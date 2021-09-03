Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Амурская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 320, упоминаний - 608
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Седов Владимир 11 10
|Путин Владимир 1820 6
|Соловьев Дмитрий 51 6
|Орловский Виктор 229 4
|Валяева Елизавета 72 3
|Логинов Александр 34 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Коновалов Роман 20 2
|Пахомов Александр 10 2
|Колесник Андрей 16 2
|Кичко Дмитрий 18 2
|Икономов Арташес 1 1
|Лаут Артур 2 1
|Чернышов Михаил 32 1
|Островский Владимир 22 1
|Линник Иван 55 1
|Клепинин Павел 7 1
|Леви Гавриил 17 1
|Сулин Алексей 3 1
|Гросс-Днепров Филипп 2 1
|DiCaprio Leonardo - ДиКаприо Леонардо 1 1
|Кучеров Кирилл 21 1
|Зейтениди Наталья 10 1
|Росляков Владислав 2 1
|Сафронов Роман 33 1
|Пахомов Алексей 1 1
|Щербаков Сергей 14 1
|Дюмин Алексей 2 1
|Маюков Алексей 1 1
|Балаценко Алексей 1 1
|Дробышев Алексей 1 1
|Курдюков Александр 1 1
|Абрамкин Александр 2 1
|Галушкин Александр 1 1
|Рябухин Александр 1 1
|Безверхний Александр 1 1
|Каплинский Александр 2 1
|Лосев Сергей 43 1
|Ивакин Роман 49 1
|Николаев Андрей 11 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|РИА Новости 654 1
|CNews - ZOOM.CNews 1084 1
|Россия 24 - телеканал 86 1
|За Телеком - telegram-канал 37 1
|Вести FM - Вести ФМ 12 1
|CNews Analytics 1988 7
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
|ЗабИЖТ - Забайкальский институт железнодорожного транспорта 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755255, в очереди разбора - 658945.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755255, в очереди разбора - 658945.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru