Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 87280
ИКТ 7725
Организации 5829
Ведомства 1304
Ассоциации 641
Технологии 2809
Системы 16692
Персоны 30754
География 1473
Статьи 1139
Пресса 853
ИАА 578
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1423
Мероприятия 808

Роснефть ТНК-ВР Холдинг



27.01.2014 «Спектр РС» обеспечил бесперебойное питание для тюменского офиса ТНК-BP
17.05.2013 «Андэк» построила автоматизированную систему проверки контрагентов для ТНК-BP
22.04.2013 Accenture разработала подход к управлению портфелем ИТ-проектов для ТНК-ВР
22.02.2013 ТНК-ВР будет сверять внутригрупповые расчеты по-новому
31.01.2013 ТНК-BP выбрала нового ИТ-директора
25.12.2012 ИТ-директор ТНК-BP вернулся в «Альфа-банк»
20.12.2012 Заправки ТНК-BP меняют российское ПО на израильское
19.11.2012 PM Expert оказывает ТНК-BP услуги поддержки управления проектом
25.10.2012 ИТ-директор ТНК-BP перешел в «Роснефть»
07.08.2012 ТНК-BP оптимизирует систему управления персоналом
06.06.2012 Совладелец ТНК-BP и РУСАЛа вложил $20 млн в инновационный сервис заказа такси
03.04.2012 «ТНК-ВР» повысила производительность системы управления SAP, обновив аппаратную платформу
14.03.2012 В ТНК-BP стартовал мега-проект ИТ-аутсорсинга
10.10.2011 CNews TV. Астерос оснастила штаб-квартиру ТНК-BP
23.09.2011 Московский ТНК-ВР перешел на IP-телефонию
22.09.2011 «Астерос» построил ИТ-инфраструктуру нового офиса ТНК-ВР
22.09.2011 Не сумев продать своего ИТ-аутсорсера, ТНК-BP решила его раздать
03.08.2011 «Инфосистемы Джет» автоматизировали управление правами доступа в ТНК-BP
17.06.2011 «Эвола» автоматизировала управление эффективностью деятельности персонала ТНК-ВР в системе SAP ERP HCM
06.06.2011 Претенденты на ИТ-бизнес ТНК-BP приступили к оценке его стоимости
04.03.2011 «Ай-Теко» и «Танаис» автоматизировали договорную работу в «дочках» ТНК-BP
08.02.2011 «Эвола» автоматизировала управление командировками в ТНК-ВР
27.09.2010 «Ай-Теко» и SAP автоматизировали управление кадровым потенциалом в дочерних компаниях ТНК-ВР
09.08.2010 «Эвола» оптимизировала систему аналитической отчетности на базе SAP BW в ТНК-ВР
05.08.2010 «Ай-Теко» тиражирует решение по договорной работе на базе Directum в «дочках» ТНК-BP
26.07.2010 Система учета геолого-технических мероприятий ТНК-BP прошла независимый аудит
13.07.2010 Tieto и "Систематика" поборются за ИТ-"дочку" "ТНК-BP"
15.04.2010 Перерабатывающие предприятия ТНК-BP переводят работу с договорами в СЭД Directum
28.01.2010 Топ-менеджер ТНК-ВР назначен вице-президентом «Ситроникса»
30.10.2009 Платформа VMware стала корпоративным стандартом ИТ-инфраструктуры ТНК-BP
09.09.2009 «Микротест» внедрила акселераторы сетевого трафика для ТНК-BP
03.09.2009 ТНК-ВР автоматизировала управление кадровым потенциалом на базе решений SAP
02.06.2009 «Ай-Теко» и «Эвола» внедрили SAP HCM в «дочке» ТНК-ВР
27.04.2009 УК «Армекс» выиграла конкурс на обслуживание зданий и офисов ТНК-ВР
21.04.2009 Digital Security провела аудит SRM-системы ТНК-BP
29.10.2008 «Вектор» внедряет систему мониторинга транспортных средств в «дочке» ТНК-ВР
17.10.2008 Redlab/Redcenter внедрит SAP HCM в «дочке» ТНК-BP
20.08.2008 «Открытые Технологии» автоматизировали учет и планирование ГТМ для ТНК-ВР
20.03.2008 Правоохранительные органы приостановили работу дата-центра ТНК-ВР
29.01.2008 «Сетьтелеком» создал спутниковую сеть для ТНК-ВР

