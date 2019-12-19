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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россети МОЭСК
Московская объединённая электросетевая компания



19.12.2019 «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Лаборатория Касперского» участвуют в учениях «суверенного Рунета» 1
03.10.2019 Москва внедряет решение для слежки за рабочими, которые медленно ремонтируют электросети 3
06.06.2019 МОЭСК и Сбербанк расширяют сотрудничество в сфере ИТ-технологий и финансирования 3
29.01.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
28.04.2017 «Ай-теко» взыскала с энергетиков Москвы долгов и неустоек на 137 миллионов 8
07.02.2017 МОЭСК, «Лидер» и «Альфа-Банк» запустили совместный проект для жителей Москвы и области 4
01.07.2016 Глава финдепартамента МОЭСК: Работа, которую раньше выполняли 100 человек, теперь делается автоматически 5
22.06.2016 МВД России начало использовать видеоконференцсвязь VideoMost 1
16.06.2016 Пенсионный фонд Хабаровского края использует VideoMost 1
29.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 2
10.11.2015 МОЭСК мигрировала на платформу Naumen Service Desk 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 1
21.09.2015 Газпромбанк, VISA, «Эльдорадо», МОЭСК расскажут, как выстроить информационную безопасность 2
02.09.2015 Конференция CNews «Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только» 1
03.08.2015 AT Consulting обновила портал по технологическим присоединениям клиентов МОЭСК 6
10.06.2015 Конференция CNews: «Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только» 1
20.04.2015 Выручка AT Consulting в 2014 г. превысила 10 млрд рублей 1
17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
25.02.2015 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
13.02.2015 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
19.01.2015 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
18.12.2014 Сергей Шилов - Рынок ИТ ждет аутрсорсинг, импортозамещение и кадровый голод 1
12.12.2014 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
10.12.2014 Сергей Шилов: Пока ИТ-рынок падает, мы растем 1
26.11.2014 Заканчивается прием заявок на соискание Четвертой ежегодной премии «Время инноваций — 2014» 1
21.11.2014 Борьба с киберпреступностью набирает обороты 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
05.11.2014 Интегратор, громко порвавший с Autodesk, стал партнером «Аскона» 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
24.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и Microsoft расскажут о подходах к информационной безопасности 1
23.10.2014 ИКТ в ТЭК: новые горизонты и новые препятствия 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1

Публикаций - 84, упоминаний - 134

Россети МОЭСК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МГТС - Московская городская телефонная сеть 1473 24
Citrix Systems 720 19
IBS - ИБС ИТ Услуги 1325 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7731 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7446 17
Cinimex - Синимекс 163 15
VK - Mail.ru Group 2806 15
Microsoft Corporation 20951 15
CleverDATA 55 15
Polycom - Поликом Раша 356 13
AT Consulting - Группа ЭйТи 294 13
Ланит ГК 1500 12
PwC - PricewaterhouseCoopers 559 12
Роснефть РН-информ 32 11
SAP SE 4360 11
BSS - Банк Софт Системс - БСС 408 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6179 10
Tonk - Тонк ГК 33 10
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 58 10
Webmoney 475 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 267 9
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 208 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1092 9
Сбербанк Технологии - СберТех 207 8
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 178 8
Custis 79 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 1719 8
Instabank - Инстабанк 12 8
Консист Бизнес Групп 64 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 467 8
IBM 8627 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8498 8
Инфокомпас 14 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
Инверсия 104 6
Samsung Electronics 8919 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3735 6
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 213 6
ПСБ - Промсвязьбанк 633 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1545 18
ВТБ Банк Москвы 432 17
МДМ Банк 164 17
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 157 16
Роснефть НК 418 13
ГПБ - Газпромбанк 790 13
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 12
Бинбанк 188 12
Лайф ФГ - Финансовая группа 100 12
Газпром нефть 397 12
РЖД - Российские железные дороги 1315 11
X5 Group - Пятерочка 600 11
Mary Kay - Мэри Кэй 85 11
X5 Group 630 11
Уралсиб Банк 424 11
KupiVip - Приват Трэйд 78 10
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 221 10
Citibank - Ситибанк 250 10
Утконос 109 10
Обувь России 27 10
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 200 10
Национальный банк Траст 110 10
Новард Управляющая компания - Novard 67 9
Юлмарт - Ulmart Holdings 174 9
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 65 9
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 100 9
Bayer AG - Байер 46 9
Visa International 1638 9
Пробизнесбанк АКБ 122 9
Альфа-Банк 1315 9
Спортмастер 132 9
Сетелем Банк 27 8
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 127 8
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 55 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 108 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 761 8
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 225 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4790 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1132 17
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1474 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1832 11
Федеральное казначейство России 862 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 803 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7299 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 315 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1872 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 162 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 872 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1094 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1210 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2006 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 224 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 878 3
Правительство Тюменской области - ГКУ ТО ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 22 3
Правительство Москвы 812 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 929 2
Счётная палата РФ 554 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 181 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 95 2
Роснано 619 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1943 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 376 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1624 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 44 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 131 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 76 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 1
Управление делами президента Российской Федерации 45 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 220 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 126 1
Администрация Владимирской области 1 1
СНБ Армении - Служба национальной безопасности Республики Армения 13 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 44 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 79 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 387 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3994 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12208 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1883 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2425 10
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 31 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2108 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 676 6
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 189 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 623 4
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 67 4
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 338 3
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 319 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 996 3
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 279 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 341 2
Безопасный город 382 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 601 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1258 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 86 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 384 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 977 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10052 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1447 2
ИТ-аутсорсинг 840 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12101 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 683 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car 9 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 80 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3965 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 796 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 143 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 548 1
WPC - Wireless Power Consortium - стандарт технологии беспроводной передачи энергии до 40 мм 20 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 623 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2504 1
Big Data - Большие данные 1232 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 746 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 684 1
Diameter 16 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 656 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 103 8
Kaspersky DDoS Prevention 27 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 542 3
Microsoft Exchange 946 2
Microsoft Windows 10 10079 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 65 2
Software AG - ARIS Platform 157 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 474 2
Software AG webMethods 71 2
Microsoft SQL Server 1151 2
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 64 1
Microsoft Dynamics CRM 488 1
OpenText Documentum 342 1
Oracle Hyperion Planning 95 1
Oracle СУБД 46 1
Microsoft Lync 275 1
Telegram - Мессенджер 81 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 72 1
Naumen Service Desk 125 1
Microsoft Dynamics CRM Online 37 1
Юнитера Лабс Оптимайзер - Optimizer 8 1
Цифровой электромонтер 3 1
SoftPoint Data Cluster 3 1
Microsoft Windows Intune 19 1
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 12 1
SAP LAM - SAP Linear Asset Management 1 1
Microsoft Azure 1203 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 724 1
Apple iOS 6188 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 426 1
Нанософт nanoCAD 37 1
SQL - Язык программирования 553 1
Microsoft Office 2941 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2053 1
Microsoft Skype 1873 1
Intel x86 - архитектура процессора 1264 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 903 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 755 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 162 1
Rakuten Viber 456 1
Хрусталев Александр 32 21
Шевченко Владимир 135 19
Гуральников Сергей 162 19
Прохоров Фёдор 80 19
Леушев Андрей 63 19
Халяпин Сергей 79 19
Коротнев Константин 32 18
Козлов Михаил 161 17
Мацоцкий Сергей 166 17
Скородумов Анатолий 64 16
Садовенко Илья 62 16
Громов Иван 98 15
Реймер Денис 50 15
Богачев Игорь 172 15
Сафронов Юрий 67 14
Ермолаев Артем 343 13
Шадаев Максут 415 13
Стуров Дмитрий 26 13
Лысенко Эдуард 216 12
Устюжанин Дмитрий 49 11
Пшиченко Дмитрий 19 11
Серебряков Виктор 44 10
Соколов Михаил 27 10
Меднов Сергей 121 10
Плешков Алексей 44 10
Еремеев Сергей 19 10
Широких Алексей 70 10
Бетсис Павел 84 10
Брагин Павел 22 10
Александрин Андрей 15 10
Богданов Кирилл 97 10
Карпенко Дмитрий 29 10
Разгуляев Валерий 18 10
Четвернин Алексей 659 10
Кравченко Константин 71 10
Пирогов Алексей 29 10
Ушаков Михаил 30 10
Козырев Алексей 274 9
Подкопаев Олег 24 9
Патрин Максим 31 9
Россия - Российская федерация - РФ 82012 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26547 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11998 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11506 16
Россия - ЦФО - Калужская область 724 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3767 9
Россия - УФО - Челябинская область 841 8
Казахстан - Республика 4114 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1982 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1066 6
Европа Восточная 2800 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1157 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 463 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 501 4
Россия - ЦФО - Тульская область 921 4
Россия - СФО - Новосибирск 2904 4
Россия - УФО - Тюменская область 744 3
Казахстан - Алматы 457 3
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 325 3
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 291 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 317 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 541 3
Украина - Киев 906 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2883 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 251 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 986 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 779 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2126 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1187 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1378 3
Россия - ПФО - Казань 1880 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент 172 2
Россия - ЮФО - Севастополь 453 2
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 113 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 90 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1014 2
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 27 1
Москва - Новая Москва - Большая Москва 47 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 557 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 150 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2704 28
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4063 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 196 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3619 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 408 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1490 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5007 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 917 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1509 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 163 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2221 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 16 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1085 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 31 1
МТР - Материально-технические ресурсы 38 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
Аутсорсинг 110 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 845 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 779 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 615 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1873 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1460 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10410 9
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 317 2
CNews TV 476 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 547 1
Эхо Москвы - радиостанция 167 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
CNews RND - R&D.CNews 2081 1
IDC - International Data Corporation 4512 2
RAEX - Эксперт РА 68 2
IDC Russia - IDC Россия 146 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2557 1
Gartner 3169 1
Fortune Global 500 266 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 33 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 150 3
МИЭТ - Московский институт электронной техники 76 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 90 1
НИУ ВШЭ Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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