Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Ангарск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 58
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Евраев Михаил 222 1
|Покачев Алексей 1 1
|Третьякова Ирина 2 1
|Ким Руслан 2 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Назаров Алексей 69 1
|Попов Алексей 319 1
|Страшнов Дмитрий 109 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Подгузов Николай 27 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
|Левченко Сергей 3 1
|Лебединский Ярослав 1 1
|Самойлов Антон 7 1
|Кузяев Андрей 59 1
|ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 1
|ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
|ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
|ПВЗ - пункт выдачи заказов 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru