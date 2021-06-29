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Россия
Адлер


29.06.2021 МТС на Дону ускорила мобильный интернет вдоль 240 км железной дороги Москва-Адлер 1
10.06.2021 Исследование: обороты платежей сайтов знакомств выросли в 86 раз в преддверии летнего сезона 1
11.01.2021 Покупаемый ВТБ строитель «Гособлака» ищет серверы на Intel за 2,5 миллиарда 1
02.11.2020 «ДОК» завершила второй этап испытаний системы связи «поезд-земля» на Октябрьской железной дороге 1
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 1
13.02.2020 «Ростелеком» запустил «Виртуальный ЦОД» в Екатеринбурге 2
25.11.2019 Блокчейн обогреет здания 1
12.02.2019 На Российском инвестиционном форуме Аналитический центр при Правительстве проведет панельную сессию «Большие данные как новая форма государственного управления» 1
29.01.2019 «Ростелеком» и «Ай-теко» одолжили «Почте России» ЦОДы за 2,6 миллиарда 2
29.01.2019 «Почта России» завершила создание объединенного центра обработки данных 2
28.02.2018 «Транстелеком»: летом Wi-Fi на вокзалах используют активнее, чем зимой 3
01.02.2018 «Электронные очереди» начали работать во всех кассах дальнего следования вокзалов Москвы 1
06.07.2017 «Мегафон» расширил Wi-Fi-покрытие в Сочи 1
07.06.2017 Владельцам FAN ID открыт безвизовый въезд в Россию 1
05.12.2016 «Транстелеком» обеспечил доступ к беспроводному интернету на 107 ж/д-вокзалах 1
21.11.2016 «Ростелеком» представил специальный тариф услуги «Виртуальный ЦОД» через VPN 1
27.10.2016 Биометрическая система распознавания лиц Vocord FaceControl обеспечит безопасность Адлера 2
20.10.2016 «Ростелеком» запустил две новых площадки «Виртуальных ЦОДов» 1
23.06.2016 Количество пользователей Wi-Fi от «ТрансТелеКома» на ЖД-вокзалах превысило 1 млн человек 1
19.05.2016 МТС подготовила сеть на Кубани к курортному сезону 2
08.09.2015 «Ростелеком» обеспечил видеотрансляции КХЛ в ледовом дворце «Большой» в Сочи 1
21.08.2015 Сервис «Яндекс.Такси» заработал в Сочи 1
22.06.2015 Интеграторам нужен гол 1
23.03.2015 МТС запустила сети 4G в Краснодарском крае 1
18.07.2014 «Росэлектроника» оснастила ж/д-вокзалы России автоматизированными камерами хранения 1
26.06.2014 Как телекоммуникации выиграли Олимпиаду-2014 1
06.02.2014 «Ростелеком» запустил сеть LTE в Сочи 1
16.01.2014 2ГИС выпустил приложение для тех, кто будет в Сочи 1
16.12.2013 «Компьюлинк» закончил строительство сетей связи специального назначения на олимпийских объектах 1
28.11.2013 В поезде Санкт-Петербург – Адлер появился новый мультимедийный сервис 2
28.10.2013 «Информсвязь» завершила техническое оснащение нового вокзального комплекса «Адлер» 2
09.10.2013 «Мегафон» обслужит на Олимпиаде абонентов «Билайна» и МТС 1
27.09.2013 Техника Олимпиады. ZOOM.CNews побывал в предолимпийском Сочи 2
02.10.2012 Maykor открывает филиал в Сочи 1
16.01.2012 РЖД протестировала услуги доступа к интернету, ТВ и сотовой связи в поездах 2
14.10.2011 НИИАС моделирует пассажиропоток на вокзалах Сочи для Олимпиады-2014 1
01.07.2011 Проводников научили продавать SIM-карты в поездах 1
16.06.2011 МТС улучшила качество связи в популярных зонах отдыха по всей России 1
28.02.2011 Александр Молдаванов: TETRA и ГЛОНАСС — оружие экстренных служб 1

Публикаций - 43, упоминаний - 56

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Yandex - Яндекс 4103 2
Восход ФГБУ НИИ 367 2
Tionix - Тионикс 48 2
iTeco - Ай-Теко 720 2
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 2
Прометей - Prometey 9 1
Ланит Интеграция 101 1
Онланта 75 1
ТрастИнфо 70 1
Астерос - Asteros 531 1
Крок 1221 1
Nvidia Corp 2038 1
Инфолинк 3 1
АльянсТелеком 8 1
ДОК 42 1
РЖД ЦСС - Центральная станция связи 2 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 182 1
Microsoft Corporation 11168 1
Samsung Electronics 5730 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Ланит ГК 1160 1
Vocord - Вокорд 99 1
Сервионика - Servionica 164 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
Hitachi 477 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
DataLine - ДатаЛайн 30 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
VMware 1830 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Почта России ПАО 1579 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
О2О Холдинг 43 2
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Русагро Группа Компаний 139 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
Алроса АК 81 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
AIZ 1 1
Лидер-инновации 27 1
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 2
Федеральное казначейство России 766 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Правительство Москвы 653 1
Правительство РФ 2208 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 2
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
БС - Базовая станция в радиосвязи 27 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
Flash 480 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
IGA - Identity Governance and Administration - Система управления доступом и её администрирования 19 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 930 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 395 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 172 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
OpenStack 347 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 3
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 2
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 2
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 10 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
ДОК PPC-10G - радиорелейная станция 3 1
Ростелеком Игровой Маркет 3 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 16 1
Wargaming World of Warships 31 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 13 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Nvidia GeForce GTX 2081 1
VK - Mail.ru MyGames 25 1
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 1
Google Android TV 173 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 244 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 50 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Linux OS 4276 1
Осеевский Михаил 221 2
Анохин Сергей 40 2
Емельченков Сергей 83 2
Кореш Виктор 71 1
Акимов Максим 167 1
Кузьменко Валерия 58 1
Зверев Андрей 52 1
Красов Алексей 4 1
Ласкавый Сергей 17 1
Спинул Артем 3 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Дроздов Антон 5 1
Изотов Михаил 4 1
Обухов Александр 17 1
Ушацкий Андрей 100 1
Бобровников Борис 86 1
Каплунов Павел 27 1
Путин Владимир 1828 1
Онищенко Владислав 41 1
Кириенко Владимир 38 1
Крамаренко Александр 1 1
Подгузов Николай 27 1
Эмдин Сергей 67 1
Лысенко Эдуард 209 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 22
Россия - Российская федерация - РФ 57680 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 13
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 12
Россия - СФО - Новосибирск 1980 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 5
Беларусь - Белоруссия 2099 4
Россия - ПФО - Казань 1522 4
Россия - ПФО - Самара 1304 4
Европа 3788 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 3
Россия - Красная Поляна 17 3
Казахстан - Республика 2650 2
Россия - Ярославская область 333 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
Россия - Сочи 913 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Япония 2811 2
Азия - Азиатский регион 1525 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Россия - Ростовская область 864 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Чёрное море - Черноморское побережье 16 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Украина 3398 1
Россия - Кисловодск 28 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Москва - Марьино 30 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 1
Россия - Анапа 84 1
Беларусь - Витебск 19 1
Россия - Выборг 73 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - Тульская область 754 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Польша - Республика 834 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 317 2
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 334 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
Bloomberg 786 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 1
CNews Analytics 1991 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
TelecomDaily ИАА 112 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769833, в очереди разбора - 673516.
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