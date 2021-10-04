Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 84, упоминаний - 111
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1826 6
|Артемьев Денис 14 4
|Шойгу Сергей 59 2
|Колесников Александр 13 2
|Тютин Алексей 14 2
|Масленников Олег 3 1
|Зверев Андрей 52 1
|Рыжов Александр 1 1
|Ласкавый Сергей 17 1
|Ларькин Андрей 1 1
|Клепинин Павел 7 1
|Кушнир Семен 1 1
|Дедус Федор 1 1
|Базнамин Артем 1 1
|Дорошенко Екатерина 1 1
|Ковальчук Михаил 10 1
|Железнов Михаил 1 1
|Ивановский Владимир 1 1
|Навальный Алексей 58 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Борисов Юрий 91 1
|Сахненко Сергей 71 1
|РИА Новости 654 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764021, в очереди разбора - 667708.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764021, в очереди разбора - 667708.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru