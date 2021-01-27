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Россия
Алтайский край
Бийск


27.01.2021 В МТС назначен руководитель филиала в Алтайском крае 1
27.08.2020 Tele2 запустила сеть на Алтае 1
22.10.2019 Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов: «Наш потенциал позволяет решать глобальные задачи» 1
30.04.2019 Tele2 увеличил скорость 4G-интернета на курортах Алтайского края 1
28.03.2019 МТС построила в Алтайском крае сеть NB-IoT для интернета вещей 1
26.12.2017 Tele2 покрыла сетью LTE 50 регионов России 1
26.01.2017 МТС вложила в развитие сети в Алтайском крае четверть миллиарда рублей 1
23.12.2016 Абоненты МТС на Алтае стали активнее пользоваться 4G-интернетом 1
01.12.2016 2ГИС представил большое обновление навигатора 1
25.10.2016 МТС представил 4G-рейтинг популярных мест отдыха в Алтайском крае 1
21.09.2016 Сеть 4G МТС появилась в пяти населенных пунктах Алтайского края 1
23.08.2016 МТС открыла почти 100 новых салонов в Сибири 1
09.06.2016 Розничная сеть МТС в Алтайском крае выросла почти вдвое за год 1
13.05.2016 Бийская типография «Катунь» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press 1
26.04.2016 МТС включила цифровое телевидение в палатах крупнейших больниц Алтайского края 3
08.04.2016 МТС обеспечила домашним интернетом и цифровым ТВ еще 10 тыс. квартир в Барнауле 1
21.03.2016 AT Consulting автоматизировала работу скорой помощи в Алтайском крае 1
02.03.2016 В единой СЭД органов исполнительной власти Алтайского края работает около 1200 пользователей 1
10.02.2016 Магазины «Телефон.Ру» открылись в 26 городах Сибири 1
16.11.2015 Каждому второму жителю Сибири доступен 4G-интернет от МТС 1
06.08.2015 Драйверы ИКТ-спроса на транспорте: ГЛОНАСС, ЧМ-2018 и строительство дорог 3
28.04.2015 МТС вложила в развитие сети в Алтайском крае более 1 млрд руб. за два года 1
23.03.2015 МТС запустила 4G в Бийске 3
18.08.2014 МТС запустила в Барнауле сеть 4G 1
07.04.2014 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2014 2
27.03.2014 Фиксированные услуги МТС доступны 1 млн домохозяйств в 18 городах Сибири 1
04.03.2014 МТС запустила цифровое ТВ в Бийске 2
28.05.2013 МТС модернизировала сеть фиксированной связи в Алтайском крае 7
15.10.2012 ТТК предоставил услуги связи Сибирскому отделению РАН 1
05.04.2012 Заказать валюту в «Сбербанке» теперь можно через интернет 1
19.09.2011 «Рогнеда» увеличила пропускную способность логистического комплекса на 50% с помощью Lead WMS 1
05.07.2011 «Дамаск» организовал обслуживание клиентов в «Бийск-Авто» 1
25.05.2011 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию первую очередь транспортной сети DWDM в Алтайском крае протяженностью 856 км 2
04.04.2011 МТС приобрела алтайского оператора «Интелека» 2
21.01.2011 Рынок ИТ-аутсорсинга дает новые возможности 1
08.11.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в Бийске 1
16.11.2009 «Нэта» построила «Безопасный город» в Алтайском крае 2
14.11.2008 Администрация Бийска закупила АРМ «Дело-Web» от ЭОС 1
06.06.2008 «Энфорта» введет в июне в эксплуатацию сеть WiMAX в 22 городах России 1
03.06.2008 «СтартМастер» открыл два магазина в Бийске 2

Публикаций - 45, упоминаний - 64

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 19
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 3
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Ericsson 864 2
Lester - Лестэр Информационные Технологии 7 1
SAP SE 3220 1
Галэкс НТЦ - Galex 26 1
Крок 1221 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
First Line Software 28 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 319 1
Polymedia - Полимедиа 73 1
Omnicomm - Омникомм 148 1
AMT Group - АМТ-Груп 168 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
ICL Services 51 1
Xerox 519 1
Samsung Electronics 5730 1
Микрон - Micron 365 1
Ланит ГК 1160 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Астерос - Asteros 531 1
Eltex - Элтекс 71 1
ЭОС - Электронные офисные системы 990 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Nokia Corporation 2453 1
Huawei 2733 1
Cisco Systems 2056 1
Алтайкрайэнерго 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Альфа-Банк 1127 1
Uber Technologies 258 1
Uber 257 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Яндекс.Такси 271 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
The Walt Disney Company 171 1
ТрансКонтейнер 25 1
Сибирское Подворье - туристический комплекс 1 1
Телефон.Ру 62 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Мосгортранс ГУП 68 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 10
3G - Стандарт мобильной связи 3753 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) 7 1
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины 64 1
ИТ-аутсорсинг 672 1
RTLS - Real-time Locating System - Технология позиционирования в режиме реального времени 10 1
РМИС - Региональная медицинская информационная система 20 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Big Data - Большие данные 1136 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
ЭОС Дело СЭД 625 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 2
Microsoft Windows 10 6676 1
МТС 3G-сеть 86 1
Xerox FreeFlow SIQA - Simple Image Quality Adjustment 42 1
Xerox Versant ЦПМ - Цифровая печатная машина 30 1
OpenStreetMap 39 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
UserGate Катунь - Аппаратный ускоритель 3 1
АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 5 1
ЭОС Дело-web 128 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Linux OS 4276 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 1
НКТ - Р7-Офис 73 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Левин Дмитрий 35 7
Смирнов Константин 13 1
Балясов Алексей 1 1
Поздняков Александр 7 1
Рылов Дмитрий 45 1
Цариковский Андрей 21 1
Казакова Анастасия 4 1
Брызгалов Евгений 1 1
Васильев Дмитрий 40 1
Трофимов Дмитрий 14 1
Зрюмов Евгений 7 1
Соловенчук Александр 44 1
Старовойт Роман 17 1
Петропавловская Екатерина 10 1
Гольцов Александр 23 1
Эмдин Сергей 67 1
Орловский Виктор 229 1
Соловьев Сергей 25 1
Томенко Виктор 6 1
Александрович Евгений 1 1
Россия - Республика Алтай 687 20
Россия - Барнаул 363 16
Россия - Российская федерация - РФ 57680 14
Россия - СФО - Новосибирск 1980 7
Россия - Новоалтайск 16 6
Россия - Рубцовск 14 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 5
Россия - ПФО - Самара 1304 4
Россия - Новосибирская область 819 4
Россия - Сибирь 881 4
Россия - Алтайский край - Белокуриха 15 4
Россия - Кемеровская область 470 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 3
Россия - Омская область 385 3
Россия - Томская область 424 3
Россия - Красноярский край 668 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 2
Россия - Иркутская область 548 2
Россия - Минусинск 25 2
Европа 3788 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - Красноярск 853 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Россия - Омск 632 2
Россия - Республика Коми 418 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 2
Россия - Архангельская область 347 2
Россия - Горно-Алтайск 52 2
Россия - Костромская область 230 2
Россия - Новокузнецк 176 2
Россия - Железногорск 52 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Россия - Зеленогорск 24 2
Россия - Томская область - Стрежевой 12 2
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - Курская область 341 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Проектный офис 16 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
CNews Analytics 1991 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 2 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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