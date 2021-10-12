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Россия
Арзамас


12.10.2021 «Рикор» разработала проприетарную материнскую плату на чипсете Intel C624 1
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 2
07.09.2021 «Рикор» произведет и поставит материнские платы и серверные корпуса компании «Норси-транс» 1
31.08.2021 В России начали выпускать материнские платы на Intel дешевле, чем в Китае. Станут ли они «отечественными»? 1
26.03.2021 «Рикор» начинает экспортные поставки в Казахстан 1
18.03.2021 «Рикор» объявил о готовности производить для российских интеграторов до 5000 серверов в месяц 1
19.11.2020 «Рикор» модернизировал завод в Арзамасе 1
09.11.2020 «Рикор» начал производство серверов и СХД под брендом партнеров 1
19.06.2020 Тотальная маркировка подстегнет рынок решений автоматической идентификации 1
15.04.2020 «Рикор» запускает производство универсальных сетевых контроллеров 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
17.03.2020 «Рикор» принял участие в качестве официального партнера в конференции CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» 1
11.03.2020 «Рикор» заменит китайских производителей для отечественных ИТ компаний 1
22.05.2019 «Рикор» запустил производство систем хранения данных в России 1
31.01.2019 Honeywell открыла новый завод в России 2
15.08.2018 Появились первые истинно российские материнские платы — на процессорах Intel. Опрос 1
15.08.2018 Минпромторг дал «зеленый свет» российским материнским платам 1
18.10.2017 В «Яндекс.Дзене» появились нарративы 1
26.05.2017 «Мегафон» продолжает развитие LTE в Нижегородском регионе 1
13.12.2016 МТС увеличил покрытие сети LTE в Нижегородской области 1
07.09.2016 Tele2 запустил сеть 4G в Нижегородской области 1
16.08.2016 МТС обеспечила сетью 4G более половины жителей Нижегородской области 1
24.06.2016 Tele2 завершила модернизацию объединенной сети в Нижегородской области 1
22.06.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Нижегородской области 1
14.10.2015 «Рикор» создал российскую распределенную СХД для облачных сервисов 1
23.09.2015 ТТК расширяет сотрудничество с Волго-Вятским банком Сбербанка 1
23.07.2015 Yota начинает оказывать услуги мобильной связи и безлимитного 4G-интернета в Нижегородской области 2
15.07.2015 «Рикор» модернизировал завод для выпуска серверов на базе 14-нм процессоров 1
14.07.2015 «Ростелеком» в Нижегородской области перевел банкоматы Сбербанка на проводные линии связи 1
16.06.2015 МТС переводит Нижегородскую область на «цифру» 1
26.05.2015 «Ростелеком» завершил первый этап модернизации корпоративной сети «Газпром газораспределение Нижний Новгород» 1
27.03.2015 Rikor протестировал EcoServer на совместимость с ПО на базе Linux отечественных разработчиков 1
19.03.2015 Более миллиона жителей Нижегородской области получили доступ к 4G МТС 1
10.11.2014 С момента запуска сети 4G+ мобильный трафик абонентов «МегаФона» в Нижегородской области вырос в 6,5 раз 1
23.10.2014 МТС улучшила качество связи в 50 населенных пунктах Нижегородской области 1
17.10.2014 Softline выполнила комплексный ИТ-проект для Нижегородского ЦСМ 1
09.10.2014 Спутниковый оператор «Рикор ТВ» прекращает вещание 1
31.07.2014 МТС развернула сеть 4G в Нижегородской области 1
07.11.2013 ТТК предоставил доступ в интернет Арзамасскому машиностроительному заводу 2
16.10.2013 ТТК расширяет сеть ШПД в Нижегородской области 1

