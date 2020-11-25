Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 73428
ИКТ 6847
Организации 4804
Ведомства 1364
Ассоциации 542
Технологии 2646
Системы 15430
Персоны 24886
География 1324
Статьи 897
Пресса 762
ИАА 541
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1084
Мероприятия 763

Росатом АСЭ ИК Атомстройэкспорт Атомэнергопроект НИАЭП Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом

Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом


25.11.2020 MCN Telecom заключил договор с филиалом ИК «АСЭ» в Венгрии
14.04.2020 Недовольный интегратор SAP потребовал 600 миллионов у убыточной «дочки» «Росатома»
14.07.2017 Инжиниринговая компания «АСЭ» автоматизирует бизнес-процессы с помощью BPM-системы ELMA
18.01.2017 Autodesk и AСЭ будут сотрудничать в области BIM для строительства промышленных объектов
01.06.2016 SAP СНГ и АСЭ будут совместно работать над партнерским решением на базе SAP HANA
24.07.2014 Dassault Systèmes и НИАЭП — «Атомстройэкспорт» совместно реализуют международные проекты
25.03.2010 Атомстройэкспорт построит вторую очередь Тяньваньской АЭС
22.07.2008 Л.Резников назначен новым президентом "Атомстройэкспорта"
17.07.2008 Атомстройэкспорт начинает сооружение болгарской АЭС "Белене"
24.03.2008 TopS BI создал информационный портал для «Атомстройэкспорта»

