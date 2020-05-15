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Россия
Ангарск


15.05.2020 Оборот Lamoda в первом квартале 2020 года вырос на 19,8% 1
26.11.2018 «Ростех» обеспечит контроль чистоты воды озера Байкал 1
27.04.2018 «ЭР-Телеком» сообщил о завершении сделки по приобретению «Стрелы Телеком» 1
19.04.2018 ГИС ЖКХ: Грандиозный успех или колоссальный провал? Скриншоты 1
22.03.2018 «ЭвриТег» разработала техдокументацию для ИТ-инфраструктуры «Транснефть-Логистики» 1
31.03.2017 ТТК запустил интерактивное ТВ 1
09.03.2017 В России создан сервис для онлайн-заказа кофе на вынос 1
27.12.2016 Сеть «Мегафона» в Иркутской области готова к новогодним нагрузкам 1
09.06.2016 «Мегафон» составил рейтинг самых «качающих» городов Иркутской области 1
21.03.2016 ЦИК под выборы закупил технику на полмиллиарда 1
10.02.2016 Магазины «Телефон.Ру» открылись в 26 городах Сибири 1
02.02.2016 «МегаФон» включил HD Voice на Востоке России 1
20.10.2015 МТС в Иркутской области за год построила более 300 базовых станций 1
25.09.2015 mHealth-сервис OnDoc интегрируется с клиниками по всей России 1
11.08.2015 Руслан Ким: Сборы на услуги ЖКХ увеличились с 88% до 96-97% 2
29.07.2015 ТТК предоставил комплекс услуг связи компании «СГ-транс» 1
28.05.2015 Технологии УЭК на транспорте могут стать федеральным стандартом 1
18.12.2014 В Иркутской области появится Единый областной информационно-расчетный центр в сфере ЖКХ и система безналичной оплаты проезда 1
16.10.2014 В автобусах Ангарска начали работу мобильные терминалы оплаты проезда 2
08.10.2014 В Иркутской области до конца года будет выпущено 60 тыс. универсальных электронных карт 1
27.08.2014 Leta привела ИТ-систему «Ангарского электролизного химического комбината» в соответствие требованиям по ИБ «Росатома» 1
14.07.2014 МТС запустила сеть 4G в Иркутской области 2
18.10.2013 Протяженность оптоволоконных сетей «Билайн» в Иркутской области достигнет 1100 км в ближайшие полгода 2
27.08.2013 Для навигаторов Shturmann стали доступны новые карты 1
07.06.2013 МТС увеличила скорость мобильного интернета в Иркутской области до 42 Мбит/с 1
07.02.2013 «Билайн Бизнес» создает сеть высокоскоростного беспроводного доступа WiMAN в регионах России 1
05.02.2013 «МегаФон» разворачивает 4G в Восточной Сибири 3
23.01.2013 «Билайн» в 2012 г. построил сеть GSM более чем в 300 населенных пунктах Дальневосточного региона 1
22.11.2012 На БАМ пришло цифровое эфирное телевидение 1
16.07.2012 «Ростелеком» запустил GPON в 35 населенных пунктах Сибири 1
12.08.2011 Количество абонентов «ТТК-Байкал» в Иркутске достигло 10 тыс. 1
08.07.2011 «Энфорта» подключила к интернету 12 офисов продаж «Мегафон-Ритейл» на Дальнем Востоке 1
03.06.2011 «Билайн Бизнес» расширяет географию решения «Единая сеть офисных и мобильных» 1
16.05.2011 МТС расширила сеть 3G в Иркутской области 1
01.02.2011 В Коми построят энергоэффективное жилье эконом-класса 1
27.01.2011 В Иркутской области могут появиться «умные» дома 1
07.12.2010 «Сибирьтелеком» завершил проект по расширению мультисервисной сети в Иркутской области 2
09.11.2010 «Синтерра» организует VPN-сеть для «СИБУР – Минудобрения» 1
05.10.2010 «ТТК-Байкал» ввел в эксплуатацию новый сегмент сети ШПД в Иркутске 1
20.08.2010 «Билайн» запустил 3G в Ангарске и расширил зону покрытия сети в Иркутске и Усолье-Сибирском 1

Публикаций - 51, упоминаний - 58

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Синтерра - Synterra 570 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
Ланит ГК 1160 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
МегаФон Дальневосточный филиал 25 1
Microsoft Corporation 11168 1
Крок 1221 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Авиком - АЙПИ Медиа-Иркутск 1 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 1
ЭвриТег - EveryTag 17 1
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Транснефть 159 1
Транснефть-Логистика 1 1
Lamoda 83 1
Почта России ПАО 1579 1
GFG - Global Fashion Group 6 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Мострансавто 59 1
Сибур Минудобрения 3 1
Телефон.Ру 62 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Счётная палата РФ 461 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Президент Российской Федерации 1442 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
3G - Стандарт мобильной связи 3753 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
Безопасный город 347 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
Google Android 10751 2
Linux OS 4276 1
Shturmann Navigation 44 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 1
ЭОС Дело СЭД 625 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Apple iOS 5742 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
Lamoda LM Express 3 1
ФГИС Единый реестр проверок 8 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 1
Евраев Михаил 222 1
Покачев Алексей 1 1
Третьякова Ирина 2 1
Ким Руслан 2 1
Рудычева Наталья 81 1
Контрабаев Артур 66 1
Назаров Алексей 69 1
Попов Алексей 319 1
Страшнов Дмитрий 109 1
Сахненко Сергей 71 1
Подгузов Николай 27 1
Никифоров Николай 1126 1
Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
Левченко Сергей 3 1
Лебединский Ярослав 1 1
Самойлов Антон 7 1
Кузяев Андрей 59 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 10
Россия - Иркутская область 548 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 8
Россия - ПФО - Самара 1304 7
Россия - СФО - Новосибирск 1980 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 5
Россия - ПФО - Казань 1522 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Россия - Иркутск 471 2
Россия - Зеленогорск 24 1
Россия - Орловская область 135 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - Благовещенск 88 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - Астраханская область 372 1
Россия - Астрахань 242 1
Россия - Иркутская область - Байкальск 9 1
Россия - Амурская область 321 1
Россия - Саров 92 1
Россия - Кемеровская область 470 1
Россия - Республика Тыва - Кызыл 7 1
Россия - Дзержинск 65 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - Батайск 27 1
Россия - Волгодонск 42 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Украина 3398 1
Россия - Новочебоксарск 24 1
Россия - Алтайский край - Бийск 45 1
Россия - Томская область - Стрежевой 12 1
Россия - Находка 80 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
ПВЗ - пункт выдачи заказов 17 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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