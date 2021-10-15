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Россети ПАО


15.10.2021 «Россети» и Prysmian Group Russia договорились о сотрудничестве в области инновационного развития электросетей 4
13.10.2021 «Россети» и Сбербанк договорились о создании новой архитектуры информационного обмена 4
12.10.2021 Эксперт: доступ операторов связи к ЛЭП позволит ускорить развитие рынка связи 2
29.09.2021 Определены 32 новые темы НИОКР Группы «Россети» на 2022–2024 годы 3
24.09.2021 Надо ли защищать IT-стартап от плагиаторов и как это делать? 1
01.09.2021 Минцифры придумало, как в разы увеличить продажи российского «железа» 1
30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1
26.08.2021 Правительство обяжет крупнейшие госкомпании закупать российскую электронику 2
23.08.2021 В Москве построят зарядную инфраструктуру для нового парка электробусов 2
19.08.2021 ОМП представит участникам ОКИТ опыт решения бизнес-задач на платформе «Аврора» 1
16.08.2021 В России создается блокчейн-система для покупателей электроэнергии 3
13.07.2021 Компания «Россети Московский регион» участвует в развитии городской инфраструктуры для сетей 5G 1
02.07.2021 «Ростелеком» потратит 4 миллиарда на российское телеком-оборудование, но только если часть расходов покроет бюджет 1
22.06.2021 Компании Сергея Шилова нарастили выручку на треть и увеличили штат в полтора раза 1
30.04.2021 «Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД 2
19.04.2021 Volkswagen Group Rus начинает сотрудничество с компанией «Россети» в сфере электромобильности 6
24.03.2021 «Айди – технологии управления» завершила внедрение СЭД в «Янтарьэнерго» 2
17.03.2021 Mail.ru Group помогла «Россети Центр» сократить коммерческие потери электроэнергии с помощью ИИ 1
17.03.2021 Годовая выручка «Mail.ru цифровые технологии» превысила 2,3 млрд рублей 3
20.02.2021 Московские власти потратят полмиллиарда на блокчейн 2
05.02.2021 Российский монополист электропередачи меняет американский Documentum на отечественную СЭД 4
27.01.2021 «Россети» тиражируют цифровую систему оперативного мониторинга энергоснабжения временно подконтрольных объектов 1
25.01.2021 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 2
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 1
17.12.2020 «ТЭК-Торг»: объемы госзакупок в ноябре 2020 года выросли на 36% по сравнению октябрем 1
09.12.2020 Поставщиком «Р7-офиса» рекордсмену России по госзакупкам ПО Microsoft стал «Ланит» 8
07.12.2020 В Московской энергосистеме введена в работу система дистанционного управления оборудованием ПС 3
02.12.2020 «Россети» создают единую экосистему для реализации цифровых решений 4
01.12.2020 Сургут стал мозговым центром цифровой трансформации «Россетей» 2
26.11.2020 Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга 1
20.11.2020 Определен победитель в засекреченной Сбербанком крупнейшей в истории госзакупке ПО Microsoft 1
12.11.2020 Отечественный конкурент «Моего офиса» обезопасился от хакеров и выпустил сотню важных обновлений 2
12.11.2020 «Университет 20.35» и Почта России подписали меморандум о сотрудничестве по подготовке кадров для цифровой экономики 1
11.11.2020 В России началось массовое внедрение первых комплексов релейной защиты на «Эльбрусах» 3
09.11.2020 В России введены в работу комплексы релейной защиты на «Эльбрусах» 2
26.10.2020 Российские студенты разработали приложение для автоматического вызова скорой помощи 1
19.10.2020 «Айди – Технологии управления» внедрила СЭДО в компании «Россети Цифра» 2
13.10.2020 Экс-рекордсмен России по госзакупкам софта Microsoft ставит российское офисное ПО на 150 миллионов. И это не «Мой офис» 6
05.10.2020 Сбербанк ведет крупнейшую в истории России госзакупку ПО Microsoft. ТЗ засекречено 1
22.09.2020 Технологии виртуальной и дополненной реальность как инструмент обучения энергетиков 4

Публикаций - 168, упоминаний - 326

Россети ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 28
Ростех - Ростехнологии 2230 21
Microsoft Corporation 11060 16
SAP SE 3211 14
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 11
3733 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 9
Ростех - Концерн Автоматика 396 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 8
Ланит ГК 1155 8
АйДи - Технологии управления 41 7
Softline - Софтлайн 1474 6
Крок 1219 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 6
VK - Mail.ru Group 2483 4
NVision Group - Энвижн Груп 545 4
Новые облачные технологии (НОТ) 227 3
ALMI partner - АЛМИ партнер 19 3
Telegram Group 702 3
Ростех Швабе Холдинг 150 3
Юнитера Лабс - Unitera Labs 5 3
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 3
SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 19 3
Свемел МВП - Swemel 23 3
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 38 3
IT Energy - Айти Энерджи Сервис 14 3
Системы и Технологии ГК 11 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 2
Yandex - Яндекс 4101 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 2
Intel Corporation 4169 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
АФК Система ПАО 994 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
IBM 3537 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 488 2
НПП Исток им. Шокина - Научно-производственное предприятие 19 2
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 2
OpenText 160 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 20
РЖД - Российские железные дороги 1081 14
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 12
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 156 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
Газпромбанк - ГПБ 692 8
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 8
Газпром ПАО 520 7
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 7
РАО ЕЭС России ПАО 63 6
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 5
Почта России ПАО 1572 5
Транснефть 159 5
Магнит - Сеть магазинов 269 5
МРСК Северного Кавказа - Россети Северный Кавказ 5 4
МРСК Юга - Россети Юг 22 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 4
Миландр ПКК 26 4
Альфа-Банк 1123 4
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 3
МРСК Центра - Россети Центр 8 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Россети Ленэнерго 44 3
РАО ЭС Востока - Энергетические системы Востока 18 3
Россети Янтарь - Янтарьэнерго 12 3
Роснефть НК 367 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 2
Интер РАО ПАО 158 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 2
Татнефть 112 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 2
Полиметалл - Polymetal 14 2
Газпром нефть 382 2
Royal Dutch Shell - Шелл 72 2
McDonald’s - Макдоналдс 90 2
РусГидро ПАО 129 2
РКС - Российские космические системы 100 2
Просвещение ГК 8 2
Мираторг 12 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 7
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Президент Российской Федерации 1439 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 5
Правительство РФ 2201 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Правительство Москвы 653 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Мосгордума - Московская городская Дума 54 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 1 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
Росатом АтомКомплект 1 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
Безопасный город 347 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 3
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 2
3G - Стандарт мобильной связи 3723 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 74 2
РЗА - Система цифровой релейной защиты и автоматики 10 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 72 2
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 2
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
Умные платформы 496 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 2
Big Data - Большие данные 1136 2
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DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 216 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
Microsoft Azure 1171 5
Юнитера Лабс Оптимайзер - Optimizer 8 5
Apple iOS 5741 4
Linux OS 4253 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Microsoft SQL Server 793 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Microsoft Windows 10 6629 3
AlterOffice 16 3
Google Android 10750 3
НКТ - Р7-Офис 73 3
OpenText Documentum 189 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 2
Apple iPad 3263 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
АйДи - Технологии управления - Documino 19 2
1С:Документооборот 78 2
Microsoft Visio 67 2
Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box 39 2
Телефонные Системы IP ATC Oktell 28 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 2
Telegram - Мессенджер 80 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 2
Свемел МВП - Циркон офис 8 2
Цифровой электромонтер 3 2
Ред ОС 239 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
PHP - Язык программирования 303 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
Microsoft Office 365 769 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 1
Java - Язык программирования 1175 1
Ливинский Павел 10 9
Новак Александр 19 6
Маковский Игорь 6 5
Берда Тимур 6 4
Коновалов Роман 20 4
Кабанов Владимир 174 4
Сахненко Сергей 71 4
Чемезов Сергей 121 4
Ускова Ольга 126 3
Михайлик Константин 4 3
Дворкович Аркадий 169 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Майоров Андрей 10 2
Песков Дмитрий 65 2
Борисов Юрий 91 2
Матвиенко Валентина 58 2
Плющик Дмитрий 2 2
Вексельберг Виктор 97 2
Цыбульников Вячеслав 35 2
Путин Владимир 1824 2
Никифоров Николай 1126 2
Текслер Алексей 18 2
Собянин Сергей 211 2
Акимов Максим 167 1
Касперский Евгений 218 1
Соколов Алексей 121 1
Ефименко Александр 1 1
Шувалов Игорь 64 1
Евтушенко Олег 125 1
Осеевский Михаил 221 1
Волож Аркадий 181 1
Иванов Олег 124 1
Турчак Евгений 23 1
Рубин Дмитрий 39 1
Ротенберг Аркадий 42 1
Силуанов Антон 52 1
Титов Борис 27 1
Усманов Алишер 241 1
Хасис Лев 96 1
Кузяев Андрей 59 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 7
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Россия - Калининградская область 535 6
Россия - Нижегородская область 738 5
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Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Россия - СФО - Новосибирск 1965 4
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 3
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Европа 3745 3
Россия - ПФО - Казань 1513 3
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 3
Россия - Калининград 662 3
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Россия - Челябинская область 658 2
Россия - Красноярский край 663 2
Россия - Кемеровская область 467 2
Россия - Томск 449 2
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