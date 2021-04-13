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Россия
Альметьевск


13.04.2021 В школах Татарстана будут изучать ОС Astra Linux 2
29.12.2020 Банк «Зенит»: число онлайн-платежей за коммунальные услуги увеличилось в 80 раз 1
24.12.2020 «Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть» 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
27.07.2020 «Диасофт» автоматизировал хоздеятельность банковской группы «Зенит» 1
04.12.2019 «Таттелеком» установит до конца 2020 года более 200 новых базовых станций 1
12.07.2019 Tele2 развернет 5G около Кремля, «Билайн» в Лужниках, «Мегафон» в МГУ 1
18.06.2019 «Сёрчинформ» прогнозирует рост числа ИБ-инцидентов в российской медицине 1
08.04.2019 Алгоритм распознавания лиц Ntechlab в лидерах конкурса Национального института стандартов и технологий США 1
25.12.2018 «Большая четверка» создаст в России единого оператора 5G 1
24.12.2018 Где в России в первую очередь заработает 5G. Список 1
23.11.2018 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц поймала грабителя, объявленного в розыск 1
22.11.2018 Система распознавания лиц помогла задержать опасного преступника в Кемерово 1
12.10.2018 «Мегафон» вступил в борьбу за звание первого оператора «интернета вещей» в России, выпустив спецтариф для IoT 1
10.09.2018 МТС построила федеральную сеть NB-IoT для интернета вещей 1
06.06.2018 Россияне выпустили коробочную версию «лучшей в мире» системы распознавания лиц 1
25.04.2018 МТС и Ericsson открыли исследовательский центр в Татарстане 1
02.04.2018 «Мегафон» запустил в Татарстане сверхскоростной интернет LTE Advanced 1
30.03.2018 «Мегафон» запустил в Татарстане высокоскоростной интернет LTE-Advanced 1
08.02.2018 Технологию распознавания лиц NtechLab внедрят в «умных городах» Татарстана 5
22.12.2016 В Татарстане за 2016 год объем трафика в сети 4G увеличился в 3,5 раза 1
09.06.2016 МТС запустила в Татарстане LTE-1800 1
30.05.2016 Венчурный ИТ-фонд российского школьника привлек нового инвестора 2
11.04.2016 Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» доступен в отделениях банка «Девон-Кредит» 1
06.04.2016 «МайТэк» автоматизировала ключевые бизнес-процессы «Ойлэкт» на базе Directum 1
19.01.2016 «Корус Консалтинг» создал CRM-систему в сети строительных магазинов «Стройландия» 1
08.09.2015 МТС охватила сетью 4G более половины жителей Татарстана 1
11.08.2015 Казанский университет сделал ставку на IBM 1
09.06.2015 Оплатить проезд в общественном транспорте ученики Нижнекамска теперь могут картой школьника 1
26.02.2015 МТС расширила покрытие сети в Татарстане 1
20.01.2015 «Техносерв» провел комплексный аудит ЦОДов «Объединенной металлургической компании» 1
15.01.2015 «Татфондбанк» внедрил решение для управления ИТ-инфраструктурой на базе Microsoft System Center Configuration Manager 2012 1
21.05.2014 «Ростелеком» создаст VPN для «Объединенной металлургической компании» 1
27.01.2014 «Эссен-Логистик» перешел на электронный архив «Этлас» 1
19.12.2013 Все функции эникея — в одни руки: уникальный проект в Русфинанс Банке 1
18.12.2013 Уровень проникновения услуг ШПД в Татарстане достиг 71% 1
11.12.2013 GMCS помогла заводу «Алнас» оптимизировать управление производством 1
13.11.2013 «Татнефть-АЗС Центр» внедрил мобильное приложение iSelf для СЭД «Дело» 1
02.10.2013 МТС начала продажи фиксированных услуг связи в салонах своей розничной сети в Татарстане 1
17.07.2013 Число пунктов обслуживания сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Татарстане достигло 800 1

Публикаций - 60, упоминаний - 79

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 6
NtechLab - НтехЛаб 78 5
Microsoft Corporation 11127 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
Ericsson 862 3
TongYi Transportation Technology 6 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
3DiVi - Тридиви 10 2
Good Line - Е-Лайт-Телеком 4 2
Vocord - Вокорд 99 2
Google LLC 7161 2
Samtech InfoNet 6 2
Rank One Computing 6 2
Dermalog 6 2
VCognition 6 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Neurotechnology 6 2
Diasoft - Диасофт 354 1
IBM 3551 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Золотая Корона 280 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Таттелеком 106 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
Oracle Corporation 3356 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Nokia Corporation 2447 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
Huawei 2732 1
Cisco Systems 2049 1
Samsung Electronics 5702 1
Банк Зенит 131 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 120 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Татфондбанк 69 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц 8 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 4 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
NDF - инвестиционный фонд 5 1
Four Seasons Hotels and Resorts 10 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Татнефть 112 1
Яндекс.Еда 93 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 4
IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 8 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Правительство Москвы 653 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
Парк Зарядье 14 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 8
3G - Стандарт мобильной связи 3744 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
Безопасный город 347 2
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 81 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 1
NtechLab FindFace Security 11 4
ЭОС Дело СЭД 622 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
NtechLab FindFace 26 2
Google FaceNet 5 2
Microsoft Windows 7 1662 1
Diasoft Master Balance 2 1
Directum iDecide Documents for iPad 5 1
IBM Storwize 16 1
МТС 3G-сеть 86 1
Lenovo Motorola Moto Z - Motorola Moto Z - серия смартфонов 33 1
Яндекс Go 50 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Ericsson IoT Accelerator 3 1
Ericsson Massive IoT - массовый интернет вещей 4 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
HTC U - серия смартфонов 26 1
Microsoft Dynamics CRM 389 1
ASUS Zenfone - Смартфон 31 1
Speedtest by Ookla 32 1
Nokia 9 PureView - Смартфон 89 1
Microsoft SQL Server 797 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Иванов Михаил 63 3
Кузьменко Валерия 58 1
Смиркин Дмитрий 12 1
Чимиричкина Мария 30 1
Могилин Артём 5 1
Юрин Дмитрий 6 1
Кухаренко Артём 11 1
Нурутдинов Айрат 3 1
Золотарев Андрей 5 1
Песошин Алексей 1 1
Иванченко Павел 6 1
Минниханов Рустам 89 1
Ekholm Börje - Экхольм Берье 13 1
Кучугин Илья 41 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Хайруллин Айрат 39 1
Корня Алексей 73 1
Иванов Олег 124 1
Парфентьев Алексей 33 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 37
Россия - ПФО - Казань 1520 30
Россия - Российская федерация - РФ 57544 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 11
Россия - Набережные Челны 202 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 8
Россия - Иннополис 292 7
Россия - Томск 450 4
Россия - Ульяновск 296 4
Россия - СФО - Новосибирск 1975 4
Россия - Арск 5 4
Россия - Кемерово 311 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 4
Россия - ПФО - Самара 1295 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 3
Россия - Омск 630 3
Россия - Тверь 328 3
Россия - Нижнекамск 38 3
Россия - Калининград 674 3
Россия - Калуга 297 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 3
Россия - Сургут 197 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 3
Россия - Липецкая область 292 2
Россия - Ставрополь 274 2
Россия - Рязань 356 2
Европа 3774 2
Россия - Кемеровская область 469 2
Россия - Владивосток 866 2
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 2
Россия - Челябинск 774 2
Россия - Брянск 216 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 2
Россия - Междуреченск 27 2
Россия - Иркутская область 547 1
Россия - Мурманская область 295 1
Франция - Французская Республика 2136 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Стратегия 2030 Татарстана - Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года 1 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РИА Новости 654 1
Юность - радиостанция 14 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 11 4
CNews Analytics 1991 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 4
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 32 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 5
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The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766242, в очереди разбора - 669928.
Создано именных указателей - 46354.
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