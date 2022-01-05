Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 91310
ИКТ 8001
Организации 6051
Ведомства 1312
Ассоциации 655
Технологии 2863
Системы 17332
Персоны 32485
География 1501
Статьи 1186
Пресса 873
ИАА 589
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1491
Мероприятия 811

Родительский контроль Parental control Детский режим Children's mode Детский контент Children's content Защита от детей Семейные настройки

Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки


05.01.2022 Следим за ребенком: 5 лучших приложений для родительского контроля для смартфонов
23.08.2021 Онлайн-кинотеатр Ivi запустил функцию «Родительский контроль»
16.04.2021 Microsoft представила детский режим для браузера Edge
02.05.2020 10 программ для родительского контроля на ПК: выбор ZOOM
03.03.2020 Стоит ли покупать видеоняню: 9 хороших моделей
01.10.2019 «Лаборатория Касперского» поможет родителям из ХМАО обезопасить детей в интернете
29.04.2019 Apple объяснила удаление приложений с функцией родительского контроля
23.04.2019 Выбираем самый надежный антивирус: 5 лучших программ для защиты компьютера
19.03.2019 Apple пригрозила изгнать приложение «Лаборатории Касперского» с iPhone и iPad
06.02.2019 Лаборатория AV-Test признала Kaspersky Safe Kids одним из лучших решений для защиты детей в интернете
17.10.2018 «Билайн» и Eset представили приложение для контроля за интернет-активностью детей
05.07.2018 Интересно и полезно: детские гаджеты для современного ребёнка
23.04.2014 Entensys обновила «KinderGate Родительский Контроль»
26.02.2014 «Мипко» обновила свои решения для родительского контроля и мониторинга сотрудников
10.12.2013 Почему антивирус «Касперского» блокирует торренты
24.09.2013 Вышел «KinderGate Родительский Контроль» 3.0 с поддержкой фильтрации HTTPs-трафика и мультиплатформенности
30.04.2013 «Интертелеком» перевел услугу «Родительский контроль» на систему контент-фильтрации «СкайДНС»
29.04.2013 «KinderGate Родительский Контроль» 1.52 автоматически обновляет список запрещенных сайтов
17.12.2012 Softline поставила лицензии «KinderGate Родительский Контроль» в Министерство образования Республики Коми
11.12.2012 Web of Trust и NetKids представили новое решение для родительского контроля
14.11.2012 «Доктор Веб» выпустил восьмую версию Dr.Web для Windows и Dr.Web Security Space
13.11.2012 «KinderGate Родительский Контроль» 1.5 защитит детей от интернет-угроз дома и в школе
24.10.2012 Netbynet запустил услугу «Родительский контроль»
16.08.2012 Entensys обновила «KinderGate Родительский Контроль» до версии 1.4
06.06.2012 Украинский оператор «Интертелеком» запускает услугу «Родительский контроль» на основе технологий Entensys
08.02.2012 МТС запустила федеральную программу «Дети в Интернете»
16.01.2012 МГТС начинает тестирование сервиса фильтрации веб-контента
30.12.2011 МГТС запускает в бесплатную тестовую эксплуатацию услугу «Родительский контроль +»
14.09.2011 «Мегафон» запустил услугу «Родительский Контроль» для абонентов Московского региона
31.05.2011 Bell Integrator внедрил систему сетевого анализа и контроля интернет-трафика в «ВымпелКоме»
31.05.2011 Вышел «KinderGate Родительский Контроль» 1.2 с «Фильтром для школ»
10.05.2011 «Билайн» представил «Родительский контроль» для абонентов «Домашнего Интернета»
25.01.2011 Провайдер «ТРК «ТВТ» запустил услугу родительского контроля
21.01.2011 Московский «МегаФон» запустил бесплатную услугу для защиты детей от нежелательного контента
28.12.2010 Интернет-воспитатели: обзор приложений для родительского контроля
23.11.2010 «KinderGate Родительский Контроль» 1.1: безопасный веб-серфинг для детей
09.09.2010 Родительский контроль «Лаборатории Касперского»: каждый час совершается 180 тыс. попыток зайти на проносайты
21.05.2010 Entensys выпустила «KinderGate Родительский Контроль»
12.05.2010 Entensys выпустил бета-версию «KinderGate Родительский Контроль»
05.04.2010 МГТС сделала услугу «Родительский контроль» бесплатной

Публикаций - 525, упоминаний - 623

Родительский контроль упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 65
Google LLC 10352 61
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 58
Samsung Electronics 9333 56
Dr.Web - Доктор Веб 1186 52
Apple Inc 10683 46
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 45
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 40
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 336 34
Yandex - Яндекс 5015 31
LG Electronics 3372 31
Microsoft Corporation 22497 30
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 30
Huawei 3222 28
Meta Platforms - Facebook 4267 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 26
Элемент ГК - Elementec 1523 21
TP-Link 180 20
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 147 19
Trend Micro 567 18
Twitter 2493 18
Siemens AG - Siemens Group 2311 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 17
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 15
Xiaomi 1095 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 13
VK - Mail.ru Group 3057 13
BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 67 13
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 13
Ростех - Автоматика Концерн 1008 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 12
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 285 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 11
Philips 1960 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 10
Daewoo Electronics 42 9
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 9
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 240 9
Hansa - Ханса 85 27
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 101 25
Miele - Миле 120 22
Electrolux - Электролюкс Рус 177 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 19
Haier - Candy Group - Канди 74 17
Beko 54 16
Whirlpool 72 13
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 12
Точка 1820 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 10
Gorenje 72 10
Walt Disney Company 556 10
Hyundai Motor 316 8
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 8
Liebherr Group 42 7
Daewoo 86 7
Dyson 100 6
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 6
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 145 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 5
Gaggenau 32 5
LEGO 202 4
Россети Ленэнерго 786 4
TÜV Rheinland Group 86 4
Warner Bros. International Television Distribution 265 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 110 3
Groupe SEB - Tefal 76 3
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 68 3
Visa International 1809 3
Открытие ФК 2713 3
AliExpress 327 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 85 2
Sony Pictures Entertainment 135 2
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 38 2
Ferrari NV 144 2
Рики ГК 4 2
Pixar 43 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 22
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
Президент Российской Федерации 3770 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 35 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 2
Правительство Москвы 1640 2
Администрация Президента РФ 904 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 129 1
Политех - Политехнический музей 25 1
Судебная власть - Judicial power 225 1
Мариинский театр - Государственный академический 39 1
UK Ofcom - Office of Communications 29 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 110 1
Губернатор Калифорнии 14 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 151 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 92 1
UK Government - Правительство Великобритании 2 1
Правительство Калининградской области 60 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 176 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 37 1
Правительство Костромской области 5 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 97 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 1
Web development - Веб-разработка 0 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 22 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 16 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
ЛДПР 98 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 347
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 142
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 138
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 130
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 126
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 117
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 117
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 116
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 93
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 91
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 5148 84
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3043 83
Видеоконтент - Видеоролики - Видеозаписи - Видеоблог - Video content - Video blog 8030 82
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 78
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 4447 76
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 75
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 75
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 74
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 68
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1272 63
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 63
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 61
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 61
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 56
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 1108 55
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 1874 55
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 53
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 3514 53
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 52
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 51
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 50
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 49
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 47
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 45
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 43
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 43
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 43
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 40
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 39
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 38
Google Android 11959 120
Apple iOS 6422 76
Microsoft Windows 10 11713 66
ЭОС Дело СЭД 4365 58
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 55
Google Play - Google Store - Android Market 2732 35
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 295 32
Google YouTube - Видеохостинг 2277 29
Linux OS 7669 28
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 43 25
Apple - App Store 2437 24
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 24
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 24
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 438 24
Apple macOS 1457 23
Apple iPad 3663 21
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 21
Apple iPhone 6 2649 19
Microsoft Windows 2000 2856 19
Dr.Web AV-Desk 135 18
Kaspersky Internet Security 366 18
LG 75SM99 2832 17
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 126 15
Google Chrome - браузер 1270 15
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 14
Посудомойки 47 13
Apple Safari - браузер 743 13
Microsoft Windows 7 1780 13
Kaspersky Safe Browser 19 12
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер 233 12
Google Android APP - Advanced Protection Program 354 12
Apple macOS X - Rhapsody 1495 12
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 12
Mozilla Firefox - браузер 1738 12
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 11
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 11
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 10
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 389 10
Microsoft MSN - Microsoft Network 626 10
Dr.Web Security Space 57 10
Исанин Антон 9365 21
Касперский Евгений 290 9
Оськин Алексей 21 6
Курашев Дмитрий 33 6
Осеевский Михаил 264 4
Гудилин Олег 30 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 3
Попов Олег 46 3
Маланов Алексей 5 3
Наместникова Мария 20 3
Горелкин Антон 38 3
Ларкина Анна 10 3
Jobs Steve - Джобс Стив 996 3
Старикова Евгения 11 3
