Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Арзамас
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 57, упоминаний - 65
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Иванов Борис 49 9
|Бобиков Дмитрий 14 3
|Кошелев Иван 1 1
|Стариков Александр 1 1
|Теверовский Александр 12 1
|Чернышов Михаил 32 1
|Пучков Антон 32 1
|Истомин Владимир 2 1
|Ивентьев Игорь 1 1
|Минаков Артем 2 1
|Клейменова Елена 3 1
|Ляшков Игорь 3 1
|Артамонов Игорь 5 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Климов Иван 10 1
|Баранов Евгений 2 1
|Изумрудов Олег 16 1
|Буланов Константин 3 1
|Орехов Алексей 4 1
|Степнов Александр 2 1
|Печенин Алексей 12 1
|Аникин Леонид 45 1
|Гребенщиков Дмитрий 22 1
|Гревцев Александр 28 1
|Gartner 2194 1
|Research and Markets 17 1
|VDC Research 6 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766242, в очереди разбора - 669928.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766242, в очереди разбора - 669928.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru