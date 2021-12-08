Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Роскомнадзор РФ
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Роскомсвязьнадзор
Россвязьнадзор
Публикаций - 1996, упоминаний - 5537
Роскомнадзор РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2443 153
|Жаров Александр 169 143
|Никифоров Николай 1131 120
|Медведев Дмитрий 1590 83
|Щеголев Игорь 684 69
|Иванов Олег 128 65
|Ситников Сергей 75 56
|Волин Алексей 114 42
|Мишустин Михаил 333 41
|Соколов Алексей 129 40
|Бокова Людмила 80 39
|Дуров Павел 220 38
|Козлюк Артем 39 36
|Носков Константин 205 33
|Кулин Филипп 39 33
|Шадаев Максут 420 31
|Ампелонский Вадим 31 31
|Сычев Артем 51 30
|Контемиров Юрий 30 29
|Горбатько Александр 93 29
|Рейман Леонид 1002 29
|Лугов Андрей 32 28
|Палей Лев 34 26
|Демидов Сергей 54 26
|Хинштейн Александр 58 25
|Дарбинян Саркис 35 25
|Остапенко Григорий 27 24
|Клишас Андрей 44 24
|Ройтман Евгений 41 23
|Климарев Михаил 46 22
|Мардер Наум 114 22
|Левин Леонид 88 21
|Яровая Ирина 64 21
|Бугаенко Валерий 31 20
|Духовницкий Олег 91 19
|Горелкин Антон 35 19
|Свердлов Денис 170 19
|Липов Андрей 50 18
|Приезжева Антонина 18 18
|Мусич Роман 19 18
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru