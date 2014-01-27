Индексная книга CNews*
Роснефть ТНК-ВР Холдинг
Публикаций - 248, упоминаний - 408
Роснефть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Серова Елена 317 12
|Вексельберг Виктор 143 12
|Строкович Антон 51 11
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 44 10
|Фридман Михаил 98 7
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 25 7
|Евтушенков Владимир 194 6
|Слободин Михаил 56 6
|Ермолаев Алексей 7 5
|Кузьмичев Алексей 15 5
|Мацоцкий Сергей 173 5
|Рейман Леонид 1009 5
|Головин Андрей 12 5
|Путин Владимир 2542 4
|Кудряшев Антон 27 4
|Шлыков Алексей 44 4
|Севрюков Алексей 16 4
|Греф Герман 345 4
|Шевченко Владимир 138 4
|Кочетков Владислав 247 3
|Сушин Александр 6 3
|Бахтиаров Алексей 21 3
|Попова Мария 139 3
|Асланян Сергей 96 3
|Хан Герман 13 3
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 3
|Орлов Дмитрий 21 3
|Семенова Ирина 43 3
|Пехтерев Сергей 44 3
|Пегасов Сергей 55 3
|Жбанков Антон 12 3
|Усманов Алишер 275 3
|Кирюшин Сергей 66 3
|Медведев Дмитрий 1604 3
|Львов Владимир 13 3
|Кулик Вадим 126 3
|Ананьин Алексей 74 3
|Поповский Александр 90 3
|Гутман Виктор 17 3
|Королев Игорь 61 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193509, в очереди разбора - 947185.
Создано именных указателей - 87280.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193509, в очереди разбора - 947185.
Создано именных указателей - 87280.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.