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Россия
Анадырь


09.02.2021 «Ростелеком» обеспечил тепловизорами школы Чукотки 3
05.02.2021 «Мегафон» и Чукотка будут сотрудничать в рамках Arctic Connect 1
29.12.2020 МТС: в 2020 году россияне приобрели 31 млн смартфонов на сумму более 572 млрд рублей 1
19.08.2020 Стоимость 1 ГБ трафика на Чукотке снизилась почти вдвое 1
18.05.2020 Власти дадут «Билайну», «Мегафону» и «Ростелекому» полмиллиарда ради нормального интернета в последнем регионе, где его нет 1
06.02.2020 «Ростелеком» внедрил «Безопасный город» на Чукотке 3
25.10.2019 МТС удвоила скорость мобильного интернета для жителей Чукотки 5
27.09.2019 В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет 1
04.09.2019 Почта Банк оснастит почтовые отделения Чукотки POS-терминалами 1
20.06.2019 «Ростелеком» усовершенствует Систему-112 на Чукотке 1
11.04.2019 Власти потратят 4,7 миллиарда, чтобы провести нормальный интернет в последний регион, где его нет 1
09.11.2018 «Ростелеком» обеспечит безопасность на Чукотке 1
22.05.2018 «Ростелеком» подключит к «Системе-112» всю Чукотку 1
02.03.2018 «Ростелеком» обновил тарифы на интернет на Чукотке 1
25.09.2017 Жители Норильска получили доступ к высокоскоростному интернету 3
23.06.2017 «Ростелеком» расширяет границы «Системы-112» на Чукотке 2
27.03.2017 Самолеты «Почты России» начали совершать регулярные полеты из Китая 2
17.02.2017 MCN Telecom запустил дальнюю связь на Дальнем Востоке 1
05.12.2016 «Почта России» купила самолеты, чтобы возить товары из китайских интернет-магазинов 1
28.06.2016 «Почта России» перешла на новые сроки доставки посылок по стране 1
28.04.2016 3G-интернет от «МегаФона» стал доступен в главном аэропорту Чукотки 2
18.04.2016 «Билайн»: наибольшее проникновение смартфонов среди российских городов - в Якутске, Чите и Улан-Удэ 2
05.04.2016 «Билайн» сделал бесплатным интернет-трафик почтовых приложений в рамках тарифа «Интернет навсегда» 1
04.03.2016 Русское географическое общество протестирует решение Omnicomm на Крайнем севере 1
18.12.2015 Минкомсвязи и Чукотка подписали соглашение, направленное на устранение цифрового неравенства в регионе 2
19.11.2015 Стоимость оцифровки: как запланировать бюджет? 1
15.09.2015 «ВымпелКом» совершенствует региональную структуру компании 1
28.11.2014 МТС ускорила мобильный интернет на Чукотке 1
31.07.2014 Дело принципа: как вводится MNP в России 1
12.07.2013 МТС расширила емкость сети связи на Чукотке 2
04.04.2013 Назначен новый технический директор «ВымпелКома» в Уральском регионе 1
13.11.2012 «МегаФон» обеспечил мобильным интернетом «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе» 1
24.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 17-24 октября 2011 г. 1
18.10.2011 Владимир Кокурин назначен первым заместителем директора Кавказского филиала «МегаФона» 1
18.10.2011 Россия построит собственную трансарктическую кабельную систему 1
17.10.2011 Россия построит собственную трансарктическую кабельную систему 1
17.05.2011 Тест первого портативного ГЛОНАСС/GPS навигатора на российском рынке 1
26.01.2011 «ВымпелКом» организует сеть VPN для Дальневосточного таможенного управления 1
07.10.2009 «Билайн Бизнес» предлагает «Большую скидку малому бизнесу» 1
12.09.2008 «Яндекс» запустил новую версию поиска 1

Публикаций - 45, упоминаний - 62

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 4
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 2
Huawei 2733 1
Xiaomi 904 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Samsung Electronics 5730 1
Navitel - Навител Навигатор 254 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Акадо Телеком - Комкор 612 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 46 1
Акадо Екатеринбург 23 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
Ростелеком - Хабаровский филиал 25 1
Почта Банк 289 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 2
ГКУ Управление ГЗ и ППС ЧАО - ГКУ Управление гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа 2 2
Правительство Чукотского автономного округа 9 2
Правительство РФ 2208 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
Безопасный город 347 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 22 1
АПК БГ - Безопасный город 42 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 1
Никифоров Николай 1126 3
Акимов Максим 167 2
Иванов Олег 124 1
Скатин Алексей 33 1
Мельников Александр 63 1
Логинов Александр 34 1
Пехтерев Сергей 40 1
Клявлин Андрей 1 1
Талюк Максим 1 1
Экшенгер Наталья 4 1
Хитрова Елена 12 1
Емельянов Станислав 62 1
Боленков Андрей 1 1
Александров Дмитрий 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 22
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 12
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 210 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 5
Россия - Билибино 9 5
Россия - Петропавловск-Камчатский 142 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 4
Россия - ПФО - Самара 1304 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
Россия - Магадан 134 4
Россия - Крайний Север 93 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 3
Россия - СФО - Новосибирск 1980 3
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - Анадырский район 3 3
Россия - Магаданская область 229 2
Россия - Сахалинская область 435 2
Европа 3788 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Япония 2811 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Россия - Угольные Копи 5 2
Россия - Певек 7 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 2
Россия - Абакан 95 1
Россия - Новый Уренгой 85 1
Охотское море 29 1
Россия - Махачкала 116 1
Россия - Губкин 7 1
Россия - Минеральные Воды 40 1
Россия - Йошкар-Ола 108 1
Россия - Нижневартовск 111 1
Россия - Грозный 95 1
Россия - Благовещенск 88 1
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 1
Россия - Курильские острова 35 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
CNews Analytics 1991 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769850, в очереди разбора - 673533.
Создано именных указателей - 46354.
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