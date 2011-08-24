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Роскосмос РКК Энергия Прогресс ТГК транспортный грузовой космический корабль



24.08.2011 Вслед за спутником Россия потеряла транспортный корабль «Прогресс»
30.07.2010 Проведен анализ причин прекращения сближения "Прогресс М-06М" с РС МКС
16.07.2010 "Прогресс М-06М" скорректировал орбиту МКС
01.07.2010 Завершается полет корабля "Прогресс М-04М"
30.06.2010 Осуществлен успешный пуск РН "Союз-У" с ТГК "Прогресс М-06М"
30.06.2010 На Байконуре завершается подготовка к запуску корабля "Прогресс М-06М"
11.05.2010 "Прогресс М-04М" отстыкован от МКС
07.05.2010 "Прогресс М-04М" готовится к расстыковке
29.04.2010 С Байконура успешно запущен корабль "Прогресс М-05М"
28.04.2010 На Байконуре завершается подготовка к старту корабля "Прогресс М-05М"
23.04.2010 Орбиту МКС скорректирует "Прогресс М-04М"
23.04.2010 "Прогресс М-03М" покинул МКС
22.04.2010 "Прогресс М-03М" покидает МКС
23.03.2010 Орбиту МКС скорректирует корабль «Прогресс М-04М»
22.03.2010 На Байконур доставлены РН "Протон-М" и ТГК "Прогресс М-05М"
05.02.2010 "Прогресс М-04М" состыкован с МКС
03.02.2010 "Прогресс М-04М" летит на МКС
08.12.2009 Приборно-агрегатный отсек корабля-модуля "Прогресс М-МИМ2" завершил свою миссию
11.11.2009 С Байконура успешно запущен модуль «Поиск»
19.10.2009 Корабль "Прогресс М-03М" состыкован с МКС
15.10.2009 "Прогресс М-03М" пристыкуется к МКС утром 18 октября
13.10.2009 На Байконуре начались работы первого стартового дня по запуску корабля "Прогресс М-03М"
28.09.2009 "Прогресс М-67" сведен с орбиты и затоплен в океане
21.09.2009 "Прогресс М-67" отстыковался от МКС
30.07.2009 Осуществлена стыковка грузового корабля "Прогресс М-67"с МКС
29.07.2009 ЦУП сегодня проведет прямую трансляцию стыковки "Прогресса М-67" с МКС
24.07.2009 Осуществлен успешный запуск ТГК "Прогресс М-67"
22.07.2009 На Байконуре начались работы первого стартового дня по запуску корабля "Прогресс М-67"
14.07.2009 "Прогресс М-02М": полет завершен
13.07.2009 "Прогресс М-02М": эксперимент прошёл успешно
01.07.2009 "Прогресс М-02М" отстыкован от Международной космической станции
30.06.2009 Завершается полет «Прогресса М-02М» в составе МКС
24.06.2009 "Прогресс М-02М": расстыковка с МКС назначена на 30 июня
19.05.2009 Завершён полёт грузового корабля "Прогресс М-66"
18.05.2009 Завершается полет грузового корабля "Прогресс М-66"
13.05.2009 "Прогресс М-02М" состыковался с МКС
06.05.2009 «Прогресс М-02М» готовится сменить на МКС «Прогресс М-66»
21.04.2009 Скафандр "Орлан-МК" готовят к доставке на МКС
20.04.2009 На Байконуре продолжается подготовка к запуску корабля "Прогресс М-02М"
13.02.2009 "Прогресс М-66" состыковался с МКС

Публикаций - 260, упоминаний - 490
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