Шаров Борис 71 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 2
Киселёв Алексей 37 2
Сун-чи-ми Вадим 26 2
Козлов Михаил 167 2
Беленький Валерий 32 2
Гальцев Евгений 18 2
Игнатьев Константин 5 2
Мизулина Елена 20 2
Залманов Дмитрий 22 2
Воробьев Михаил 51 2
Hill Raymond - Хилл Рэймонд 2 2
Данилов Игорь 19 2
Пятахин Андрей 20 2
Брагин Дмитрий 10 2
Доброхотова Елена 6 2
Schuh Justin - Шух Джастин 3 2
Давыдов Денис 38 2
Шабанов Илья 57 2
Толь Елена 8 2
Сиденко Андрей 11 2
Путин Владимир 2542 2
Кондрашин Михаил 21 2
Наумов Максим 90 2
Исаев Александр 31 2
Матросов Александр 44 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 306
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 57
Германия - Федеративная Республика 8903 50
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 38
Европа 12319 35
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 32
Италия - Итальянская Республика 3310 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 31
Южная Корея - Республика 4394 30
Япония 10069 19
Украина 6212 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 18
Франция - Французская Республика 5665 15
Россия - Сибирь 1579 15
Турция - Турецкая республика 1708 12
Швеция - Королевство 2072 12
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 12
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 11
Индия - Республика 4263 11
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 11
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1238 10
Америка Северная 2650 10
Испания - Королевство 2917 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 9
Земля - планета Солнечной системы 7427 9
Беларусь - Белоруссия 3525 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 7
Германия - Берлин 635 7
Россия - СФО - Новосибирск 3269 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1050 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 7
Россия - СФО - Кемеровская область 673 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 6
Испания - Каталония - Барселона 707 6
Канада 3319 6
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 335 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 126
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 76
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 68
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 55
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 48
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 41
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2033 41
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 32
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 27
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 26
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 166 24
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 22
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 21
Английский язык 764 21
Абонентская база - Абонентская плата 1383 20
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 19
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 922 19
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 18
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1049 18
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 17
Недвижимость - Real estate - Realty - риэлторская деятельность 1713 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 15
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 12
Зоология - наука о животных 495 11
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 71 10
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 10
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 814 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 9
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 8
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 568 7
Сон - Somnus 147 7
Федеральное законодательство 1944 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 7
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 967 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 7
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 194 7
CNews - ZOOM.CNews 1609 75
Sputnik 41 6
Discovery Channel 33 5
КиноПоиск - портал о кино 130 5
КХЛ HD - телеканал 22 4
Спорт 1 HD - телеканал 44 4
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 3
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 3
Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
91Mobiles 590 3
The Verge - Издание 482 2
NBC Universal Media 71 2
National Geographic 81 2
Viasat Premium HD 17 2
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 2
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 2
FT - Financial Times 1118 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
Ведомости 375 2
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 44 1
Discovery Science 0 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
Еврокино - телеканал 8 1
Первый канал - Дом кино - телеканал 15 1
Триколор - Шокирующее - Кинопоказ HD-1 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 1
Триколор - Комедийное - Кинопоказ HD-2 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 69 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 1
Муз-ТВ - телеканал 37 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 28 1
Playboy 48 1
Times 500 1
DarkReading.com 89 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 1
DistroWatch 8 1
Игромания 5 1
Стрим-ТВ - телекомпания 144 1
USA Today 125 1
Die Welt 68 1
Engadget - Блог о технологиях 411 1
500 Startups 4742 32
Juniper Research 468 3
AV-Test Institute 31 3
Gartner - Гартнер 3301 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 108 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
IDC - International Data Corporation 4671 1
AV-Comparatives 21 1
Fortune Global 100 138 1
Yankee Group 166 1
IHS Infonetics Research 90 1
B2B International 50 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 28 1
comScore 354 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 63
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 115 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 2
University of Oxford - Оксфордский университет 188 2
РГДБ - Российская государственная детская библиотека 6 2
Royal Academy of Engineering - Королевская инженерная академия Великобритании 1 1
University of Cambridge - Trinity College - Тринити-колледж 8 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина 18 1
Школа новых технологий 19 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 5 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 3 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 9 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 2 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 111 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 0 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 31 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 77 1
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 15 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 25 1
ТГУ - Томский государственный университет 92 1
Ростелеком - Азбука интернета 23 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 55 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 20
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 5
Red Dot Design Award 50 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 91 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 2
День знаний - 1 сентября 25 2
Microsoft Imagine Cup 56 2
Международный женский день - 8 марта 118 2
МТС Телеком Идея 52 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 48 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 1
ВТБ API-хакатон - ВТБ More.Tech - онлайн-хакатон 1 1
Связь-Экспокомм 48 1
День без турникетов 0 1
Samsung Unpacked 25 1
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 14 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
Intel Developer Forum - IDF 250 1
Startup Village - международная стартап-конференция 46 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197777, в очереди разбора - 936298.
Создано именных указателей - 91310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие 27-дюймовые мониторы: выбор ZOOM

Выбираем цифровой букварь: лучшие электронные книги для детей

Обзор TECNO POVA 3: 7-дюймовый смартфон с подсветкой

Показать еще

Наука

Выбрано первое растение для выращивания на Марсе

Парящий в воздухе небесный поезд: все дело в супермощных магнитах

Не только нули и единицы: физики нашли способ сделать квантовые компьютеры мощнее
Показать еще