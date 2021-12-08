Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Роскомнадзор РФ
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Роскомсвязьнадзор
Публикаций - 1982, упоминаний - 5482
Роскомнадзор РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2437 153
|Жаров Александр 168 143
|Никифоров Николай 1131 120
|Медведев Дмитрий 1582 83
|Щеголев Игорь 684 69
|Иванов Олег 128 65
|Ситников Сергей 75 56
|Волин Алексей 114 42
|Мишустин Михаил 330 41
|Соколов Алексей 129 40
|Бокова Людмила 80 39
|Дуров Павел 220 38
|Козлюк Артем 39 36
|Носков Константин 205 33
|Кулин Филипп 39 33
|Шадаев Максут 416 31
|Ампелонский Вадим 31 31
|Сычев Артем 50 30
|Горбатько Александр 92 29
|Контемиров Юрий 29 29
|Рейман Леонид 992 29
|Лугов Андрей 32 28
|Палей Лев 33 26
|Демидов Сергей 53 26
|Хинштейн Александр 58 25
|Дарбинян Саркис 35 25
|Остапенко Григорий 26 24
|Клишас Андрей 44 24
|Ройтман Евгений 41 23
|Климарев Михаил 46 22
|Левин Леонид 88 21
|Яровая Ирина 64 21
|Мардер Наум 109 20
|Бугаенко Валерий 31 20
|Горелкин Антон 35 19
|Свердлов Денис 169 19
|Духовницкий Олег 91 19
|Липов Андрей 50 18
|Приезжева Антонина 18 18
|Мусич Роман 18 18
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru