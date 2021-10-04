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04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 2
19.07.2021 Шесть известных ИБ-компаний России попали под санкции Минторга США. Это прямой удар по их бизнесу 1
19.05.2021 Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России 1
13.05.2021 BelkaCar: выручка компании в I квартале 2021 года выросла на 87% 1
15.04.2021 Америка ввела санкции против шести крупных российских ИТ-компаний 1
13.04.2021 BelkaCar объявляет результаты деятельности за 2020 год 1
06.10.2020 Аналитика ТТК: бесплатный Wi-Fi на вокзалах стали использовать на 40% чаще 2
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
02.04.2020 Минобороны России строит «секретные» военные нейросети 1
07.11.2019 Начались продажи нового продукта НОТ – «МойОфис Стандартный. Стартовая версия» 1
31.07.2019 Минобороны закупило отечественный ускоритель нейросетей 1
23.05.2019 Российское подразделение Bosch отчиталось о годовой выручке в 91 млрд рублей 1
25.03.2019 «Росэлектроника» и «Росатом» создали вычислительный комплекс для технополиса «Эра» 1
19.04.2018 Directum помогла автоматизировать бизнес-процессы «Арбат Отель Менеджмент» 1
22.02.2018 Шойгу просит Путина построить военный технополис и отобрать у Рогозина военный R&D-фонд 1
01.02.2018 «Электронные очереди» начали работать во всех кассах дальнего следования вокзалов Москвы 1
30.01.2018 Гэндальф автоматизировала закупки в аэропортах «Базэл Аэро» 2
30.06.2017 В России пресекли воровство ресурсов ЖКХ пылесосами, заблокировав 110 сайтов 1
10.11.2016 В Сочинском госуниверситете завершено внедрение «1С:Предприятие 8» 1
03.10.2016 «Базэл Аэро» сократила риск подписания несогласованных договоров с помощью Abbyy ScanDifFinder SDK 1
31.08.2016 «Мегафон» подготовил сети в прибрежных районах Краснодарского края к «бархатному» сезону 1
09.08.2016 Tele2 покрывает LTE-сетью Краснодарский край 1
15.06.2016 Polycom совместно с Intact оснастила аудио-визуальными решениями учебный кампус Корпоративного университета «Сибура» в Анапе 2
09.06.2016 В приложении Aviasales для iOS появился «детский» поиск 1
06.06.2016 ИТ-директор «Сибура» об информационных технологиях в частной нефтехимии 1
01.06.2016 «Мегафон» подготовил мобильную сеть на территории Краснодарского края к сезону отпусков 1
01.06.2016 «Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО 1
13.05.2016 Объекты связи в Сочи под угрозой: Власти не выделяют денег 1
15.04.2016 Беспилотники в 30 раз сократили сроки геодезических работ на российских стройках 1
22.03.2016 Intact оснастила учебный кампус «Сибура» в Анапе ИТ- и аудиовизуальными системами 1
03.03.2016 «Билайн» запустил 4G в 51 населенном пункте Краснодарского края 1
05.10.2015 «МегаФон» подтвердил инвестиции в развитие сетей связи на Кубани 2
27.08.2015 «Мегафон» модернизировал сеть 4G в Анапе и Туапсе 5
29.07.2015 DaTravel удвоит базу отелей за счет партнерства с Ostrovok 1
17.07.2015 «Ростелеком» с начала года подключил по «оптике» свыше 1000 домов Кубани и Адыгеи 1
02.07.2015 В «Базэл Аэро» создана инфраструктура виртуальных рабочих столов на базе решений Fujitsu 1
02.07.2015 Tele2 запустил сеть 3G в Краснодарском крае и республике Адыгее 1
24.06.2015 МТС обеспечила 4G район слияния Черного и Азовского морей 1
23.06.2015 «Мегафон» «разогнал» интернет 3G на федеральных трассах Черноморского побережья 3
03.06.2015 Жизнь после Сочи: Государство пытается зарабатывать на «олимпийских» объектах связи 1

Публикаций - 84, упоминаний - 111

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 5
Microsoft Corporation 11110 3
3753 2
МегаФон Кавказский филиал 192 2
SAP SE 3216 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 181 1
Yandex - Яндекс 4101 1
TraceAir 3 1
Key Asic - малазийский дизайн-центр 2 1
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 8 1
Nokia Networks 54 1
Cisco Systems 2044 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Гэндальф - Gendalf 59 1
MONT - МОНТ 60 1
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 229 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
Merlion - Мерлион 275 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Directum - Директум 646 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 1
НТЦ Модуль - Научно-технический центр 23 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 3
Сибур Юг КЦО - Корпоративный Центр Оздоровления 2 2
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Яндекс.Такси 271 1
Яндекс.Еда 93 1
ВкусВилл 48 1
Nestle - Нестле 64 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
Valeo 7 1
Арбат Отель Менеджмент 1 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Промышленные технологии 3 1
Мортон 16 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
Президент Российской Федерации 1440 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 58 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 8 1
ФГАУ Военный инновационный технополис ЭРА 3 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Правительство РФ 2206 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 4
3G - Стандарт мобильной связи 3742 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 2
3D-печать 135 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
C2D2 - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики рака крови 2 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 545 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 1
BIA - Business Impact Analysis - анализ воздействия на бизнес 4 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Apple iOS 5742 2
Opera - Браузер 637 1
Autodesk ReCap 3 1
Autodesk Navisworks 14 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
Key Asic SPG101 - управляющий чип 2 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 45 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 24 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Directum - DirectumRX 62 1
Autodesk Revit 68 1
Bosch Home Connect 2 1
Microsoft Excel 436 1
1С:Документооборот 78 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Google Android 10751 1
Путин Владимир 1826 6
Артемьев Денис 14 4
Шойгу Сергей 59 2
Колесников Александр 13 2
Тютин Алексей 14 2
Масленников Олег 3 1
Зверев Андрей 52 1
Рыжов Александр 1 1
Ласкавый Сергей 17 1
Ларькин Андрей 1 1
Клепинин Павел 7 1
Кушнир Семен 1 1
Дедус Федор 1 1
Базнамин Артем 1 1
Дорошенко Екатерина 1 1
Ковальчук Михаил 10 1
Железнов Михаил 1 1
Ивановский Владимир 1 1
Навальный Алексей 58 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Борисов Юрий 91 1
Сахненко Сергей 71 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 9
Россия - Республика Адыгея 242 8
Чёрное море - Черноморское побережье 16 7
Россия - ПФО - Казань 1519 6
Украина 3374 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 5
Россия - СФО - Новосибирск 1971 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 5
Беларусь - Белоруссия 2093 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 4
Россия - Сочи 912 3
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Япония 2792 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 3
Россия - ПФО - Самара 1291 3
Россия - Краснодар 1040 2
Франция - Французская Республика 2130 2
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Казахстан - Республика 2637 2
Россия - Геленджик 58 2
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Россия - Хабаровск 623 2
Россия - Пенза 254 2
Россия - Владивосток 864 2
Россия - Краснодарский край 915 2
Россия - Вологда 193 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
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CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 6 1
БДДС - бюджет движения денежных средств 38 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
РИА Новости 654 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
CNews Analytics 1991 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 199 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 11
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 92 2
Aero India - Международная авиакосмическая выставка 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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