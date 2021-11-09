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Росгосстрах Банк
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Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк


09.11.2021 Step Logic обеспечила катастрофоустойчивость ИТ-инфраструктуры «РГС банка»
31.05.2021 «РГС банк» запустил новый мобильный банк для бизнеса на базе решения BSS
23.04.2021 «РГС банк» подключил сервис «Триггеры TakeRate» БКИ «Эквифакс»
10.03.2021 РГС Банк запустил маркетплейс по продаже и покупке автомобилей
02.03.2021 ГК Angara усилила кибербезопасность РГС Банка от направленных атак
02.11.2020 РГС Банк стал участником Системы быстрых платежей
21.10.2020 «РГС банк» запустил трансграничные переводы с карт «Мир» на карты национальных платежных систем стран СНГ
23.09.2020 РГС Банк предложил корпоративным клиентам виртуальную карту платежной системы «Таможенная карта»
15.09.2020 «РГС банк» реализовал сервис снятия и пополнения по цифровым картам
27.08.2020 «РГС Банк» запустил выдачу гарантий для обеспечения государственных закупок на маркетплейсе ВБЦ
07.08.2020 «РГС Банк» предложил дистанционную запись в офисы
09.06.2020 «РГС банк» запустил интернет-продажи страховых полисов «Доктор онлайн»
27.05.2020 РГС Банк запустил онлайн-продажи страховых продуктов
23.12.2019 Клиенты «РГС банка» получили доступ к сервису Google Pay
13.11.2019 «Росгосстрах банк» подключил платежные сервисы Mir Pay и Samsung Pay
24.06.2016 Количество пластиковых карт «Росгосстрах Банка» превысило 2,4 млн штук
13.08.2015 «Росгосстрах Банк» запустил услугу перевода по номеру карты
28.01.2015 «Росгосстрах Банк» запустил мобильный банк для iOS и Android
17.11.2014 «Росгосстрах Банк» предложил своим клиентам услугу SMS-информирования
22.07.2014 «Росгосстрах Банк» с помощью «Инфосистемы Джет» сертифицировал свои информационные системы на соответствие PCI DSS 3.0
13.01.2014 Inpas поставит POS-терминалы для «Росгосстрах Банка»
12.12.2013 Проверить и погасить задолженность по налогам теперь можно в интернет-банке «Росгосстрах Банка»
03.10.2013 «Росгосстрах Банк» расширяет функциональность интернет-банка для розничных клиентов
13.05.2013 «Росгосстрах Банк» защитил онлайн-покупки своих клиентов с помощью технологии 3-D Secure
17.04.2013 «Росгосстрах Банк» начал выпуск чиповых карт Visa с технологией payWave
06.02.2013 Денежные переводы «Золотой Короны» теперь доступны в отделениях «Росгосстрах Банка»
28.11.2012 В интернет-банке «Росгосстрах Банка» доступны денежные переводы с карты на карту
16.11.2012 «Росгосстрах Банк» открыл отделение с «Электронным кассиром» в Волгограде
26.10.2012 «Росгосстрах Банк» открыл отделение с «Электронным кассиром» в Дмитрове
18.10.2012 В Сочи открылся офис «Росгосстрах Банка» с «Электронным кассиром»
17.10.2012 «Росгосстрах Банк» открыл отделение с «Электронным кассиром» в г. Бронницы Московской области
03.10.2012 Клиенты «Росгосстрах Банка» могут открывать валютные вклады в режиме online
12.09.2012 Новый офис «Росгосстрах Банка» с «Электронным кассиром» заработал в Екатеринбурге
23.08.2012 Клиенты «Росгосстрах Банка» теперь могут дистанционно подключиться к интернет-банку «Частный Клиент»
22.08.2012 «Росгосстрах Банк» открыл новый офис с «Электронным кассиром» в Брянске
20.08.2012 «Росгосстрах Банк» открыл офис нового формата в Кировске
17.08.2012 Клиенты «Росгосстрах Банка» смогут пополнять счета через банкоматы «Объединенной расчетной системы»
13.08.2012 «Росгосстрах Банк» открыл новый офис с «Электронным кассиром» в Санкт-Петербурге
17.07.2012 «Росгосстрах Банк» запустил аналитическую систему на базе решений Hitachi Data Systems
22.06.2012 «Росгосстрах Банк» и банк «Уралсиб» объединили банкоматные сети

Публикаций - 72, упоминаний - 196

Росгосстрах Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7471 7
Золотая Корона 339 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8519 2
Телеком-защита 48 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 134 2
Trend Micro 557 2
Инфосистемы Джет 833 2
Samsung Electronics 8937 2
ICL Services 60 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
Город ФСГ - Федеральная Система 29 1
HDS - Hitachi Data Systems 392 1
Сбербанк Технологии - СберТех 207 1
Стэп лоджик - Step Logic 118 1
КСК Технологии 33 1
Сбербанк Сервис - СберСервис 57 1
SAS Institute 790 1
Genesys 181 1
Corning Inc 193 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 437 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT 350 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 410 1
Meta - Facebook 4119 1
Naumen - Наумен 439 1
INPAS - ИНПАС 117 1
Hitachi 1278 1
IBM 8669 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 1
HTC Corporation 1374 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1818 1
Twitter 2282 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2226 1
VMware 1967 1
Apple Inc - Эппл Рус 10099 1
5017 1
Intel Corporation 10785 1
Росгосстрах 219 11
Visa International 1640 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 7
Альфа-Банк 1327 7
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 767 6
МДМ Банк 164 5
СДМ-Банк 51 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 696 5
МТС банк 267 4
Ренессанс кредит Банк 150 4
Citibank - Ситибанк 250 4
Открытие ФК 566 4
Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 24 3
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 68 3
ВТБ24 622 3
МКБ - Московский кредитный банк 284 3
Связь-банк 104 3
РСХБ - Россельхозбанк 197 3
ВТБ Банк Москвы 432 3
Банк Зенит 194 3
ПСБ - Промсвязьбанк 636 3
Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 37 3
Уралсиб Банк 426 3
ЮниКредит Банк - UniCredit 157 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4825 2
НСПК - Национальная система платежных карт 272 2
СКБ-банк 92 2
Модульбанк - Modulbank 99 2
Почта Банк 304 2
БКС - Финансовая группа - БКС банк 53 2
Открытие Брокер 14 2
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ 13 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 408 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 100 1
Связной Банк 75 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 76 1
КСЭ - Курьер сервис экспресс 9 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 111 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 53 1
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 5 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1135 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 494 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1098 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2014 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 822 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3958 10
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 798 9
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 791 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12279 5
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 662 3
ИТ-аутсорсинг 844 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4025 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 300 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2513 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 306 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 231 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1582 2
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 58 1
QWERTY-клавиатура 631 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12118 1
ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей 44 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 281 1
Социальные сети - Соцсети 101 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1634 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 263 1
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 85 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 294 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 759 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2570 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 564 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 739 1
Big Data - Большие данные 1239 1
Smartphone - Смартфон 873 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 617 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 746 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3071 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 724 1
Резервный дата-центр (ЦОД) 11 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 974 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 635 1
Google Android 11645 8
BSS BS-Client ДБО 130 8
Apple iOS 6210 4
Google Pay - Google Android Pay 315 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5813 3
Google Play - Google Store - Android Market 2633 2
Apple Pay 404 2
Samsung Pay 255 2
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 47 2
Trend Micro TippingPoint - Intrusion Prevention System 36 2
Visa payWave 56 1
ПриватБанк Приват24 115 1
MasterCard SecureCode 40 1
Visa Gold 20 1
Samsung Electronics Bada 177 1
Золотая Корона - Погашение кредитов 31 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
Домашние Деньги - Digital Cash 12 1
Visa Verified By Visa 43 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 42 1
Google+ Социальная сеть 199 1
MasterCard Maestro 134 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 970 1
Naumen Service Desk 125 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1100 1
Apple - App Store 2352 1
Microsoft Windows 10 10098 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 74 1
Zecurion DLP 37 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 208 1
Дембицкая Марина 9 9
Илюхин Олег 16 5
Попов Андрей 79 4
Бухтияров Андрей 18 3
Затуловский Аркадий 16 3
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 24 3
Евтушенко Алексей 31 3
Степанов Сергей 17 3
Сумин Денис 9 3
Дремач Кирилл 8 3
Чиков Сергей 17 3
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 3
Федосов Виктор 8 3
Емельянов Алексей 8 3
Шелин Ярослав 8 3
Пустовой Максим 12 3
Соколов Ренат 6 3
Шеин Валерий 14 3
Быков Владислав 8 3
Логвинов Максим 8 3
Горшков Дмитрий 6 3
Белоусенко Елена 3 2
Федорова Олеся 60 2
Сотин Денис 106 2
Гордеева Анна 36 2
Козлов Михаил 167 2
Кузякин Дмитрий 23 2
Благирев Вячеслав 11 2
Григорьева Евгения 57 2
Баукова Наталья 9 2
Точилов Мария 9 1
Русанов Сергей 46 1
Карпов Иван 44 1
Бычков Александр 39 1
Кучугин Илья 41 1
Путятинский Сергей 54 1
Смирнова Оксана 10 1
Трушкин Андрей 3 1
Мольский Александр 12 1
Мясин Антон 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 82237 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26616 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12043 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11542 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3775 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2886 3
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1063 2
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Россия - УФО - Свердловская область 1023 1
Грузия 1032 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 54 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 278 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1063 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 971 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 515 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 769 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 904 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10865 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1127 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1214 1
Турция - Турецкая республика 1475 1
Узбекистан - Республика 1251 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11596 1
Украина 5525 1
Россия - СФО - Новосибирск 2910 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2745 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3648 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4085 3
Денежные переводы 110 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1206 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 187 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 157 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 847 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 198 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 78 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 67 1
Торговля розничная 82 1
Инсорсинг - Инхаус 23 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5029 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 3
N+1 - Издание 114 1
Frost & Sullivan 176 1
Vanson Bourne 47 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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