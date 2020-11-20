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Роспечать
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
Минпечати РФ



20.11.2020 Владимир Путин упразднил Россвязь и Роспечать
20.11.2020 Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати
18.11.2019 Сколько заработали новые руководители Минкомсвязи? Рейтинг доходов чиновников
20.06.2018 Два замминистра связи стали сельскохозяйственными магнатами
24.05.2017 Замминистра связи и глава Роскомнадзора заработали на недвижимости десятки миллионов
09.06.2016 У Минкомсвязи, Россвязи, Роспечати и Роскомнадзора выявлены нарушения в госконтрактах на 1,3 млрд рублей
23.01.2012 «Роспечать» под защитой «Лаборатории Касперского»
16.06.2009 «Дочка» «Роспечати» внедряет СЭД «Дело»
12.04.2007 11-й Российский интернет-форум подвел итоги
22.01.2007 Роспечать заплатит за директора-пирата
10.04.2006 В Роспечати состоялся брифинг, приуроченный к 12-летию Рунета

Публикаций - 212, упоминаний - 280

Роспечать упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 13
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 323 13
Космическая связь ФГУП ГПКС 366 10
Microsoft Corporation 21014 9
Акадо Телеком - Комкор 771 7
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 299 6
Крок 1560 6
Nortel Networks 1286 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2238 5
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 385 4
NVision Group - Энвижн Груп 629 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 4
Cisco Systems 4640 3
NEC Electronics 58 3
Softline - Софтлайн 1767 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3761 3
Google LLC 9440 3
Восход ФГБУ НИИ 451 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 189 3
Oracle - Sun Microsystems 2159 3
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 82 3
Eutelsat 133 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 619 2
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 88 2
Золотая Корона 339 2
1С-Битрикс - Bitrix 416 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 254 2
Nokia Corporation 5235 2
Ростелеком - Связьинвест 1657 2
5034 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 2
Startobaza - Стартобаза 33 2
VK - Mail.ru Group 2814 2
Yandex - Яндекс 4614 2
HP Inc. 5104 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 1
Ростех - Ростехнологии 2350 1
VMware 1981 1
SAP SE 4379 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1512 1
Почта России ПАО 1798 11
Связной ГК 1085 5
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 5
Евросеть 1342 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1586 4
Орион-Экспресс - Телекарта 134 4
Газпром ГПМ - Газпром-Медиа Холдинг 144 3
РЖД - Российские железные дороги 1331 3
Совкомбанк ПАО 157 2
Dixis - Диксис 343 2
Национальные приоритеты АНО 7 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 141 2
Jaguar Cars 99 1
Audi 173 1
ВТБ24 622 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Porsche 55 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 24 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 177 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 49 1
Быстроденьги МФК 22 1
Свобода 37 1
Гранит 13 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 189 1
Беталинк 102 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 87 1
Вертолеты России 126 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 86 1
Visa International 1640 1
Газпром нефть 400 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1618 1
Yamaha 89 1
Почта Банк 304 1
HeadHunter Group - HH Group 385 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 154 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 50 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 299 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 201 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7395 66
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 44
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2055 36
Правительство РФ 2659 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 16
Правительство Москвы 819 16
Президент Российской Федерации 1731 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1995 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2037 11
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 300 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2047 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1765 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1515 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1168 8
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 825 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 6
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 109 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 6
Минкультуры РФ - Министерство культуры 102 6
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 324 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 6
Счётная палата РФ 556 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 6
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2368 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2781 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1174 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 295 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 273 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 952 4
Федеральное казначейство России 867 4
Администрация Президента РФ 325 4
Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 34 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 532 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 15
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 6
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 3
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 53 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 161 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12176 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12369 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1770 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2742 4
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SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 120 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 602 3
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10160 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 154 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 236 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5246 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1923 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1343 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 505 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 802 1
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 65 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1042 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 211 1
ИДК - Инспекционно-досмотровый комплекс 18 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 483 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 133 1
FTTH - Fiber To The Home 122 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 1
ИТ-аутсорсинг 860 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1020 1
Website - Вебсайт 431 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 216 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 384 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 765 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3283 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 157 1
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1261 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 163 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1049 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 84 1
PTT - Push-to-talk 69 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 86 7
Chrysler Town & Country - Dodge Caravan 7 4
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 125 3
Nissan Murano 6 3
Microsoft Windows 10 10129 2
Linux OS 7207 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1142 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 728 2
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 2
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 170 1
ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 12 1
ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 10 1
Microsoft Office Online 29 1
ФГИС КИ - ГИС координации информатизации - portal.eskigov.ru 10 1
Microsoft Windows 2000 1051 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1477 1
Ростелеком БФТ - АЦК-Финансы 27 1
Microsoft Windows 98 331 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 9 1
НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ 22 1
Ford Focus - Компакт-кар 23 1
ЕАИС ТО - Единая Автоматизированная Информационная Система Технического Осмотра 5 1
МегаФон 3G-сеть 22 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 1
Avaya Interaction Center 12 1
CFMoto X - серия квадроциклов 1 1
Kaspersky Enterprise Space Security 45 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
Adobe Dreamweaver 40 1
Microsoft Office Communicator 27 1
Platex SoftSwitch 1 1
Nissan Patrol - внедорожник 3 1
Nissan Almera - автомобиль 1 1
VK - Mail.ru Agent 38 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 53 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 184 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 40 1
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 98 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 141 1
Microsoft Windows 1378 1
Путин Владимир 2443 24
Сеславинский Михаил 28 16
Никифоров Николай 1131 12
Жаров Александр 169 11
Щеголев Игорь 684 10
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Духовницкий Олег 91 7
Пак Олег 91 7
Иванов Олег 128 6
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Мишустин Михаил 333 5
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Добродеев Олег 7 4
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Черненко Андрей 40 3
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Яцеленко Николай 12 3
Эрнст Константин 16 3
Горбачев Михаил 33 3
Черкесова Бэлла 8 3
Силин Михаил 25 3
Ларина Екатерина 11 3
Твердынин Марк 16 3
Огуряев Дмитрий 56 3
Северов Дмитрий 41 3
Россия - Российская федерация - РФ 82514 90
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 30
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Беларусь - Белоруссия 3207 7
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 6
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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