Публикаций - 248, упоминаний - 408

Роснефть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4595 46
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 34
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 28
Oracle Corporation 6035 22
Ростелеком - Связьинвест 1698 19
Microsoft Corporation 22497 18
IBM - International Business Machines Corp 8941 18
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 15
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 14
Астерос - Asteros 624 14
АФК Система ПАО 1638 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 13
Айтеко - iTeco 915 12
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 11
Directum - Директум 830 10
6072 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 8
Telenor - Теленор 725 8
Evola - Эвола 28 8
Открытые технологии 600 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 8
Парус Корпорация 442 8
Intel Corporation 11262 7
Johnson Controls 33 7
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 7
Киевстар - Kyivstar 475 7
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 7
Turkcell 319 7
Software AG & IDS Scheer 196 7
PM Expert 112 7
TietoEVRY - Tieto 128 7
Cisco Systems 4720 7
Dell EMC 4736 7
Программный продукт ГК 3960 6
SAP CIS - САП СНГ 821 6
Telia Company - TeliaSonera 802 6
Крок - Croc 1616 6
Альфа-Групп - Altimo 382 6
Роснефть НК 434 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 29
Альфа-Банк 1476 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 23
Газпром ПАО 1008 22
Альфа-Групп 613 22
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 21
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 90 12
Аэрофлот - Aeroflot 648 12
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 102 11
Сургутнефтегаз - СНГ 193 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 10
РОСНО СК - Страховая компания 171 10
РЖД - Российские железные дороги 1458 9
BP - British Petroleum 132 9
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 9
Северсталь ПАО - Severstal 308 9
ГПБ - Газпромбанк 842 9
Русагро Группа Компаний 182 9
Лукойл Информ 87 8
X5 Group 709 8
Газпром нефть 439 8
Access Industries 36 8
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 7
Татнефть 182 7
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 73 6
ЮКОС НК 138 6
ВБД - Вимм-Билль-Данн 57 6
Открытие ФК - Росгосстрах 266 6
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 30 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 6
Башнефть ПАО АНК 118 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 6
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 104 5
Связной ГК 1190 5
Русский стандарт Банк 370 5
РусГидро ПАО 206 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 4
Президент Российской Федерации 3770 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 6
Правительство Москвы 1640 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 5
Таможня - Таможенная служба 421 4
Федеральное казначейство России 1345 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 22 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 2
Администрация Президента РФ 904 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 151 2
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 80 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 2
Счётная палата РФ 628 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 39 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 56 1
Мосгортранс ГУП 88 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 128 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 8 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
Единая Россия - Политическая партия 246 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 27 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 42
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 21
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 13
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 228 11
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 10
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 9
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 9
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 416 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 3363 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 7
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 6
Визуализация 1338 5
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1401 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 5
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 217 5
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 604 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 4
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 296 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 4
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 351 4
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 383 4
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 850 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 180 13
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 7
Apple iPad 3663 4
Microsoft Windows 2000 2856 4
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 3
Directum СЭД - ECM-система 201 3
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 3
Microsoft Windows 10 11713 3
IBM Power Systems - Серия серверов 216 3
Software AG - ARIS Platform 162 3
SAP NetWeaver 124 3
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 28 2
БОСС Кадровик HRMS 141 2
Oracle СУБД 310 2
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 128 2
Esri ArcGIS 127 2
Oracle Hyperion 171 2
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 31 2
Directum Storage Services 25 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 278 2
Microsoft SQL Server 1416 2
Microsoft Dynamics 893 2
Kaspersky Internet Security 366 2
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 32 1
HPE OpenView 197 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 1
Астерос Securix 11 1
Microsoft Windows Server 2012 160 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 32 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 114 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 30 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 1
Oracle Hyperion Planning 115 1
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 218 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 96 1
Webmoney Transfer 147 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 1
Google Android 11959 1
Серова Елена 317 12
Вексельберг Виктор 143 12
Строкович Антон 51 11
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 44 10
Фридман Михаил 98 7
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 25 7
Евтушенков Владимир 194 6
Слободин Михаил 56 6
Ермолаев Алексей 7 5
Кузьмичев Алексей 15 5
Мацоцкий Сергей 173 5
Рейман Леонид 1009 5
Головин Андрей 12 5
Путин Владимир 2542 4
Кудряшев Антон 27 4
Шлыков Алексей 44 4
Севрюков Алексей 16 4
Греф Герман 345 4
Шевченко Владимир 138 4
Кочетков Владислав 247 3
Сушин Александр 6 3
Бахтиаров Алексей 21 3
Попова Мария 139 3
Асланян Сергей 96 3
Хан Герман 13 3
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 3
Орлов Дмитрий 21 3
Семенова Ирина 43 3
Пехтерев Сергей 44 3
Пегасов Сергей 55 3
Жбанков Антон 12 3
Усманов Алишер 275 3
Кирюшин Сергей 66 3
Медведев Дмитрий 1604 3
Львов Владимир 13 3
Кулик Вадим 126 3
Ананьин Алексей 74 3
Поповский Александр 90 3
Гутман Виктор 17 3
Королев Игорь 61 3
Россия - РФ - Российская федерация 108428 156
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 92
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 22
Украина 6212 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 14
Европа 12319 11
Россия - СФО - Новосибирск 3269 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 10
Европа Восточная 2927 10
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 179 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 8
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 490 7
Турция - Турецкая республика 1708 6
Индия - Республика 4263 6
Россия - УФО - Тюменская область 838 6
Казахстан - Республика 4467 6
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 5
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 658 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 5
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 664 5
Нидерланды 2197 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 454 5
Азия - Азиатский регион 3803 5
Африка - Африканский регион 2928 5
Финляндия - Финляндская Республика 1816 4
Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 15 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 4
Беларусь - Белоруссия 3525 4
Россия - ПФО - Саратовская область 564 4
Россия - ЦФО - Рязанская область 412 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1008 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 4
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 354 4
Россия - Сибирь 1579 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 45
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 25
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 24
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 14
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 13
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 9
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 9
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 8
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 8
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 7
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 6
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 4
Экономический эффект 694 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 711 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 241 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 2
ФОТ - Фонд оплаты труда 74 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 231 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 19
FT - Financial Times 1118 3
NYT - The New York Times 956 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 3
N+1 - Издание 121 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
Финансовые известия 32 1
Forbes - Форбс 591 1
DatacenterDynamics 4 1
Росбалт ИА 60 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Известия ИД 307 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
Комсомольская Правда - газета 58 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
Bloomberg 1009 1
WikiLeaks 113 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 22
IDC - International Data Corporation 4671 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 6
Gartner - Гартнер 3301 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
In-Stat 81 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
РАН - Российская академия наук 1397 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
ТюмГУ - НИИ Экологии и РИПР - Научно-исследовательский институт экологии и рационального использования природных ресурсов 2 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 17 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени С. М. Кирова 26 1
ГУУ - Государственный университет управления 47 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 47 1
AIBEc - American Institute of Business and Economics - Американский институт бизнеса и экономики 3 1
University of Warwick - Уорикский университет 1 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 29 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 40 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 82 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 93 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 2
ISR - Integrated Systems Russia 24 2
itSMF - IT Service Management Forum 28 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 1
SAP TechEd 9 1
Международный женский день - 8 марта 118 1
Best Office Awards 2 1
Oracle Primavera - международная конференция пользователей 7 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193509, в очереди разбора - 947185.
Создано именных указателей - 87280.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Дюймовые фотоматрицы в смартфонах: обман производителей или дань традициям?

Обзор мини-ПК Acer Veriton N4680G: все необходимое в компактном корпусе

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Показать еще

Наука

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
Показать еще