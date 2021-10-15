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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россети ПАО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 168, упоминаний - 326
Россети ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ливинский Павел 10 9
|Новак Александр 19 6
|Маковский Игорь 6 5
|Берда Тимур 6 4
|Коновалов Роман 20 4
|Кабанов Владимир 174 4
|Сахненко Сергей 71 4
|Чемезов Сергей 121 4
|Ускова Ольга 126 3
|Михайлик Константин 4 3
|Дворкович Аркадий 169 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Майоров Андрей 10 2
|Песков Дмитрий 65 2
|Борисов Юрий 91 2
|Матвиенко Валентина 58 2
|Плющик Дмитрий 2 2
|Вексельберг Виктор 97 2
|Цыбульников Вячеслав 35 2
|Путин Владимир 1824 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Текслер Алексей 18 2
|Собянин Сергей 211 2
|Акимов Максим 167 1
|Касперский Евгений 218 1
|Соколов Алексей 121 1
|Ефименко Александр 1 1
|Шувалов Игорь 64 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Волож Аркадий 181 1
|Иванов Олег 124 1
|Турчак Евгений 23 1
|Рубин Дмитрий 39 1
|Ротенберг Аркадий 42 1
|Силуанов Антон 52 1
|Титов Борис 27 1
|Усманов Алишер 241 1
|Хасис Лев 96 1
|Кузяев Андрей 59 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759420, в очереди разбора - 663110.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759420, в очереди разбора - 663110.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru