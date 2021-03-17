Индексная книга CNews*
Россети МРСК Центра ПАО Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра Орелэнерго
Публикаций - 104, упоминаний - 139
Россети МРСК Центра ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Маковский Игорь 6 6
|Окулов Валерий 5 4
|Савельев Виталий 48 4
|Кирюшин Сергей 66 4
|Лесниченко Максим 11 3
|Ливинский Павел 10 3
|Орловский Виктор 325 3
|Шилов Сергей 75 3
|Нечаев Иван 60 2
|Лагунин Дмитрий 5 2
|Кутузов Александр 39 2
|Катрич Алексей 42 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Щеканов Александр 8 2
|Миронов Дмитрий 16 2
|Михеев Вячеслав 11 2
|Вексин Алексей 11 2
|Полковников Алексей 6 2
|Мартынов Владислав 111 2
|Рылов Дмитрий 45 2
|Путин Владимир 2542 2
|Шевченко Алексей 9 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Серова Елена 317 2
|Новак Александр 20 2
|Лобусов Дмитрий 2 2
|Шибанов Антон 2 2
|Новиков Евгений 40 2
|Пашкевич Владимир 22 2
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Малышев Александр 34 1
|Алёшин Сергей 4 1
|Шадаев Максут 460 1
|Ковалев Александр 157 1
|Генс Филипп 32 1
|Мантуров Денис 66 1
|Генс Георгий 72 1
|Земков Сергей 156 1
|Чемезов Сергей 134 1
|Васильева Татьяна 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1194661, в очереди разбора - 944792.
Создано именных указателей - 88369.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1194661, в очереди разбора - 944792.
Создано именных указателей - 88369.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.