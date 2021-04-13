Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Альметьевск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 79
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Иванов Михаил 63 3
|Кузьменко Валерия 58 1
|Смиркин Дмитрий 12 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Могилин Артём 5 1
|Юрин Дмитрий 6 1
|Кухаренко Артём 11 1
|Нурутдинов Айрат 3 1
|Золотарев Андрей 5 1
|Песошин Алексей 1 1
|Иванченко Павел 6 1
|Минниханов Рустам 89 1
|Ekholm Börje - Экхольм Берье 13 1
|Кучугин Илья 41 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Хайруллин Айрат 39 1
|Корня Алексей 73 1
|Иванов Олег 124 1
|Парфентьев Алексей 33 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РИА Новости 654 1
|Юность - радиостанция 14 1
|FRVT - Face Recognition Vendor Test 11 4
|CNews Analytics 1991 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766242, в очереди разбора - 669928.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766242, в очереди разбора - 669928.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru