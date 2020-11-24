Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Абакан
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 94, упоминаний - 132
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чернов Григорий 17 6
|Баженов Михаил 38 3
|Яловенко Илларион 14 2
|Морозов Алексей 27 1
|Кормильцев Андрей 6 1
|Нетылёв Константин 1 1
|Иванов Антон 39 1
|Слободин Михаил 55 1
|Левченко Алексей 8 1
|Назаров Алексей 69 1
|Оленева Екатерина 1 1
|Третьякова Марина 1 1
|Костякова Юлия 1 1
|Дорохин Алексей 1 1
|CNews Analytics 1988 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761722, в очереди разбора - 665411.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761722, в очереди разбора - 665411.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru