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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росатом АСЭ ИК Атомстройэкспорт Атомэнергопроект НИАЭП Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом
Публикаций - 145, упоминаний - 281
Росатом АСЭ ИК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2530 12
|Кириенко Сергей 137 7
|Шматко Сергей 7 5
|Аленьков Вячеслав 8 4
|Ахмадинежад Махмуд 37 3
|Хохлов Михаил 6 3
|Крюков Дмитрий 14 3
|Анасенко Ирина 9 3
|Кузьминов Илья 8 3
|Григорян Гагик 8 3
|Кривошеев Евгений 8 2
|Новиков Сергей 42 2
|Морозова Анастасия 34 2
|Карпов Дмитрий 10 2
|Кириенко Владимир 88 2
|Патешман Александр 2 2
|Ляшков Игорь 3 2
|Окунь Дмитрий 17 2
|Лимаренко Валерий 8 2
|Булов Владимир 2 2
|Овчаров Румен 7 2
|Нуштаев Виктор 2 2
|Абакумов Евгений 110 2
|Гребенщиков Дмитрий 24 2
|Колесник Андрей 16 1
|Манин Петр 4 1
|Толстунова Ольга 5 1
|Соловьев Илья 5 1
|Смелов Сергей 2 1
|Демидов Руслан 10 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Erdoğan Recep Tayyip - Эрдоган Реджеп Тайип 6 1
|Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 13 1
|van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
|Ожогин Денис 1 1
|Китаев Роман 3 1
|Мылицын Роман 85 1
|Рыбалкин Александр 1 1
|Доронин Александр 5 1
|Лаконцев Дмитрий 10 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 20
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
|NEWSru.com 221 3
|Associated Press 1975 2
|Forbes - Форбс 587 1
|Ведомости 352 1
|Juniper Research 466 1
|Gartner 3300 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179889, в очереди разбора - 978500.
Создано именных указателей - 73428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179889, в очереди разбора - 978500.
Создано именных указателей - 73428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru