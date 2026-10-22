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Росатом ТВЭЛ Центротех НПО Аддитивные технологии RusMelt серия металлопорошковых 3D-принтеров

Росатом - ТВЭЛ - Центротех НПО - Аддитивные технологии - RusMelt - серия металлопорошковых 3D-принтеров

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.10.2026 «Росатом» представил новый компактный 3D-принтер RusMelt 100M 2
27.05.2025 В Москве создали первый российский 3D-принтер для крупногабаритной печати металлом 1
20.01.2025 Создана интеллектуальная система контроля работы 3D-принтеров 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3231 1
Росатом ПСЗ ФГУП - Приборостроительный завод имени К.А. Володина 3 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура 6265 1
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 57 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2567 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 770 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9692 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48245 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5592 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34442 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12094 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 287 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 506 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1553 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 610 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481337, в очереди разбора - 724471.
Создано именных указателей - 203104.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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