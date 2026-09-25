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Роснано ФИОП ТехноСпарк Tubot

Роснано - ФИОП - ТехноСпарк - Tubot

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.09.2026 Научная победа: Десятки российских роботов завезут на предприятия отечественного ТЭК 1
27.04.2022 Tubot завершил разработку системы управления для внутритрубного робота 1
16.09.2021 Стартап Tubot успешно испытал робота для диагностики нефтегазопровода 1
24.08.2021 В Москве определены лучшие стартапы в сфере трубной промышленности 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Роснано и организации, системы, технологии, персоны:

Роснано - ФИОП - ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - НЦ ТехноСпарк - TechnoSpark 35 1
Navigine - Навигационные решения 19 1
Роснано - Сигма.Новосибирск 3 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 127 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 284 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7579 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26776 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6684 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2761 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1536 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2128 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1264 1
DeepTech - Глубинные технологии - решения и технологии с высокой степенью научной, инженерной инновации с использованием «сквозных технологий» 37 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3220 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23622 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54644 1
МИК - Московский акселератор 36 1
Проектные технологии - AURORAi 2 1
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Россия - СФО - Новосибирск 4929 1
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Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 595 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3419 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34208 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18349 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5562 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2779 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474984, в очереди разбора - 724680.
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