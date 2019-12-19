Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россети МОЭСК
Московская объединённая электросетевая компания
Публикаций - 84, упоминаний - 134
Россети МОЭСК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Хрусталев Александр 32 21
|Шевченко Владимир 135 19
|Гуральников Сергей 162 19
|Прохоров Фёдор 80 19
|Леушев Андрей 63 19
|Халяпин Сергей 79 19
|Коротнев Константин 32 18
|Козлов Михаил 161 17
|Мацоцкий Сергей 166 17
|Скородумов Анатолий 64 16
|Садовенко Илья 62 16
|Громов Иван 98 15
|Реймер Денис 50 15
|Богачев Игорь 172 15
|Сафронов Юрий 67 14
|Ермолаев Артем 343 13
|Шадаев Максут 415 13
|Стуров Дмитрий 26 13
|Лысенко Эдуард 216 12
|Устюжанин Дмитрий 49 11
|Пшиченко Дмитрий 19 11
|Серебряков Виктор 44 10
|Соколов Михаил 27 10
|Меднов Сергей 121 10
|Плешков Алексей 44 10
|Еремеев Сергей 19 10
|Широких Алексей 70 10
|Бетсис Павел 84 10
|Брагин Павел 22 10
|Александрин Андрей 15 10
|Богданов Кирилл 97 10
|Карпенко Дмитрий 29 10
|Разгуляев Валерий 18 10
|Четвернин Алексей 659 10
|Кравченко Константин 71 10
|Пирогов Алексей 29 10
|Ушаков Михаил 30 10
|Козырев Алексей 274 9
|Подкопаев Олег 24 9
|Патрин Максим 31 9
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166134, в очереди разбора - 1049069.
Создано именных указателей - 53685.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1166134, в очереди разбора - 1049069.
Создано именных указателей - 53685.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru