Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Роспечать
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
Минпечати РФ
Публикаций - 212, упоминаний - 280
Роспечать упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2443 24
|Сеславинский Михаил 28 16
|Никифоров Николай 1131 12
|Жаров Александр 169 11
|Щеголев Игорь 684 10
|Медведев Дмитрий 1590 8
|Романченко Андрей 20 8
|Духовницкий Олег 91 7
|Пак Олег 91 7
|Иванов Олег 128 6
|Чурсин Игорь 20 6
|Шадаев Максут 420 6
|Волин Алексей 114 6
|Носков Константин 205 6
|Соколов Алексей 129 6
|Малинин Александр 40 5
|Григорьев Владимир 7 5
|Качанов Олег 59 5
|Мишустин Михаил 333 5
|Кисляков Евгений 88 5
|Добродеев Олег 7 4
|Понькин Александр 26 4
|Калугин Сергей 168 4
|Поносов Александр 69 4
|Липов Андрей 50 3
|Никифорова Светлана 33 3
|Солдатов Алексей 82 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Паршин Максим 174 3
|Черненко Андрей 40 3
|Хазов Михаил 5 3
|Яцеленко Николай 12 3
|Эрнст Константин 16 3
|Горбачев Михаил 33 3
|Черкесова Бэлла 8 3
|Силин Михаил 25 3
|Ларина Екатерина 11 3
|Твердынин Марк 16 3
|Огуряев Дмитрий 56 3
|Северов Дмитрий 41 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1027343.
Создано именных указателей - 62074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1027343.
Создано именных указателей - 62074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru