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Роскомнадзор РФ
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Роскомсвязьнадзор
Россвязьнадзор

Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор


08.12.2021 В России заблокировали сайт Tor по старинному решению суда
07.12.2021 Роскомнадзор запрещает в России Tor, но не говорит, за что
03.12.2021 В России заблокировали главную мировую площадку для рукодельников, хотя запрещенную информацию она удалила
03.12.2021 Google и Facebook заплатят в России до 10 млрд рублей штрафа. Это беспрецедентный случай
23.11.2021 Объявлена «чертова дюжина» ИТ-компаний, которые будут карать за отсутствие офиса в России. Под ударом Telegram и Zoom
11.11.2021 Онлайн-кинотеатры нарвались на гигантские штрафы Роскомнадзора за мат и сцены секса в старом кино
01.11.2021 Минцифры и Роскомнадзор берут на учет трансграничные линии связи
30.09.2021 Facebook грозит в России крупнейший штраф в истории
09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты
07.09.2021 Роскомнадзор даст российским банкам доступ к детскому порно, сайтам про наркотики и экстремизм
30.07.2021 Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi
29.07.2021 Власти готовятся запретить в России популярнейшую художественную галерею интернета
29.07.2021 МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи
22.07.2021 Google удалила из поисковой выдачи сотни тысяч ссылок из-за российского «закона о VPN»
23.06.2021 Жаркий июнь 2021 г. Роскомнадзор получил беспрецедентные полномочия для управления Рунетом
17.06.2021 В России начались блокировки VPN. Первые жертвы - Opera VPN и VyprVPN
17.06.2021 Роскомнадзор займется обустройством госграницы в интернете
15.06.2021 Российская неделя высоких технологий - 2021
09.06.2021 Защищенный почтовый сервис ушел из России, чтобы не воевать с Роскомнадзором. Как продолжить им пользоваться
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews
02.06.2021 Депутаты заставляют Роскомнадзор победить «серую» рекламу в интернете
05.05.2021 Роскомнадзор завалил Google, Facebook и Twitter штрафами на десятки миллионов рублей
29.04.2021 Роскомнадзор нашел на PornHub оскорбление властей и нарушение прав на свободу вероисповедания
12.04.2021 В радиочастотном центре Роскомнадзора новый глава. Дама-генерал уволилась
09.04.2021 Оборудование для «суверенного интернета» вызывает системные сбои у МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2
02.04.2021 Бывший глава Роскомнадзора превратил Rutube в полную копию YouTube
26.03.2021 Роскомнадзор отказался от идеи регистрировать в соцсетях по паспорту, но придумал другой способ узнать данные пользователей
25.03.2021 Граждан России перестанут пускать в соцсети без паспорта. Роскомнадзор уже запустил процедуру
18.03.2021 Роскомнадзор вводит тотальную слежку за переговорами и передвижениями всех россиян. Как под нее не попасть
10.03.2021 Роскомнадзор начал войну с Twitter и первым же пострадал
03.02.2021 В России заблокирован свободный и открытый мессенджер
19.01.2021 Роскомнадзор отдал на расправу иностранцам более 1700 российских сайтов
18.01.2021 Роскомнадзор потратит сотни миллионов на проверку всех сотовых абонентов России
30.12.2020 Роскомнадзор попал под реструктуризацию. Под нож пойдут два управления и один заместитель
24.11.2020 Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет»
19.11.2020 Власти станут блокировать Facebook, Twitter и YouTube за цензуру российских СМИ
26.10.2020 Власти получили доменную зону СССР через уголовное дело против основателя Рунета
20.10.2020 Бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора взяли на работу в театр
08.09.2020 Дама-генерал из Генпрокуратуры возглавила Радиочастотный центр Роскомнадзора

Публикаций - 1996, упоминаний - 5537

Роскомнадзор РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 294
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 291
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 279
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 272
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2238 155
Google LLC 9440 154
Yandex - Яндекс 4582 137
Telegram Group 744 118
Meta - Facebook 4129 106
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1829 98
Twitter 2293 96
VK - Mail.ru Group 2814 78
Apple Inc - Эппл Рус 10124 61
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 58
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 323 57
Yota - Скартел 703 56
Ростелеком - Связьинвест 1657 52
Ростех - Ростехнологии 2334 42
Microsoft Corporation 21014 39
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1243 38
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3761 37
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 37
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 33
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 732 29
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 617 29
АФК Система ПАО 1624 29
СМАРТС Компания 505 29
Amazon Inc - Amazon.com 2529 28
Huawei 2996 26
Group-IB - Группа информационной безопасности 410 25
Акадо Телеком - Комкор 771 24
Rambler Group - Рамблер ГК 758 24
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1243 23
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 634 22
Cloudflare 55 21
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 299 21
Сумма Телеком - Sumtel 131 20
Восход ФГБУ НИИ 451 19
Zello 20 19
Основа Телеком 56 19
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 62
Газпром ГПМ - Газпром-Медиа Холдинг 144 39
Почта России ПАО 1798 35
LinkedIn 548 31
НСПК - Национальная система платежных карт 273 27
РЖД - Российские железные дороги 1331 27
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 164 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 24
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 711 22
Эксмо-АСТ - издательство 55 21
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 857 20
Флибуста 28 19
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 224 18
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 18
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 117 17
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 27 16
Металлинвестбанк 42 16
УЭК - Универсальная электронная карта 523 14
Открытие ФК 460 13
Лукойл Информ 87 13
AliExpress 292 13
eBay Inc 1560 13
Uber 276 13
Росводоканал 48 12
Visa International 1640 12
Газпром ПАО 778 12
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 11
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 11
Карусель - Сеть гипермаркетов 154 11
Орион-Экспресс - Телекарта 134 11
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 50 11
Газпром нефть 400 11
Netflix - Онлайн-кинотеатр 370 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 10
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 77 9
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 857 9
Мегаполис ТК 102 9
РСХБ-Страхование жизни 11 9
Эстет 9 9
Альфа-Банк 1336 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7366 619
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2321 272
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 221
Правительство РФ 2659 181
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 173
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 173
Президент Российской Федерации 1731 152
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 143
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1487 139
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 492 122
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2047 117
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1736 113
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2765 100
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1983 98
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 94
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 92
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2003 88
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 78
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 73
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 70
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1141 50
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 46
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 45
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 42
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 42
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 929 40
Районный суд Москвы 148 39
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1174 38
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 173 36
Администрация Президента РФ 325 35
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1517 32
Счётная палата РФ 556 31
Правительство Москвы 819 31
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 30
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 952 30
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 468 30
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 29
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1855 28
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 811 25
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 81 23
РосКомСвобода - Общественная организация 82 71
Единая Россия - Политическая партия 218 60
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 39
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 193 26
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 25
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 25
ЛБИ - Лига безопасного интернета 50 22
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 22
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 161 14
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 10
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 220 9
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 8
ЛДПР 97 8
Интернет-видео - ассоциация 9 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 197 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 7
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 6
АРБ - Ассоциация российских банков 147 6
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 5
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 5
Руссофт - Russoft 345 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 5
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 14 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 4
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 36 3
АЮР - Ассоциация юристов России 16 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 33 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 47 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 60 3
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 3
Организация черноморского экономического сотрудничества - Черноморский фонд регионального сотрудничества 2 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 2
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 21 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12134 157
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4210 152
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1885 133
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4098 99
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12359 94
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5165 78
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1497 66
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4017 60
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1020 55
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10137 53
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 48
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 274 44
5G - Пятое поколение мобильной связи 1507 41
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 748 39
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 505 37
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1770 36
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 127 32
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration 2710 32
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 32
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1151 32
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 29
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1803 25
РЭС - Радиоэлектронные средства 43 23
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 339 22
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 236 22
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 736 20
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 127 19
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1427 19
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 389 17
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1910 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2447 16
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 15
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 71 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1923 14
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 13
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 686 13
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 232 13
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 219 13
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 44 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1253 13
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 168 161
Google YouTube - Видеохостинг 2178 84
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1142 47
Google Android 11673 43
WhatsApp Messenger 694 42
Rakuten Viber 465 42
VK - Mail.ru Одноклассники 977 42
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 39
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер 66 39
AWS - Amazon Web Services 605 37
Google Play - Google Store - Android Market 2638 30
Apple iOS 6248 30
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 728 28
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 213 27
Apple - App Store 2355 27
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 24
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2061 22
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 514 22
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 24 22
Linux OS 7207 22
Telegram - Мессенджер 82 21
Microsoft Windows 10 10129 20
Apple iPhone - серия смартфонов 5825 18
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 18
Opera Browser - Браузер 863 17
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 286 17
Microsoft Azure 1217 16
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 112 15
ByteDance TikTok 116 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 244 15
Google Gmail 777 14
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 200 13
WeChat - Мессенджер 98 13
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 360 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 542 12
Microsoft Bing 333 11
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 79 10
Microsoft Skype 1885 10
Booking.com 80 10
Яндекс.Видео 32 10
Путин Владимир 2443 153
Жаров Александр 169 143
Никифоров Николай 1131 120
Медведев Дмитрий 1590 83
Щеголев Игорь 684 69
Иванов Олег 128 65
Ситников Сергей 75 56
Волин Алексей 114 42
Мишустин Михаил 333 41
Соколов Алексей 129 40
Бокова Людмила 80 39
Дуров Павел 220 38
Козлюк Артем 39 36
Носков Константин 205 33
Кулин Филипп 39 33
Шадаев Максут 420 31
Ампелонский Вадим 31 31
Сычев Артем 51 30
Контемиров Юрий 30 29
Горбатько Александр 93 29
Рейман Леонид 1002 29
Лугов Андрей 32 28
Палей Лев 34 26
Демидов Сергей 54 26
Хинштейн Александр 58 25
Дарбинян Саркис 35 25
Остапенко Григорий 27 24
Клишас Андрей 44 24
Ройтман Евгений 41 23
Климарев Михаил 46 22
Мардер Наум 114 22
Левин Леонид 88 21
Яровая Ирина 64 21
Бугаенко Валерий 31 20
Духовницкий Олег 91 19
Горелкин Антон 35 19
Свердлов Денис 170 19
Липов Андрей 50 18
Приезжева Антонина 18 18
Мусич Роман 19 18
Россия - Российская федерация - РФ 82514 1401
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 412
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 176
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34024 120
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3811 74
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1994 67
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 65
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 65
Россия - ЮФО - Республика Крым 679 64
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 63
Украина 5529 63
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1219 62
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