Публикаций - 145, упоминаний - 281

Росатом АСЭ ИК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Siemens AG - Siemens Group 2292 14
Oracle Corporation 5997 6
SAP SE 4553 6
Microsoft Corporation 22414 5
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 108 5
Наука и инновации АО 10 3
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 558 3
1С-Битрикс - Bitrix 433 3
Росатом РИР - Русатом Инфраструктурные решения 32 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 120 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 562 2
Philips 1950 2
5910 2
1С-ИжТиСи 5303 2
ГКС - Группа компаний Систематика 302 2
IBM - International Business Machines Corp 8904 2
Ростех - Ростехнологии 2510 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 753 2
Diasoft - Диасофт 529 2
Westinghouse Electric 37 2
SAP CIS - САП СНГ 820 2
Polycom - Поликом Россия 378 2
Nginx - Энджайникс 112 1
Dassault Systemes 199 1
Qlik - QlikTech 119 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 88 1
Cisco Broadsoft UC 50 1
Tableau Software 54 1
Сбер - Цифровая Платформа 523 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 468 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 450 1
NtechLab - НтехЛаб 85 1
Informatica 108 1
ОТР 175 1
Крипто-ПРО 305 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 966 1
Canon 1339 1
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии 20 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6445 1
Армада - РБК софт 702 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 46 25
Китай - Тяньваньская АЭС - атомная электростанция 24 12
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 308 8
Росатом - ТВЭЛ - Топливная компания 91 6
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 99 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5155 4
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 4
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 47 4
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 66 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 283 3
Росатом TENEX - Техснабэкспорт 31 3
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 46 3
Алроса АК 118 3
Ростатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 28 3
Росатом - СвердНИИХиммаш 6 3
Росатом - Гидропресс ОКБ 11 3
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 22 3
Атомредметзолото Хиагда - Горно-химический комбинат 7 3
Росатом - Атомэнергомаш 13 2
Ростатом - Курская АЭС - атомная электростанция 36 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 88 2
Skoda - Škoda Auto 38 2
Ростатом - Калининская АЭС - атомная электростанция 82 2
ЦОУ - Центр по обогащению урана - Международный центр по обогащению урана 9 2
Газпром нефть 421 2
Силовые машины 66 1
ВТБ - Транскредитбанк 97 1
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат 12 1
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 47 1
Enel Group - Энел Россия 39 1
Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 8 1
ИСК - Ижевская строительная компания 963 1
Сибур НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 16 1
Руппур АЭС Бангладеш - Атомная электростанция 2 1
Уралкалий ПАО 85 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 31 1
AECOM 10 1
Fortum Corporation 7 1
Ростатом - Балтийская АЭС - атомная электростанция 3 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 76 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1308 65
Президент Российской Федерации 3541 8
Правительство РФ 7881 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11734 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1330 2
Счётная палата РФ 618 2
Администрация Президента РФ 896 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7936 1
Правительство Москвы 1607 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2693 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 872 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1566 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 341 1
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 2 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 23 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3220 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2472 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1889 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 69 1
Верховный суд Российской Федерации 697 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2143 1
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 245 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 20 1
ВВЭР - водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением 59 21
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение 201 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18190 10
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6584 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 26441 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3150 5
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4965 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 624 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 1213 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 41879 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3080 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 584 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 646 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2779 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4712 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 2368 2
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 196 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 386 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1808 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 897 2
Сервер - Серверные платформы 8996 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2108 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 423 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5037 2
Big Data - Большие данные 3388 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5309 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2295 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 3927 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 6894 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 192 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7995 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1852 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7463 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2108 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10586 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 288 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1814 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3890 1
Kubernetes 401 1
Website - Вебсайт 7866 1
Microsoft SQL Server 1414 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 255 4
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 369 3
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 218 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1050 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 245 2
Новые облачные технологии - МойОфис 371 2
Linux OS 7630 2
Microsoft Windows 10 11450 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1487 2
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 80 1
МТТ VoiceBox - Голосовой бот 16 1
Microsoft Windows Server 2016 43 1
Microsoft Windows 10 Enterprise 22 1
Microsoft Windows Server 2012 159 1
Huawei Quidway 1 1
Diasoft Legacy Renovation 4 1
Oracle Fusion ERP 21 1
Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box 44 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 171 1
Haulmont Jmix - CUBA Platform 29 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 930 1
ЭОС Дело СЭД 3629 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Qlik Sense 33 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 42 1
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 54 1
IBM Maximo for Nuclear Power 5 1
Aladdin HASP SRM - Hardware Against Software Piracy - мультиплатформенная аппаратно-программная система защиты программ и данных от незаконного использования и несанкционированного распространения 20 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 31 1
Microsoft Office 2016 20 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 221 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
Dassault Systemes - Catia 57 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 27 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 19 1
Autodesk Infraworks 2 1
Тензор ППКП - Прибор приемно-контрольный пожарный пусковой 2 1
AdAstra SCADA Trace Mode 4 1
Росатом ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 7 1
Путин Владимир 2530 12
Кириенко Сергей 137 7
Шматко Сергей 7 5
Аленьков Вячеслав 8 4
Ахмадинежад Махмуд 37 3
Хохлов Михаил 6 3
Крюков Дмитрий 14 3
Анасенко Ирина 9 3
Кузьминов Илья 8 3
Григорян Гагик 8 3
Кривошеев Евгений 8 2
Новиков Сергей 42 2
Морозова Анастасия 34 2
Карпов Дмитрий 10 2
Кириенко Владимир 88 2
Патешман Александр 2 2
Ляшков Игорь 3 2
Окунь Дмитрий 17 2
Лимаренко Валерий 8 2
Булов Владимир 2 2
Овчаров Румен 7 2
Нуштаев Виктор 2 2
Абакумов Евгений 110 2
Гребенщиков Дмитрий 24 2
Колесник Андрей 16 1
Манин Петр 4 1
Толстунова Ольга 5 1
Соловьев Илья 5 1
Смелов Сергей 2 1
Демидов Руслан 10 1
Потапенко Андрей 27 1
Erdoğan Recep Tayyip - Эрдоган Реджеп Тайип 6 1
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 13 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
Ожогин Денис 1 1
Китаев Роман 3 1
Мылицын Роман 85 1
Рыбалкин Александр 1 1
Доронин Александр 5 1
Лаконцев Дмитрий 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 106789 78
Иран - Исламская Республика Иран 951 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13306 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33394 20
Болгария - Республика 656 13
Индия - Республика 4239 13
Турция - Турецкая республика 1672 8
Иран - Тегеран 153 8
Чехия - Чешская Республика 1041 7
Венгрия 615 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2013 6
Беларусь - Белоруссия 3484 6
Германия - Федеративная Республика 8679 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11581 5
Казахстан - Республика 4443 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45485 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 816 4
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 285 4
Китай - Пекин - Beijing 870 3
Болгария - София 59 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 387 3
Европа 11576 3
Франция - Французская Республика 5570 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2176 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12472 3
Китай - Цзянсу 50 3
Китай - Шанхай 620 2
Словакия - Словацкая Республика 354 2
Австрия - Австрийская Республика 1015 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12300 2
Украина - Чернобыль 44 2
Индонезия - Республика 787 2
Швеция - Королевство 2030 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1212 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 724 2
Австралия - Австралийский Союз 2761 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13429 2
Беларусь - Гродненская область - Гродно 42 1
Турция - Стамбул 130 1
Финляндия - Финляндская Республика 1750 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2260 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2709 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 15480 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3136 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 15434 3
Информационное общество - Государственная программа 1217 2
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 553 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1212 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2131 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 565 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 172 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 274 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 303 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 422 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 82 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3887 1
SAP Best Practices 4 1
Русский язык 4786 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 44 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 11575 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2199 1
Уран - Uranium - химический элемент 9 1
Образование в России 404 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 20
Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
NEWSru.com 221 3
Associated Press 1975 2
Forbes - Форбс 587 1
Ведомости 352 1
Juniper Research 466 1
Gartner 3300 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 613 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 209 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 160 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 33 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 816 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1166 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 563 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 226 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 436 1
Сириус - Образовательный центр 124 1
Гипрошахт - Институт по проектированию предприятий угольной промышленности 3 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 766 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 2727 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 18 1
SAP Quality Awards 6 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 117 1
FeelRussia - Фестиваль российской культуры 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179889, в очереди разбора - 978500.
Создано именных указателей - 73428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах

Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Показать еще

Наука

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось

Изображение с телескопа Уэбба раздвигает границы законов физики

Что средневековые скелеты рассказывают о современных пандемиях?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022