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Россия
Амурская область


03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 5
19.08.2021 Власти передумали давать МТС, «Билайну» и «Мегафону» 28 миллиардов 2
06.08.2021 Cognitive Pilot расширяет географию применения ИИ-агропилотов до Дальнего Востока 1
26.07.2021 Амурский министр цифрового развития умер после драки на турбазе 9
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 6
01.06.2021 Росреестр: зарегистрирована первая электронная сделка, дистанционно заверенная двумя нотариусами 2
21.05.2021 Власти накажут «Почту России» за завышение цен на посылки. Реакция экспертов 1
02.04.2021 МТС привлекла 4,5 миллиарда, чтобы подключить к интернету школы, полицию и Росгвардию 1
01.03.2021 Исследование: как изменилось использование онлайн инструментов в школьном образовании в 2020-2021 году 1
04.12.2020 «Ростелеком» завершает работы по устранению последствий ледяного дождя на объектах связи в Приморье 1
19.08.2020 Центр подготовки руководителей цифровой трансформации представил обновленную программу для госслужащих из регионов 2
12.08.2020 Mango Office заработал в четырех новых городах 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 6
27.07.2020 У Минкомсвязи нашли многомиллиардные нарушения в бюджетной отчетности 1
10.06.2020 Плодовитый российский изобретатель растерзал Apple в патентном суде 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 2
18.03.2020 Тренд на импортозамещение средствами «1С» вышел за пределы Москвы 1
05.03.2020 Российские сотовые глушилки оказались бессильны против смартфонов Honor 1
19.02.2020 ГК «Сидиси» выходит на рынок 1С, выкупив долю в «Эдит про» 1
15.01.2020 Оборот Wildberries вырос на 88% до 223,5 млрд рублей в 2019 году 1
22.11.2019 «Билайн», МТС и «Мегафон» отказались от госмиллиардов на покрытие автодорог связью 2
22.10.2019 Власти дадут сотовым операторам 3,3 миллиарда на покрытие четырех автодорог 2
19.09.2019 В России одобрят появление одиннадцати 5G-операторов 1
11.09.2019 МТС подписал соглашения о развитии цифровых проектов в регионах Дальнего Востока 2
05.09.2019 «Ростелеком» подключит «Газпром газэнергосеть гелий» к интернету 1
27.08.2019 ИТ против дальнобойщиков: как повысить безопасность на дорогах 2
16.08.2019 МТС подключит к интернету более пяти тысяч социальных объектов 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 2
13.08.2019 В России запретили онлайн-игру, где школьник убивает учителя 1
03.07.2019 Роскомнадзор признал «Мегафон» лидером по числу базовых станций 1
20.06.2019 Постоянное информационное взаимодействие ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» с Системой-112 обеспечено в 26 субъектах России 1
20.06.2019 Государство потратит 30 миллиардов на сотовую связь вдоль дорог 1
27.02.2019 Бесплатный Wi-Fi до конца года будет доступен на 218 вокзалах РФ 1
30.01.2019 Конец аналоговому ТВ в России: к чему готовиться? 1
10.09.2018 «Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение в Единый день голосования 1
24.05.2018 «Газпром» и «Мегафон» расширяют сотрудничество в сфере связи 1
22.03.2018 Delta Electronics обеспечила ИБП серверные «Востоктелекома» 1
29.01.2018 «Ростелеком» обеспечил скоростным интернетом 204 населенных пункта на Дальнем Востоке 1
09.11.2017 Российские дороги покроют беспроводными сетями для беспилотников 1
29.09.2017 ЦИК готовится к выборам Президента России. Начат поиск ИТ-подрядчиков 1

Публикаций - 320, упоминаний - 608

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 100
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 61
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 39
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 26
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 26
Ростелеком Дальсвязь 203 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 8
Samsung Electronics 5627 7
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 5
Ростелеком Связьинвест 692 4
SAP SE 3207 3
Microsoft Corporation 10997 3
АйТи 748 3
Синтерра - Synterra 562 3
Ростелеком Сибирьтелеком 298 3
Эдит Про - Edit Pro 19 2
Прогноз 195 2
Мотив - Екатеринбург-2000 105 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 2
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 52 2
МегаФон Дальневосточный филиал 25 2
Yota - Скартел 623 2
Apple Inc - Эппл Рус 7669 2
Facebook 3764 2
3726 2
Oracle Corporation 3331 2
Twitter 2204 2
Регионком 30 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
Viasat 59 1
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 28 1
Intact - Интакт 9 1
Telegram Group 702 1
Google LLC 7124 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Масэнерго - MASEnergo 1 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
PARMA Technologies Group - Парма 6 1
Восточный Банк 108 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
Газпром ПАО 518 3
Почта России ПАО 1570 3
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 2
Unilever Lipton 3 1
Amedia TV - Амедиа 29 1
Сибур НИПИГАЗ 6 1
Газпром газэнергосеть гелий 1 1
Iberica 1 1
Турбонасос 1 1
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
ЗапСибНефтехим 19 1
Shiseido 5 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
РКС - Российские космические системы 100 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
Фридом Финанс ИК 12 1
Marriott Hotels 17 1
Wildberries 128 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Газпром нефть 380 1
МТС банк 254 1
Роснефть НК 367 1
UPS 36 1
Pony Express 55 1
DHL Express 82 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 16
Правительство РФ 2198 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 8
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 7
Президент Российской Федерации 1439 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 4
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 4
Счётная палата РФ 459 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
Федеральное казначейство России 766 3
Правительство Москвы 649 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 3
Правительство Пензенской области 16 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
МЦД - Московские центральные диаметры 21 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Администрация Смоленской области 19 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 2
Правительство Сахалинской области 19 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 2
Правительство Республики Башкортостан 17 2
Правительство Пермского края 15 2
Правительство Хабаровского края 15 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 8
3G - Стандарт мобильной связи 3699 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 5
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 241 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 2
Умные платформы 496 2
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 42 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Родительский контроль 156 1
BIA - Business Impact Analysis - анализ воздействия на бизнес 4 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 22 1
УУС - Универсальные услуги связи 29 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 50 1
V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Технология взаимодействия подвижного состава и транспортной инфраструктуры 11 1
LTE-смартфон 138 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 8
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 6
Google Android 10750 4
БФТ АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 24 3
ЭОС Дело СЭД 619 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Apple iOS 5741 3
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
Apple iPhone 5 710 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
Amedia Premium HD 28 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
Esri ArcGIS 108 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Delta Electronics NH Plus - серия ИБП 9 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Ростелеком RTOpen 9 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 2 1
МТС NB-IoT 5 1
Ростелеком RTFree 8 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
Yota SIM-карты 15 1
БФТ АЦК-Финансы 26 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 19 1
Philips PUT - серия телевизоров 4 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 10 1
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 2 1
Домашние Деньги - Digital Cash 12 1
Microsoft Skype 1459 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Седов Владимир 11 10
Путин Владимир 1820 6
Соловьев Дмитрий 51 6
Орловский Виктор 229 4
Валяева Елизавета 72 3
Логинов Александр 34 3
Никифоров Николай 1126 3
Коновалов Роман 20 2
Пахомов Александр 10 2
Колесник Андрей 16 2
Кичко Дмитрий 18 2
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Лаут Артур 2 1
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Островский Владимир 22 1
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Леви Гавриил 17 1
Сулин Алексей 3 1
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Маюков Алексей 1 1
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Абрамкин Александр 2 1
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Безверхний Александр 1 1
Каплинский Александр 2 1
Лосев Сергей 43 1
Ивакин Роман 49 1
Николаев Андрей 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 156
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 94
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 33
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 27
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 24
Россия - Хабаровский край 414 23
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Россия - Республика Саха (Якутия) 496 18
Россия - Забайкальский край 356 16
Россия - Иркутская область 536 14
Россия - Благовещенск 88 14
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 13
Россия - Калининградская область 531 13
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 12
Россия - ЕАО - Еврейская автономная область 166 11
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 11
Россия - Самарская область 557 10
Россия - Кемеровская область 461 10
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 10
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Россия - Нижегородская область 736 7
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Россия - Томская область 413 7
Россия - Пензенская область 346 7
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 4
Региональное законодательство 45 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
Федеральное законодательство 254 2
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 1
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 55 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 27 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 57 1
Избирательный кодекс города Москвы 1 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 11 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
Дед Мороз 58 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 1
Великая Отечественная война 122 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
РИА Новости 654 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 1
Россия 24 - телеканал 86 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
CNews Analytics 1988 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ЗабИЖТ - Забайкальский институт железнодорожного транспорта 2 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
Единый день голосования 8 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 15 1
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