Публикаций - 57, упоминаний - 65

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Рикор Холдинг - Rikor 70 17
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 8
Рикор ИМТ 5 5
Intel Corporation 4192 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
Рикор Геймс - Rikor Games 2 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
AMD - Advanced Micro Devices 1681 2
Honeywell 138 2
STMicroelectronics 102 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
Navitel - Навител Навигатор 253 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
Microsoft Corporation 11127 1
Nokia Networks 54 1
Emerson 56 1
ВолгаТелеком 219 1
LSI Corporation 28 1
Открытые технологии 207 1
Elster - Эльстер Метроника 2 1
Цифровая технология Казахстан 1 1
Комстар Регионы 89 1
Ростелеком НСС 48 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
Samsung Electronics 5702 1
Huawei 2732 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1218 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Ланит ГК 1159 1
Broadcom Inc 197 1
GitHub 412 1
Норси-Транс (НТ) 49 1
Diasoft - Диасофт 354 1
ОФД-Я - Ярус 18 1
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 1
АТОЛ ГК 168 1
Data Matrix 52 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Сбербанк Волго-Вятский банк 31 2
Почта России ПАО 1574 1
Газпром ПАО 524 1
Сухой - Авиационный холдинг 65 1
X5 Group 599 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
АвтоВАЗ 119 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
Yamaha 39 1
Связной ГК 883 1
Казахмыс - Kazakhmys 24 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Липецк ОЭЗ ППТ - Особая Экономическая Зона 2 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 1
IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой 26 1
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 35 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
DDR - Double data rate 1071 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
Big Data - Большие данные 1136 1
NAND flash memory - Флеш-память 206 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1214 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 266 1
BMC - Baseboard Management Controller 46 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 219 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 1
Рикор EcoServer 21 3
Google Android 10751 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Intel Xeon E 43 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
Honeywell PPR - Honeywell Productivity Products and Solutions 6 1
МЦСТ - Эльбрус-16С 19 1
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 11 1
Intel Atom C 6 1
Yandex.Launcher - Яндекс.Лончер 10 1
Aerodisk vAIR 15 1
Aerodisk АИСТ 14 1
Top Systems T-Flex Docs 4 1
Nvidia GeForce GTX 2073 1
Linux OS 4267 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 987 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 15 1
VK - Mail.ru Private Cloud 6 1
Diasoft Legacy Renovation 4 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Microsoft Exchange 683 1
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 1
Microsoft Skype 1473 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Microsoft Windows 10 6659 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Иванов Борис 49 9
Бобиков Дмитрий 14 3
Кошелев Иван 1 1
Стариков Александр 1 1
Теверовский Александр 12 1
Чернышов Михаил 32 1
Пучков Антон 32 1
Истомин Владимир 2 1
Ивентьев Игорь 1 1
Минаков Артем 2 1
Клейменова Елена 3 1
Ляшков Игорь 3 1
Артамонов Игорь 5 1
Матвеева Татьяна 83 1
Климов Иван 10 1
Баранов Евгений 2 1
Изумрудов Олег 16 1
Буланов Константин 3 1
Орехов Алексей 4 1
Степнов Александр 2 1
Печенин Алексей 12 1
Аникин Леонид 45 1
Гребенщиков Дмитрий 22 1
Гревцев Александр 28 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 25
Россия - Российская федерация - РФ 57544 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 11
Россия - Дзержинск 65 9
Россия - Саров 92 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 4
Россия - Заволжье 18 4
Россия - Нижегородская область 741 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Азия - Азиатский регион 1520 3
Россия - Липецкая область 292 2
Россия - Республика Мордовия 388 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 2
Россия - ПФО - Самара 1295 2
Казахстан - Республика 2641 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Россия - Волжский 58 1
Россия - Кемеровская область 469 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 841 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 1
Армения - Республика 689 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - Хабаровск 624 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Россия - Калининград 674 1
Россия - Липецк 259 1
Россия - Сочи 913 1
Узбекистан - Республика 825 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Россия - Владивосток 866 1
Ближний Восток 1475 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
Gartner 2194 1
Research and Markets 17 1
VDC Research 6 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766242, в очереди разбора - 669928.
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