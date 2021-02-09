Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Анадырь
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 62
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Почта Банк 289 1
|Никифоров Николай 1126 3
|Акимов Максим 167 2
|Иванов Олег 124 1
|Скатин Алексей 33 1
|Мельников Александр 63 1
|Логинов Александр 34 1
|Пехтерев Сергей 40 1
|Клявлин Андрей 1 1
|Талюк Максим 1 1
|Экшенгер Наталья 4 1
|Хитрова Елена 12 1
|Емельянов Станислав 62 1
|Боленков Андрей 1 1
|Александров Дмитрий 5 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769850, в очереди разбора - 673533.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769850, в очереди разбора - 673533.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru