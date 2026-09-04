Индексная книга (каталог) CNews*
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Росатом РУКИТ Русатом Критические Информационные Технологии РоКИТ Росатом критические информационные технологии
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 6, упоминаний - 10
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 42 1
|АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта 7 1
|Сакулин Леонид 2 2
|Максименков Олег 4 2
|Прудников Андрей 8 2
|Бородин Сергей 3 2
|Липатникова Юлия 6 1
|Абакумов Евгений 230 1
|Хала Илья 50 1
|Зыков Владимир 14 1
|Бедердинов Дмитрий 5 1
|Панышев Дмитрий 15 1
|Кравцов Сергей 66 1
|Дорофеев Игорь 27 1
|Железнов Видия 6 1
|Бойко Алексей 145 1
|Шевченко Андрей 18 1
|Степанов Константин 18 1
|Гущин Антон 2 1
|Береснев Вячеслав 7 1
|Квашенкина Ольга 62 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478151, в очереди разбора - 724586.
Создано именных указателей - 202524.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478151, в очереди разбора - 724586.
Создано именных указателей - 202524.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.