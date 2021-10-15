Россети ПАО

Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1

Правительство обяжет крупнейшие госкомпании закупать российскую электронику 2

В Москве построят зарядную инфраструктуру для нового парка электробусов 2

Компании Сергея Шилова нарастили выручку на треть и увеличили штат в полтора раза 1

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В Московской энергосистеме введена в работу система дистанционного управления оборудованием ПС 3

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Определен победитель в засекреченной Сбербанком крупнейшей в истории госзакупке ПО Microsoft 1

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