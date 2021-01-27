Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Алтайский край
Бийск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 64
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Левин Дмитрий 35 7
|Смирнов Константин 13 1
|Балясов Алексей 1 1
|Поздняков Александр 7 1
|Рылов Дмитрий 45 1
|Цариковский Андрей 21 1
|Казакова Анастасия 4 1
|Брызгалов Евгений 1 1
|Васильев Дмитрий 40 1
|Трофимов Дмитрий 14 1
|Зрюмов Евгений 7 1
|Соловенчук Александр 44 1
|Старовойт Роман 17 1
|Петропавловская Екатерина 10 1
|Гольцов Александр 23 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Орловский Виктор 229 1
|Соловьев Сергей 25 1
|Томенко Виктор 6 1
|Александрович Евгений 1 1
|CNews Analytics 1991 2
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
|АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769846, в очереди разбора - 673529.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769846, в очереди разбора - 673529.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru