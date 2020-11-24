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Россия
Абакан


24.11.2020 МТС «оцифровала» новостройки Абакана 2
28.02.2020 Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в два раза 1
05.09.2019 Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в полтора раза 1
26.12.2018 Tele2 запустил 4G в Приисковом 1
11.05.2018 Wargaming и Neurogaming объявили о старте всероссийского турнира по World of Tanks VR 1
13.11.2017 Сбербанк запустил сервис «Личный юрист» 1
07.11.2017 Западно-Сибирское следственное управление на транспорте внедрило АИК «НАДЗОР» 1
16.10.2017 «1С» наградила лучших пользователей ИС «1С:ИТС» 1
31.03.2017 ТТК запустил интерактивное ТВ 1
23.11.2016 МТС начала продажи персональных базовых станций в Сибири 1
02.11.2016 МТС представил итоги летней продажи билетов в собственной сети в Красноярском крае 1
27.10.2016 МТС представил итоги летних продаж билетов на Кузбассе 1
10.10.2016 «Транстелеком» расширил сотрудничество с сетью магазинов «Командор» в Хакасии 1
29.06.2016 МТС разогнала сеть 3G в 80 населенных пунктах Сибири 1
23.06.2016 МТС «прокачала» мобильную сеть в Хакасии 1
10.02.2016 Магазины «Телефон.Ру» открылись в 26 городах Сибири 1
08.12.2015 Tele2 инвестирует 600 млн руб. в развитие услуг связи в Хакасии 1
18.11.2015 ТТК обеспечил интернетом компанию «Саянмолоко» 1
15.09.2015 «ВымпелКом» совершенствует региональную структуру компании 1
05.08.2015 ТТК предоставил комплекс услуг связи Главному Управлению МВД России по Красноярскому краю 1
27.07.2015 В Администрации Абакана в СЭД «Дело» будет автоматизировано согласование документов 4
21.07.2015 МТС фиксирует рост спроса на M2M-сервисы среди корпоративных клиентов в Хакасии 1
19.06.2015 ТТК предоставил интернет банку ИТБ в Республике Хакасия 1
25.05.2015 «Ростелеком» подготовил систему видеотрансляции ЕГЭ в Красноярском крае, Хакасии и Туве 1
28.04.2015 МТС расширила сеть 4G в Хакасии 3
03.04.2015 ТТК предоставил комплекс услуг связи страховой группе «Сибирский Спас» 1
25.02.2015 Жители Хакасии получили первые платежки за капремонт, рассчитанные с помощью системы «БАРС Груп» 1
10.02.2015 МТС обучит пенсионеров Абакана интернет-грамотности 2
06.02.2015 Мобильный интернет МТС в Хакасии стал в полтора раза быстрее 2
20.01.2015 Мобильный интернет МТС в Тыве стал в два раза быстрее 1
12.12.2014 Составлен рейтинг эффективности госзакупок 1
17.10.2014 МТС отмечает рост спроса на услуги 4G в республике Хакасия 1
05.08.2014 «Билайн» запустил 4G в Абакане и Черногорске 3
17.07.2014 МТС запустила в Хакасии первую сеть 4G 2
23.06.2014 «Рапида» расширила количество пунктов приема платежей в Сибирском федеральном округе 1
17.06.2014 ТТК в 20 раз увеличил пропускную способность магистральной сети в Хакасии 1
30.04.2014 «Скаут» увеличил продажи оборудования на 20% 1
07.02.2014 Интернет-трафик МТС в Красноярском крае вырос в 2,5 раза 1
16.12.2013 МТС увеличила число SIM-карт в М2М-сегменте Сибири 1
15.11.2013 МТС готовит юг Красноярского края к запуску LTE 1

Публикаций - 94, упоминаний - 132

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 6
ТТК Сибирь - СибТрансТелеКом 9 3
Ростелеком Сибирьтелеком 302 3
Синтерра - Synterra 565 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
HTC Russia/CIS/Baltics 1 1
Барс груп 402 1
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 1
PlayVR - Сеть залов виртуальной реальности 1 1
Nortel Networks 222 1
Микротест 177 1
Wargaming 90 1
Кодекс Консорциум - Справочно-правовая система 3 1
HTC Corporation 1190 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 2
Совкомбанк Совесть 27 1
Почта России ПАО 1572 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Дворец культуры имени Якова Ухсая 1 1
Телефон.Ру 60 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 8
3G - Стандарт мобильной связи 3731 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 307 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Nvidia GeForce GTX 2062 1
Wargaming World of Tanks 132 1
Wargaming World of Tanks VR 1 1
HTC Vive VR - шлем виртуальной реальности 49 1
ЭОС Дело СЭД 621 1
МТС VDome 3 1
МТС Мобильные сотрудники 39 1
Чернов Григорий 17 6
Баженов Михаил 38 3
Яловенко Илларион 14 2
Морозов Алексей 27 1
Кормильцев Андрей 6 1
Нетылёв Константин 1 1
Иванов Антон 39 1
Слободин Михаил 55 1
Левченко Алексей 8 1
Назаров Алексей 69 1
Оленева Екатерина 1 1
Третьякова Марина 1 1
Костякова Юлия 1 1
Дорохин Алексей 1 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 22
Россия - Российская федерация - РФ 57350 22
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 13
Россия - Республика Хакасия 249 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 5
Россия - Красноярск 845 5
Россия - Красноярский край 663 5
Казахстан - Республика 2629 5
Россия - ПФО - Самара 1288 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
Украина 3365 4
Россия - Республика Тыва 143 4
Россия - Республика Тыва - Кызыл 7 3
Россия - Саратов 403 3
Россия - Зеленогорск 24 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 3
Россия - Кемеровская область 467 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
Россия - ПФО - Казань 1515 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Россия - Сибирь 876 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Россия - Чебоксары 156 2
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 342 2
Россия - Иркутск 465 2
Россия - Хабаровск 622 2
Россия - Пензенская область 346 2
Россия - Владивосток 864 2
Россия - Барнаул 360 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Лесосибирск 28 1
Россия - Благовещенск 88 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
Банковский сектор 21 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
CNews Analytics 1988 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761722, в очереди разбора - 665411.
Создано именных указателей - 46354.
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