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Роскомнадзор РФ
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Роскомсвязьнадзор

Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор


08.12.2021 В России заблокировали сайт Tor по старинному решению суда
07.12.2021 Роскомнадзор запрещает в России Tor, но не говорит, за что
03.12.2021 В России заблокировали главную мировую площадку для рукодельников, хотя запрещенную информацию она удалила
03.12.2021 Google и Facebook заплатят в России до 10 млрд рублей штрафа. Это беспрецедентный случай
23.11.2021 Объявлена «чертова дюжина» ИТ-компаний, которые будут карать за отсутствие офиса в России. Под ударом Telegram и Zoom
11.11.2021 Онлайн-кинотеатры нарвались на гигантские штрафы Роскомнадзора за мат и сцены секса в старом кино
01.11.2021 Минцифры и Роскомнадзор берут на учет трансграничные линии связи
30.09.2021 Facebook грозит в России крупнейший штраф в истории
09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты
07.09.2021 Роскомнадзор даст российским банкам доступ к детскому порно, сайтам про наркотики и экстремизм
30.07.2021 Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi
29.07.2021 Власти готовятся запретить в России популярнейшую художественную галерею интернета
29.07.2021 МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи
22.07.2021 Google удалила из поисковой выдачи сотни тысяч ссылок из-за российского «закона о VPN»
23.06.2021 Жаркий июнь 2021 г. Роскомнадзор получил беспрецедентные полномочия для управления Рунетом
17.06.2021 В России начались блокировки VPN. Первые жертвы - Opera VPN и VyprVPN
17.06.2021 Роскомнадзор займется обустройством госграницы в интернете
15.06.2021 Российская неделя высоких технологий - 2021
09.06.2021 Защищенный почтовый сервис ушел из России, чтобы не воевать с Роскомнадзором. Как продолжить им пользоваться
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews
02.06.2021 Депутаты заставляют Роскомнадзор победить «серую» рекламу в интернете
05.05.2021 Роскомнадзор завалил Google, Facebook и Twitter штрафами на десятки миллионов рублей
29.04.2021 Роскомнадзор нашел на PornHub оскорбление властей и нарушение прав на свободу вероисповедания
12.04.2021 В радиочастотном центре Роскомнадзора новый глава. Дама-генерал уволилась
09.04.2021 Оборудование для «суверенного интернета» вызывает системные сбои у МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2
02.04.2021 Бывший глава Роскомнадзора превратил Rutube в полную копию YouTube
26.03.2021 Роскомнадзор отказался от идеи регистрировать в соцсетях по паспорту, но придумал другой способ узнать данные пользователей
25.03.2021 Граждан России перестанут пускать в соцсети без паспорта. Роскомнадзор уже запустил процедуру
18.03.2021 Роскомнадзор вводит тотальную слежку за переговорами и передвижениями всех россиян. Как под нее не попасть
10.03.2021 Роскомнадзор начал войну с Twitter и первым же пострадал
03.02.2021 В России заблокирован свободный и открытый мессенджер
19.01.2021 Роскомнадзор отдал на расправу иностранцам более 1700 российских сайтов
18.01.2021 Роскомнадзор потратит сотни миллионов на проверку всех сотовых абонентов России
30.12.2020 Роскомнадзор попал под реструктуризацию. Под нож пойдут два управления и один заместитель
24.11.2020 Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет»
19.11.2020 Власти станут блокировать Facebook, Twitter и YouTube за цензуру российских СМИ
26.10.2020 Власти получили доменную зону СССР через уголовное дело против основателя Рунета
20.10.2020 Бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора взяли на работу в театр
08.09.2020 Дама-генерал из Генпрокуратуры возглавила Радиочастотный центр Роскомнадзора

Публикаций - 1982, упоминаний - 5482

Роскомнадзор РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8513 292
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7763 290
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7465 278
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6189 271
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2222 155
Google LLC 9409 154
Yandex - Яндекс 4550 136
Telegram Group 737 118
Meta - Facebook 4118 106
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1816 97
Twitter 2281 96
VK - Mail.ru Group 2809 78
Apple Inc - Эппл Рус 10094 61
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1842 58
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 323 57
Yota - Скартел 699 56
Ростелеком - Связьинвест 1656 52
Ростех - Ростехнологии 2298 42
Microsoft Corporation 20979 39
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 38
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 879 37
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3738 37
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1474 33
АФК Система ПАО 1617 29
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 613 29
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 713 29
СМАРТС Компания 491 29
Amazon Inc - Amazon.com 2518 28
Group-IB - Группа информационной безопасности 406 25
Huawei 2979 25
Rambler Group - Рамблер ГК 757 24
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 23
Акадо Телеком - Комкор 775 23
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 631 22
Cloudflare 52 21
НТВ-Плюс 251 21
Сумма Телеком - Sumtel 131 20
Восход ФГБУ НИИ 422 19
Zello 20 19
Основа Телеком 56 19
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4819 62
Газпром-Медиа Холдинг 142 39
Почта России ПАО 1773 35
LinkedIn 547 31
РЖД - Российские железные дороги 1322 27
НСПК - Национальная система платежных карт 272 27
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 163 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1895 24
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 694 21
Эксмо-АСТ - издательство 55 21
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 840 20
Флибуста 28 19
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 18
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 96 17
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 223 17
Металлинвестбанк 41 16
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 27 16
УЭК - Универсальная электронная карта 523 14
Открытие ФК 566 13
Лукойл-Информ 87 13
eBay Inc 1560 13
Uber 273 13
Uber Technologies 274 13
AliExpress 289 13
Газпром ПАО 746 12
Росводоканал 47 12
Visa International 1640 12
Газпром нефть 399 11
Орион-Экспресс - Телекарта 133 11
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 766 11
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 50 11
Карусель - Сеть гипермаркетов 151 11
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 11
Netflix - Онлайн-кинотеатр 365 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1597 10
Донстрой - Дон-Строй Инвест 15 9
РСХБ-Страхование жизни 11 9
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 43 9
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 9
Альфа-Банк 1325 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7325 618
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2313 272
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2342 221
Правительство РФ 2646 181
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 554 173
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 173
Президент Российской Федерации 1717 150
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 143
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1478 139
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 490 122
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2017 117
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 112
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2734 100
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 98
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2011 94
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1628 92
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 88
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 739 78
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 424 73
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 70
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1135 49
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1133 46
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 469 45
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 42
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 609 42
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 924 40
Районный суд Москвы 147 39
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1153 38
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 138 36
Администрация Президента РФ 324 35
Счётная палата РФ 554 31
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1477 31
Правительство Москвы 815 31
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 930 30
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 928 30
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 462 30
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 376 29
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1842 28
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 806 25
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 65 23
РосКомСвобода - Общественная организация 82 71
Единая Россия - Политическая партия 218 60
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 39
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 26
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 25
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 25
ЛБИ - Лига безопасного интернета 50 22
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 22
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 160 14
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 10
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 219 9
ЛДПР 97 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 8
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 194 7
Интернет-видео - ассоциация 9 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 6
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 6
АРБ - Ассоциация российских банков 147 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 5
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 5
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 5
Руссофт - Russoft 342 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 4
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 14 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 4
ОНФ - Общероссийский народный фронт 33 3
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 3
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 36 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 47 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 60 3
АЮР - Ассоциация юристов России 16 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 3
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12115 155
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4196 152
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1808 133
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4018 98
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12262 93
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5139 78
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1491 66
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3957 59
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 55
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10073 53
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3167 48
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 272 44
5G - Пятое поколение мобильной связи 1487 41
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 746 39
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 502 37
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 36
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 32
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3068 32
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 127 32
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2569 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2509 29
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1781 24
РЭС - Радиоэлектронные средства 42 23
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 338 22
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 234 22
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 20
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 126 19
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1403 19
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 387 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2434 16
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1886 16
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 15
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 71 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1915 14
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 13
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 684 13
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 217 13
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 215 13
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 44 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1267 13
Google YouTube - Видеохостинг 2169 84
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1133 47
Google Android 11637 43
VK - Mail.ru Одноклассники 972 42
Rakuten Viber 461 42
WhatsApp Messenger 691 42
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 618 39
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер 66 39
AWS - Amazon Web Services 600 37
Google Play - Google Store - Android Market 2631 30
Apple iOS 6203 30
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 727 28
Apple - App Store 2351 27
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 213 27
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 24
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 24 22
Linux OS 7172 22
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 22
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 489 22
Telegram - Мессенджер 81 21
Microsoft Windows 10 10093 20
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 18
Apple iPhone - серия смартфонов 5812 18
Opera - Браузер 855 17
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 285 17
Microsoft Azure 1212 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 244 15
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 112 15
ByteDance TikTok 109 15
Google Gmail 776 14
WeChat - Мессенджер 98 13
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 188 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 539 12
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 356 12
Microsoft Bing 332 11
Яндекс.Видео 32 10
Дневник.ру - Dnevnik.ru 78 10
Google Blogger - Google BlogSpot 87 10
Microsoft Skype 1879 10
Booking.com 80 10
Путин Владимир 2437 153
Жаров Александр 168 143
Никифоров Николай 1131 120
Медведев Дмитрий 1582 83
Щеголев Игорь 684 69
Иванов Олег 128 65
Ситников Сергей 75 56
Волин Алексей 114 42
Мишустин Михаил 330 41
Соколов Алексей 129 40
Бокова Людмила 80 39
Дуров Павел 220 38
Козлюк Артем 39 36
Носков Константин 205 33
Кулин Филипп 39 33
Шадаев Максут 416 31
Ампелонский Вадим 31 31
Сычев Артем 50 30
Горбатько Александр 92 29
Контемиров Юрий 29 29
Рейман Леонид 992 29
Лугов Андрей 32 28
Палей Лев 33 26
Демидов Сергей 53 26
Хинштейн Александр 58 25
Дарбинян Саркис 35 25
Остапенко Григорий 26 24
Клишас Андрей 44 24
Ройтман Евгений 41 23
Климарев Михаил 46 22
Левин Леонид 88 21
Яровая Ирина 64 21
Мардер Наум 109 20
Бугаенко Валерий 31 20
Горелкин Антон 35 19
Свердлов Денис 169 19
Духовницкий Олег 91 19
Липов Андрей 50 18
Приезжева Антонина 18 18
Мусич Роман 18 18
Россия - Российская федерация - РФ 82186 1399
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26599 412
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11534 175
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33952 120
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3771 74
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1983 67
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11590 65
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12032 65
Россия - ЮФО - Республика Крым 675 64
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10861 63
Украина 5524 63
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1213 62
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1858 52
Россия - СФО - Ленинградская область 1771 47
Россия - ЮФО - Севастополь 454 46
Россия - СФО - Новосибирск 2909 45
Россия - СКФО - Ставропольский край 572 43
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1727 43
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1062 36
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