031 4
Россия - Оренбург 254 4
Франция - Французская Республика 2109 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 4
Россия - Уфа 640 4
Россия - Иваново 191 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 4
Германия - Федеративная Республика 3606 4
Россия - Челябинск 768 3
Россия - Ульяновск 292 3
Россия - Великий Новгород 163 3
Россия - Иркутская область 536 3
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 3
Россия - Тюмень 492 3
Россия - Волгоград 539 3
Россия - Омск 623 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 3
Россия - Курск 231 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ДЦП - Детские церебральные параличи 6 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Trade-in 54 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
POI - points of interest 60 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
GizmoChina 77 1
CNews Analytics 1988 5
Интерфакс-100 11 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова 6 2
ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 4 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 1
ФГБУ НМИЦ ДГОИ Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 2 1
Catholic University of Portugal - Католический университет Португалии - Институт медицинских наук 1 1
МНИОИ им П.А. Герцена - Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена 1 1
CNews AWARDS 291 4
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Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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