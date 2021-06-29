Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Адлер
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 43, упоминаний - 56
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Осеевский Михаил 221 2
|Анохин Сергей 40 2
|Емельченков Сергей 83 2
|Кореш Виктор 71 1
|Акимов Максим 167 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Зверев Андрей 52 1
|Красов Алексей 4 1
|Ласкавый Сергей 17 1
|Спинул Артем 3 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Дроздов Антон 5 1
|Изотов Михаил 4 1
|Обухов Александр 17 1
|Ушацкий Андрей 100 1
|Бобровников Борис 86 1
|Каплунов Павел 27 1
|Путин Владимир 1828 1
|Онищенко Владислав 41 1
|Кириенко Владимир 38 1
|Крамаренко Александр 1 1
|Подгузов Николай 27 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Bloomberg 786 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 1
|CNews Analytics 1991 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769833, в очереди разбора - 673516.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769833, в очереди разбора - 673516.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru