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Росатом РУКИТ Русатом Критические Информационные Технологии РоКИТ Росатом критические информационные технологии

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.09.2026 В России будут строить гигантские межрегиональные ЦОД 1
25.08.2026 Дата-центры в России классифицируют по надежности - с акцентом на физическую защиту 2
14.01.2026 В реестр отечественного ПО с боем прорвался новый «убийца» Android 1
22.12.2025 ИТ-«дочка» «Росатома» вскрыла гигантскую кубышку и пустила миллиарды на российское ПО 2
16.10.2025 «Росатом» покупает тысячи лицензий «Компас-3D» почти на треть миллиарда 1
14.07.2025 Продана половина производителя видеорегистраторов «Дозор» для Росгвардии 3

Публикаций - 6, упоминаний - 10

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 78 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3202 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 403 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 489 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 50 2
Ростелеком 11053 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5728 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 671 1
9713 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 461 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 226 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 1
3data - 3дата 105 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 283 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 283 1
Analog Devices - ADI 109 1
Google LLC 12812 1
Ruteq - Рутек 42 1
Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 45 1
Стриго Кэпитал - Авроид - Avroid 34 1
Цифровые платформы АНО 9 1
Росатом - КИС НПО - Критические информационные системы Научно-производственное объединение 26 1
КС ЦОД АНО - Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям 15 1
Chint - Chint Electric - Чинт Электрик 15 1
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 79 1
Нейролаб ЦТИИ - Нейролаб Центр Технологий Искусственного Интеллекта АНО 7 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 61 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1553 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 122 1
ПСМ - производственно-инжиниринговая компания 6 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2377 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13911 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 295 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3606 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5777 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5840 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6703 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5475 1
Росатом - АтомКомплект 8 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 42 1
АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54875 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23938 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13129 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35927 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1381 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28595 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26434 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16718 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13617 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 901 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8008 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5088 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6851 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27175 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3093 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36820 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7563 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3288 1
ARM Holdings - ARMv8 - Архитектура процессора 119 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 480 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3466 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6336 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4733 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 527 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13148 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24775 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4475 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13035 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13634 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8906 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2840 1
Google Android - приложения и разработчики 744 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2604 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4752 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2473 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 665 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4865 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1123 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 272 2
Google YouTube - Видеохостинг 3019 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1071 1
Google Android 15375 1
Linux OS 11671 1
Kaspersky OS 156 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 363 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1655 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1048 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 999 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 749 1
Google - Gmail 1029 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1387 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 164 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 211 1
Google Mobile Services - GMS - Google Mobile App 97 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3739 1
Pixabay 271 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 200 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1844 1
Аскон Компас-График 42 1
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU - Kvadra NAU 92 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 109 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 686 1
Ruteq - Р-таб - серия платшетов 15 1
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 59 1
Аскон Компас-строитель - Аскон Компас-СПДС - Аскон Системы проектной документации для строительства 13 1
Аскон Компас-Электрик 8 1
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг - ОКО Tab 4 1
Сакулин Леонид 2 2
Максименков Олег 4 2
Прудников Андрей 8 2
Бородин Сергей 3 2
Липатникова Юлия 6 1
Абакумов Евгений 230 1
Хала Илья 50 1
Зыков Владимир 14 1
Бедердинов Дмитрий 5 1
Панышев Дмитрий 15 1
Кравцов Сергей 66 1
Дорофеев Игорь 27 1
Железнов Видия 6 1
Бойко Алексей 145 1
Шевченко Андрей 18 1
Степанов Константин 18 1
Гущин Антон 2 1
Береснев Вячеслав 7 1
Квашенкина Ольга 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 168616 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55099 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48120 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19789 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8690 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4556 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3379 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2903 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1533 1
Россия - СФО - Новосибирск 4943 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1825 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 768 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 799 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3966 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2371 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12006 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58513 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4094 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1582 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6690 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6876 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1787 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5557 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 249 1
Экономический эффект 1410 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 595 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10997 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3423 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5177 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54141 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34342 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18421 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6836 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4749 1
Литий - Lithium - химический элемент 671 1
Ведомости 1526 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 367 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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